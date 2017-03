Panevėžio krašto sėsliųjų romų „pakišimas“ Ievos dingimo byloje – nusikaltimo slėpimas?

Kristina Sulikiene

Iš interneto pavyko susirinkti labai margą informaciją apie velionę Ievą. Žemaitijos krašto vienas portalas 2017 03 06 pranešė, jog iš Plungės ji išvyko 21 val., o 1:30 buvo rastas jos automobilis. (http://www.zemaitija.lt/blog/2017/03/06/ieskoma-is-plunges-i-vilniu-vykusi-ir-dingusi-mergina/)

Vakarų ekspresas parašė, jog tėtis skambino 21:00 valandą (tas pats duomuo panaudotas jau kitaip), ir pranešė apie jos dingimą.

Kauno miesto naujienų portalai pranešė, kad tėtis skambino 21:48, o išvyko ji 16:30 iš Plungės.

Tada prasidėjo Twin Peakso miestelio lygio „tyrimas“.

Buvo pranešta – ir niekas iš gyventojų net nesuabejojo, jog Ieva 16:30 išvykusi iš Plungės, 18:00 apgręžė automobilį Elektrėnuose. Nuo Plungės iki Elektrėnų yra 229 kilometrai, todėl jeigu tai tiesa, mergina turėjo skrieti 165 km/h greičiu, todėl jos skrydį turėjo fiksuoti greičiop matavimo radarai. Deja, tokios informacijos į tyrimą negauta. Joks radaras nefiksavo tokios greičio pažeidėjos tą dieną niekur Lietuvoje – nors šiame kelio ruože tų radarų yra turbūt 5.

Tada reaguodami į „fake news“, pradėjo šaipytis vairuotojai, ir „liudyti“ – kad ne, 18 val. Mes ją jau matėme ties Karmėlava, sukančią nuo autostrados Vilniaus pusės, apsisukti ji galėjusi ties Bačkininkais.

Dar fantastiškesnę versiją atspausdino su visu rimtumu „15 min.“, straipsnyje buvo liudijama, jog mergina nusuko į Karmėlavą 18:20, nes tas žmogus „Megą“ fotografavo 18:30. Dar jis liudijo, jog jis matė jos bereikšmį žvilgsnį, važiavo 140 km/h greičiu. Šių liudijimų niekas netikrino, nors jie tokia pati tiesa, kaip ir policijos siūlytoji versija, kad mergina automobilį apgręžė 18:00 valandą (ar su minutėmis) Elektrėnuose – vis tiek tai yra nenormalu, nes nustatyta, jog mergina buvo sustojusi net 2 kartus. Kiekvienas sustojimas atima iš kelionės 15 minučių. Žinau, nes esu vairuotoja.

Taip pat nesakoma, kur 18:40 suveikė jos telefonas. Nepakliuvo į spaudą ši informacija.

Kaip paprasčiausiai kriminalistikos teoretikei ir praktikei, man krinta į akį ne tik atstumų, ir laiko neatitikimai.

O tai, jog visada tokiose bylose reikia analizuoti pirminį pranešimą.

O pirminis pranešimas buvo, kad mergina išvyko 21 valandą iš Plungės. Labai logiška, jog per 4 valandas ji nuvažiavo iki Jonavos rajono, ir ten dingo.

Visos kitos versijos – galimai pritemptos.

Kažkas nuvežė ir išmėtė jos daiktus pakelėje Elektrėnuose, kad visi patikėtų, jog ji 18 valandą „apgręžė mašiną“ ir „pasuko Žeimių link“. Telefoną padėjo nepaliestą nesubiraižytą, ant keliuko, vedančio į Žeimius, per laukymes kažkokias, kad visi neva suvoktų – kad pagal tai tyrimas vyksta, nors akivaizdu, jog kažkas mėtė jos daiktus, kad suklaidintų tyrėjus, o ne kad atvestų nusikaltimo pėdsakais. Kai Italijoje buvo bandoma suklastoti, jog iš jūros ištrauktas mano brolio lavonas, kažkas už žvejo tinklų užkišo lietuviško paso viršelį: iki šiol tai yra pagrindinis „identifikavimo įrodymas“. Todėl kai turiu su kuo palyginti, galiu lengviau suvokti, kas vyksta.

Vokietijoje kamuolinių gaujos jaunimas vykdė nusikaltimus, pamesdami plėšimo vietose pavogtus lietuvių pasus, vėliau Vokietijos ir Lietuvos teisėsauga ne dėl plėšikų, o dėl pasų savininkų vykdė tyrimus, nekalti asmenys vos iššisuko, įrodę, jog negalėjo būti plėšimo metu Vokietijoje. Dokumentų, daiktų mėtymas – įprastas gaujų metodas. Visi žinome ir teroriztus,, kurie Europoje kažką sprogdinti ateina su pasais, ir juos padeda nusikaltimo vietoje, kad visi žinotų, jog čia buvo jie. Ironiška – tačiau taip yra.

Visos tokios ir panašios istorijos kuriamos, net neanalizuojant nei matematinių, nei fizikinių dėsnių: jog melaginga versija, jog mergina iš viso buvo pasiekusi Elektrėnus – yra pasaka, nesusijusi su faktais.

Kad būtų sustiprinta Elektrėnų versija, trečią paieškos dieną pakelėje buvo padėtas šviežutėlis be įbrėžimo jos telefonas, kuris dar ir veikė – taigi, kažkas jį pakrovė, nes šiaip, lietingą dieną joks aparatas nebeveiktų.

Dar ketvirtadienį atsirado mačiusių, kad merginą stabdė policininku persirengęs žmogus: vėl davė peno senesnėms Kiesų ir Valasevičiaus istorijoms.

Esminis dalykas – kokios yra TIKROSIOS įvykio aplinkybės – nepaaiškėjo.

Priešpaskutinę paieškos diena jau patys ieškotojai pareiškė, kad mergina kai ką vežė, ką, „radus kūną ir žudikus“ – bandė paneigti, bet kas sekė istoriją, pamena šiuos viešus pareiškimus, be to, apie tai puse lūpų kalbėjo STT agentai - jog tai bus krovinys, o ne mašina – taikinys. (Takinys – mašina, būtų nerastas, o mergina – paleista kažkur, paklaidinta. Dabar yra atvirkščiai: taikinys paliktas miške, o mergina – negyva. )

Nepaisant to, jog niekas netiki mašinos grobimo istorija, be to, neįmanoma suvesti galų, kodėl išvykusi 16:30 iš Plungės, ji neva Elektrėnuose 18:00 apgręžė mašiną, o pirminis pranešimas apie dingimą savyje turi informaciją, jog mergina išvyko tik 21:00?

Nusikaltimams tirti svarbiausias yra LAIKAS. Laikas sudaro pagrindinę nusikaltimo sudėtį.

Jeigu nėra nusikaltimo sudėties dalių – nėra nusikaltimo.

Tarkime, galima kelti versiją, kad mergina nusižudė – tada visa jos aplinka organizavo jos reputacijos aplovimą – imitavo, kad ji kažkur išvyko, kažkas nuvairavo automobilį į mišką, jį be lašo benzino (buvo likę vos vos) ten paliko. Kažkas žinojo, jog važiuoti reikia tik iki Ruklos, todėl ir nepylė per daug degalų.

Telefoną numetė Elektrėnuose, kaip ir daiktus.

Kūną užkasė Kėdainiuose. Mašinoje nėra jokių kraujo pėdsakų – ir jų negali būti, nes mirusi mergina, mašina, telefonas – viskas keliavo atskirais maršrutais.

Dabar „įtariamųjų identifikavimas“- iš fantastikos sferos.

Įsivaizduokite vidutinį žudiką, kuris ką tik nužudęs ir užkasęs žmogų – eina į darbo biržą ramiausiai registruojasi, bet ne bėga į užsienį, nesislapsto.

Linas Pernavas mus visus bando įtikinti, jog anksčiau tik plėšimais ir smulkiais nusikaltimais – kaipo, viešosios tvarkos pažeidimas – garsėję asmenys, kuriems tėra 23-26 metai, „dėl mašinos vagystės nužudė“ merginą.

Dėl mašinos vagystės – ir paliko mašiną miške, vadinasi, visiškai pradedantys žudikai.

Nors visose kitose bylose žudikų daugetą bandoma atplauti – kaip yra Dobrovolskio nužudymo byloje, kur nuolat pabrėžiama, jog tas ar anas nežudė, tik sukėlė muštynes, todėl jam – viešosios tvarkos sutrikdymas, šioje istorijoje Linas Pernavas, pats nuolat besikišantis į visus procesus, ir dargi, pažeisdamas nekaltumo prezumpciją, apdergęs įtariamuosius, kurie dar net nesuimti – išvadinęs degradais – mums pateikia, jog sulaikyti 4 žudikai, „kurie augo jau Nepriklausomoje Lietuvoje“.

Lietuvai kovo 11-osios išvakarėse vis dar aktyviai veikianti KGB struktūra, pasiuntė žinutę – kad mūsų laisvė yra ne laisvė, o žudynės. Kad mes, augę Laisvėje esame degradai, žudikai, vagys, plėšikai, nemokame vogti, paliekame mašins miškeliuose. Tarybiniai vagys bent vogti mokėjo, spekuliuoti. O dabar matote, žemas nusikaltėlių lygis. Degradai, pareiškė generalisimas.

Kad mes nešvęstume tos Laisvės, nesidžiaugtumėme. Tačiau mūsų Laisvė būtent iškovota be kraujo, taikioje pasipriešinimo akcijoje, kuri truko aktyvioje stadijoje nuo 1987 metų, o pogrindinėje – visą sovietmetį.

Dėl įtariamųjų tautybės.

Bet kuris pažengęs Lietuvos etnologas, ir šiaip gyvenimu besidomintis žmogus, žino, jog Panevėžio krašto romai gyvena sėsliai, ne taboro principo, neužsiima nusikaltimais, verčiasi legalia veikla.

Linas Pernavas ir ko, sugalvoję nusikaltimą galimai nurašyti ant romų, ir vėl paslydo ant policininko banano žievelės: Panevėžio krašto romai yra sėslūs.

O vagystes ir viešosios tvarkos sutrikdymus daro ir lietuviai, tai nėra joks tos tautos bruožas.

Va jeigu Linas Pernavas nori mums pasiūlyti versiją, jog vis tik Ieva kažkuo, kaipo „cukrus“ prekiavo, tada jau jo – romai Vilniaus tabore siejami su narkotikais.

Ką norėjo tuo pasakyti? Kurstyti tautinę neapykantą?

Ir kaip tie Kėdainių romai įrodys, jog jie suplanavo nusikaltimą nuo A ikiZ?

Grobė mašiną, mašiną, skriejo su ta mašina kosminiu greičiu, be kraujo žymių išvilko merginą iš mašinos?

Kur DNR, pėdsakų tyrimai? Kur kinologų informacija?

Kokiu būdu kūnas nuvežtas į Kėdainių rajoną, kada jis užkastas, kodėl prie cheminių atliekų sąvartyno? Ar čia tikrai žuvusiosios kūnas? Ar jis nėra paveiktas cheminių medžiagų?

Bet kuris teisėjas turėtų suabejoti „įtariamųjų prisipažinimu“, nes jie galėjo būti išgauti prievarta.

Koks žudikas eis sau ramiausiai legaliai į darbo biržą? Juk jie yra kažkokie degradavę „laisvės vaikai“ – juk tas norima pasakyti? „Visi įtariamieji gimę po Nepriklausomybės, vadinasi, Laisvė neatnešė nieko gero“

Jūs matote kokią žinutę mums siunčia senoji KGB agentūra?

Esą, kad prie Lenino ir Markso buvo geriau – štai ką jie mums nori pasakyti šia žinute!

Norėtųsi detalios įvykių išklotinės, nes priešingu atveju Liną Pernavą patį galimai reikėtų perduoti baudžiamąjai atsakomybei dėl galimo piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi, ir labai sunkaus nusikaltimo slėpimo.

Visuomenė iki šiol nesulaukė detalios įvykių apžvalgos, penima istorijėlėmis, pasakojimais, mitologija, kaip versija, kad išvykusi 16:30 iš Plungės, 18:00 apgręžė automobilį.

18:40 paskutinis pokalbis su vaikinu. Kur jis buvo atliktas? Apie ką kalbėjosi?

Kur mašinos GPS prodymai?

Kodėl pirminis pranešimas teigia, jog mergina išvyko iš Plungės 21:00?

IEŠKOMA IŠ PLUNGĖS Į VILNIŲ VYKUSI IR DINGUSI MERGINA

2017-03-06 žemaitija.lt 0 Comment

Kovo 5 d. apie 21.00 val. iš Plungės į Vilnių išvažiavo Ieva Strazdauskaitė (gimusi 1991 m.), kuri, pravažiavusi Kauną, pasak pranešėjo, dingo – dingo ryšys, vėliau telefonas buvo išjungtas.

Apie 01.30 val. automobilis buvo rastas Jonavos r., netoli Žeimių mstl. esančiame miške. Jame merginos nebuvo. Pareigūnai toliau tęsė intensyvią paiešką tiek miške, tiek aplink esančiose apylinkėse. Į įvykio vietą buvo iškviestas kinologas, ekspertai. Dėl prastų oro sąlygų sraigtasparnis keliamas nebuvo. Ekspertams apžiūrėjus įvykio vietą, pirminiais duomenimis, grumtynių, kraujo pėdsakų nepastebėta. Pareigūnai toliau intensyviai ieško dingusios merginos.

Jaunos moters požymiai: 170 cm ūgio, liekno kūno sudėjimo, dėvėjo pilkos spalvos sportinį kostiumą, trumpą juodą striukę.

Asmenis, mačiusius merginą, žinančius galimą jos buvimo vietą ar turinčius tyrimui reikšmingos informacijos, prašome nedelsiant pranešti Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnams telefonu (8 37) 303 450 arba bendruoju pagalbos telefonu 112.

Kauno apskrities vyriausiame policijos komisariate pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 146 str. 2 d. (dėl neteisėto laisvės atėmimo). Už šią nusikalstamą veiką gresia areštas arba laisvės atėmimas iki ketverių metų.

Tyrimą kontroliuoja ir organizuoja Kauno apygardos prokuratūros prokurorai.

Vakarų ekspresas praneša kitaip: kad pranešimas apie dingimą gautas 21:48, skambino tėvas.

Kodėl policija prabilo apie krovinį, o dabar mums pateikė romų tautybės piliečius, ir pamiršo krovinį, bei nurodė, jog žudyta dėl automobilio, kuris gražiai pastatytas, užrakintas, nepažeistas? Jeigu automobilis nepavogtas – tai nėra jo vagystės nusikaltimo sudėties, todėl tai negali būti bylos motyvu ir vada.

Kodėl atsisakoma visų versijų, kurios buvo keliamos?

Tai koks tas krovinys, arba kodėl nebebuvo krovinio paskutinę dieną, kai rastas lavonas? (http://lietuvosdiena.lrytas.lt/aktualijos/policija-ieva-strazdauskaite-veze-tam-tikrus-daiktus-automobilis-buvo-apgadintas.htm)

Kiek žmonių vykdė nusikaltimą? Kada jis pradėtas ir kada baigtas?

Kurią dieną nužudyta mergina?

Kodėl policija taip operatyviai rado lavoną – iš kur sužinojo? Tikrai netikiu, kad Darbo biržos klientas ėmė ir pasipaskojo, ir dar prisipažino.

Kodėl 26 metų merginai ieškoti sutelktos tokios pajėgos?

Įtariamieji „surasti“ tam, kad nereikėtų apmokėti vėjais paleistų milijonų išleistų šiai paieškai?

Kas sankcionavo šitokių lėšų švaistymą, jeigu mergina, neva, niekuo neišsikirianti iš aplinkos, kukli, niekuo neužsiėmė tokio, kad ją reikėtų grobti?

Kodėl Linas Pernavas pirma sakė, jog čia „neeilinis nusikaltimas“, o dabar jau nurašo ant romų tautybės jaunuolių, kurie jo žodžiais tariant, yra degradai – ir Linui Pernavui kaip ir laikas būtų atsistatydinti, jeigu emocijų nebevaldo, ir kišasi į ikiteisminius tyrimus, įžeidinėja bylos dalyvius, bando įtakoti teismų darbą – kad būtinai būtų jaunuoliai suimti, kad juos toliau dar labiau būtų galima palaužti, kad tik nesakytų, jog jie nieko nėra padarę. Nuteikinėti visuomenę, ir dar pabrėžiant įtariamųjų tautybę – yra ne policijos darbas, ir tai yra labai žema maniera, kaip tyrimas vykdomas.

Kada baigsis Lietuvoje tyrimų vykdymas pagal prisipažinimus, ir prasidės įrodymų rinkimas?

Gyventojai skaitė visą savaitę, ir matė vienus neatitikimus.

Jie buvo įbauginti, todėl žmonės ėmė dalintis informacija, analizuoti, atsirado ir tyčiniai melagingi liudytojai, taip pat gilzių rinkėjus kažkas papirko meluoti, jog girdėjo merginos klyksmą, nes reikėjo imituoti, jog ji iš viso kažkur važiavo – nors niekas jos nematė, o vaizdo medžiagoje Žeimiuose nesimato, kas vairuoja automobilį.

Kadangi Linas Pernavas savo tiesai įrodinėti naudoja sisteminę žiniasklaidą, Generalinis prokuroras Evaldas Pašilis kviečiamas uždrausti generaliniam komisarui tai daryti, bei uždrausti jam persekioti žmones, jeigu jie kels savo versijas: nes dabartinė versija, jog kažkokiu būdu, išnaršė visus pagriovius, ir neradę nieko, per vieną dieną rado ir lavoną, ir net 4 įtariamuosius – nesueina su realybe, kai ištisas penkias dienas buvo vykdoma kelis milijonus davusi paieška, kuri nedavė jokio rezultato: nepaaiškėjo, nei kas pagrobė, nei kaip, nei dėl ko.

Taip pat būtina pradėti ikiteisminį tyrimą dėl šio nusikaltimo slėpimo, įrodymų bylai pradėti prieš romų tautybės asmenis suklastojimo, nes kaip patys pranešė, nusikaltimo, grumtynių pėdsakų automobilyje iš viso nebuvo, automobilis buvo priparkuotas, ir užrakintas.

Šiuo metu tokių versijų iškėlimas turi požymius ir veikos LR BK 170 str. – nes kurstoma prieš romų tautybės asmenis, neva jie kalti dėl tamsių, neišaiškintų nusikaltimų, tokia siunčiama žinutė visuomenei, švenčiančiai Nepriklausomybę.