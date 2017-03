Iš kur - "juodieji" liberalų R.Šimašius ir G.Steponavičiaus milijonai ?

Kaip Karaliaus Mindaugo profesinis mokymo centras tapo UAB?

Didžiausia Lietuvos profesinio mokymo įstaiga Lietuvoje – Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras – kartu su milijoniniu valstybės turtu (poilsio bazėmis Palangoje ir Neringoje) – neteisėtais tuomečių Lietuvos liberalų sąjūdžio lyderių – Švietimo ministro Gintaro Steponavičiaus ir Teisingumo ministro Remigijaus Šimašiaus bei premjero Andriaus Kubiliaus veiksmais buvo perduotas privatiems savininkams.

Minėto centro dalininke stebuklingu būdu tapo UAB „Ortopedijos klinika“. Aivaras Anužis, minėto centro direktorės Laimutės Anužienės sūnus, kartu su neaiškiu "ofšoru" iš Olandijos valdo tą pačią "Ortopedijos kliniką". Beje, tas pats A.Anužis pas mamą, Karaliaus Mindaugo profesinio rengimo centre (KMPRC), jeigu tikėti dokumentais, dirba po 20,4 valandas per parą.

Pasak LL šaltinių, anksčiau dirbusių minėtame centre, nuo tada KMPRC tapo didžiule pinigų plovykla, įsisavinant ES ir valstybės biudžeto lėšas.

Gal ir sutapimas, kad šie dokumentai niekada nebuvo paviešinti - viena mergina, kuri grasino tai padaryti, netikėtai gyvenimą baigė savižudybe - pasikorė. Policija net netyrė šio įvykio, iš karto nusprendė, kad tai savižudybė.

Kodėl valstybinė mokykla staiga tapo vieša įstaiga su privačiais dalininkais?

Dar būdamas Švietimo ministru, G.Steponavičius patvirtino viešos įstaigos „Karaliaus Mindaugo profesinio rengimo centras“ įstatus, kuriuose nurodė, kad šios įstaigos dalininkais yra Lietuvos Respublika, UAB „Ortopedijos klinika“ ir dar nežinia kodėl – kažkokia „Lietuvos ir Latvijos jėzuitų provincija“. Šis centras valdo milijoninį valstybės – tuometinis konservatorių lyderis ir premjeras A.Kubilius pasirūpino, kad jam panaudos teise būtų perduoti valstybės turtas Neringoje, Klaipėdoje ir Kaune.

Tačiau faktiška šio centro savininkė - Laimutė Anužienė, kurios sūnus Aivaras kartu su neaiškių "ofšoru" , kuris greičiausiai atstovauja tą pačią Anužių šeimą, valdančia tą pačią UAB „Ortopedijos kliniką“, ir kuri „valstybinėje - viešojoje įstaigoje“ tvarkosi kaip savo kioskelyje.

Direktorės sūnus - Aivaras Anužis dirba centro „Palangos kurorto verslo skyriaus“ vadovu (Šis „skyrius“ registruotas Palangoje, Gedimino g. 5, VĮ poilsio namų „Baltija“ priklausančiame - 606 kv. m, 1,31 ha - 2,071 mln. Lt. vertės Kotedže). Teigiama, kad šis kotedžas buvo rengiamas neteisėtai privatizacijai (tylomis pritariant tuometiniam Teisingumo ministrui R.Šimašiui).

Anužienės sūnus – ne tik Palangos filialo vadovas, tačiau tuo pačiu metu spėja vadovauti ir centro Nidos skyriaus vedėju ir Šv. Ignaco Lojolos kolegijoje direktoriumi bei šioje įstaigoje pedagogų sąraše įrašytas kaip lektorius Per savaitę vietoj Darbo kodekse nustatytų maksimaliai leistinų 42 vai., A. Anužis per abi įstaigas dirba net 102 vai. - t.y. per parą po 20.40 valandų.

Anužienei – valstybės ir G.Steponavičiaus vadeliojami ES milijonai

LL šaltiniai pasakoja, kad būdamas Švietimo ministru, G.Steponavičius, galimai klastodamas dokumentus ir sukčiaudamas, nukreipdavo valstybės ir ES paramos švietimui milijonus jau minėtam Anužienės vadovaujamam centrui.

Dar įdomiau, kad minėto centro direktorė Laimutė Anužienė centrui skirtas valstybės lėšas galimai skyrė finansuoti konservatorės V.V.Margevičienės , Liberalų sąjūdžio, Pilietinės demokratijos partijos rinkimines kampanijas.

„G. Steponavičius, eidamas Švietimo ir mokslo ministro pareigas, sudarė sąlygas Laimutei Anužienei grubiai pažeisti LR Švietimo įstatymą ir LR Švietimo įstatymo pakeitimo įstatymą, - teigia LL šaltiniai, - taip pat pažeidžiamas Darbo kodekso 97 str., nes centro darbuotojų įdarbinimo procedūrose leista nevykdyti Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo. Šis įstatymas nustato valstybės tarnautojams prievolę vengti interesų konflikto. Interesų derinimo įstatymas yra specialus įstatymas, kurio tikslas - kovoti su korupcija valstybinėje tarnyboje ir sudaryti prielaidas Konstitucijos nuostatai, jog įstaigos tarnauja žmonėms.

Nors 1996- 07-29 LR Vyriausybės nutarimo Nr. 901 4 punkte ir 2005-01-26 LR Vyriausybės nutarimo Nr. 86 „Dėl darbuotojų, kuriems netaikomas draudimas dirbti vienoje valstybės ir savivaldybės institucijoje bei valstybės ar savivaldybės įmonėje, kai juos sieja artimi giminystės ryšiai<...> 3 punkte nustatyta, kad draudimas netaikomas Švietimo įstaigų pedagogams, todėl esant nustatytoms šioms išimtimis negali būti laikoma, kad buvo pažeistos Interesų derinimo įstatymo nuostatos, kad Interesų derinimo įstatymas imperatyviai nedraudžia artimų giminystės ryšių siejamiems asmenims, net jei vienas iš jų tarnybinių santykių prasme pavaldus kitam, eiti pareigas ir (ar) jai pavaldžioje institucijoje, tačiau Švietimo įstaigų darbuotojus Teismų praktika imperatyviai įpareigoja vengti interesų konfliktų ir elgtis taip, kad net nekiltų abejonių, jog toks konfliktas yra, ir draudžia jiems dalyvauti rengiant, svarstant ar priimant sprendimus arba kitaip paveikti sprendimus, galinčius sukelti ar sukeliančius interesų konfliktą, - situaciją, kai Švietimo įstaigoje dirbantis asmuo, atlikdamas pareigas, privalo priimti ar dalyvauti priimant sprendimą, susijusį ir su jo privačiais interesais.

Taigi ,G. Steponavičius leido klestėti ir tebeklesti „šeimyninė ranga“ :

• L.Anužienės sūnus vadovauja centro Palangos ir Nidos skyriams, kartu yra ir lektorius.

• Kitas direktorės Anužienės sūnus Nerijus Anužis - Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro Modus vadovas, kuriam G. Steponavičius skyrė net 16 mil. Litų ES paramos.

• Tuo metu buvęs švietimo ministru G. Steponavičius leido Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro direktorei L. Anužienei Šv. Ignaco Lojolos kolegijoje darbuotis kaip konsultante ir lektore. Per savaitę vietoj Darbo kodekse nustatytų maksimaliai leistinų 42 vai. L. Anužiene per abi įstaigas dirbo net 73 vai.

• direktorės L. Anužienės marti - L Anužiene – centro Gyvūnų priežiūros skyriaus vedėja

• direktorės L. Anužienės sugyventinis - direktorės pavaduotojas infrastruktūrai Vincas Aidukevičius.

Išvardijome tik dalį giminių, kurie tiesiogiai pavaldūs L. Anužienei ir tai įvyko ministerijai vadovaujant G. Steponavičiui – minėtame centre dar dirba šešuras , pusseserės , krikšto mamos ir 1.1.

III. Su G. Steponavičiaus žinia ir leidimu L. Anužienė mokyklos ( biudžeto ) pinigus ir ES paramos lėšas panaudojo ne pagal paskirtį, savo asmeniniams tikslams, faktiškai pasisavindami valstybines ir ES lėšas :

• Direktorė L. Anužiene užsakė „Anužių šeimos kalendorių“ kūrimą , maketavimą ir spausdinimą - 9 tūkst. LT

• Išleido knygą : “Anužių genealogijos medis“ - 115 tūkst. LT

• Nupirko sūnui A. Anužiui kotedžą Palangos mieste, S. Dariaus ir S. Girėno g. 14 – 1 mil. 110 tūkst. litų.

• Sūnui N. Anužiui pastatė namą ir arklides - UAB „Baltasis Pegasas“ Pajiesio kaime., LT- 53294 Garliavos seniūnija, Kauno raj. – 12 mln. LT

• UAB BALTASIS PEGASUI, ( 9 mln. bendraturtė A. Anužiene ( įmonės kodas 136049694 ) registruotas ( veikla - nekilnojamas turtas ) 2003-12-05 Miško g. 15 - 214, Kauno m., Kauno m. sav., LT-, 44318 , Mindaugo profesinio mokymo centro patalpose . 2004-07-22 perregistruotas ( papildyta veikla - žirgynas ) adresu Kauno m. sav. Kauno m. Griunvaldo g. 20-3 , Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro patalpose , tačiau realiai veiklą vykdantis L. Anužienei ir jos sūnui N. Anužiui priklausančioje privačioje nekilnojamos nuosavybės teritorijoje ( žemės valdoje ) , esančiame Pajiesio km., LT-53294 Garliavos šen., Kauno raj.

• Iš EU projektų „Pastato esančio K. Mindaugo pr. 11 rekonstravimas, pagerinant energetines charakteristikas“- VP3-3.4-ŪM-03-V-01-095 , Naujų technologijų įvaldymas per profesinių kompetencijų ir įgūdžių ugdymą - LLP-LdV-PLM-2008-LT-0188 , Gyvūnų priežiūros specialistų verslumo ir kompetencijų ugdymas - LLP-LdV-VETPRO-2008-LT- 0189 skirtų Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centrui gautus pinigus L. Anužiene galimai panaudojo nuosavo namo Pajiesio km., LT-53294 Garliavos šen., Kauno raj statybai ir įrengimui bei ir maniežo statybai.

• Taip pat UAB „Baltajam Pegasui“ iš šių pinigų galimai nupirkti : : PROGRESS Ypač lengva ir tyli kirpimo mašina žirgams. Maitinimas : 230V; 5 metrų ilgio laidas; Galia : 65W; Greitis : 2200 dvigubų ašmenų judesių/min;Ilgis : 280mm; Svoris : 930g; kaina 1500 LT, Kirpimo mašina EQUI CLIP ACCU PROFFI , kaina 780 LT , Kirpimo mašina DELTA 3 Galinga, tyli, ergonomiška 3-jų greičių kirpimo mašina, skirta kirpti galvijams bei žirgams. Maitinimas : 230V Galia : 180W; Greitis: 2100/2800/3200 dvigubų ašmenų judesių/min , kaina 2900 LT ir kt - viso 21 mln. LT.

• Iš EU projekto „Ortopedijos specialistų mokymo aplinkos modernizavimas“ 1,480 mil. LT - LT0060 ,skirto Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centrui , L. Anužiene galimai panaudojo UAB Ortopedijos klinikai, nupirko : kintamo greičio AC ROUTER, 0-3450 RPM - kaina 12 700 eurų , vaakumo sistemas - 15 tūkstančiai eurų , karščio plokštes - 18. 950 eurų ir kt. - viso apie 1 lmil.EU

• Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centrui skirtas lėšas perveda UAB Ortopedijos klinikai.

UAB Ortopedijos klinikai reikalingos medžiagos: plastmasės , odos, neoprenas ir kt. žaliavas pervežamos iš Karaliaus Mindaugo paslaugų profesinio rengimo centro į UAB Ortopedijos kliniką arba Šv. Ignaco Lojolos kolegiją Minėtos medžiagos yra skirtos centro moksleiviams mokymo praktikai , deja ,Karaliaus Mindaugo profesinio rengimo centre pirktos medžiagos , apgaulingai nurašomos kaip moksleivių sunaudotos praktikiniam mokymui - kas mėnesį apie 19 tūkst. LT. Jokių tikrinimu buvęs ministras neatliko .

• į visus EU projektus įsako įrašyti save t.y. L. Anužienė , savo sūnus Aivarą bei Nerijų Anužius , marčią ir kt. šeimos narius, .nors jie EU projektuose nurodytų veiklų neatlieka - per mėnesį pasisavina apie 75 tūkst. LT

III. Buvęs ministras G. Steponavičius , o gal ir kiti įtakingi liberalų sąjūdžio žmonės leido L. Anužienei galimai nusikalstama veikti bei manipuliuoti akcijomis ir valstybiniu turtu. Tuo tiksiu gali būti panaudojamos šios įmonės, kuriose L.Anužienė yra akcininke arba turi įtakos per savo platų giminių tinklą :

1 .PĖDOS PRIEŽIŪROS STUDIJA (tai UAB Ortopedijos klinika tik kitaip pavadinta) veikianti Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro patalpose, Vytauto pr. 54, LT-44237, KAUNAS (110834136 įmonės kodas )PVM mokėtojo kodas LT 108341.314 , Socialinio draudėjo kodas 455238 , - UAB Ortopedijos klinika ,įkurta 1999-10-01 Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro patalpose , 2007-05-30 perregistruota Kauno r. sav. Garliavos m. Liepų g. 11 viena iš akcininkių Laimutė Anužiene .

2.Įmonės Floristikos studijai ( kodas 301505827 ), registruota Ventos g. 57-7, Mažeikiai, tačiau veikiančios , Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro patalpose Miško 15 Kaunas ,steigėja L. Anužienei.

3.Socialinio tyrėjo mokykla , registruotai 2014-01-29 Kauno m. sav. Kauno m. Griunvaldo g. 20 Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro patalpose , viena iš steigėjų L. Anužienė

• UAB "Šarlis , įmonės kodas 11058777 , registruotas Kauno m. Griunvaldo g. 20-3 A, Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro patalpose ,

• Sv. Ignaco Lojolos kolegija registruota 2010-03-02 Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo

centro patalpose , steigėjai , UAB Ortopedijos klinikai, akcininke L. Anužiene ( perregistruotas 2013-02-05 adresu Jablonskio 2, Kaunas )

Atkreiptinas dėmesys , kad buvęs Švietimo ir mokslo ministras G Steponavičius patvirtino projektą 16 mil LT. Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro Modus „ Įrengimui“, kuriame paskyrė vadovu direktorės L. Anužienės sūnų N. Anužį.

„Iš šios galimai neteisėtos veiklos G.Steponavičius galimai perpumpuoja dalį pinigų savo bendrapartiečiams, kaip buvusiam Teisingumo ministrui , nes suprantama , kad be „teisingumo“ stogo šitokios aferos tiesiog neįmanomos“, - teigia buvęs šios mokyklos mokytojas..

R.Šimašius degina tiltus

Vilniaus meras praeitą savaitę kirto krūmus prie Neries sukvietęs TV kameras, ir rodydamas, kad "blogiečiai" neva užgrobė valstybinę žemę.

Labai įdomu, kad tas namas, prie kurio triūsė R.Šimašius, priklauso tokiam Sliesoraičiui kuris yra jau minėtos centro vadovės L.Anužienės brolis.

L.Anužienė : "Taip garsinamas Kaunas".

Kaip prisistato L.Anužienė : „Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro direktorė L. Anužienė, šiai įstaigai vadovauja jau dvidešimt metų. Per tą laiką centras tapo didžiausia profesinio mokymo įstaiga šalyje. Ir patogiausia. Centro patalpose veikia vaikų darželis, skirtas darbuotojų ir mokinių vaikams. Šioje mokymo įstaigoje vietą randa ir norintys kurti menininkai.

Centro mokinių skaičius išaugo daugiau nei dešimteriopai: nuo 300 iki 3,5 tūkst. Taip pat atnaujinti pastatai, iš pagrindų pasikeitė specialybių, kurių mokoma, sąrašas. Kas šeštas šio centro darbuotojas yra mokslų daktaras. Be to, direktorė su centro bendruomene aktyviai prisideda prie visuomeninio ir kultūrinio Kauno gyvenimo paįvairinimo.

Pavyzdžiui, Nacionaliniame Kauno dramos teatre buvo surengtas centro organizuotas tarptautinio projekto „Baltijos šalių dienos“ tarptautinis grožio renginys „1923“, skirtas būtent 1923 m. pradėtam statyti pastatui, kuriame dabar ir yra įsikūręs Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras. Dėl šio ir kitų tarptautinių renginių bei projektų didėja centro mokinių ir pedagogų patirtis bei užmojai, garsinamas Kaunas“.

Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras Pervalkoje išvarinėja žmonės

Pervalkoje liepos mėnesį sulaukė daug džiaugsmo. Į Neringą buvo atvykusi net švietimo ir mokslo ministrė Audronė Pitrėnienė, kuri sakė sveikinimo kalbą atidarymo proga.

Tačiau pasibaigus šventei džiaugsmo šūksniai nutilo ir atsirado pirmieji incidentai.

Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro bazė „Kalbantys sodai“ buvo įrengta už Europos sąjungos lėšas įspūdingo grožio vietoje – pačioje Kuršių marių pakrantėje, Kuršių Nerijos nacionalinio parko, Pervalkos urbanistinio draustinio teritorijoje vietoj sudegusio pastato. Už europines lėšas įrengti objektai turi būti atviri visuomenei, tačiau iš šio centro buvo išvyti poilsiautojai, kurie norėjo tik praeiti marių pakrante ir nueiti tolyn.

„Tiesiog anksčiau buvo galima praeiti ta pakrante, o dabar iš karto už su betonuoto uosto yra tvora, taigi, norint praeiti marių pakrante, reikia eiti per jų teritoriją, rašė delfi.lt, - . Ten stovi staliukai, išdėliotos kėdės pakrantėje, kaip supratau, skirtos prisėsti dėstytojams ir atsigerti vyno, mes nenorėjom ten nei prisėsti, nieko, tik praeiti pakrante ir nueiti takeliu tolyn, ten yra miškas. Bet prie mūsų iš karto atėjo vyras ir pasakė, kad čia būti negalima, praeiti taip pat negalima. Keista, kadangi visą vasarą buvau Pervalkoje, nė karto nemačiau ten jokių vaikų, panašu, kad ten kažkas tiesiog įsirengė poilsio vietą“, - DELFI pasakojo moteris. Susiję straipsniai: Lietuvos parkai tapo pavojinga vieta: žmones iš upės vijo su šautuvu (431) Siūlo vienintelį efektyvų būdą kovai su nelegaliomis statybomis (288) Negana to, kyla įtarimų, ar Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro bazė apskritai nebus užsitvėrusi ir dalies valstybinės žemės. Registrų centro duomenimis, tarp valstybinėje žemėje esančio betoninio uostelio ir privataus sklypo, kur gali būti tvora yra tarpas.

Panašu, kad būtent juo naudodamiesi žmonės galėtų praeiti pakrante, tačiau realybėje DELFI šaltinių teigimu, jokio tarpo nėra palikta. DELFI informaciją apie galimą valstybinės žemės užtvėrimą perdavė Nacionalinei žemės tarnybai (NŽT), kuri rugsėjo 14 dieną vietoje suplanavo patikrinimą. Centro paskirtis - įvairi Skelbta, kad šioje praktinio mokymo bazėje bus rengiami įvairūs mokymai poilsio paslaugų agento, floristikos, apželdinimo, patalpų valymo, smulkaus verslo paslaugų teikėjo ir kitų programų mokiniams. Pastate taip pat įrengtas bendrabutis, kuriame, kaip skelbta, galės apsistoti mokytis atvažiavę mokiniai ir mokytojai. Taip pat skelbta, kad centrui priklausančiame pastate taip pat bus organizuojamos įvairios konferencijos bei stovyklos. „Profesinis mokymas mūsų šalyje iš esmės keičiasi, tampa vis patrauklesnis mūsų jaunimui. Šiandien atidaroma praktinio mokymo bazė yra atsakingai, kruopščiai plėtojamo profesinio mokymo pavyzdys. Čia mokysis ne tik mokiniai, bet ir savo kvalifikaciją tobulins suaugusieji“, - atidarymo renginyje kalbėjo švietimo ir mokslo ministrė A. Pitrėnienė.

Tačiau į DELFI besikreipę žmonės nuogąstauja, mat jų teigimu, šiandien jokių konferencijų ar vaikų centre nesimato. Teigia, kad saugosi nuo vagių Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro direktorė dr. Laimutė Anužienė DELFI aiškino, kad žmonių niekas neišvarinėja, tačiau centras bijo, kad pavogs lauke paliktas kėdes. „Pirmas dalykas, tai nemanau, kad kas nors varinėjo, niekas nevaro. Ten yra užsakytas ir dabar daromas tiltelis per tą sujungimą, ten yra toks baseinas ir per jį daromas tiltelis. Tada bus normalus praėjimas pro marias. Bet tikrai nėra varinėjama. Kažkas buvo atėjęs ir ne praeiti norėjo, o sakė, kad norėjo pavalgyti užsisakyti, tai buvo pasakyta, kad čia ne restoranas. Kiek ėjo žmonių, tiek ir praėjo, niekas jokių problemų nekėlė. Jeigu yra teritorija nustatyta, tai toje teritorijoje turi būti kažkokia tvarka, o ne visi eina, kas nori. Ten yra tokia sietinė tvora, tai nei mes ją pastatėm, nei dar ką, ji stovėjo nuo kažin kada. Ten praktiškai nieks ir nevaikščiojo. Per šiukšlyną nieks nevaikščiojo, o dabar yra gražu, tai reikia visiems eiti. Čia ne toks gailestis, kad eina, bet yra piktų žmonių, visokių. Yra daiktai, sudėtos kėdės, yra visokių žmonių, vieni eina atsieit prie marių, o iš tikrųjų eina apsižiūrėti, kas yra. Vienoje vietoje vyko vagystė, kitoje vietoje vagystė, naktį mes neturim budinčių“, - aiškino L. Anužienė. Vis dėlto kalbėdama su DELFI direktorė „užsiėmė“ daugiau žemės negu priklauso centrui. Ji teigė, kad šalia jų sklypo esantis baseinas, ant kurio dabar įrenginėjamas tiltelis priklauso jų centrui, tačiau, Registrų centro duomenimis, baseinas yra valstybinėje žemėje jau už profesinės mokyklos sklypo ir niekaip nepriklauso mokyklai. „Ten yra toks baseinėlis ir pagal ribas jis priklauso Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centrui, o ne bendras yra. Ten anksčiau nebuvo padaryta perėjimo tiltelio, o mes dabar jį padarysime“, - kalbėjo L. Anužienė.

