Įtariamąjį Ievos Strazdauskaitės žudiką dėl pensininko nužudymo jau buvo anksčiau išteisinęs Lietuvos teisės elitas - teisėjai Ričardas Gilys, Eligijus Gladutis, Valdas Meidus

Paaiškėjo, kad vienas iš įtariamų žiauriausių Ievos Strazdauskaitės užpuolikų, galimai uždaužęs jai galvą kastuvu, 2008 m. jau buvo teisiamas už įtariamą pensininko nužudymą. Tada nepilnametį išteisino Panevėžio apygardos teismo teisėjai Ričardas Gilys, Eligijus Gladutis, Valdas Meidus.

E.Gladutis šiuo metu yra Aukščiausiojo teismo teisėjas, V.Meidus ilgą laiką ėjo Panevėžio apygardos teismo pirmininko pareigas, ir šiuo metu priklauso Teisėjų tarybai.

Teisėjas E.Gladutis (dešinėje) išgarsėjo, išteisinęs ir prezidentės patarėją Ulbinaitę

BYLA N1-27-193/2008

1Panevėžio apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Ričardo Gilio, teisėjų Eligijaus Gladučio, Valdo Meidaus, sekretoriaujant Editai Marcinkevičienei, dalyvaujant prokurorui Donatui Skrebiškiui, gynėjams Povilui Pečiukevičiui, Lidijai Blinkevičienei, Alfonsui Mašalui, nukentėjusiai T. J., jos atstovei advokatei Ingai Radinienei, įstatyminiams atstovams ir civiliniams atsakovams Z. M., J. B., L. K., specialistams Juozui Vėlavičiui, Virginijui Diktanui, teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje:

2Ž. D., a.k. ( - ) gim. 1991 m. kovo 14 d. Kauno mieste, lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis, nevedęs, 7 klasių išsilavinimo, Kėdainių profesinio rengimo centro moksleivis, gyv. ( - ), Kėdainių mieste, neteistas, kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos BK 180 str. 2 d.;

3L. B., a.k. ( - ) gim. 1991 m. lapkričio 24 d. Kėdainių mieste, čigonas, Lietuvos Respublikos pilietis, 7 klasių išsilavinimo, nevedęs, niekur nedirbantis ir nesimokantis, gyv. ( - ), Kėdainių mieste, deklaruota gyvenamoji vieta ( - ) Kėdainių mieste, teistas 2006 m. rugpjūčio 22 d. Kėdainių rajono apylinkės teismo nuosprendžiu, pritaikius BK 93 str.1 d. nuo baudžiamosios atsakomybės pagal BK 22 str. 178 str. 2 d. atleistas, paskiriant auklėjamojo poveikio priemonę – elgesio apribojimą 6 mėn., įpareigojant nuo 20 iki 6 val. būti savo namuose ir tęsti mokslą, kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos BK 129 str. 2 d. 9 p. ir BK 180 str. 2 d.;

4A. K., a.k. ( - ) gim. 1991 m. kovo 6 d. Kėdainių rajone, lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis, nevedęs, 6 klasių išsilavinimo, niekur nedirbantis ir nesimokantis, gyv. ( - ) Kėdainių mieste, teistas 2006 m. birželio 15 d. Panevėžio apygardos teismo pagal LR BK 129 str. 1 d. laisvės atėmimu 5 metams, 2007 m. liepos 9 d. Kauno miesto apylinkės teismo nutartimi lygtinai paleistas neatlikęs 3 m. 3 mėn. 14 d. paskirtos laisvės atėmimo bausmės, kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos BK 129 str. 2 d. 9 p., 180 str.2 d., 310 str.

Nustatė

52007 m. rugpjūčio mėnesio pradžioje, tiksliai ikiteisminio tyrimo metu nenustatytą dieną, Kėdainių mieste, Kęstučio gatvėje, prie Dotnuvėlės upelio, A. K. žiauriai elgėsi su gyvūnu, tai yra nenustatytu degiu skysčiu apipylė 150 litų vertės A. P. ožką ir ją padegė, dėl ko nuo dėl pusės kūno apdegimo ir patirtų kančių, ožka buvo užmigdyta.

6A. K. kaltu neprisipažino, parodė, kad apie ožką ir jos sudeginimą iš viso nieko nežino. Ožkos tikrai nedegino ir apie tokius dalykus niekam nekalbėjo.

7A. K. kaltė įrodyta:

8Nukentėjusioji T. J. parodė, kad jos tėvas A. P. gyveno atskirai, buvo keisto elgesio, augino ožką. R. L. pirmadienį -2007 m. rugpjūčio 13 dieną jai pasakė, kad sekmadienį – rugpjūčio 12 dieną kažkas sudegino tėvo ožką. 2007m. rugpjūčio 13 d. – pirmadienį- matė ir savo tėvą. Tėvas pasakė, kad ožką sudegino anūkai. Apdegusios ožkos nematė. Norėjo tėvą pasiimti pas save, nes jis skundėsi, kad jo neprižiūri. Pirmadienį ar trečiadienį su motina nuėjo pas R. L., norėjo pasiimti tėvą, bet su tėvu susipyko-jis pasakė, kad be ožkos jis niekur neis. Tos ožkos jau nebebuvo, bet jis ruošėsi pirkti kitą. Anksčiau matydavo tėvo ožką, ji būdavo pririšta netoli tėvo nužudymo vietos. Ožką įvertina 150 litų, prašo priteisti padarytą ožkos žuvimu žalą jai, kadangi jos tėvas vėliau buvo nužudytas.

9Liudytojas R. L. parodė, kad gyvena Kėdainiuose, ( - ), yra privačios įmonės savininkas. Kaltinamųjų nepažįsta. Gyvena ant upelio Dotnuvėlės kranto, Kėdainiuose. Kartą 2007 m. rugpjūčio mėnesį žvejojo, pamatė vyrą sėdintį ant medžio šakos, netoli jo ganėsi ožka, kiti gyvūnai. Jį pakalbino, žmogus papasakojo savo gyvenimą. Po savaitės važiavo „Garadoko“ gatve, sutiko vėl tą patį žmogų-A. P., jis pasakė, kad jį sumušė, padegė jo ožką. Liepė sėstis A. P. į mašiną ir nuvažiavo pažiūrėti ožkos. A. P. parodė kur reikia važiuoti. Pamatė ožką, gyvulys buvo sudegintas, vos stovėjo ant kojų, ant sprando žaizdos atsivėrusios buvo, akys išdegusios. Iš karto paskambino į policiją. Senuko klausė kas tai padarė. Senukas tik verkė, nieko nesakė. Policija atvyko po valandos, nufotografavo ir apklausė. Senukas sakė vis kitaip kas padegė ožką, kas jį sumušė, buvo blaivus. Paskambino savo darbuotojams, jie nuvežė ožką pas veterinarą. Ją gydė. Tada parvežė ožką pas save į namus. Paėmė palapinę, leido gyventi senukui su ožka. Leido vaistus ožkai, bet padėtis blogėjo ir veterinaras ožką užmigdė.

10Liudytoja V. B. parodė, kad dirba Kėdainių rajono policijos komisariate tyrėja. 2007m. rugpjūčio 8 d. dirbo operatyvinėje grupėje su D. A.. Gavo pranešimą, kad prie Dotnuvos upelio rasta apdegusi ožka. Nuvyko į įvykio vietą, ten rado R. L., ožką, senuką, kuris pateikė asmens dokumentus A. P. vardu. Senukas nieko neaiškino, mojo ranka, murmėjo. Matė skudurų krūvą , laužavietę, ožka buvo nuplikyta ar apdeginta, ji lakstė. Dėl šio įvykio tuo metu ikiteisminis tyrimas pradėtas nebuvo – A. P. atsisakė rašyti pareiškimą, nenurodė, kas tai padarė. A. P. nieko neaiškino, nieko nepasakojo. Dar tą pačią dieną kalbėjosi su R. L., šis sakė, kad kvies veterinarą, po to skambino R. L., šis pasakė, kad A. P. ir ožka gyvens pas jį. Kas sužalojo ožką - nežino. Įvykio vietos apžiūros protokolo tuo metu nerašė.

11Iš Kėdainių PK informacijos knygos išraše esančio įrašo Nr.6995 (t.1 b.l.27-29) matyti, kad 2007-08-08 16 val. 31 min. užregistruotas R. L., gyv. ( - ), pranešimas, jog „benamio ožkos akys išdegintos“, į įvykio vietą 16val. min.33 atvyko V. B., A., Š., patikrinimo rezultatas - savininkas rašyti pareiškimą atsisakė, jam žala nepadaryta, ožką pasiėmė veterinaras, sakė, kad ožka pagys.

12Liudytojas E. E. parodė, kad jis yra veterinarijos įmonės savininkas. 2007 m. rugpjūčio mėnesį gavo telefoninį pranešimą, kad sužalota ožka, reikia ją apžiūrėti – atvežė ją, galva jai buvo užtinusi, akių nesimatė, galva ir nugara buvo nudegę, ožka buvo stipriai apdegusi. Suodžių nebuvo, tai buvo terminis pažeidimas-nudeginta karštu skysčiu. Atvežus gyvūną, bandė gydyti – suleido vaistus, bet po dienos dėl stiprių terminių pažeidimų ožką užmigdė. Ožkai terminiai pažeidimai buvo padaryti diena - dvi prie atvežimą. Kas tai galėjo padaryti – nežino.

13Liudytoja Š. A. parodė kad 2007 metų rugpjūčio mėnesio pradžioje A. K. atėjęs pas ją į namus gyrėsi, kad padegė ožką, sakė, kad kažkokiame rūsyje rado degaus skysčio ir apipylęs ožką ją padegė. Dar sakė, kad ožka yra kažkokio dieduko. Dėl ko padegė ožką - nesakė. Ji nelabai tikėjo tuo, ką jai pasakoja A. K., todėl į tai dėmesio nekreipė.

14Liudytoja J. B. parodė, kad 2007 m. rugpjūčio mėn. girdėjo, kad žmonės kalbėjo apie ožkos deginimą. Klausė sūnaus L. B. ar ne jis taip padarė - jis pasakė , kad ožką padegė A. K.. Dėl ožkos deginimo sūnų apklausinėjo policijos pareigūnai.

15Iš L. B. 2007-08-28 apklausos liudytoju ikiteisminio tyrimo metu protokolo duomenų (t.1 b.l. 94-95) matyti, kad jis parodė, jog prieš mėnesį jį į Garadoką pasikvietė A. K., už garažų prie upelio jis pamatė apsvilusią ožką, A. K. pasakė, kad tai jis padegė šią ožką.

16Nepilnametis liudytojas V. J. parodė, kad 2007 m. rugpjūčio mėnesį pas jį į namus buvo atėjęs policininkas, kuris sakė, kad jis -V. J. padegė ožką. Ėjo su mama aiškintis. Apie ožką išsiaiškino patys - kieme jo draugas Karolis pasakė, kad senelio ožką padegė A. K., po to A. K. jam pats sakė, kad tai jis padegė dieduko ožką.

17Liudytoja ( civilinė atsakovė ) K. L. parodė, kad A. K. yra jos sūnus. 2007 m. rugpjūčio 27 d. atvyko policininkas M. kuris sakė, kad yra padegta ožka, klausė, kur yra A. K.. Duktė K. K. stovėjo prie durų ir pradėjo pasakoti apie ožką, kad A. K. padegė ožką, kad ožka bėgo degdama.

18Iš nepilnametės liudytojos K. K. apklausos protokolo duomenų (t.1 b.l. 96-97) matyti, kad ji atsisakė duoti parodymus prieš savo brolį A. K..

19Šio įrodymų viseto pakanka konstatuoti, kad A. K. 2007 m. rugpjūčio mėnesio pradžioje Kėdainių mieste, Kęstučio gatvėje, prie Dotnuvėlės upelio, žiauriai elgėsi su gyvūnu, tai yra nenustatytu degiu skysčiu apipylė 150 litų vertės A. P. ožką ir ją padegė, dėl ko nuo pusės kūno apdegimo ir patirtų kančių, ožka žuvo (buvo užmigdyta).

20Nors A. K. kaltu ir neprisipažino, teigia, kad ožkos nepadegė, niekam apie tai nepasakojo, šie jo parodymai visiškai paneigti. Liudytojai R. L., V. B. parodė, kad 2007 m. rugpjūčio mėnesio 8 d. matė pas Kėdainių mieste Kęstučio gatvėje prie Dotnuvėlės upelio gamtoje gyvenusį A. P. apdegusią ožką, pastarasis aiškino, kad ožką kažkas padegė, įtarė anūkus. Liudytojas E. E. patvirtino, kad 2007 m. rugpjūčio mėnesį jam buvo pristatyta gydymui stipriai apdegusi ožka, jos galva buvo užtinusi, akių nesimatė, galva ir nugara buvo nudegę, sužalojimai buvo terminiai - nudeginta karštu skysčiu, atvežus gyvūną, bandė gydyti – suleido vaistus, bet po dienos dėl stiprių terminių pažeidimų ožką užmigdė. Liudytojai V. J., A. Š. patvirtino, kad jiems padegęs degiu skysčiu ožką prisipažino A. K.. Liudytojai J. B. sūnus L. B. nurodė, kad ožką padegė A. K., apklausiamas liudytoju policijoje L. B. pats patvirtino, kad A. K. rodė jam apdegusią ožką ir sakėsi, kad tai jis padegė ožką. A. K. motina K. L. taip pat patvirtino, kad jos duktė K. K. tvirtino, jog ožką padegė A. K., ji matė bėgančią degančią ožką. Šiais liudytojų parodymais teismui netikėti jokio pagrindo, nes jų parodymai sutampa, tarpusavyje papildo vieni kitus, pagrindo apkalbėti A. K. liudytojai neturi, nes arba yra jo artimi giminaičiai, arba nėra duomenų, kad liudytojai būtų priešiškuose santykiuose su A. K..

21A. K. veika pagal BK 310 str. kvalifikuota teisingai- jis, apipildamas ožką degiu skysčiu ir ją padegdamas, žiauriai elgėsi su gyvūnu, dėl tokių A. K. veiksmų gyvūnas žuvo.

22A. K. atsakomybę lengvinančių ar sunkinančių aplinkybių nenustatyta. Jis padarė nesunkų nusikaltimą, pas jį stebimas socializuoti elgesio sutrikimas, tačiau suprato ir supranta savo veiksmų esmę ir gali juos valdyti, administracinėmis nuobaudomis nebuvo baustas, Kėdainių PK prevencijos poskyrio nepilnamečių reikalų inspekcijos charakterizuojamas neigiamai (2 tomas b.l. 130), Kėdainių pataisos inspekcijos charakterizuojamas neigiamai, per gana trumpą laikotarpį po paleidimo į laisvę A. K. padarė du pažeidimus, jam buvo paskirta nuobauda įspėjimas ( 2 tomas b.l. 141 ), Kauno NTI-PN 2007 03 30 charakterizuojamas neigiamai ( 2 tomas b.l. 143 ), 2007 m. birželio 26 d. nepilnamečių pataisos namų charakterizuojamas gerai (2 tomas b.l. 144-145), nusikalto būdams nepilnametis, tačiau būdamas praeityje teistas už labai sunkų nusikaltimą, lygtinio paleidimo nuo 3 metų 3 mėn.14 d. laisvės atėmimo bausmės atlikimo metu. Tai rodo, kad A. K. nelinkęs taisytis, todėl jam skirtina bausmės rūšis- laisvės atėmimas, nes kitos rūšies bausmių jo nusikalstamiems polinkiams pakeisti nepakanka, o laisvės atėmimo trukmė nustatytina atsižvelgiant į tai, kad nusikalto būdamas nepilnametis ir į BK 91 str.2 d reikalavimus. Paskirtoji bausmė dalinio sudėjimo būdu subendrintina su ankstesniu nuosprendžiu paskirtos ir neatliktos bausmės dalimi.

23Nukentėjusioji T. J. pareiškė dėl ožkos žuvimo 150 litų civilinį ieškinį. Jis pagrįstas, įrodytas, todėl tenkintinas pilnai.

24L. B., A. K. kaltinami pagal BK 129 str. 2 d. 9 p. ir 180 str. 2 d., o Ž. D. –pagal BK 180 str. 2 d., tuo, kad jie 2007 m. rugpjūčio 18 d., apie 17 valandą, Kėdainių mieste, ties Kęstučio gatvėje esančiu metaliniu garažu Nr. 9, siekdami užvaldyti svetimą turtą, užpuolė A. P., gim. 1928 07 15, Ž. D. apglėbus ir laikant nukentėjusįjį už rankų ir taip atimant galimybę nukentėjusiajam priešintis, L. B. ir A. K. pareikalavo nukentėjusiojo atiduoti visus pinigus, kraustė kelnių kišenes, pinigų neradus, ir Ž. D. paleidus nukentėjusiojo rankas, L. B. iš A. P. atėmus lazdą ir ja sudavus jam vieną kartą į galvos sritį, A. K. turint rankoje atsineštą medinį pagalį, t.y. specialiai žmogui sužaloti pritaikytą daiktą, du kartus juo sudavus nukentėjusiajam į galvos sritį, dėl ko A. P. nukrito ant žemės, bei A. K. vieną kartą įspyrus į galvos sritį, tuo A. P. padarant galvos ir veido sumušimą su poodinėmis ir minkštųjų audinių kraujosruvomis viršutinėje lūpoje, kairiame žande ir pakaušio srities kairėje pusėje, galvos smegenų kaktinių skilčių sumušimą, su kraujo išsiliejimu į smegenų skilvelius bei po kietuoju galvos smegenų dangalu, virš kairiojo smegenų pusrutulio, dėl ko nuo galvos ir veido sumušimų visumos nukentėjusysis 2007 08 27 Kauno medicinos universiteto klinikose mirė, tuo palaužus nukentėjusiojo pasipriešinimą, pagrobė A. P. priklausančius 500 litų bei 20 litų vertės nenustatyto modelio elektroninį laikrodį.

25Iš šių kaltinimų L. B., A. K. ir Ž. D. išteisintini, neįrodžius, kad jie dalyvavo padarant šias jiems inkriminuotas nusikalstamas veikas (BPK 303 str. 5 d. 2 p.)

26Ž. D. teisiamojo posėdžio metu pasiūlius duoti parodymus, pradžioje kaltu prisipažino visiškai, parodė, kad įvykio metu buvo 16 metų amžiaus, mokėsi Profesinio rengimo centre Kėdainiuose, anksčiau nebuvo nei baustas, nei teistas. Gyvena su mama, broliu, patėviu. A. K., L. B. pažįsta, jie yra jo kiemo draugai, Su A. K. ėjo kartu į pirmą klasę, kartu mokėmės iki 4 klasės. L. B. pažinojo metus laiko. Dažniau bendravo su L. B., nei su A. K. Prisipažįsta, kad 2007-08-18 d. visi trys padarė nusikaltimą, sumušė žmogų ir atėmė pinigus. Tvirtina, kad nelabai prisimena kaip ten buvo, viskas yra užrašyta ikiteisminio tyrimo medžiagoje. Jis, L. B., A. K. prie Smilgos upelio, Kėdainiuose užpuolė seną žmogų. Galvojo, kad jis turės daug pinigų. Nelabai prisimena kas ir kaip vyko, pamena, kad jis laikė rankas tam senam žmogui – iš nugaros apglėbęs. Daugiau nieko neprisimena. Apiplėšti senuką pasiūlė A. K. A. K. nebuvo lyderis, jis pasiūlė padaryti, sakė, kad nieko blogo nebus. Jiems tiesiog vasarai reikėjo pinigų, todėl jis sutiko tai padaryti. Senas žmogus liko gulėti . Jis laikė apkabinęs stovintį žmogų, žmogui buvo suduoti keli smūgiai, smūgius žmogui sudavė A. K., L. B. Senukas nukrito ant žemės, į žemę trenkėsi nugara. Kiek senukui buvo suduota smūgių – nepamena, senukui iš priekio sudavė A. K., L. B. senukui sudavė į veido priekinę dalį. A. K. su L. B. apieškojo žmogų, ieškojo pinigų. Jis- Ž. D. - pinigų neieškojo, žino, kad buvo rasta apie 500 litų, pinigų jis negavo. Jam prokuroras sakė, kad 500 litų pas tą žmogų rado L. B. ir A. K. Jis-Ž. D. - pats pinigus matė, bet kiek tiksliai jų buvo- nežino. Po to visi trys išsiskirstė, daugiau visi trys susitikę nebuvo. Ikiteisminio tyrimo metu sakė tiesą, kas užrašyta yra tiesa. Kaip ir kokius veiksmus atliks prie senuko, jie iš anksto nesitarė. Kodėl jis laikė rankas senukui - paaiškinti negali. Viskas truko 10-15 minučių. Senukas kalbėjo rusiškai, kai jam laikė rankas, bet rusiškai jis - Ž. D. nesupranta. Einant plėšti senuko A. K. rankose neturėjo lazdos, tik tada kai sutiko senuką, jis – Ž. D. - pas A. K. rankose pamatė lazdą. Labai gailisi, kad taip pasielgė. Jį policija sulaikė po įvykio ne iš karto. Po įvykio praėjus savaitei ar dviems, sužinojo, kad tas senukas mirė. Tada jį policija sulaikė. Tėvams pasakė taip pat, kaip ir dabar pasakoja teisme. Nebuvo nei išgėręs, nei prisirūkęs, po įvykio jo niekas nemušė.

27Apklausus teisiamajame posėdyje liudytoja jo motiną Z. M., Ž. D. pakeitė parodymus, pareiškė, kad nusikaltimo padaryme nedalyvavo, 2007-08-18 buvo Žilvyčių kaime, Kėdainių rajone, kartu su kitais šventė K. L. išleistuves į Angliją. Šventė vyko pas jos draugus, kaime, nuosavame name. 13.05 val. autobusu jis, K. K., K., dar vienas vaikinas išvyko iš Kėdainių autobusų stoties į Žilvyčių kaimą, Kėdainių rajone. Ten buvo atėję K. draugai, jų nepažinojo. Šeštadienį beveik visą naktį šventė - iki 4-5 val. ryto. Išleistuvės baigėsi sekmadienį. Miegojo kambaryje ant lovos, Svečių buvo apie 10. Išsiskirstė po kambarius miegoti. Apie 12 val. kėlėsi, gėrė kavą, 8 km. ėjo iki stotelės – išėjo iš Žilvyčių kaimo apie 13 val. Iš Kėdainių autobusas atvežė iki kaimo, o grįžti nebuvo su kuo - autobusas nevažiavo, reikėjo eiti iki kitos stotelės. Iš išleistuvių grįžo kartu su V. Z., M., K., K. K.. Išlipo autobusų stotyje Kėdainiuose apie 17-18 val, atėjo iki Kęstučio gatvės ir išsiskirstė. Parėjo namo vienas, namuose buvo mama. Per išleistuves filmuota, fotografuota nebuvo, ar kiti fotografavo - nežino. K. L. išvyko gal po kelių dienų po išleistuvių. Nusikaltimo vietoje jis nebuvo. Kaip liepė sakyti tyrėjai – taip padarė. Bijojo, kad sės į kalėjimą, todėl taip ir pasakė, kaip užrašyta protokoluose. Rugpjūčio 28 d. buvo policijoje, M. apklausė apie ožką ir dieduką, jį paleido, parėjo namo. Rugpjūčio 29 d. 7.20 val. atvažiavo policija į namus ir išsivežė jį į policiją. Policininkas M. nusivedė į kabinetą, kalbėjo, klausė ką jis padarė, kur yra 500 Lt, jis Ž. D. sakė, kad nieko nepadarė. Po to jam pradėjo daryti spaudimą - jį mušė asmuo, kuris sėdėjo su Mykolaičiu kabinete. Policijoje jį mušė delnais, kad neliktų mėlynių - kur užtaikė, ten davė. Kiek sudavė jam smūgių - nepamena. Mušė, kad jis – Ž. D. - prisipažintų, liepė pasakyti, kad jis-Ž. D.- laikė senuko rankas, tą ir padarė, pasakė kaip jie norėjo, M. pats viską surašė, davė pasirašyti – jis protokolą pasirašė, nes žadėjo paleisti. Pats M. papasakojo koks buvo įvykis, kaip buvo, liepė parodyti viską įvykio vietoje ir jį uždarė į areštinę. Kitą dieną atėjo M., advokatas ir jį vežė į įvykio vietą. Prieš tai dar gal kas apklausė - nepamena, gal R. Įvykio vietoje policijos pareigūnai pasakė - čia buvai, todėl parodė kad ėjo, laukė dieduko. Kai surašinėjo protokolą, viską jam pasakė kaip sakyti, jis taip ir pasakė, parodė įvykio vietoje. Jis pasakė kaip buvo apsirengęs įvykio dieną -mėlynais šviesiais džinsais, kedais, baltu megztiniu su užrašu per vidurį „Adidas“ , juoda striuke - taip buvo apsirengęs važiuodamas į išleistuves. Policininkai liepė sakyti, kad jis buvo apsirengęs baltu sportiniu švarku, pilkomis kelnėmis sportinėmis su raudona juosta šone, bet jis neturi tokių rūbų, turi tik sportinius batus. Tyrėjai pasakė, kad jiems viską pasakė L. B. su A. K. ir jie viską žino- kad ėjo visi trys kartu , kad jis rankas laikė senukui. Į nužudymo vietą jį nuvežė, M. mašinoje pasakė – čia ant kampo buvo nužudytas žmogus, mašinoje nefilmavo. Nuo policijos komisariato važiavo iki „Leader Price“ parduotuvės, tada jį policininkai patys nuvežė į įvykio vietą – jis pats nežinojo kur yra įvykio vieta. Policininkai pasakė, kad senukas prie kelio gulėjo. Jis - Ž. D. - kai įjungė filmavimo kamerą tai patvirtino. Po to jį iš sulaikymo paleido. Rugsėjo 10 d. buvo vėl apklaustas. Nuėjo pas advokatą jam viską pasakė, kaip buvo, advokatas jam patarė palikti viską taip, kaip yra, nes bus taip geriau. Bet išėjo viskas blogiau. Jį būtų uždarę, jei būtų pakeitęs parodymus. Gruodžio mėnesį vėl jį apklausė, tvirtino tą patį, nes bijojo. Prisipažino pradžioje teisiamojo posėdžio metu, nes suprato, kad jei sakys kitaip, negu sakė anksčiau bus blogai, nes vėl yra suimtas. Kaip jam liepė sakyti tyrėjai, taip sakė, o tikrumoje jis nieko nepadarė, įvykio vietoje nebuvo, viską taip sakė ikiteisminiame tyrime, kad jį paliktų laisvėje.

28L. B. kaltu neprisipažino, parodė, kad 2007-08-18 jis galėjo būti Žemaitės g. 10-20 Kėdainiuose- galėjo būti namuose, laiptinėje, galėjo eiti rugpjūčio 18 dieną į parduotuvę. Ž. D. pažįsta, sutikęs kartais pasisveikina. Jam inkriminuojamų nusikaltimų jis nepadarė. Ikiteisminio tyrimo metu buvo prisipažinęs dalyvavęs nusikaltime, kadangi ikiteisminio tyrimo pareigūnai jį gąsdino, sakė, kad uždarys dar ilgiau, todėl davė tokius parodymus, kokie užrašyti ikiteisminio tyrimo protokoluose, kur jis prisipažino padaręs nusikalstamą veiką karu su Ž. D. ir A. K., manė, kad jį todėl greičiau išleis į laisvę. Įvykio vietoje parodymų patikrinimo vietoje metu parodė taip, kaip kriminalistai buvo jam papasakoję apie įvykio aplinkybes. Ž. D. parodymai, kuriuose jis sako, kad ten buvo, kažką darė jis- L. B. - neteisingi, gal Ž. D. bijo ikiteisminio tyrimo pareigūnų. Ikiteisminio tyrimo metu jį įvykio vietoje filmavo, gąsdino, sakė, kad neišleis iš suėmimo. Jį gąsdino, bet nemušė. Liepė jam prisipažinti, kad jis sudavė su pagaliu senukui. Matė, kad Ž. D. buvo sumuštas, todėl bijojo. A. K. jam neliepė neprisipažinti. Civilinių ieškinių nepripažįsta, nes nepadarė nusikaltimo.

29A. K. kaltu neprisipažino, parodė, kad jokių nusikaltimų jis nepadarė, nukentėjusiojo nepažinojo, 2007m. rugpjūčio 18 d. padėjo kaimynui griauti sieną. Pinigų turėdavo po 20 Lt, 50 Lt , jam to pakako. Eiti plėšti jam nereikėjo. Ž. D. šmeižia jį ir L. B. Su L. B. yra bendravęs labai senai - buvo kaimynai. Matėsi gal du kartus, pasisveikindavo. Plėšti niekur nėjo, Nužudytojo senuko net iš matymo nepažinojo. Pusę savo parodymų Ž. D. paaiškinti negali. Kai ikiteisminio tyrimo metu buvo sulaikytas, ikiteisminio tyrimo pareigūnai jam darė spaudimą tris valandas, vertė prisipažinti. Gal ir buvo parduotuvėje - mama siuntė ko nors nupirkti į parduotuvę, bet nei L. B., nei Ž. D. nebuvo sutikęs. Motina gali paliudyti, kad rugpjūčio 18 dieną pas kaimynus jis griovė sieną. Ž. D. jį šmeižia, laisvėje jis su Ž. D. nebendravo. Kadangi nekaltas, civilinių ieškinių nepripažįsta

30Nukentėjusioji T. J. parodė, kad A. P. buvo jos tėvas, bet su jais negyveno apie 30 metų. Jam atidavė butą, o pati su vaikais išėjo gyventi pas motiną. Tėvas apsigyveno ( - ), Kėdainiuose. Jis buvo senas, ligotas, be to, pradėjo namuose laikyti gyvūnus. Turėjo su juo daug vargo - ir policija buvo kviesta ir pas psichologą ėjo.Su tėvu ji bendravo, tvarkė namus, valgyti nunešdavo. Tėvas iš savo pensijos duodavo jai 500 litų kas mėnesį, kuriuos ji skirdavo vaikams. Duodavo pinigus skirtingu laiku, nebuvo vienos datos. Vaikai žinojo, kad tai senelio pensija, kad senelis duodavo jai 500 litų. Vaikus kieme erzindavo, kad diedukas po šiukšlyną vaikšto. Ji sakydavo vaikams – o jūs sakykite, kad senelis yra karininkas, kad jis gauna didelę pensiją, kad jis nealkanas. Visi kaimynai žinojo, kad jis buvo karininku, kad jis turi pinigų. Kada tėvas gaudavo pensiją-nežino, žino tik, kad pinigus jam pervesdavo į banko sąskaitą. Tėvas turėjo problemų su sveikata - su kojomis, išgėrus stiklinę alaus- nebegalėdavo paeiti. Eidavo jis ir su lazda ir be lazdos. Turėdavo jis nuolatinių lazdų, iš vaistinės pirktų. Rugpjūčio 15 dieną jį matė einantį be lazdos. Pažįstami matė tėvą Lukšio gatvėje parduotuvėje, ar tai buvo įvykio dieną - nežino. Tėvas vienu metu pirkdavo daug maisto produktų, apsipirkti jis eidavo į parduotuvę „ Leader Price“. Paskutiniu laiku - maždaug savaitė iki sužalojimo tėvas gyveno pas R. L.. Paskutinį kartą tėvą matė trečiadienį – rugpjūčio 15 dieną. Sekmadienį – rugpjūčio 19 dieną sužinojo, kad tėvas sužalotas. Ligoninėje tėvas buvo be sąmonės, su juo nebeteko kalbėtis. Apie įvykį jai pasakė tardytojas, prokuroras. Iš kitų žmonių nieko negirdėjo. Kaltinamieji Ž. D. ir A. K. su jos vaikais ėjo į pirmą klasę, L. B. taip pat yra matytas. Po įvykio kalbėjo su Ž. D.- jis pasakė - manęs ten nebuvo, aš esu nekaltas, o tėvuką užmušė L. B. ir A. K. Jis sakė, kad įvykio vietoje jo nebuvo, bet visa kaltė tenka jam, nes taip padarė, kad jis būtų kaltas. Aš suprato, kad Ž. D. nebuvo įvykio vietoje, bet iš tyrimo medžiagos suprato, kad L. B. su A. K. sako, jog jis ten buvo. Dar tėvui gulint ligoninėje ji atėjusiam prokurorui pasakė versiją – kas padegė ožką, tas galėjo nužudyti tėvą. Po kiek dienų ją vėl kvietė į prokuratūrą. Atėję pareigūnai pasakė jos vaikams V. ir J., kad jie padegė ožką ir liepė su ja-Juozaitiene - ateiti pirmadienį į policiją. Tai buvo penktadienį. Su vaikais nuėjo į policiją tą pačią dieną, rugpjūčio 24 d. 16.30 val., rado viršininką, pasakė jam, kad jos vaikus apkaltino dėl ožkos padegimo. Jos vaikai iš viso tik gerai atsiliepdavo apie savo senelį ir ji netikėjo, kad jie taip galėjo padaryti. Pareigūnas juos apklausė. Vakare nuėjo į kiemą, ten buvo daug vaikų ir paklausė, kas padegė ožką. Kažkoks mažas 10-12 metų amžiaus čigoniukas pasakė, kad A. K. sudegino ožką. Buvo atėjęs Ž. D., kuris irgi sakė, kad tikrai ne jos vaikai tai padarė. Pirmadienį nuėjo į policiją ir pasakė, kad tai padarė A. K., o tas, kas padegė ožką, tas užmušė tėvą. Tai jautė pagal savo intuiciją. Kaip buvo apsirengęs tėvas įvykio vietoje- nematė. Tėvas nešiojo maikutę, rudas kelnes, turėjo striukę. Piniginės tėvas neturėjo, turėdavo visada su savimi pasą, asmens tapatybės kortelę. Ar nešiodavo laikrodį, grandinėles- nežino. Iš tyrėjų žino, kad tėvo sužalojime dalyvavo A. K. ir L. B.. Po įvykio su kaltinamųjų tėvais neteko bendrauti, pažįsta A. K. tėvus. Tėvo sužalojimo vieta buvo maždaug 200 metrų nuo jo gyvenamosios vietos. Jai buvo gražinta tėvo asmens tapatybės kortelė, kuri buvo rasta netoli įvykio vietos. Prašo priteisti iš kaltų asmenų 2767 Lt civilinį ieškinį, kurį sudaro laidotuvių išlaidos, mišios, gedulingi pietūs, 500 Lt pagrobti iš tėvuko, pagrobtas laikrodis. Jai tyrėjas pasakė, kad tėvas turėjo laikrodį, kad ožka kainuoja apie 150 litų, prašo priteisti jai 150 litų už ožkos sužalojimą.

31Liudytojas R. B. parodė, kad 2007 m. rugpjūčio mėn. ėjo iš namų ( - ) į garažą Kęstučio g., buvo apie 24 val., prie kelio pamatė gulintį žmogų. Žmogus gulėjo prie žvyruoto kelio, ten eismo beveik nebuvo. Priėjo, pažiūrėjo, žmogų pakalbino, jis nieko nesakė, tik aimanavo. Žmogus bandė kalbėti rusiškai. Iškvietė greitąją pagalbą. Matė gulintį ant kelio vieną batą nuo žmogaus už 2-3 metrų. Tą dieną pirmą kartą ėjo į garažą. Į garažus Kęstučio g. vaikšto nemažai žmonių. A. P. nepažinojo.

32Liudytoja ( civilinė atsakovė) Z. M. parodė, kad Ž. D. yra jos sūnus kad jai yra žinoma, jog įvykio dieną sūnaus mieste nebuvo, jis nusikaltime nedalyvavo. 2007 m. rugpjūčio 18 d. jis su draugais kaime šventė draugės išleistuves – ji-draugė- išvyko į Angliją. 12.30 val. sūnus jau buvo kaime, įvykis – 17 val. Rugpjūčio 17 d. vakare ji grįžo iš laidotuvių, šeštadienį, rugpjūčio 18 apie 11 val. sūnus paprašė kelionei pinigų, kad važiuos su draugais į kaimą, į draugės išleistuves. Sūnus grįžo sekmadienį vakare. Važiavo autobusu- K., M., V. ir dar vienas berniukas,- taip jai sūnus sakė. Ž. D. sakė, kad jie penkiese išvažiavo. Grįžo kitą dieną po pietų apie 15-17 val. Prieš išvažiuodamas minėjo, kad važiuos į Žilvyčių kaimą, anksčiau tokio kaimo ji nežinojo. Sūnui buvo 16 metų, kuo jis vilkėjo tą dieną - nepamena. Davė kelionei 20 litų, ar Ž. D. turėjo savo pinigų – nežino. Apie šias aplinkybes neminėjo prokurorui ikiteisminiame tyrime, nes laikėsi advokato nurodymų, kad jei pakeis parodymus, sūnų suims, advokatas liepė nekeisti parodymų. Pas advokatą nuėjo po Ž. D. paleidimo, advokatas liepė nekeisti parodymų. Ji melavo prokurorui, elgėsi pagal advokato nurodymus, galvojo, kad sūnui bus geriau ir tikėjo, kad laimės teisme Panevėžyje. Žinojo, kad sūnus buvo kaime, bet sakė pagal sūnų. Pasakė gynėjui, kad sūnus buvo kaime, surašė liudytojus, kurie tai gali patvirtinti. Rugpjūčio 29 d. 7.20 val. M. su kitu pareigūnu išsivežė sūnų iš namų, sakė, kad dėl ožkos. Liepė rengtis sūnui, o jai liepė ieškoti advokato. Nuėjo į policiją, su sūnumi pasimatyti policijoje neleido. 12.30 val. tik leido pamatyti sūnų, perduoti maistą, sūnus buvo R. kabinete vienas, advokato nebuvo. Kada atvyko advokatas, gerai neprisimena. Liepė neskubėti, nupirkti maisto, tada R. leido pamatyti sūnų. Susitiko su sūnumi, jis buvo užsiverkęs, sakė, kad jį mušė. R. pasakė – tėvo neturi, nieko tokio, kad į kaulus gavo. Leido pabučiuoti ir ji išėjo atnešti maisto. Žydrūnas pasakė, kad jis yra nekaltas. Advokatui G. pasakė, kad sūnų mušė, jis nuėjo pažiūrėti, grįžęs pasakė, kad nieko tokio. Sūnų paleido rugpjūčio 31 d. Išėjęs sūnus pasakė, kad jis nusikaltimo vietoje nebuvo. Surašė liudytojų sąrašą, nuėjo pas advokatą, pasakė, kad Ž. D. ten nebuvo, o advokatas pasakė, kad sulaikys Ž. D., nepaleis iki teismo, o jeigu jis prisipažins - gaus lygtinai. Civilinių ieškinių nepripažįsta.

33Iš ikiteisminio tyrimo protokolo duomenų (2 tomas b.l. 29-30) matyti, kad apklausiama prokuroro 2007-10-05 Z. M. parodė, jog jos sūnus Ž. D. 2007 m. rugpjūčio 18 d. apie 10-11 valandą išėjo į lauką, o grįžo vakare. Ką jis darė lauke ir su kuo buvo nežino. Vėliau sūnus jai papasakojo, kad jis padėjo draugams apiplėšti senuką. Jis sakė, kad laikė senuko rankas, o A. K. ir čigonas kraustė senuko kišenes. Minėjo, kad vienas kraustė kišenes, o kitas davė senukui su pagaliu, kur irgi nesakė, kas kuriuos veiksmus atliko, neminėjo. Kodėl jie taip pasielgė jis paaiškinti negalėjo, tačiau dėl savo veiksmų labai gailėjosi. Ji žino, kad jos sūnus draugauja su dvynukais Juozaičiais. Jai žinoma, kad sūnus paskutiniu metu pirko telefoną, tačiau už savo pinigus, kuriuos gavo dirbdamas „Medžio plokštėje“. Kada pirko, nurodyti negali.

34Liudytoja (civilinė atsakovė) J. B. parodė, kad apie įvykį nieko nežino. Sūnus būdavo namuose, koridoriuje su draugais, eidavo pas žmones dirbti. 2007 m. rugpjūčio 18 dieną jis irgi sėdėjo su vaikais koridoriuje. L. B. mokėsi specialiojoje mokykloje, baigė 6 klases , nuo rugsėjo turėjo tęsti mokslus. Šeimoje 6 vaikai, iš jų 3 nepilnamečiai. Su sūnumi nekalbėjo po įvykių, jį sulaikė ir jo nebematė. Atvykęs policijos darbuotojas paklausinėjo sūnų dėl ožkos, o antrą kartą kai atvyko policininkai – išsivežė sūnų ir uždarė. Sulaikyto sūnaus apklausose ji nedalyvavo.

35Liudytoja ( civilinė atsakovė ) K. L. parodė, kad A. K. yra jos sūnus. 2007m. rugpjūčio 27 d. atvyko policininkas M. kuris sakė, kad yra padegta ožka, klausė, kur yra A. K. Duktė K. K. stovėjo prie durų ir pradėjo pasakoti apie ožką, kad A. K. padegė ožką, kad ožka bėgo degdama. Rugpjūčio 31 dieną ją kvietė inspektorė V. dėl žmogžudystės. Ten buvo apklausta. Vėliau buvo apklausta pas prokurorą Ką žinojo, tą ir pasakė. Dėl nužudymo, apiplėšimo nieko nežino. Kaimynės paprašytas sūnus griovė sieną, kitai kaimynei močiutei jis dažė duris, bet ar tai buvo 2007 m. rugpjūčio 18 d. pasakyti negali. Pažinojo brolius dvynukus – A. K. su jais mokėsi vienoje klasėje. Senuką A. P. pažinojo iš matymo. Pripažįsta ieškinius, jei sūnus būtų pripažintas kaltu.

36Nepilnametis liudytojas V. J. parodė, kad T. J. –jo mama. Ž. D., L. B., A. K. gyvena netoli jų, juos pažįsta. Su Ž. D. ir A. K. mokėsi vienoje klasėje. Žino, kad nagrinėjama byla dėl senelio A. P. mirties ir dėl ožkos sudeginimo. Senelis anksčiau gyveno jų bute, vesdavosi ten ožką, paskutiniu metu jis gyveno prie upelio. Senelis pragyvendavo iš pensijos, pinigų jam-V. J. jis neduodavo. Kurią dieną senelis gaudavo pensiją – nežino. Su Ž. D. draugavo, jis-V. J. - sakė Ž. D., kad senelis gauna didelę pensiją. Ž. D. nesakė, kur senelis laiko pinigus. Kaip buvo sužalotas senelis nematė. Rugpjūčio 18 dieną apie 15 val. buvo sutikęs Ž. D., kitomis dienomis 19, 20, 21 sutikęs nebuvo. Žydrūnas buvo išvykęs į Josvainius. Rugpjūčio 18 dieną apie 20.30 val. buvo sutikęs Žydrūną kieme- kito namo kieme . Jie tik susitiko ir Žydrūnas pasakė, kad važiuoja į kaimą švęsti. 22 dieną sutiko Ž. D. kieme, pasakė jam, kad kažkas sumušė senelį, paėmė pinigus, senelis guli ligoninėje- Ž. D. tylėjo, nieko nesakė, sakė tik, kad užjaučia. Vėliau buvau sutikęs Ž. D. rugpjūčio 22 d. vakare, 23 dienos ryte. Vėliau Ž. D. buvo sulaikytas policijoje, kai jį paleido – susitiko prie upelio. Ž. D. pasakė jam, kad laikė senelio rankas, o A. K. su L. B. daužė pagaliu per galvą. Ž. D. sakė, kad nenužudė senelio, tik pripažino kad laikė rankas. Iš Ž. D. žodžių suprato, kad jis laikė seneliui rankas, kad atimti pinigus, o L. B. su A. K. mušė senelį pagaliu per galvą.

37Nepilnametis liudytojas J. J. parodė, kad kaltinamieji Ž. D. ir A. K. – buvę jo klasės draugai, L. B. gyvena jų kieme, o A. P. buvo jo senelis. Senelis gyveno prie upelio lauke, jis išėjo iš namų. Senelis pragyveno iš pensijos, žinojo, kad jis gauna pensiją, bet kokią sumą gaudavo- nežinojo. Senelį matydavo, bet prie jo neidavo, nes buvo gėda prieš draugus - senelis gyveno su ožka, gaidžiais. Senelis pinigų jam neduodavo. Kaip senelis buvo sužalotas, nieko nežino. Tą dieną kai buvo sužalotas senelis jis-J. J. buvo sode, vakare gal 18 val. buvo sutikęs Ž. D. kieme. Su Ž. D., A. K., L. B. apie senelio pensiją nėra kalbėjęs.

38Liudytojas R. L. parodė, kad gyvena Kėdainiuose, ( - ), yra privačios įmonės savininkas. 2007 m. rugpjūčio mėnesį A. P., pas kurį matė apdegusią ožką gyveno pas jį palapinėje. Į palapinę nunešė lovą, senukas apsigyveno jo sodyboje. Gyveno dvi savaites po ožkos mirties. Senukas visiškai negerdavo, kaip pagyvenęs žmogus jis buvo tiesiog netvarkingas. Senuką nuprausė, nukirpo, nupirko rūbų, atidavė jo skolas. Matė, kad senukas turėjo pinigų –jį vežė į Hansa banką paimti pinigų, bet ten buvo daug žmonių, tada vežė jį į Nord LB banką . Jis paėmė 300 ar 400 litų, po to , lyg dar žadėjo eiti į banką. Paskutinę buvimo pas jį- R. L.– dieną senukas turėjo pinigų – pirko dešrą, šokoladą. Matė pas A. P. ir asmens tapatybės kortelę. Senelis sunkiai vaikščiojo, jam kojos pirštai buvo nupjauti. Ryte keldamasis jis įsikibdavo į kopėčias, su lazda vaikščiojančio senuko nematė. Senukas turėjo atsinešęs daug kačiukų, jo - R. L. žmonai nepatiko, kad kačiukai lipa ant gėlių. Tada A. P. pasakė, kad jis išeis, siūlė dar 100 litų, bet jis- R. L. neėmė. Senukas susidėjo kačiukus į dėžę ir išėjo. Tai buvo 2007-08-18 apie 11 val. Po paros paskambino dukra ir pasakė, kad tą senuką primušė. Išeidamas iš jo - R. L.- namų apie 11 val. senukas rankose nešėsi dėžutę su kačiukais ir rūbais, lazdos neturėjo. Maisto produktus senukas pirkdavo „Leader Price“ parduotuvėje. A. P. kūno rastus batus, kojines A. P. davė jis – R. L. A. P. dar buvo davęs jūrininko maikutę, sportines kelnes, šone su dviem dryžiais ir du kostiumus. A. P. sužalojimo aplinkybes nieko nežino.

39Liudytojas S. A. parodė, kad L. B. yra jo pusbrolis, o kitų kaltinamųjų nepažįsta. Jis - S. A. gyvendavo pas tetą, matydavosi pastoviai su L. B.. Kai suėmė L. B., su juo susirašinėjo. Iš tetos sužinojo adresą ir parašė L. B., gavo atsakymą. L. B. rašė, kad jei reikės liudyti jis – S. A. - paliudytų teisybę, t.y. kad abu buvo koridoriuje. Laiške nebuvo nurodęs apie kurią dieną jis-S. A. - turės liudyti. Tik iš kitų sužinojo, kad L. B. kažką lyg nužudė. Dėl ko L. B. jam parašė tokį prašymą – nežino. Koridoriuje visą laiką leisdavo laiką.

40Liudytojas V. L. parodė, kad pažįsta iš matymo Ž. D. - jis dukters K. draugas, pažįstamas. Ji 2007 metais buvo grįžusi iš užsienio ir vėl išvyko. Ji išvyko 2007 m. rugpjūčio 15 dieną, ketvirtadienį. Savaitgalį prieš tai kažkur su draugais buvo išvykusi švęsti išleistuvių. Kur vyko dukters išleistuvės, kas jose dalyvavo - nežino. Su dukra telefonu tikslinosi išvykimo datą – ji pasakė kad išvyko rugpjūčio 15 dieną.

41Liudytoja S. M. parodė, kad gyvena Žilvyčių kaime Kėdainių rajone pažįsta tik Ž. D.. Ž. D. buvo atvykęs vieną kartą – atvyko su drauge K. švęsti jos išleistuvių. K. išleistuves šventė 2007 m. rugpjūčio 18 d. šeštadienį, šeštadienį 13.30 val. jie iš Kėdainių atvyko į Žilvyčių kaimą, o rugpjūčio 19 d. Ž. D., K. ir kiti į Kėdainius išvyko apie 15 val.. K. sakė, kad rugpjūčio 20 dieną turi išvažiuoti į Angliją. Rugpjūčio 18 d. ji – S. M. atvažiavo su draugu, gerai pamena dieną, nes rugpjūčio 19 dieną jos draugas pirko motorolerį, o tokie pirkiniai daromi ne kas dieną. Kada būna Žolinė – nepamena. 2008 m. vasario 7 ar 8 d. Ž. D. motina buvo atvažiavusi, klausė ar Ž. D. tikrai čia buvo. Ji – S. M. patvirtino, kad tikrai pas juos Ž. D. buvo, kad buvo K. išleistuvės, Ž. D. mama buvo atvykusi nesenai, praėjusį antradienį. Vasario 7 dieną ji gavo šaukimą į teismą. Iki to laiko su Ž. D. motina nebuvo kalbėjusi. Ji atvyko ir paklausė ar galės liudyti. Nežino, kodėl Ž. D. mama prašė apklausti teisme. A. M., D. P., V. P. yra jos vaikai.

42Liudytojas V. P. parodė, kad pažįsta Ž. D.. Matė jį pas bendradarbio sūnų ir pas draugę kaime jį matė 2007 m. rugpjūčio mėnesį. Buvo vasaros pabaiga, šeštadienis, parvežė draugę S. M. po turgaus iš Kėdainių į Žilvyčių kaimą. Ten vyko Ž. D. draugės išleistuvės. Jaunuoliai maudėsi, kepė šašlykus. Jis naktį išvažiavo į namus, nes buvau susitaręs su meistrais dėl automobilio. Apie 16 val. atvažiavo į kaimą, namo išvažiavo apie 2 -3 val. nakties. K. nepažinojo. Tai buvo rugpjūčio 18 dieną, datą gerai prisimena, nes rugpjūčio 19 d. buvo sutaręs susitikti su meistru, reikėjo taisyti mašiną. Rugpjūčio 15 d. – Žolinių jis nešvenčia. Po rugpjūčio 19 dienos mašina buvo sugedusi. Rugpjūčio 18 d. mašinai buvo blogai su elektra - važiuojant dingo šviesos. Rugpjūčio 19 d. sutarė, kad žmogus sutaisys mašiną. Rugpjūčio 19 dieną pas meistrus nuvarė mašiną, paliko ir buvo namuose visą sekmadienį. Rugpjūčio 19 dieną nieko nepirko. Motorolerį pirko savaitgalį, šeštadienį –prieš savaitę iki Ž. D. draugės išleistuvių Motorolerį pirko ne rugpjūčio 18 ar 19 dieną.

43Liudytojas M. M. parodė, kad Ž. D. yra jo draugas. Apie bylą žino - sudeginta ožka, nužudytas žmogus. Kėdainių rajone Žilvyčių kaime 2007 m. vasarą su Ž. D. dalyvavo K. L. išleistuvėse į Angliją. Kada tiksliai jos buvo nepamena, žino, kad buvo vasaros atostogos. Po išleistuvių gal po dienos, ar dviejų atėjo Ž. D. ir pasakė, kad jį kaltina žmogžudyste – J. ir V. senelio. Jis M. M. yra nepilnametis ir negalėjo eiti į prokuratūrą pasakyti, kad Ž. D. įvykio dieną buvo kaime. Tėvams jis nesakė nieko, nes jie iš karto būtų pradėję sakyti su kokiais čia draugais susideda. Ž. D. mamos nepažinojo. Ji jo- M. M. ieškojo, kad jis paliudytų, jog buvo K. L. išleistuvėse su Ž. D. To žmogaus nužudymo dienos jis nežino, tik 2008 m. vasario 12 d. prieš teismo posėdį Ž. D. motina pasakė - kad tai rugpjūčio 18 diena. Po išleistuvių kitą dieną Ž. D. pasakė, kad jį kaltina, jog jis nužudė žmogų. Kurią dieną buvo išleistuvės – nežino.

44Liudytojas M. P. parodė, kad pažįsta Ž. D. pravarde „Buketas“. Gyvena Alksnėnų kaime, o Žilvyčių kaimas yra už 2 km. Ž. D. buvo Žilvyčių kaime rugpjūčio 18 dieną. Jis – M. P. atvažiavo pas tetą S. M. į svečius. Kieme buvo daug jaunimo, jie šventė K. išleistuves. Išleistuvėse buvo gal pusvalandį. 15.30 val. atvažiavo su sesers vyru S. R., atsigėrė kavos kambaryje ir išvažiavo. Matė Ž. D., anksčiau jo nepažinojo, kaip jis buvo apsirengęs nepamena. K. išleistuvės buvo rugpjūčio 18 dieną, tą datą prisimena. Ką veikė rugpjūčio 12 d., ar kitomis dienomis - nepamena.Su Ž. D. motina jam neteko bendrauti, ji tik atvežė jį į teismą.

45Liudytojas D. P. parodė, kad pažįsta Ž. D., Teismo šaukimą gavo prieš tris dienas. Buvo atvykusi teisiamojo Ž. D. motina gal prieš 4 dienas ir pasakė, kad teisia jos sūnų. Jis teisiamas už žmogžudystę. Apie nužudymą nieko nežino. Vasarą rugpjūčio mėnesį Ž. D. buvo pas juos Žilvyčių kaime. Jo sesers A. draugė yra K. Ji buvo atvykusi su Ž. D., dar 3 vaikinais, jų vardų nepamena. Iki tol Ž. D. nepažinojo, jį matė pirmą kartą. Kurią dieną jie buvo atvykę – datos nepamena.

46Liudytoja V. P. parodė, kad pažįsta Ž. D.. Ją su Ž. D. supažindino K. K. pavardės nežino. K. su jos seserimi sutarė, kad pas juos Žilvyčių kaime padarys K. išleistuves. Kada tiksliai pas juos buvo Žydrūnas – kurią rugpjūčio dieną – negali pasakyti, nes nepamena, jai atrodo, kad po Žolinių. Ji išleistuvėse nedalyvavo. Vakare apie 19 val. išvažiavo iš namų, sekmadienį grįžo į namus apie pietus. Visi jau ruošėsi eiti į Montviliškių kaimą, esantį už 4 km., nes tik ten važiuoja autobusas į Kėdainius. Kaip buvo apsirengęs Ž. D. - nepamena. Pas juos praėjusią savaitę iki teismo posėdžio buvo atvykusi Žydrūno mama, pasakė, kad reikės liudyti teisme, klausė ar tikrai pas juos buvo atvykęs Ž. D. , sakė, kad buvo nužudytas žmogus rugpjūčio 18 dieną. Ji – V. P. negali patvirtinti, kad K. išleistuvės buvo būtent rugpjūčio 18 dieną.

47Nepilnametė liudytoja A. M. parodė, kad pažįsta Ž. D.. Mama jai pasakė, kad buvo atvažiavusi Ž. D. mama prieš savaitę. Pasakė, kad juos atveš į teismą, kad reikės paliudyti, kad Ž. D. buvo pas juos, šventė K. išleistuves. Viskas taip ir buvo rugpjūčio gale. Yra mačiusi Ž. D. gal 4 kartus. Ž. D. pas juos buvo vieną kartą. Šventė išleistuves šeštadienį. K. pažįsta senai, ji jos draugė. K. išvyko į Angliją gal po savaitės nuo išleistuvių. Po išvykimo K. skambino po 2-3 savaičių, sakė, kad Ž. D. pasodino, sakė, kad jis nekaltas.

48Liudytoja K. L. parodė, kad su A. K. lankė vieną darželį. L. B. pažįsta šiaip, Ž. D. gyvena tame pačiame rajone kaip ir ji. Jos išleistuvės į Angliją, kuriose dalyvavo ir Ž. D., buvo 2007m. rugpjūčio 4 d. Žilvyčių kaime, už Akademijos. Tvirtina, kad išleistuvės buvo rugpjūčio 4 d. remdamasi nuotrauka, kurią turi, nuotraukoje yra nurodyta data – 2007-08-05. Nuotrauka buvo daryta sekančią dieną po išleistuvių – su šeima ėjo maudytis. Rugpjūčio 5 d. grįžo namo iš kaimo, kada išvyko į užsienį – nepamena, rugpjūčio 18 d. ji jau buvo išvykusi. Dėl senuko nužudymo–nieko nežino. Paskui iš Anglijos grįžo į Lietuvą prieš Kalėdas, prabuvo apie mėnesį laiko ir išvyko vėl į Angliją, o dabar grįžo prieš 2 mėnesius. Buvo atsitiktinai sutikusi Ž. D. Jis sakė, kad kaltinamas žmogžudyste, klausė kurią dieną buvome kaime. Pasakė jam, kad nežino, bet yra nuotraukos. Ž. D. jos nieko neprašė. Su Ž. D. motina neteko bendrauti. Nuotrauką pateikia teismui. Nuotraukoje – ji veža vežimėlį, jame sėdi jos brolis, eina tėtis, pamotė ir greta – teta. Fotografavo tetos draugė. Pamena, kad tėvas jai skambino, klausė kurią dieną ji išvyko, sutarė, kad rugpjūčio 15 dieną. Ž. D. buvo išleistuvėse, bet datos nepamena, išskyrus datą ant nuotraukos. Ji kreipėsi į policiją dėl anoniminių žinučių, nes į telefoną gauna SMS žinutes, kodėl ji nori pasodinti „Buketą“.

49Teismui liudytojos K. L. pateiktoje fotonuotraukoje nurodyta data – 2007-08-05.

50Liudytojas S. M. parodė, kad jis kaip Kėdainių rajono policijos komisariato vyresnysis tyrėjas atliko pirminį tyrimą, kai buvo registruotas A. P. sužalojimas. Aplinkybės dėl žiauraus elgesio su gyvūnu paaiškėjo tik tiriant A. P. nužudymą. Mirusio vyro ožka buvo sudeginta. Pirma tyrė kaip nužudymą, po to, išaiškėjo, kad buvo padegta ožka. Pirmas pasakojo smulkiai Ž. D. apie ožką , dėl to jis ir nebuvo sulaikytas. Ž. D., L. B. ir A. K. jam yra žinomi kaip asmenys galintys daryti nusikaltimus, turėjo apie tai operatyvinę informaciją - buvo gavęs slapto bendradarbio pranešimą. Kokia eilės tvarka į policijos komisariatą pristatė L. B., A. K., Ž. D. – nepamena. Atsivedė į kabinetą visus tris. Pirmiausia jis kalbėjosi su L. B., šis viską neigė. Ž. D. prisipažino, paaiškino visas aplinkybes, tada ir išaiškėjo trečias įtariamasis – A. K. Tik Ž. D. pasakojo viską smulkiai. L. B., A. K. keitė savo parodymus. Jis – S. M. - įvykio vietoje nebuvo, bet ją žino. L. B. buvo iškviestas su tėvais. Kai L. B. prisipažino, perdavė jį R. Apklausiant įtariamuoju, protokolą rašė R. Jis – S. M. - važiavo į parodymų patikrinimo vietą su L. B., kuris parodė kur užpuolė senuką, kur nutempė senuką , kur numetė pagalį , į kurią pusę pasišalino. Kai kalbėjo su L. B., buvo ir L. B. tėvas. Ž. D. buvo iškviestas vienas, buvo jis be tėvų, jis buvo sulaikytas gatvėje, buvo pristatytas į policiją, su juo nekalbėjo, apklausą darė R., kiek Ž. D. prabuvo policijos komisariate iki sulaikymo - nežino. Jis pats su Ž. D. nieko nedarė – jį tik pristatė į policijos komisariatą apklausai, Ž. D. perdavė R., ką šis darė su Ž. D. – nežino. Apklausoje Ž. D. pas R. nedalyvavo. 2007-08-29 7.20 val. paėmė Ž. D. ir pristatė į budėtojų dalį, paliko jį R. Asmeniškai jis – S. M. - sulaikė A. K. ir L. B. Neatitikimų tarp sulaikymo protokolų ir policijos komisariato medžiagos paaiškinti negali. Ž. D. policijoje nemušė, Ž. D. parodymai šioje dalyje yra melas. Atsivežė į policijos komisariatą tik Ž. D., nes tėvai kartu nevažiavo.

51Apklaustas liudytoju ikiteisminio tyrimo metu ( 1 tomas b.l. 90-91 ) S. M. tvirtino, kad 2007 08 28 jam teko sulaikyti A. K., kaip įtariamąjį šio nusikaltimo padarymu. A. K. iki sulaikymo jam minėjo, kad A. P. užpuolimo metu jis buvo su L. B. ir Ž. D.. Jis sakė, kad su minėtais asmenimis senuką sekė nuo parduotuvės „ Lyder Pryce“ prie Kęstučio gatvėje esančių garažų, kur jį nutarė apiplėšti. Minėjo, kad Ž. D. laikė senuko rankas, o L. B. atėmęs iš senuko pagalį trenkė jam per galvą kelis kartus. A. K. neminėjo, kad jis būtų sudavęs senukui kokius smūgius. Sakė, kad pas senuką buvo rasti apie 500 litų, kuriuos pasiėmė čigonas, o jis pinigų negavo, kadangi čigonas jam pasakė, kad pinigų nebus, nes policija jam uždėjo baudą už padegtą ožką. Taip pat pasakojo, kad jis t.y. A. K. apipylė degiu skysčiu, kurį rado Kęstučio g. 9 namo rūsyje, senuko ožką, o ją padegė čigonas t.y. L. B.. Kadangi šis pokalbis su A. K. vyko iki jo sulaikymo, todėl joks protokolas rašomas nebuvo. Jis pats surašė A. K. sulaikymo protokolą, prieš sulaikant buvo atlikta asmens krata, kurios metu buvo paimti dokumentai, jo telefonas. Kokius parodymus jis davė sulaikytas, jam nėra žinoma. Teko jam bendrauti ir su L. B. bei Ž. D. iki jų sulaikymo ir jie taip pat neneigė dalyvavę apiplėšime, tiek L. B., tiek Ž. D. nurodė, kad A. K. sudavė paskutinius smūgius senukui į galvą, pats L. B. sakė sudavė lazda senukui vieną kartą į galvą, kurią atėmė iš jo. L. B. minėjo, kad pagrobtus pinigus iš senuko pasidalino visi. Jis sulaikė ir L. B..

52Liudytojas S. R. parodė, kad dirbdamas Kėdainių rajono policijos komisariate vyr. tyrėju kolegoms padėjo atlikti ikiteisminio tyrimo veiksmus šioje byloje. Jis dirbo su įtariamuoju Ž. D.. Tyrėjas M. buvo išsiųstas į Kauną stebėti lavono tyrimo, tai buvo 2007 m. rugpjūčio 29 d. apie 10 - 11 val. M. negalėjo grįžti ir pradėti tyrimo. Jį – S. R. - pakvietė jo vadovai, paprašė apklausti Ž. D. Pasiėmė Ž. D. pas save, bet nebuvo advokatų, advokatai pasakė, kad galės būti po 12 val. Dar nebuvo žinių iš eksperto, neaišku, kaip tas žmogus mirė, todėl reikėjo laukti, jis negalėjo nieko daryti. Ž. D. palydėjo iki specialistų. Iš M. gavo pranešimą, kad padarytas smurtinis sužalojimas. M. pasakė, kad Ž. D. galėjo būti su tuo susijęs. Ž. D. sulaikė, turėjo informaciją operatyvinę - žodžiu M. perdavė, kad Ž. D. gali būti susijęs su smurtine mirtimi. Įtariamieji buvo trys. Laisvėje jie galėjo slėpti daiktinius įrodymus, galėjo poveikį liudytojams daryti, todėl pagrindas jų sulaikymui buvo. 11 val. 45 min. surašė Ž. D. sulaikymo protokolą, kad nėra sulaikytojo parašo sulaikytojo protokole pražiūrėjo per neatidumą. Advokatas atėjo apie 11.30 val. 12 val. Ž. D. pareiškė įtarimą, kurį surašė-suformulavo eksperto preliminarios išvados, operatyvinės informacijos, pokalbio su Ž. D. pagrindu, pradėjo Ž. D. apklausą, kurioje dalyvavo advokatas. Kalbėjosi su Ž. D., surašė protokole tai ką Ž. D. parodė. Su Ž. D. atliko ir jo parodymų patikrinimą vietoje, kurio metu buvo filmuojama. Parodymų patikrinimo vietoje Ž. D. nurodžius vykti prie garažų ir upelio, jis - S. R. sustabdė filmavimą ir nurodė atstumą iki garažų ir upelio apie 300 metrų, žinodamas, kad Ž. D. nurodytoje pusėje yra tik vieni garažai. Prieš dvi savaites sužinojo, kad 2007-08-29 Ž. D. buvo sulaikytas nuo 7.20val., apie tai nieko paaiškinti negali - nežino. L. B. taip pat pareiškė pirminį įtarimą, kaip suvokė įvykio aplinkybes, taip surašė įtarimą, remiantis pirmais Ž. D. parodymais - pokalbio metu, apklausė L. B. įtariamuoju, vėliau atliko su juo parodymų patikrinimą vietoje, ir apklausos metu ir parodymų patikrinimo vietoje metu buvo filmuojama, tik L. B. parodymų patikrinimo vietoje įrašas perrašant mikrokasetės duomenis į diską dėl jam nežinomų priežasčių neišliko. L. B. apklausos įtariamuoju metu pirma buvo apklausa filmuojant, o po to, rašydamas protokolą, tikslino medžiagą, klausinėjo daugiau apie aplinkybes. Surašė protokolą. Dalis apklausos vyko filmuojant, dalis - nefilmuojant. Apklausoje dalyvavo advokatas. Dėl to, kad L. B. filmavimo metu sakė – sėdėjo ar ėjo Žemaitės gatve, o protokole įrašyta – Lukšio 3-5 namas, gali paaiškinti, kad Žemaitės ir Lukšio gatvės yra tame pačiame rajone. Žemaitės gatvė negalėjo būti pagal bylos aplinkybes. Rašant jam protokolą po filmavimo, L. B. patikslino, kad tai buvo Lukšio gatvė. Rašant protokolą, jis – S. R. tikslino aplinkybes, klausė L. B. kuo jis vilkėjo įvykio metu, kuo vilkėjo diedukas. Klausė L. B. kaip atrodė dieduko laikrodis, L. B. papasakojo kaip atrodė dieduko laikrodis, pasakė, kad išmetė laikrodį, tai buvo papildomai įrašyta į protokolą.

53Liudytojas G. J. parodė, kad dirba Kėdainių apylinkės prokuratūroje prokuroru. Nuo pradžių kontroliavo šioje byloje atliekamą ikiteisminį tyrimą. Buvo informuotas tyrėjo, kad yra sulaikyti įtariamieji – A. K., L. B., Ž. D., kad jie pristatyti į policijos komisariatą, kad yra dirbama. Buvo neaiški senuko mirtis, pirminiai įtarimai buvo dėl plėšimo, netyčinio gyvybės atėmimo. Tyrėjas susiskambino su ekspertu, paaiškėjo mirties priežastis. Tada įtariamieji buvo apklausti dėl nužudymo. Kai reiškiamas įtarimas – tekstas įtarimo su juo-prokuroru nederinamas. Iš kur gauti duomenys pirminiuose įtarimuose kas ką darė nežino, galbūt buvo pravestas pokalbis su kaltinamaisiais. Mušami jie nebuvo. Ėjo pas teisėją, pats būtų matęs, jei Ž. D. būtų sumuštas. Ž. D. buvo sulaikytas 2007-08-29 d. 11.45 val., yra fiksuojamas faktinis sulaikymas, sulaikymo protokole buvo įrašytas laikas. Ką nors konkrečiau apie Ž. D. sulaikymą negali pasakyti - nežino. 2007 m. rugsėjo mėnesį perėmė A. P. nužudymo bylą savo žinion ir tyrė toliau. Apklausė liudytoja Z. M., surašė t. 2 b.l. 29 -30 esantį apklausos protokolą. Ką parašė apklausos protokole tai tą ir gali patvirtinti. Z. M. sutiko duoti parodymus, pasirašė dėl melagingų parodymų. Pradžioje apklausė dėl Ž. D. socialinės raidos, po to, apie nusikaltimą, Z. M. paaiškino, kad 2007-08-18 sūnus išėjo ryte, grįžo vakare, kur buvo – nežinojo. Sūnus jai pripažino, kad su A. K. ir čigonu apiplėšė senuką, kraustė kišenes, sumušė. Perskaitė apklausos protokolą ir pasirašė. Ž. D. buvo skirta švelnesnė kardomoji priemonė, o ne suėmimas, Z. M. dar guodėsi, kad naktimis Ž. D. negrįžta į namus, kad turi susiradęs merginą. Buvo įsitikinęs motinos nuoširdumu, Ž. D. parodymais. Pokalbis vyko nuoširdžiai, Z. M. prašė pabarti Ž. D., kad jis grįžtų iš panelės į namus. Kaltę pripažino ir Ž. D., jį apklausiant dalyvavo advokatas. Kai gavo bylą, susipažino su A. K., L. B., Ž. D. parodymais. Pats pasitikrino jų parodymus - su advokatu I. M. papildomai apklausė L. B., L. B. gailėjosi, sakė, kad norėjo tik apiplėšti, nenorėjo nužudyti. Pareiškė įtarimą L. B., dalyvavo advokatas, L. B. apsiverkė, bet pasakė, kad dalyvavo, norėjo apiplėšti, nurodė kiek smūgių sudavė. Pas teisėją L. B. taip pat davė parodymus, kaltės neneigė. Tik pareiškus galutinį įtarimą - viską paneigė. Dėl A. K. gali paaiškinti, kad kai buvo atlikinėjami veiksmai su L. B., atėjo pareigūnas ir pasakė, kad jį kaip prokurorą kviečia A. K.. A. K. klausė kiek jam bus, prašė pranešti motinai. A. K. paaiškino, kad nori prisipažinti jog buvo įvykio vietoje, smūgių nesudavė, pavogta buvo 470 Lt. Po pietų atvyko su gynėja pas A. K. - jis pasakė, kad parodymų neduos, kad įvykyje nebuvo. Parodymų patikrinimo vietoje jis neatlikinėjo. Viena juosta su filmuota medžiaga yra prapuolusi. Ž. D. apie kokį nors jo atžvilgiu vartotą smurtą nesakė. Pakeitęs parodymus L. B. pasakė, kad buvo Žemaitės g. namo ( - ) laiptinėje, nieko nepadarė, kad tą patvirtinti gali A. Apklausė ir A. Jam L. B. nesakė, kad buvo tyrimo metu daromas koks nors spaudimas.

54Iš įvykio vietos apžiūros protokolo (t.1 b.l. 6 -8) matyti, kad Kėdainių mieste, Kęstučio gatvėje esančiame garažų masyve „Motoras“, tarp dviejų garažų Nr.9 ir Nr.11 buvo rasta A. P. asmens tapatybės kortelė. Kitokių pėdsakų įvykio vietoje neužfiksuota.

55Liudytojo R. B. parodymų patikrinimo vietoje protokole ( t.1 b.l. 14-17 ) konstatuota, kad liudytojas gulintį senuką rado Kėdainių m. Kęstučio gatvėje tarp metalinio garažo Nr. 9 ir mūrinio garažo, kurio numeris protokole nenurodytas.

56Iš 2007-08-19 daiktų pateikimo bei jų apžiūros 2007-09-27 protokolų (t.1 b.l. 20,21-22) matyti, kad iš Kėdainių Pirminės sveikatos priežiūros skyriaus buvo išimti A. P. drabužiai, su kuriais jis buvo pristatytas į ligoninę: juodi vasariniai įkišami batai, juodos spalvos maikutė trumpomis rankovėmis su mėlynos, raudonos ir rudos spalvų 20X20 cm. dydžio paveiksliuku priekyje ir užrašais užsienio kalba „Combed cotton, „Miller“, pilkos spalvos su rusvos spalvos atspalviu kelnės, panašios į treningines, guma ir juodos spalvos raištuku sutraukiamu juosmeniu, dviem kišenėmis šonuose, dvejos baltos spalvos kojinės su nupieštu panteros atvaizdu.

57Teismo posėdyje apžiūrint pateiktus A. P. drabužius, liudytojas R. L., patvirtino, kad rastus batus, kojines A. P. davė jis – R. L., A. P. dar buvo davęs jūrininko maikutę, sportines kelnes, šone su dviem dryžiais ir du kostiumus, tačiau tų drabužių tarp pateiktų A. P. drabužių nėra.

58Iš 2007-09-28 prokuroro rašto (t.1.bl.28) seka, kad nukentėjusiojo ir įtariamų drabužių mikrodalelių tyrimas nebuvo paskirtas, nusprendus, kad praėjus laikui nuo 2007-08-19 iki 2007-08-28 mikrodalelių tyrimas yra neinformatyvus.

59Iš Kauno medicinos universiteto klinikos rašto (t.1 b.l. 45) matyti, kad 2007-08-28 Kėdainių rajono policijos komisariatas gavo pranešimą, kad 2077-08-27 A. P. mirė.

60Iš 2007-08-28 užduoties teismo medicinos specialistui (1 t.b.l. 47) matyti, kad ja pavesta teismo medicinos specialistams A. P. mirties priežasties tyrimą, nurodyta, jog įtariama, kad nukentėjusysis galėjo būti sužalotas užpuolimo metu suduodant smūgius medine lazda.

61Iš teismo medicinos specialisto išvados Nr. M 1334/07 (02) ( t.1 b.l. 51-59 ) matyti, kad A. P. mirties tyrimas buvo pradėtas 2007-08-29 d. 11 val, baigtas 2007-08-31, išvadoje konstatuota, kad A. P. mirties priežastis yra galvos ir veido sumušimas su poodinėmis ir minkštųjų audinių kraujosruvomis viršutinėje lūpoje, kairiajame žande ir pakaušio srities kairėje pusėje, davęs galvos smegenų kaktinių skilčių sumušimą, kraujo išsiliejimą į smegenų skilvelius bei po kietuoju galvos smegenų dangalu virš kairiojo smegenų pusrutulio. Tai komplikavosi galvos smegenų suspaudimu ir pabrinkimu bei abipusiu plaučių uždegimu. A. P. kūne konstatuotas tik mirties priežastimi tapęs galvos ir veido sumušimas. Kitose kūno vietose trauminių poveikių požymių nerasta. Galvoje rasta poodinė ir minkštųjų audinių kraujosruva viršutinėje lūpoje; minkštųjų audinių kraujosruvos kairiajame žande bei pakaušio srityje kairiau išorinio pakauškaulio gumburo. Šie trauminiai poveikiai kaip visuma sukėlė galvos smegenų sumušimus ir kraujo išsiliejimus po kietuoju galvos smegenų dangalu bei į smegenų skilvelius. Minkštųjų audinių kraujosruva pakaušio srityje nurodo buvus trauminį poveikį judančiai galvai kontaktuojant su kiek buku nejudančiu daiktu ar plokštuma, kas yra būdinga griuvimui aukštielninkam. Viršutinė lūpa ir kairys žandas sužaloti kietais bukais riboto paviršiaus daiktais ir nėra būdingi griuvimui atsitrenkiant į plokštumas. Individualios žalojusių daiktų paviršių savybės sužalojimuose neužsifiksavę. Galvos ir veido sumušimai davę smegenų traumą, kaip visumą, atitinka sunkaus sveikatos sutrikdymo masto kriterijus ir šiuo atveju tapo mirties priežastimi. Objektyviai yra užfiksuoti trijų trauminių poveikių į galvą požymiai.

62Teismo posėdyje specialistas J. V. patvirtino šias išvadas, papildomai paaiškino, kad – galvos minkštuosiuose audiniuose išoriškai sužalojimų nebuvo-jų nesimatė, buvo nustatyti, tik tyrimo metu. A. P. teismo medicininį tyrimą pradėjo 2007-08-29 d. 11 val., ar tyrimo metu bendravo –suteikė kokią nors informaciją pareigūnams-nepamena.

63Iš 2007-10-11AB „DnB Nord“ bankas pažymos (1 t. b.l. 68 ) matyti, kad A. P. iš savo sąskaitos šiame banke 2007 m. rugpjūčio 14 d. paėmė 313 litus.

64Iš 2007-08-22 AB „ Hansa bankas“ pažymos ( t.1 b.l. 65) matyti, kad A. P. 2007 m. rugpjūčio 17 d. iš savo sąskaitos banke paėmė 500 litų.

65Iš L. B. 2007-08-28 apklausos liudytoju ikiteisminio tyrimo metu protokolo duomenų (t.1 b.l. 94-95) matyti, kad jis liudytoju tyrėjo S. M. buvo apklaustas 1050-1120 val. laikotarpyje, dalyvaujant motinai J. B., parodė, kad prieš mėnesį jį į Garadoką pasikvietė A. K., už garažų prie upelio jis pamatė apsvilusią ožką, A. K. pasakė, kad tai jis padegė šią ožką, matė prieš mėnesį pas A. K. metalinį strypą, apie rastą su sužalota galva vyrą sužinojo iš policijos pareigūnų, apie šio įvykio aplinkybes nieko papasakoti negali, nes nežino.

66Iš 2007-08-28 tyrėjo S. M. tarnybinės ataskaitos (t.1 b.l. 42) matyti, kad ataskaitos sudarymo dieną jis jokios informacijos apie įtariamuosius neturėjo, byloje būtinų atlikti veiksmų nenurodė.

67Iš sulaikymo protokolo (t.2 b.l. 83) matyti, kad 2007-08-28 16 val. Kėdainių PK areštinėje tyrėjas S. M. BPK 140 str. tvarka sulaikė nepilnametį A. K., įtariant, kad jis padarė nusikalstamą veiką, numatytą BK 138 str. 1 d., sulaikymo pagrindas-gali slapstytis, trukdyti ikiteisminiam tyrimui.

68Iš sulaikymo protokolo (t.2 b.l. 33) matyti, kad tą pačią dieną t.y. 2007-08-28 16 val. 30 min. tyrėjas S. M. BPK 140 str. tvarka sulaikė nepilnametį L. B., įtariant, kad jis padarė nusikalstamą veiką, numatytą BK 138 str. 1 d., sulaikymo pagrindas ir motyvai-gali slapstytis ir trukdyti ikiteisminiam tyrimui. Sulaikytojo parašas ties teisių išaiškinimu protokole yra.

69Iš 2007-08-30 policijos įskaitos pažymos (t.1 b.l. 147) matyti, kad 2007-08-29 720 Ž. D. buvo uždarytas į sulaikymo patalpas nuo 0725 iki 1000 kaip asmuo, įtariamas padaręs nusikaltimą, sulaikė vyresnysis tyrėjas S. M., imtasi priemonių – apklaustas, sulaikytas pagal BPK 140 str., paleido 2007-08-29 1020 tyrėjas S. M..

70Iš T. J. 2007-08-29 apklausos liudytoja ikiteisminio tyrimo metu protokolo duomenų (t.1 b.l.71-72), matyti, kad apklausiama tyrėjo S. M. 1120-12 val. laikotarpyje liudytoja nurodė, kad 2007-08-15 A. P. vilkėjo juodos spalvos maikę ir rudos spalvos kelnes, su savimi nešiojosi asmens tapatybės kortelę ir pinigus kišenėse, ant rankos turėjo laikrodį-kokį tiksliai nežino, sunkiai vaikščiojo, skundėsi kojų problemomis, ar turėjo lazdą – nežino.

71Iš sulaikymo protokolo (t.1 b.l.123) matyti, kad tą pačią- 2007-08-29 dieną tyrėjas S. R. 1145 val. BPK 140 str. tvarka sulaikė nepilnametį Ž. D., įtariant, kad jis padarė nusikalstamas veikas, numatytas BK 132 str. 1 d., 180 str. 2 d., sulaikymo pagrindas- slėpsis, trukdys tyrimui. Ant protokolo įtariamojo Ž. D. parašo nėra, nuorodų apie atsisakymą nuo parašo nėra.

72Iš pranešimo apie įtarimą (t.1 b.l. 126) matyti, kad 2007-08-29 Ž. D. tyrėjas S. R. pareiškė įtarimą, kad jis 2007 rugpjūčio 18 d. apie 17 val. veikdamas bendrininkų grupėje su A. K., L. B., Kėdainių mieste, Kęstučio gt. 11 namo kieme, grasindamas A. P. tuojau pat panaudoti bei panaudodamas fizinį smurtą, reikalavo pinigų: apglėbė rankomis A. P. per juosmenį, apieškojo jo drabužius, nukentėjusiajam bandant išsilaisvinti, lazda smogė jam per galvą bei kumščiu į veidą, A. P. pargriuvus ir galva atsitrenkus į gatvės grindinio kietąjį paviršių, prarado sąmonę, iš nukentėjusiojo drabužių pagrobė 500 litų, nuo rankos nusegė rankinį laikrodį, V. P. nuo pakaušio srityje patirtų sužalojimų, išsiliejus kraujui po kietaisiais smegenų dangalais, ligoninėje mirė, taip dėl neatsargumo S. P. atėmė gyvybę bei panaudodamas specialiai žmogui žaloti pritaikytą daiktą, pagrobė jam priklausantį turtą.

73Iš įtariamojo apklausos protokolo (t.1 b.l. 127-128) matyti, kad Ž. D. pagal pareikštą įtarimą apklausė tyrėjas S. R. 2007-08-29 d. 12-1330 val. laikotarpyje, dalyvaujant advokatui, kaltu Ž. D. prisipažino iš dalies, parodė, 2007-08-18 apie pietus kieme sutiko L. B. ir A. K., L. B. papasakojo, kad kalbėjosi su bendraamžiais V. ir J., kurie papasakojo apie turintį pinigų jų senelį, kurį jis - Ž. D. irgi žinojo kaip gyvenantį prie Dotnuvėlės upelio suręstoje pašiūrėje. Apie 15 val. eidami Lukšio gatve link ,,Leader Price“ parduotuvės pamatė nuo parduotuvės Lukšio gatve link garažų einantį tą vyrą. Jis ant galvos turėjo raudonu snapeliu ir mėlynos medžiagos kepurę, buvo užsimovęs tamsiomis sportinėmis kelnėmis su šviesiomis juostomis ant šonų, apsivilkęs tamsia, vienspalve trumpa striuke, rankoje nešėsi plastmasinį šviesų maišelį, kitoje rankoje turėjo lazdą. A. K. rankoje turėjo trumpą lazdą, panašią į fotelio koją. Palaukė vyriškio kol praeis prie Lukšio g. 9 namo. Pasekę vyriškį jį užpuolė – jis – Ž. D. priėjo vyriškiui iš už nugaros ir už nugaros užlenkė jam rankas, iš priekio priėję A. K. ir L. B. pareikalavo atiduoti pinigus. Vyrui kažką atsakius rusų kalba, L. B. apieškojo drabužius, rado kelis centus, pasiėmė sau. Apieškojo kišenes A. K., jis taip pat nieko nerado. Tam, kad apieškoti užpakalines kelnių kišenes vyrą jis paleido, vyras užsimojo su lazda L. B., išsinėrė iš striukės, L. B. ištraukė jam iš rankų lazdą ir ta pačia lazda smogė vyrui iš priekio per kairį žandą ir krūtinę, po to A. K. smogė kumščiu du kartus vyrui į veidą, nuo smūgio vyras nugriuvo, stipriai pakaušiu trenkėsi į žemę, kepurė nukrito, A. K. prišokęs dar kartą spyrė jam į veidą. Ant žando matėsi kraujo. Pargriuvęs vyras buvo nesąmoningas, A. K. užpakalinėje kišenėje rado pluoštą banknotų po 10,100, 20 litų, padavė juos L. B. Palikę vyrą ėjo namo, suskaičiavo pinigus- buvo 500 litų, nematė, kas paėmė vyriškio laikrodį.

74Iš parodymų patikrinimo vietoje protokolo (t.1 b.l. 129-130) bei prie jo esančio videoįrašo matyti, kad 2007-08-29 tyrėjas R. 1345-1500 val. laikotarpyje su Ž. D., dalyvaujant gynėjui, atliko parodymų patikrinimą vietoje, protokole užfiksuota, kad Ž. D. nurodė vykti prie Lukšio g. ( - ) namo, ten parodė, kad 2008-08-18 apie 17 val. su L. B. ir A. K. sėdėjo ant betoninių laiptų, kur laukė draugų ir vyro, kuris L. B. manymu gavo pensiją ir turi pinigų, toliau protokole užfiksuoti iš esmės tie patys kaip ir apklausos liudytoju protokole esantys Ž. D. parodymai apie užpuolimo aplinkybes. Protokole nurodyta, kad Ž. D. parodė vietą tarp a/m serviso ir metalinių garažų, 250 m. atstumu nuo Lukšio gatvės, kur ant žvyruoto kelio dangos pasivijo vyrą jį užpuolė, sumušė, atėmė pinigus. Kaip nors tiksliau nurodyta Ž. D. užpuolimo vieta protokole neaprašyta. Protokole nėra nurodyta asmens, dariusio videoįrašą duomenys, nėra įrašų, kad be tyrėjo, Ž. D., jo gynėjo šiame tyrimo veiksme dalyvautų kokie nors kiti asmenys. Videoįraše užfiksuota, kad: be protokole nurodytų asmenų parodymų patikrinimo vietoje metu dalyvauja ir tyrėjas S. M., kurį S. R. pristato. Prie policijos pastato R. paklausia Ž. D., ar šis sutinka parodyti vietoje, Ž. D. sutinka, į klausimą, kur reikia vykti, Ž. D. trumpai atsako, tačiau dėl garso trikdžių jo atsakymas nesigirdi. Toliau įrašas stabdomas, S. R. nurodant, kad vykstama į Ž. D. nurodyta vietą, atnaujinamas kitoje vietoje, kur tyrėjas S. R. praneša, kad atvyko prie ( - ) namo, klausia Ž. D., kaip viskas vyko toliau, Ž. D. parodo vietą prie namo ant betoninių laiptų, paaiškina, kad „to vyro ir draugų“ jis L. B. ir A. K. laukė ant betoninių laiptų, kai jį pamatė „tas vyras“ buvo apsirengęs striuke, sportinėmis kelnėmis, kedais, su kepure, nešėsi maišelį su „bulka“, ėjo pasiramsčiuodamas su lazda. Nurodo mosteldamas ranka, kad vyrą nusekė norėdami atimti pinigus iki upelio. Po to S. R. nurodo stabdyti įrašą, važiuoti į įtariamojo nurodytą vietą, kadangi iki upelio yra apie 300 metrų. Įrašas atnaujinamas tyrėjui S. R. pareiškiant, kad parodymų patikrinimas vietoje tęsiamas atvykus į Kęstučio gatvę, tarp automobilių serviso ir metalinių garažų, nuo filmavimo atnaujinimo vietos Ž. D. kiek paėjęs kairėje esant metaliniams garažams, žvyruoto kelio dešiniame kelkraštyje nurodė vietą, paaiškindamas, kad šioje vietoje jie pasivijo vyrą, sumušė ir atėmė pinigus, paaiškinimas atitinka tekstui protokole, tik videoįraše Ž. D. dar nurodo, kad po suduotų smūgių vyrui iš kairio skruosto bėgo kraujas, į tyrėjo S. R. klausimą, kur pasidėjo jo apklausos metu minėta vyro turėta striukė, Ž. D. atsako ir parodo vietą, kur striukė liko numesta šalikelėje, vyro lazdą jis – Ž. D. numetė link krūmų, o A. K. savo lazdą nusinešė su savimi, pinigų jis – Ž. D. negavo. Videoįraše ir protokole nėra užfiksuota, kad būtų kaip nors ieškoma ar tikrinama Ž. D. nurodyta lazdos ar striukės numetimo vieta, kokioje būtent vietoje yra Ž. D. nurodyta užpuolimo vieta, kad būtų galima palyginti ar ji atitinka sužaloto A. P. suradimo vietą.

75Iš nutarimo paleisti sulaikytąjį (t.1 b.l.132), matyti, kad tyrėjo S. R. 2007-08-31 nutarimu Ž. D. paleistas, „nesant pagrindui toliau taikyti su laisvės apribojimu susijusią kardomąją priemonę“.

76Iš 2007-09-10 ir 2007-12-06 prokuroro atliktų įtariamojo Ž. D. apklausos protokolų (t.1 b.l.138-140, 143-145) matyti, kad Ž. D. iš esmės nurodė tas pačias įvykių aplinkybes, kurias nurodė pirminės apklausos įtariamuoju 2007-08-29 metu, pažymėtina, kad abu apklausos protokolai identiški, t.y. parodymai atitinka beveik žodis į žodį.

77Iš pranešimo apie įtarimą (t.2 b.l. 36) matyti, kad 2007-08-29 L. B. tyrėjas S. R. pareiškė įtarimą praktiškai analogišką Ž. D. pareikštam įtarimui.Ant pranešimo apie įtarimą yra L. B. parašas apie teisių jam išaiškinimą.

78Iš įtariamojo apklausos protokolo (t.1 b.l. 37-38) ir videoįrašo matyti, kad pagal pareikštą kaltinimą L. B. įtariamuoju tyrėjas S. R. apklausė 2007-08-29 d. 1530-17 val. laikotarpyje, dalyvaujant advokatui, kaltu L. B. prisipažino iš dalies. Iš videoįrašo matyti ir girdėti, kad S. R. perskaito pranešimą apie įtarimą L. B., tačiau nėra jokio įrašo, kad L. B. prieš apklausą būtų išaiškintos jo teisės, numatytos BPK 21 str. 4 d. Protokole įrašyta, kad L. B. parodė, jog buvo teistas už vagystę, bausmė- 6 mėn. atidedant bausmę. Gyvena su mama, niekur nedirba ir nesimoko, mama jį išlaiko, Ž. D. ir A. K. pažįsta gerai. A. P. asmeniškai nepažįsta, pažįsta kaip benamį vaikštantį po laiptines ir prie šiukšlių konteinerio. Pažįsta J. ir V., šis vyras yra jų senelis. J. ir V. jam buvo prasitarę, kad jų senelis gauna didelę pensiją. Sumanė su Ž. D. ir A. K. nuošalioje vietoje užpulti tą vyrą, jeigu jis su savimi turės atimti pinigus. 2007-08-18 po pietų jis su Ž. D. ir A. K. sėdėjo ( - ) namo ant betoninių laiptų, pamatė kaip nuo parduotuvės „Leader Price“ ateina tas vyras. Žino, kad jis kalbėjo rusiškai. Nepamena ar jis turėjo lazdą. Jis ėjo Lukšio gatve link garažų, po to pasuko žvyruota gatve link Kęstučio gatvės. Prie metalinių garažų Ž. D. pribėgo prie diedo. Jis - L. B. - vilkėjo šviesia maikute, juodom kelnėm, smailėjančiais batais. Diedas kaip buvo apsirengęs, nepamena, bet netvarkingai, turėjo kepurę, tačiau nepamena kaip atrodė. Patikslina, kad pinigus iš diedo ištraukė jis jau tada, kaip jis gulėjo ant kelio, nepastebėjo kraujo ant veido. Papildo, kad diedo kišenėje rado ir pasiėmė rankinį juodos spalvos elektroninį laikrodį. Tokių L. B. parodymų vaizdajuostėje užfiksuotoje apklausoje nėra. Vaizdajuostėje užfiksuota, kad į tyrėjo klausimą, ar pažįsta kitus du, L. B. atsako, kad pažįsta, tačiau sugeba pasakyti tik vieną vardą Ž., kitą vardą „A.“ jam pasako tyrėjas R. Į tyrėjo klausimą ką veikė 2007-08-18, L. B. nurodo, kad sėdėjo Žemaitės gatvėje su Ž. D., o A. vardą jam vėl pasako tyrėjas R. Nurodo, kad pamatė einantį dieduką, apie kurį žinojo, kad jis gauna didelę algą, ją nešiojasi su savimi. Nurodo, kad dieduką sekė Žemaitės gatve iki garažų, norėdami atimti pinigus. Tiek protokole tiek vaizdajuostėje esantis įrašai sutampa dalyje, kad Ž. D. pribėgo prie diedo iš už nugaros, užlenkė už nugaros rankas, tačiau vaizdo įraše L. B. nurodo, kad diedukas turėjo lazdą, protokole įrašyta, kad nepamena, ar užpultasis turėjo lazdą. Protokole nurodyta, kad L. B. su A. K. iš priekio apieškojo kišenes, rado kelis baltus centus, vaizdo įrašė L. B. tvirtina, kad jis vienas „perėjo per kišenes“ - apieškojo, į tyrėjo klausimą ką rado neatsako. Tiek protokole tiek vaizdo įraše Ž. B. nurodo, kad ištraukė diedui iš rankų lazdą ir sudavė per petį, lazda galėjo kliudyti skruostą, nuo jo smūgio diedas nenuvirto, tada A. K. smogė dieduį į veidą (vaizdo įraše L. B. nurodo, kad „kuloku“ vieną kartą, protokole kuo sudavė nėra nurodyta. Sutampa protokolas ir įrašas, kad nuo smūgio diedas krito ant nugaros ant žvyruotos gatvės. Vaizdo įraše nurodoma kad pinigus iš diedo ištraukė A. K., o jis - L. B. diedo kišenėje rado ir paėmė elektroninį laikrodį, jį išmetė. Sutampa įrašai, kad A. K. per du kartus davė L. B. 50 ir 20 litų. Vaizdo įrašė L. B. dar nurodo, kad nueinant jis dieduką pertempė per kelią link garažų, protokole tokie jo parodymai nėra užfiksuoti.

79Iš teismo posėdžio protokolo (t.1 b.l. 43-44) matyti, kad 2007-08-30 teisme sprendžiant L. B. suėmimo klausimą L. B. ikiteisminio tyrimo teisėjui paaiškino, kad įtarimas jam pareikštas teisingas, kaltę pripažįsta visiškai, nepamena ar buvo blaivus, nežino kodėl mirė žmogus, su A. K. ir Ž. D. bendrauja neseniai. Jis paėmė to dieduko lazdutę ir sudavė per petį, o A. K. trenkė kumščiu per veidą. Diedukas nukrito aukštielninkas ant kelio, ten buvo žvyrkelis. Pasakė A. K. patraukti dieduką nuo kelio, bet jie pabėgo. Jis patraukė dieduką už pečių ant žolytės. Laikrodis buvo kišenėje.

80Iš parodymų patikrinimo vietoje protokolo (t.2 b.l. 58-59) matyti, kad 2007 m. rugpjūčio 31 d. tyrėjas R. 1150-1330 laikotarpyje, dalyvaujant advokatui, įtariamasis L. B. nurodė vykti į Lukšio gatvę, parodė , kur - prie ( - ) namo - jis stovėjo su Ž. D. ir A. K., ten pastebėjo nuo parduotuvės „Leader Price“ ateinant vyrą, žinodamas, kad jis su savimi nešiojasi pensiją, nutarė jį pasekti ir suradę patogią vietą atimti iš jo pinigus. Nurodė, kad vyrą persekiojo iki Dotnuvėlės upelio, kur ant gatvės prie a/m serviso Ž. D. pribėgo prie jo iš už nugaros, užlenkė rankas atgal, jis – L. B. - su A. K. apieškojo iš priekio jo kišenes, priekinėse kišenėse rado smulkių centų, kuriuos pasiėmė, nutarė apieškoti užpakalines kišenes. Nurodė, kad Ž. D. paleidus nukentėjusiojo rankas, jis pradėjo spurdėti ir su savimi turėta lazda jam užsimojo. Paaiškino, kad lazda smogė vyrui per veidą, po to kumščiu jam smogė A. K., nuo jo smūgio vyras griuvo ant žemės. Parodė, kad apieškojo gulinčio ir nesipriešinančio vyro kišenes, rado pluoštą banknotų, kuriuos pasidalijo su A. K.. Parodė, kad vyrą nutempė nuo gatvės į pakraštį ir paliko. Taip pat L. B. nurodė vietą prie ( - ) esančio pėsčiųjų tako teritorijoje, kur išmetė iš jo kišenės pagrobtą laikrodį (tekstas kaip protokole). Nurodė, kad laikrodis buvo be vienos ąselės, su apyranke, juodos spalvos, suvyniotas į polietileninį maišelį. Apžiūrint įtariamojo L. B. nurodytą vietą ant žolės rasti 2 vnt polietileninio maišelio, L. B. paaiškino, kad į panašios medžiagos maišelį buvo suvyniojęs pagrobtą laikrodį, jį išmetė, kadangi jis buvo neveikiantis.

81Protokole kokie nors L. B. nurodytos vyro užpuolimo vietos duomenys, išskyrus įrašą, kad vieta buvo prie Dotnuvėlės upelio ant gatvės prie a/m serviuso- išmatavimai, atstumai nenurodyti, plano prie protokolo nėra, iš tarnybinės ataskaitos (t.2 b.l.60) seka, kad dėl vaizdo atkūrimo aparatūros gedimo dalis vaizdo medžiagos, kurioje užfiksuotas L. B. parodymų patikrinimas naujojoje laikmenoje neišsisaugojo, palyginti protokolo duomenų su įvykio vietos, liudytojo B., įtariamojo Ž. D. nurodytomis vietomis teismui galimybės nėra.

82Iš daiktų apžiūrose protokolo (t.1 b.l.61-62) matyti, kad 2007-08-31 L. B. parodymų patikrinimo vietoje metu išimtos polietileninio maišelio skiautės apžiūrėtos, konstatuota, kad jos yra nevienodos-viena didesnė, kita mažesnė, matosi, kad jos yra nuo naudoto maišelio, kuris buvo nešvarus, polietileno skiautės nešvarios, jokių ypatingų požymių nepastebėta.

83Iš 2007 m. rugsėjo 17 d. prokuroro apklausos protokolo ( ( t.2 b.l. 64-65 ) matyti, kad L. B. apklaustas pripažino visas įtarime nurodytas nusikaltimo padarymo aplinkybes, pripažino ir tai, kad ištraukė iš nukentėjusiojo kišenės laikrodį, tik jam ne gulint, o stovint, nors pareikštame 2007-09-17 įtarime (t.2 b.l. 63) šio turto pagrobimas jam nebuvo inkriminuotas.

84Iš teisiamojo posėdžio protokolo ( 2 tomas b.l. 49 ) matyti, kad 2007 m. rugsėjo 18 d., pratęsiant suėmimo terminą, įtariamasis L. B. ikiteisminio tyrimo teisėjui paaiškino, kad įtarimas jam pareikštas, prašo leisti iki teismo namo, gailisi to ką padarė, bet jis nenorėjo žudyti ir naudoti smurto.

85Iš įtariamojo papildomos apklausos protokolo (t.2 b.l. 68) matyti, kad 2007 m. gruodžio 04 d., apklausiamas prokuroro L. B. kaltas neprisipažino parodė, kad šio nusikaltimo nepadarė, su A. K. ir Ž. D. įvykio vietoje nebuvo, ankščiau nurodė smulkiai visas aplinkybes, nes buvo išsigandęs, jam buvo sakoma, kad neišeis, jei neprisipažins, kas tai sakė, nurodyti negali, nes policijos pareigūnų vardų nežino, save apkalbėjo, įvykio aplinkybes jam nurodė pareigūnai, jis pagal tai apytiksliai nurodė įvykio aplinkybes, nes buvo išsigandęs. Nurodė, kad 2007-08-18 galėjo būti kieme ar laiptinėje su draugais, su pusbroliu A. S..

86Iš suimtojo A. K. siųstų laiškų 2007-10-23 K. ir 2007-10-31 I. P. (skirtas ,,Kiešai“) iš Kauno nepilnamečių tardymo izoliatoriaus – pataisos namų (1 tomas b.l. 35-41) matyti, kad laiškuose jis tvirtina, kad nieko nepadarė, o nusikaltimus jam „prikabino“ M.

87Šių bylos duomenų nepakanka laikyti įrodytu, kad Ž. D., L. B., A. K. padarė jiems inkriminuotas nusikalstamas veikas užpuolant ir tyčia nužudant A. P..

88Nors Ž. D. ikiteisminio tyrimo metu ir teisiamojo posėdžio pradžioje ir prisipažino dalyvavęs A. P. apiplėšime, nurodė, jog matė kaip L. B. ir A. K. užvaldant A. P. smurtavo, tačiau vėlesnėje teismo posėdžio stadijoje pareiškė, kad nusikaltimo nepadarė, nes:

891) jam inkriminuotos nusikalstamos veikos padarymo dieną – 2007-08-18 jis buvo kitoje vietoje Žilvyčių kaime, K. L. išleistuvėse;

902) parodymus ikiteisminiame tyrime davė priverstas ir mušamas ikiteisminio tyrimo pareigūnų, o vėliau bijodamas būti suimtas už parodymų pakeitimą.

91Šioje dalyje teismas konstatuoja:

921) Ž. D. ir jo motinos parodymai toje dalyje, kad 2007-08-18 17 val. Ž. D. buvo kitoje vietoje - Žilvyčių kaime K. L. išleistuvėse teisiamajame posėdyje ištirtais įrodymais paneigti: nustatyta, kad Žydrūnas D. Ž. kaime Kėdainių rajone K. L. išleistuvėse buvo, tačiau ne 2007-08-18, o kitą dieną-anksčiau-2008-08-04.

93Liudytoja L. K. parodė, kad išleistuvės, kuriose dalyvavo Ž. D. ( - ) kaime Kėdainių rajone įvyko 2007-08-04, pateikė nuotrauką darytą po išleistuvių sekančią dieną -2008-08-05, nurodė, kad išvykimo į Angliją dienos neprisimena, tačiau tai galėjo būti apie 2007 m. rugpjūčio 15 d., rugpjūčio 18 d. ji jau buvo Anglijoje. Liudytojas V. L. patvirtino, kad duktė K. išvyko į Angliją 2007 m. rugpjūčio 15, buvo išvykusi su draugais kažkur švęsti išleistuvių savaitgalį prieš tai. Teismui pagrindo abejoti ir netikėti šių liudytojų parodymais pagrindo nėra, jie įtikinami, pagrįsti faktiniais duomenimis (nuotrauka su joje nurodyta data). Liudytojai D. P., A. M. M. M. patvirtino buvusių išleistuvių Žilvyčių kaime ir Ž. D. dalyvavimą jose faktus, tačiau nurodė, kad išleistuvių datos, išskyrus tai, kad jos vyko vasarą rugpjūčio mėnesį, nepamena. Liudytojai S. M. ir V. P. teismui parodė, kad Ž. D. išleistuvėse Žilvyčių kaime buvo 2007-08-18, tačiau pagrindo teismui tikėti tokiais jų parodymais nėra, kadangi šių liudytojų parodymai tarpusavyje prieštaringi: liudytoja M. tvirtina, kad nurodytą datą -2007-08-18 ji gerai prisimena todėl, kad sekančią –rugpjūčio 19 d.- ji su liudytoju V. P. pirko motorolerį, tačiau liudytojas V. P. parodė, kad jis motorolerį pirko savaitgalį – šeštadienį - prieš savaitę iki Ž. D. draugės išleistuvių, pats nurodo, kad 2007-08-18 datą prisimena todėl, kad sekančią dieną važiavo taisyti automobilio, tačiau tokių aplinkybių nenurodė liudytoja M. Liudytojas M. P. tvirtina teismui, kad 2007-08-18 buvo apie pusvalandį laiko Žilvyčių kaime išleistuvėse, kur matė Ž. D. pravarde „Buketas“, tačiau negalėjo teismui paaiškinti, dėl kokių aplinkybių jis prisimena būtent nurodytą datą, nors teismui negalėjo nurodyti kur buvo ir ką veikė kitomis dienomis, jo parodymus apie išleistuvių datą visiškai paneigia K. L. parodymai.

94Nors Ž. D. parodymai teismui, kad jis 2007-08-18 buvo Kėdainių rajone Žilvyčių kaime draugės išleistuvėse teisme ištirtais įrodymais ir paneigti, tačiau vien tik ši aplinkybė nereiškia, kad todėl įrodyta, kad Ž. D. buvo nusikaltimo vietoje ir jį padarė.

95Kaip jau minėta, Ž. D. teigia, kad ikiteisminio tyrimo metu ir teisme save ir kitus kaltinamuosius apkalbėjo dėl jo atžvilgiu ikiteisminio tyrimo pareigūnų naudotos prievartos ir smurto. L. B. iki teisminio tyrimo metu buvo davęs parodymus, kad 2007-08-18 kartu su Ž. D. ir A. K. užpuolė, sumušė ir apiplėšė A. P., tačiau vėliau juos paneigė, taip pat tvirtindamas, kad save ir kitus apkalbėjo dėl neteisėtų ikiteisminio tyrimo pareigūnų veiksmų-gąsdinimo ir vertimo duoti parodymus jo sulaikymo laikotarpyje. Šie Ž. D. ir L. B. parodymai teisiamajame posėdyje ištirtais įrodymais nepaneigti, priešingai, teisiamajame posėdyje ištirti įrodymai patvirtina, kad renkant bylos duomenis buvo pažeista jų gavimo tvarka, šie nustatytos tvarkos pažeidimai turėjo įtakos gautų duomenų patikimumui, dėl šių pažeidimų buvo suvaržytos įstatymu garantuotos Ž. D. ir L. B., A. K. teisės.

96Taip, iš bylos medžiagos matyti, kad ikiteisminis tyrimas šioje byloje buvo pradėtas Kėdainių policijos komisariate 2007-08-19 dėl 2007-08-18 2350 ties Kęstučio g. 11 esančiais garažais rasto žmogaus sužalojimo (t.1 b.l. 1). Pradėjus ikiteisminį tyrimą (BPK 166 straipsnis), duomenys, turintys reikšmės nusikalstamai veikai tirti, renkami tik BPK nustatyta tvarka, kitų įstatymų (pvz. Operatyvines veiklos įstatymo) nustatyta tvarka tik ieškoma duomenų šaltinių, kuriuos nustačius atliekami proceso veiksmai. Tarnybinė tyrėjo S. M. 2007-08-28 ataskaita patvirtina, kad ataskaitos sudarymo dieną jis jokios informacijos apie įtariamuosius neturėjo, byloje būtinų atlikti veiksmų nenurodė, nurodytą dieną tik buvo gauta informacija, kad S. P. mirė ir prokuroras pavedė teismo medicinos specialistams atlikti S. P. teismo medicininį tyrimą, o tyrėjas S. M. 1050-1120 val. laikotarpyje, dalyvaujant motinai J. B., apklausė liudytoju L. B., kuris parodė, kad prieš mėnesį jį į Garadoką pasikvietė A. K., už garažų prie upelio jis pamatė apsvilusią ožką, A. K. pasakė, kad tai jis padegė šią ožką, matė prieš mėnesį pas Armandą metalinį strypą, apie rastą su sužalota galva vyrą sužinojo iš policijos pareigūnų, apie šio įvykio aplinkybes nieko papasakoti negali, nes nežino. Byloje 2007-08-28 dienos būklei jokių kitokių BPK nustatyta tvarka surinktų duomenų apie vaikų Ž. D., L. B. ir A. K. dalyvavimą S. P. sužalojime nėra, tačiau 2007-08-28 BPK 140 str. tvarka tyrėjas S. M. laikinai sulaiko įtariamaisiais S. P. sveikatos sutrikdymu 16 val. A. K., 16 val. 30 min.- L. B., sulaikymo protokole nurodydamas sulaikymo pagrindą – gali slapstytis, trukdyti ikiteisminiam tyrimui. BPK 140 str. tvarka ikiteisminio tyrimo pareigūnas gali sulaikyti asmenį, užkluptą darant nusikalstamą veiką ar tuoj po to, kai jis nusikalstamą veiką padarė, kai yra pagrindas manyti, kad tas asmuo gali pabėgti ar iš karto neįmanoma nustatyti jo asmenybės, taip pat kitais atvejais, kai yra suėmimo skyrimo pagrindai ir sąlygos. Iš aukščiau išdėstyto akivaizdu, kad nei vieno iš šių pagrindų sulaikant nepilnamečius L. B. ir A. K. nebuvo, todėl jų laikinas sulaikymas negali būti laikomas teisėtu ir pagrįstu. Sulaikius nepilnamečius L. B. ir A. K., iki 2007-08-29 ryto kokių nors papildomų duomenų apie nusikaltimo padarymo aplinkybes ir juos padariusius asmenis byloje neatsirado, tačiau iš policijos įskaitos informacijos matyti, kad 2007-08-29 d. 7 val. 20 min. tyrėjas S. M. sulaiko nepilnametį Ž. D., jį apklausinėja ir 10 val. 20 min., paleidžia iš sulaikymo. Jokių procesinių dokumentų byloje apie šiuos S. M. atliktus veiksmus byloje nėra. Nors S. M. teisme šią aplinkybę neigia, tvirtina, kad 7 val. 20 min. sulaikęs Ž. D. jį perdavė tyrėjui S. R., teismui pagrindo netikėti oficialia policijos komisariato informacija, esančia byloje, nėra, be to tyrėjas R. tvirtina, kad Ž. D. jam buvo pristatytas 2007-08-29 10-11 val. laikotarpiu. Tokiu būdu byloje neginčijamai nustatyta, kad Ž. D. buvo atvežtas ir laikomas policijos komisariate 3 valandas visiškai be jokio pagrindo. 2007-08-29 11 val. 45 min. tyrėjas S. R. oficialiu laikinojo sulaikymo protokolu sulaiko nepilnametį Ž. D., tam taip pat nesant jokio įstatyminio pagrindo ir duomenų, kad jis gali būti padaręs nusikalstamą veiką. Ant sulaikymo protokolo Ž. D. parašų apie teisių jam išaiškinimą, sulaikymo paskelbimą nėra, atžymų apie atsisakymą pasirašyti protokolą taip pat nėra. 12 val. tyrėjas S. R. pareiškia įtarimą Ž. D. ir apklausia jį įtariamuoju. Pareikštame įtarime tvirtinama, kad 2007-08-18 apie 17 val. Ž. D. su A. K., L. B. Kėdainių mieste ( - ) namo kieme grasindamas reikalavo pinigų: apglėbė rankomis S. P. per juosmenį, apieškojo jo drabužius, nukentėjusiajam bandant išsilaisvinti, lazda smogė jam per galvą bei kumščiu į veidą, A. P. pargriuvus ir galva atsitrenkus į gatvės grindinio kietąjį paviršių, prarado sąmonę, iš nukentėjusiojo drabužių pagrobė 500 litų, nuo rankos nusegė laikrodį, A. P. nuo gautų sužalojimų ligoninėje mirė. Kokių duomenų pagrindu suformuluotas toks kaltinimas visiškai neaišku: galima sutikti su tuo, kad įtarimo pareiškimo Ž. D. momentui byloje buvo duomenys, kad A. P. buvo rastas sužalotas Kęstučio gatvėje prie garažų 2007-08-18 apie 24 val., diena prieš įvykį jis iš banko pasiėmė 500 litų, 2007-08-27 ligoninėje mirė dėl smurtinių sužalojimų. Teismui S. R. paaiškino, kad tokį įtarimą jis suformulavo eksperto preliminarios išvados, operatyvinės informacijos, pokalbio su Ž. D. pagrindu, tačiau byloje duomenų apie kokią nors operatyvinę informaciją preliminarias eksperto išvadas, kokį nors pokalbį su Ž. D. nėra. Iš įtariamojo Ž. D. apklausos protokolo seka tik tai, kad jis savo parodymais pakartojo pranešimo apie įtarimą fabuloje nurodytas aplinkybes, nurodė, kad užpultąjį sutiko eidami Lukšio gatve link parduotuvės „Leader Price“, jo nurodyta užpulto vyriškio apranga neatitinka tai aprangai, kuri buvo rasta ant A. P. kūno, tvirtina, kad matė ant nukentėjusiojo žando kraujo, nors teismo medikas parodė, kad jokių išoriškų sužalojimų pas S. P. nebuvo rasta. Iš Ž. D. parodymų patikrinimo vietoje protokolo duomenų matyti, kad šiame tyrimo veiksme dalyvavo prieš tai vaikui poveikį areštinėje daręs S. M., šio tyrimo veiksmo metu Ž. D. tvirtina, kad vyriškį pamatė sėdėdami Lukšio g. prie ( - ) namo, iš videoįrašo akivaizdu, kad Ž. D. nurodant vyro užpuolimo vietą mostelėjus ranka link upelio, tyrėjas S. R. pareiškęs, kad iki nurodytos vietos yra 300 metrų, filmavimą nutraukia ir jį atnaujina gatvėje prie garažų, vaizdo įraše upelio nesimato. Iš protokolo ir videoįrašo negalima nieko spręsti apie Ž. D. nurodytą užpuolimo vietą, ar ji atitinka įvykio vietos apžiūros duomenims, nes protokole kokių nors duomenų apie įtariamojo nurodytą vietą nėra, videoįraše tik matosi, kad ji yra prie garažų, o pati užpuolimo vieta yra kitoje negu garažai kelio pusėje. Iš 2007-08-29 S. R. atliktos įtariamojo L. B. apklausos protokolo ir videoįrašo akivaizdu, kad vaikui prieš apklausiant įtariamuoju jo teisės išaiškintos nebuvo, protokole ir videoįraše užfiksuoti L. B. parodymai skiriasi. Įtariamojo L. B. parodymų patikrinimo protokolo duomenų patikimumą patikrinti negalima, nes dingęs šio tyrimo veiksmo videoįrašas.

97Jungtinių Tautų Vaikų teisių konvencija I d 1 str. nustato, kad vaiku laikomas kiekvienas žmogus neturintis 18 metų, 37 str. reikalauja, kad nė iš vieno vaikų neteisėtai ar savavališkai nebūtų atimta laisvė. Vaikas areštuojama, sulaikomas ar įkalinamas pagal įstatymą, tik kraštutiniu atveju ir kiek įmanoma trumpesniam laikui, 40 str. nustato, kad vaikas turi teisę nebūti verčiamam duoti parodymus arba prisipažinti kaltu.

98Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 2 str. nustatyta, kad vaikas yra žmogus, neturintis 18 metų, 53 str. 2 d, nustatyta, kad draudžiama bet kokia fizinė ar psichinė prievarta vaikui. Vaikas neturi būti verčiamas duoti parodymus prieš save, tėvus, kitus šeimos narius, prisipažinti kaltu. 54 str.1 d. nustatyta, kad suėmimas, laisvės atėmimas ar kitoks laisvės ribojimas vaikui turi būti pagrįstas, kiek galima trumpesnis ir taikomas tik išimtinais atvejais.

99Iš to kas išdėstyta teisėjų kolegija konstatuoja, kad ikiteisminiame tyrime sulaikant ir atliekant proceso veiksmus su vaikais Ž. D., L. B., A. K., buvo grubiai pažeisti ne tik BPK reikalavimai, susiję su jų sulaikymo pagrįstumu, teisių išaiškinimu, tyrimo veiksmų fiksavimu, bet ir Jungtinių Tautų Vaikų teisių apsaugos konvencijos bei Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo nuostatos, jiems laisvė buvo atimta neteisėtai, jokio kraštutinio atvejo sulaikyti vaikus nebuvo, atsižvelgiant į jų parodymus apie sulaikymų aplinkybes ir atliktus jų atžvilgiu policijos veiksmus bei nustatytas jų sulaikymo bei procesinių veiksmų atlikimo aplinkybes, konstatuotina, kad vaikai buvo verčiami duoti parodymus ir prisipažinti kaltais, jų atžvilgiu buvo vartojama psichinė prievarta, todėl vaikų Ž. D. ir L. B. parodymų prieš save ir kitus negalima laikyti įrodymais, nes nepaneigti jų parodymai teismui, kad jie save ir kitus apkalbėjo neteisėtų ikiteisminio tyrimo pareigūnų veiksmų pasėkoje.

100Išskyrus Ž. D. ir L. B. parodymus ikiteisminiame tyrime ir teisme, nuo kurių jie vėliau atsisakė, kitokių įrodymų, kad būtent kaltinamieji įvykdė jiems inkriminuotus nusikaltimus-tyčinį S. P. nužudymą ir apiplėšimą, nėra, todėl Ž. D. iš kaltinimo pagal BK 180 str. 2 d., L. B. ir A. K. iš kaltinimų pagal BK 129 str. 2 d. 9 p. ir BK 180 str. 2 d. p. išteisintini, neįrodžius, kad jie dalyvavo padarant nusikalstamą veiką.

101Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 302 str. ir 303 str.

Nutarė

102A. K. pripažinti kaltu pagal BK 310 str. ir jį nubausti laisvės atėmimu trims mėnesiams.

103Vadovaujantis BK 64 str. 1 ir 4 d. prie šios bausmės pridėti dalį 2006 m. birželio 15 d. Panevėžio apygardos teismo nuosprendžiu paskirtos ir neatliktos bausmės ir skirti galutinę subendrintą bausmę – laisvės atėmimą trejiems metams.

104Bausmę paskirti atlikti pataisos namuose.

105Bausmės pradžią skaičiuoti nuo 2008 m. liepos 5 d.

106Į bausmės atlikimo laiką įskaityti laiką A. K. išbūtą sulaikyme ir suėmime nuo 2007 m. rugpjūčio 29 d. iki 2008 m. liepos 4 d. imtinai.

107Kardomąją priemonę - suėmimą A. K. pratęsti iki nuosprendžio įsiteisėjimo.

108Priteisti iš A. K. T. J. naudai 150 litų turtinei žalai atlyginti.

109Ž. D. pagal BK 180 str. 2 d. išteisinti, neįrodžius, kad jis dalyvavo padarant nusikalstamą veiką (BPK 303 str. 5 d. 2 p.).

110L. B. pagal BK 129 str. 2 d. 9 p. ir BK 180 str. 2 d. išteisinti neįrodžius, kad jis dalyvavo padarant nusikalstamas veikas (BPK 303 str. 5 d. 2 p.).

111A. K. pagal BK 129 str. 2 d. 9 p. ir 180 str. 2 d. išteisinti neįrodžius, kad jis dalyvavo padarant nusikalstamas veikas (BPK 303 str. 5 d. 2 p.).

112Kardomąją priemonę – suėmimą - L. B. panaikinti ir iš suėmimo jį paleisti.

113Kardomąsias priemones Ž. D. – dokumentų paėmimą, periodinį registravimąsi policijos įstaigoje ir rašytinį pasižadėjimą neišvykti panaikinti.

114Civilinės ieškovės T. J. civilinį ieškinį dalyje dėl turtinės žalos padarymo ryšium su A. P. nužudymu - atmesti.

115Nuosprendžiui įsiteisėjus, baudžiamąją bylą dalyje dėl A. P. nužudymo ir daiktus turinčius reikšmes nusikalstamai veikai tirti perduoti prokurorui, kad šis imtųsi priemonių šią nusikalstamą veiką padariusiam asmeniui nustatyti.

116Apeliaciniai skundai dėl šio nuosprendžio gali būti paduodami per dvidešimt dienų nuo nuosprendžio paskelbimo dienos Lietuvos Apeliaciniam teismui, paduodant skundą per Panevėžio apygardos teismą. Suimtam A. K. šis terminas skaičiuojamas nuo nuosprendžio nuorašo jam įteikimo dienos.