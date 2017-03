Pasakydama „čia teisingumo nėra“, N. Venckienė pasikėsino į Lietuvos Nepriklausomybę

Nors Neringai Venckienei dalis įtarimų panaikinta, „pedofilijos nėra“ apologetai apie tai pamiršo parašyti

Kristina Sulikienė

Ar pastebėjote, mieli skaitytojai, ir pilietiški žmonės – jog jeigu tik kas nors rašoma apie Neringą Venckienę, visada minimi jos 39 nusikaltimai – kurie buvo praktiškai „nukabinti iš oro“, vartaliojant BK, ir ieškant „tai ką čia dar prikabinti?“

Nors 2015 05 24 pareiškimas dėl suėmimo pateiktas pagal visus „nusikaltimus“, 2015 09 14 Kauno apygardos prokuratūros nutarimu dalyje tyrimas yra nutraukiamas.

O dabar bandykime prisiminti, ar apie tai parašė „violetinių bylų žinovė“ Asta Kuznecovaitė, arba „pedofilijos nebuvo, Motina Nekalta“ apologetė Laima Lavastė?

Ne, nes Lietuvoje beveik nėra laisvos žiniasklaidos, o jeigu tik ji bando pasireikšti – kaip „Laisvas laikraštis“, tai bandoma tada nugesinti visokiomis idiotiškomis bylomis, kurias kurpia tie patys, persekioję Neringą Venckienę, Garliavos diedukus, ir taikius žmones, budėjusius Klonio gatvėje, bei privačiame diedukų kieme.

Jeigu gretimoje valstybėje vyksta valstybės perversmas, ir verčiamas Prezidentas, kuriam oponento „opozicija“ nesugebėjo surasti, o užsienio žvalgybų skiriamus pinigus „demokratijai“ baltarusių „opozicionieriai“ tiesiog pragerdavo – o tą išsiaiškinusį Vytautą Pociūną nuleido žemyn pastoliais, kad ten jam atsiskyrė ranka bekrentant nuo jų – čia viskas gerai. Čia kova už demokratiją.

Neringai Venckienei inkriminuoti idiotiški kaltinimai, jog ji vertė Lietuvos valdžią, nes Renaldas Ščiglinskas kažką parašė internete – tarsi jis būtų jos sūnus, vyras, senelis, ir jinai atsako už jį – panaikinti.

LR BK 228 str. 2 dalis – ir sugalvok tu man, net ne pirma dalis, o antra – panaikinti.

Prokuroras Darius Jakutis labai įtikinamai įrodė, jog ji nesinaudojo savo kaip teisėjos kėde, kad pasiektų tikslų, kurių, Neringa Venckienė deja ir nepasiekė.

Sąžiningas prokuroras nutarime stebisi, kodėl prokuratūra „prikabino“ ne 1, o 2 dalį,- nes veikos sudėties jis nemato iš bylos medžiagos, nes kad būtų siekusi labai didelės ir dar asmeninės naudos (juk vargšė pedofilų kankinta mergaitė neturėjo jokio turto, anei sąskaitų), ir labai didelės žalos Neringa Venckienė nepadarė. „Gal tik policijos pajėgos buvo skiriamos didesnės, prižiūrėti piketuojantiems žmonėms, ir viskas“, nutarė prokuroras.

Per įtarimų ir suėmimo prašymo tekstus visur kartojasi, kad 2012 03 22 pasakydama „čia teisingumo nėra“, N. Venckienė pasikėsino į Lietuvos Nepriklausomybę.

Buvau šalia, net yra „Kauno dienos“ nuotrauka. Nieko nusikalstamo ten negirdėjau. Pati pirma perdaviau į „Karšto komentaro“ redakciją.

Štai kaip pedofilų klanas suvokė žodžius „pasidaryti teisingumą patiems“ – čia jau jų reikalas.

Neringa Venckienė akivaizdu turėjo galvoje, jog jai reikėjo bėgti su pedofilų kankinta mergaite.

Kad ji kankinta – rodo 5 psichiatrų apsklausos, bei poligrafo parodymai, kai „nekaltieji“ susijaudindavo, klausiami apie seksualinius nusikaltimus. Gal ir juos diedukas Kedys ištvirkino, ir liepė jaudintis? „Nesu girdėjęs žodžio „pedofilas“ per gyvenimą“, prisipažino senolis. „Pederastą“ girdėjau – armijoje. O to kito žodžio ne. Kaip galėjau kažką primokinti, jeigu nebuvau susidūręs su tokiais dalykais iš viso?“ retoriškai klausia senukas Kedys. Juk atsakymo – nėra. „Per visą gyvenimą 56 metus tik 3 administracines baudas turėjau. Vieną Kryme. Kitą Šančiuose palei bažnyčią per greitai važiavau. Prokurorų akyse buvau nematęs. O dabar baigiu apvažiuoti visos Lietuvos teismus. Visur jau buvau.“

Akivaizdu, jog seneliai Kedžiai persekiojami, nes jie – Drąsiaus Kedžio tėvai.

Kvailos įtarimų vietos, kur sesuo Neringa yra brolio bendrininkė, ir ji bendrininkaudama ir į priekį numanydama, kad Cinino sprendimas bus toks, koks bus – kad nesant įstatymo, bus išteisinama po mirties (nors procesas po mirties neįmanomas) – tyčia 2009 metais – žinodama į priekį, kad bus „nustatyta“, kad prokuroras Šileikis melavo, ir poligrafas melavo – rašė raštus, ir taip darė nusikaltimus, ir dar tyčia.

Kvailai skamba tos įtarimų vietos, kad rašydama skundus, ji trukdė prokuratūros darbui, todėl prokuroras Jakutis nustatė : negalima drausti rašyti skundų, pareiškimų, prašymų.

Prokuroras Jakutis nustatė, jog ir N. Venckienę palaikantys mitingai – ne nusikalstami, nieko ten neteisėto nebuvo, o jeigu policija kažką įžvelgė - juk iškėlė smulkias administracines bylas, asmenys jau atsakė ta tvarka.

Šis sveiko proto prokuroras – gaila, kad ne dėl visų kaltinimų jis pasisakė, bet tik dėl dalies – nutarė, jog mitingai nėra nusikalstama veika.

Keista bylos vieta, kur teisti bandoma už tai, už ką Neringa Venckienė jau atsakė civiline tvarka – sumokėjo už kiekvieną vaiko negrąžinimo (n ors vaikas – ne daiktas) dieną po 200 litų. Vis tiek kaltinama, jog toje veikoje buvo ir nusikaltimo. Tačiau įstatymai, galiojanti teisė neleidžia teisti už tą patį keletą kartų.

Beje, byloje persistengta: minimas negaliojantis 2010 05 14 Kėdainių rajono apylinkės teismo nutarimas, kuris po savaitės buvo sustabdytas, o po dar savaitės – panaikintas. Prokurorams nesuvokiama, jog spendimas, kad galėtum jį vykdyti, apskritai turi egzistuoti. Jie kaltina Venckienę, kad ji nepaisė 2010 05 14 sprendimo, kurio tiesiog... nėra.

Grįžtant prie „sprentimų nevykdymų“:Laimutė Stankūnaitė pasirinko nuteisti N. Venckienę civiline tvarka – vadinasi, nusikaltimo nebuvo.

Viena keisčiausių vietų nutarime, jog N. Venckienė išleisdama knygą, „Drąsiaus viltis – išgelbėti mergaitę“ padarė nusikaltimą, nes ji žinojo, kad pedofilijos niekada nebuvo. Tačiau garsusis Cinino sprendimas, kur jis išteisino mirusius juk buvo tik po metų. (Cinino brolis dirbo Muitinės tyrimų valdyboje, jo broliui ir kyšininkavimo pasienyje nėra – nors vežėjai nebeapsikentė lietuviais kyšininkais, ir Baltarusijos teisėsaugai juos sukundė. Teisėjo brolis visiškai nenorėjo girdėti, kad ne tik Medininkuose, bet ir Lavoriškėse kyšininkaujama. Užsirašė liudininkus, bet niekada manau jų neapklausė.)

N. Venckienės knyga, kuri yra neva nusikalstama, išėjo per 2012 m. Seimo rinkimų agitaciją, o įstatymas atgal negalioja, galėtų prokurorai žinoti, kad piliečiai nesugeba šokinėti laiku atgal, kaip jie: ypač jeigu tie piliečiai – teisininkai.

Labai sunku turint sveiką protą, ir aukštąjį teisinį išsilavinimą, įtranzuoti į fantastų fantazijas, šokinėti su jais laiku pirmyn, atgal, arba suvokti, kai jie teisia dvasias, arba jas išteisina. Čia reikia būti įvaldžius begalinę fantaziją. Ne visi tokie meniški.

Įdomiausia šioje byloje yra tai, kad Neringai Venckienei nutraukiama byla ir dėl Lietuvos valstybės himno paniekinimo – nes akivaizdu, ji 2010 02 10 buvo darbe, Kauno apygardos teisme, kai vyko kažkoks mitingas.

„Vaizdo medžiagoje nematyti Neringos Venckienės“.

Tačiau po metų kam iškeliama byla – kuri nutraukta 2015 09 14 nutarimu?

Laimutei Kedienei.

Teisininkė Neringa Venckienė, atsiuntusi savo mamai Laimutei Kedienei tuos dokumentus, ir pabraukė tas vietas, kur vėliau mamai nurašyta nuo jai, dukrai, mestų įtarimų.

Dabar viskas perkelta Laimutei Kedienei. Pamenate tą galimai kvailai sukurptą bylą, kur močiutė kaltinama anūko himnu?

Ir kur pirma instancija iš viso atsisakė priimti bylą į teismą, nes surašyta su klaidomis?

Taigi: pati pamatinė klaida yra ta, kad tyrimas dėl Karolio Venckaus, kuriam tebuvo 10 metų, himno pagiedojimo apskritai nutrauktas.

Jeigu tyrimas nutraukiamas, dar kartą pradėti, „atradus ką nuteisti“ – negalima, turėjo prokurorė Inga Gudonienė eiti per proceso atnaujinimą, paaiškėjus naujoms aplinkybėms. Tačiau juk byla – net ne jos.

Prokurorei priminsiu tyrimą, kuris buvo nutrauktas – tai Nr. 01-2-00103-11.

„Išparazituoti“ iš nutraukto tyrimo epizodą, apsimetus, kad nieko nenutiko, kad dėl to epizodo jau priimtas nutarimas apskritai nutraukti tyrimą – negalima.

Štai ir išlindo yla iš maišo: prokurorė Inga Gudonienė vykdo pakartotinį procesą.

Prokuroras Jakutis nenustatęs, kas prikurstė Karolį Venckų giedoti himną su iškraipymais, tyrimą tiesiog nutraukė.

Tyrimo pakartotinumas, beje, vykdomas su labai dideliu įkarščiu, ir suėjus apkaltinamajai senačiai dar 2015 02 10 – labai keistas prokurorės Ingos Gudonienės bandymas kažką kažkam įrodyti: gal kad yra „kietesnė“ už apygardos prokurorus?

Įdomu, o ką apie tai mano Evaldas Pašilis?

Apygardos prokuroras nutraukia tyrimą, apylinkės prokurorai, iš kažkur gavę nutarimo nuorašą, nurašo žodis į žodį su tais pačiais kableliais, ir iškelia vėl tą pačią bylą - tik kitam asmeniui?

Juk tai ir yra piktnaudžiavimas tarnyba: naudos siekimas, naudojantis savo kėde. Negi prokurorė nesuvokia, ar neskaitė kodeksų, kad tyrimo pakartojamumas – negalimas. Jeigu prokuratūra tyrimą nutraukė – tas nutarimas galioja ne tik bylos šalims: tas galioja ir prokurorams, kad ir kiek jie save laikytų „aukščiau įstatymo“, ir netgi aukščiau aukštesnės prokuratūros prokurorų...

O po to kruvinomis ašaromis verkia savo dingusių galimai agenčių – bet jeigu neužsiimtų nesąmonėmis, gal galėtų skirti agentūrinio tinklo apsaugai, arba apmokymus pravestų agentėms, kaip nesielgti ir neatrodyti, kad neužmuštų su kastuvėliu? Jau nekalbu apie tai, jeigu prokuratūra visas šitas lėšas, skirtas diedukų Kedžių, Neringos Venckienės ir patvorio žmonių persekiojimui, skirtų nusikaltimų prevencijai...Turbūt išnyktų ir mašinų vagystės, ir žudynės. Ir nereikėtų versti čigonus prisiimti „zonderbrigadų“ ar mafijos padarytų nusikaltimų. Apie tai, kaip „demokratija“ įgyvendinta buvo Gruzijoje, kur koks sutapimas, gyveno Audrius Butkevičius – „psichologinio karo specialistas“ – rašė „Karštas komentaras“: Saakašvilio „demokratinio“ režimo priešininkus „zondebrigados“ užmušdavo su kastuvėliais.

Rezonansinė byla, neseniai išreklamuota, yra svarbi nužudymo būdu: jis yra aiški nuoroda į tai, kas metų metais vyko Lietuvoje, ir tai aiški užsienio spectarnybų vizitinė kortelė. Dar vienas patvorio pranašas, pamenu, 2009 metais stovėdavo su plakatu „Prezidente, naikinkit kilerių tarnybą“. Pamenate šį plakatą?

Vėliau „pranašas“ buvo užtildytas, pasiūlius bylinėtis dėl nepalankių komentarų – pinigai užtemdė protą, ir jis pamiršo tą savo plakatą.

Paprastam piliečiui dar nuo Garliavos epopėjos viskas aišku, kas dedasi Lietuvoje. Kad yra jėgos teisė, o įprasta teisė – neigiama. Pats didžiausias idiotizmas teigti, jog Maidanas su Molotovais – čia taikus piketas, o Garliavos piketukas/ai privačiame kieme – čia valstybės perversmas.

Bet čia jau kito straipsnio tema.

P.S. Keisčiausia įtarimų vieta yra jog Jonas Furmanavičius mirė 2009 10 04.

Kiek mes atsimename, juk mums visiems buvo pateikiama, jog jį nušovė Drąsius Kedys 2009 10 05 Kauno senamiestyje. Gal galėtų prokuratūra atsakyti, ką ji iš tikrųjų žino apie Jono Furmonavičiaus žūtį – kodėl visuose įtarimų tekstuose „suklysta“, - net pas Gediminą Aiduką nurodyta, jog Jonas Furmonavičius mirė 2009 10 04. Gal kažkoks telefoninis pokalbis, kad „viskas teisėjo nebėra“ nutekėjo, ir yra laikomas kaip šantažo įrankis?