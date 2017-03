Andriaus Kalasiūno istorija : gavo 9 metus kalėjimo todėl, kad netylėjo, kaip teisėjos D.Kursevičienės sūnus policininkas pagrobė jo automobilį ir sudaužė

Aurimas Drižius

Kovo 1 d. buvau Kauno tardymo izoliatoriuje susitikti su čia laikomu kauniečiu Andriumi Kalasiūnu.

Apie jį LL jau rašė - po buitinio konflikto su savo drauge jis pliaukštelėjo jai delnu per žandą, buvo sulaikytas ir suimtas. Atrodo, buitinis konfliktas, tačiau Kauno apylinkės teismas jam vis pratęsinėjo suėmimo terminą, kol praėjo pusė metų belangėje.

Tada jis jau galėjo skųstis į Apeliacinį teismą dėl suėmimo, ir šio teismo teisėjas Bavėjanas nurodė iš karto jį paleisti, net savo nutartyje nurodęs, kad "už tokią nusikalstamą veiklą žmogaus negalima taip ilgai laikyti suimto".

Išleistas į laivę A.Kalasiūnas sužinojo, kodėl jis taip ilgai buvo suimtas - pasirodo, vos jam atsidūrus areštinėje, jo automobilį BMW neaišku būdu užvaldė buvusios Kauno miesto apylinkės teismo teisėjos, dabar dirbančios Klaipėdos apygardos teismo teisėja) Dalios Kursevičienės sūnus, policininkas Darius Kursevičius.

nuotr. : Klaipėdos apygardos teismo teisėja Dalia Kursevičienė daug metų vykdo teisingumą

Pasirodė, kad policijos pareigūnas D.Kursevičius pagrobė prabangų Kauno standartais A.Kalasiūno automobilį, važinėjo po Kauną kartu su kitais policininkais, ir jį sudaužė. Tada suprato, kad prisidirbo, tą BMW nutempė tralu iki garažo taisyti, galvodami, kad niekas nieko nesužinos.

Žinoma, kad automobilio savininką reikėjo laikyti areštinėje, kad jis nieko nesužinotų - tuo jau matyt, pasirūpino D.Kursevičiaus motina, ilgą laiką dirbusi Kauno apylinkės teisme.

Tačiau išėjęs į laisvę, A.Kalasiūnas susirado savo automobilį, ir pamatė, kad jis visas sudaužytas, nors ir bandyta jį remontuoti.

"2014 m. liepos 19 d. susipykau su savo drauge Monika Rinkevičiūte, su kuria draugavome jau treji metai, - pasakojo A.Kalasiūnas, - važinėjau po miestą su savo draugu, Monika buvo kažkur dingusi. Aš ją be proto mylėjau".

Paaiškėjo, kad Monika kažkur važinėja su kitu draugu ar kompanija, ir galiausiai A.Kalasiūnas ją pamatė kito vyruko kompanijoje. "Tada padariau didžiausią gyvenime klaidą - pradėjau jau pasakoti, kad tą dieną praleidau su kita mergina, - pasakojo jis, - norėjau, kad Monikai skaudėtų taip, kaip skaudėjo man. Pradėjome koliotis viduryje gatvės, kaimynai sužiuro pro langus. Ji mane išvadino atmata ir benkartu. Sėdome į automobilį nuvažiavome namo. Ji vis dar mane koliojo, todėl pliaukštelėjau delnu per veidą. Atvažiavome į degalinę, sustojome, nes pamatėm policijos mašiną. Policininkai mus sustabdė, ir tada Monika pasakė policininkams, kad aš ją primušiau. Policininkai nuvežė mane į komisariatą, galvojau, kad paleis po kelių valandų. Tačiau buvau suimtas 10 parų. Prašiausi iškviesti advokatą, tačiau davė valdišką, kuris man sakė, kad mane paleis, nes nė karto nebuvau teistas. Tačiau buvau laikomas suimtas pusę metų. Mano suėmimas smarkiai užsitęsė paslaptingomis aplinkybėmis, o pati byla iš oro pūtėsi ir pūtėsi iki neregėtų aukštumų. Galiausiai Apeliacinis teismas 2015 m. vasario mėn. paleido mane iš suėmimo, nes Kaune teismai buvo akivaizdžiai šališki, ignoravo visus dokumentus ir įrodymus"..

Galiausiai A.Kalasiūnas buvo paleistas Apeliacinio teismo teisėjo Bavėjano, kuris nurodė, kad už tokį nusikaltimą žmogus negali būti suimtas ilgiau pusės metų.

"Žodžiu, 2015 m. vasario 12 d. mane paleido, ir nuvykau pasiimti savo automobilio, - pasakojo A.Kalasiūnas, - nuvažiavau į servisą pakeisti padangų, nes jis vis dar stovėjo su vasarinėmis padangomis".

Tada meistrai, pakėlę BMW ant keltuvo, jam pasakė, kad visas dugnas sudaužytas, ir net kito automobilio šakė buvo įdėta.

"Tada pradėjau aiškintis, ir sužinojau, kad mano automobilį pagrobė ir sudaužė toks Viešo saugumo tarnybos pareigūnas Darius Kursevičius, - pasakojo A.Kalasiūnas, - jis dirba konvojavimo tarnyboje ir mane ne kartą veždamas man grasino. Pvz., pernai lapkričio 16 d. konvojuodamas mane iš Pravieniškių kolonijos į Lukiškių kalėjimą D.Kursevičius nutaikė į mane savo kalašnikovą ir man pasakė, kad man liūdnai baigsis, be 10 metų iš kalėjimo neišeisiu. Kai sausio 2 d. Viešo saugumo tarnybos darbuotojai pamatė, kad aš Kalasiūnas, jie taip pat ėmė man grasinti, nes sakė, kad jų draugui sugadinau gyvenimą. Nuo to laiko kai mane konvojuoja, automobilyje mane uždaro į tokią mažą spintą, kad negalėčiau judėti. Nežinau, kad bus, kai mane perkels į pataisos namus".

A.Kalasiūnas parašė pareiškimą dėl automobilio pagrobimo ir sudaužymo, policija po didelių abejonių pradėjo ikiteisminį tyrimą.

"Pradėjau aiškintis, kaip saugomoje aikštelėje buvęs automobilis atsirado sudaužytas, įsigilinau iki tiek, kad sužinojau, kad mano automobilį sudaužė Kauno teisėjos Dalios Kursevičienės sūnus Darius Kursevičius, - pasakojo jis, - ir būdamas girtas, jį sudaužė. Kai sudaužė, norėjo avarijos vietoje, griovyje, jį sudeginti, slėpdamas nusikaltimo įkalčius. Kai nepavyko, išsikvietė tėvą, teisėjos Dalios Kursevičienės vyrą, buvusį prokurorą Romą Kursevičių, kuris išėjęs į pensiją. Tada abudu išsikvietė policijos traliuką, išsitraukė sudaužytą BMW, nugabeno į Garliavą, paslėpė garaže, kuris priklauso to pačio Dariaus Kursevičiaus sesei, t.y. teisėjos dukrai, kuri taip pat dirba policijos mokykloje vyr. specialiste. Ten tą mano automobilį virino, iš gabalų sulipdė, suklijavo tiek, kad jis vėl stovėtų ant keturių ratų. Tada vėl jį numetė atgal į saugomą aikštelę, lyg nieko nebūtų nutikę. Tai sužinojęs, kreipiausi į policiją, Kelių policiją ir dar eilę visokių įstaigų. Skundas Generalinėje prokuratūroje atsimušė kaip į sieną. Policija numarino ikiteisminį tyrimą dėl automobilio vagystės, byla teismą pateikė tik dėl Administracinio teisės pažeidimo – Darius Kursevičius, būdamas neblaivus, svetimu automobiliu sukėlė autoįvykį ir nuslėpė šį nusikaltimą. Apylinkės teismo teisėjos Violetos Musteikienės 2015-09-05 sprendimu D.Kursevičius nubaustas bauda 869 eurų, trims metams atimta teisė vairuoti. D.Kursevičiaus tėvui iškelta byla dėl melagingų parodymų, o dar vienam D.Kursevičiaus draugui, taip pat policininkui, kuris sėdėjo automobilyje avarijos metu, taip pat iškėlė bylą dėl melagingų parodymų. Abu apskundėme šią nutartį, nes D. Kursevičiui skirta minimali bausmė, o jis policijos pareigūnas, ir visa kita. Kas vyksta toliau? Kauno apygardos teismo teisėjas Olegas Šibkovas mano skundo net nenagrinėja be jokių motyvų, o Kursevičiaus skundas patenkintas iš dalies. Jo tėvas, buvęs prokuroras Romas Kursevičius, visur, ir kelių policijoje, prisipažino, kad jis neva ir pasiėmė ir vairavo vogtą BMW. Tėvas bandė sūnų ištraukti iš bėdos, kad jo neatleistų iš darbo policijoje. Į klausimą, kas jam leido pasiimti svetimą BMW, atsakė, kad niekas neleido, tiesiog atsisėdo į mano automobilį, ir jį sudaužė. Kelių policijoje R.Kursevičius atvirai taip ir pasakė, kad reikia daryti viską, kad sūnus darbo neprarastų, reikia jį ištraukti. Tačiau pasitaikė principingi kelių policininkai, jį taip ir prigavo. Tai vieninteliai nekorumpuoti policininkai visoje šioje grandinėje pasitaikė. Jie tiesiog surašė tarnybinius pranešimus, kad pas juos atėjo toks ir toks pilietis su sūnumi, pareiškė, kaip reikia tvarkyti avariją, ir kad ją apskritai reikia nuslėpti, kad nebūtų jokių problemų. Visi dokumentai tai įrodo. Tada D,Kursevičiaus tėvui iškėlė bylą dėl melagingų parodymų. Kauno apygardos teismas mano skundo nenagrinėjo, o D.Kursevičiaus skundą patenkino iš dalies, gražino bylą nagrinėti iš naujo. Advokatai mano, kad tai stebuklas. Kaip žinia, Kauno apylinkės teisme ilgą laiko Dariaus Kursevičiaus motina Dalia Kursevičienė. Būtent Kauno apylinkės teismo sprendimais aš pusę metų buvau suimtas".

Už savo atkaklumą A.Kursevičius sulaukė atpildo - Kauno prokuratūra pakeitė jam kaltinimą į pasikėsinimą nužudyti, ir tas pats Kauno apylinkės teismas jį už tai nuteisė kalėti 9 metus.

Pliaukštelėjimas per veidą virto pasikėsinimu nužudyti. Vieninteliai įrodymai, pasak A.Kalasiūno - pačios nukentėjusios. Nors nuosprendyje rašoma, kad jis neva tampė savo draugei plaukus, juos išrovė, tačiau nusikaltimo vietoje - A.Kalasiūno automobilyje - jokių plaukų nebuvo rasta o vienintelė kraujo dėmė - pačio A.Kalasiūno.

Prieš A.Kalasiūno skundo svarstymą Kauno apygardos teisme jis suprato, kad tai nebe juokai, ir kad neverta dėl to sudaužyto BMW taip kentėti.

Tada jis paskambino Rimui Matuzevičiui, kurio garaže ir buvo rastas A.Kalasiūno automobilis. "Pasakiau jam, kad perduotų teisėjos šeimai, kad aš tylėsiu dėl to automobilio ir užsičiaupsiu, - pasakojo A.Kalasiūnas, - vėliau skambinau Romui Kursevičiui, jis atrėžė kad jau per vėlu taikytis, "viskas įsukta", ir kad net norėdamas, R.Kursevičius nieko jau pakeisti nebegali. Spalio 1 d., prieš nuosprendžio paskelbimą, skambinau vėl R.Kursevičiui, atsiliepė moteriškas balsas, supratau kad tai teisėja D.Kursevičienė. Jos paprašiau kad nustotų mane kankinti ir būtų žmonės, nekurtų bylų. Tada moteris atsakė, kad "reikėjo galvoti anksčiau apie pasekmes". Per posėdį Kauno apygardos teisme papasakojau apie pokalbį su D.Kursevičiene. Teisėjams tai nebuvo įdomu".

A.Kalasiūnas parašė skundą Generalinei prokuratūrai dėl automobilio vagystės ir galimo teisėjos Kursevičienės poveikio jo baudžiamajai bylai. Gavo policijos tyrėjos Andželikos Norkutės raštą, kad ikiteisminis tyrimas dėl vagystės pradėtas. "Vėliau gavau raštą, kad tos tyrimas ne nutrauktas, bet net nepradėtas", - pasakojo jis.

A.Kalasiūnas buvo paleistas po šešių mėnesių suėmimo, tačiau vėliau, kai laisvėje ėmė aiškintis, kas sudaužė jo automobilį, vėl suimtas tuo pagrindu, kad neva daro poveikį nukentėjusiai.

Paaiškėjo, kad kažkas apmėtė Monikos buto langus kiaušiniais, ir buvo nuleistas jos automobilio ratas. To užteko, kad A.Kalasiūnas būtų vėl suimtas, kaip darantis poveikį nukentėjusiai.

"Kovo 3 d. suradau ir nufotografavau avarijos vietą, o jau kitą dieną gavau šaukimą į policiją, - pasakojo jis, - policijoje pasakė, kad būsiu gabenamas į teismą dėl suėmimo. Teismo posėdis buvo dar vienas anekdotas - kadangi neturėjau advokato, teisėjas Korsakovas pagavo ant laiptų advokatę Kalkauskienę, kurią atitempė į mano bylą. O ta advokatė per visą posėdį bandė iš jo pabėgti, nes sakė, kad turi dalyvauti kitose bylose. Tada mano visus prašymus atmetė, ir skyrė suėmimą 10 parų".

Dabar A.Kalasiūno skundas nagrinėjamas Apeliaciniame teisme - teismas atmetė jo prašymą pakeisti kardomąją priemonę. Naujai pasamdyto advokato patarimas A.Kalasiūnui : "Užsičiaupk esu šūde iki ausų".

"Mano gyvenimas sužlugdytas, nes sėdžiu kalėjime jau 2,8 metus, - pasakojo A.Kalasiūnas, - per tą laiką bankas atėmė butą, kurį buvau pirkęs už kreditą".

Apie visus teisėjų darbelius jis parašė skundą STT - pas jį atvyko du vyrukai iš Kauno STT skyriaus. Jie viską kruopščiai užsirašė tačiau Kalasiūno paklausė : "pasakyk aiškiai, kad ir kaip paėmė pinigus".

Vienintelis sąžiningas pareigūnas visoje šioje istorijoje - Kelių policijos pareigūnas Egidijus Indriūnas, pas kurį atėjo tie patys tėvas ir sūnus Kursevičiai, ir jam siūlė bylą nutraukti, arba tai surašyti, kad kaltas liktų tėvas.

Tačiau E.Indriūnas apie tokį "pasiūlymą" surašė tarnybinį pranešimą, ir R.Kursevičiaus atžvilgiu prokuratūra buvo priversta pradėti ikiteisminį tyrimą. "E.Indriūnas vienintelis man pasakė, kad jam visiškai nesvarbu, kas yra kas, ir kad prieš įstatymą visi lygūs", - pasakojo A.Kalasiūnas. Būtent policijos tyrėjo Indriūno dėka pavyko nustatyti, kad A.Kalasiūno BMW buvo taisomas Garliavoje.

"LNK Žiniose" ir 'Lietuvos ryte" iš A.Kalasiūno padarė didžiausią nusikaltėlį, "nors ten objektyvios tiesos labai mažai. Daviau interviu ir LNK žinioms, tačiau viską iškirpo. Ten iš manęs padarė didžiausią nusikaltėlį, tačiau tik todėl, kad nuslėpti tai, apie ką aš ir kalbu. Turiu visus įrodymus, net ir Generalinės prokuratūros raštus, kaip prokuroras Alinskas pradangino skundus dėl ikiteisminio tyrimo nutraukimo dėl automobilio vagystės. Nes automobilio vagystę Kursevičiams prokuratūra užglaistė – joje pradingo dokumentai ir mano skundai dėl baudžiamosios atsakomybės taikymo. Paliko tik atsakomybę dėl administracinės bylos".

"Teisme išsiaiškinome, kaip buvo sudaužytas mano automobilis - juo buvo važiuojama apie 120 km. per valandą greičiu Vilijampolėje, t.y. Kauno mieste, - pasakojo A.Kalasiūnas, - BMW trenkėsi į stulpą ir jį nulenkė - vėliau ekspertizė nustatė, kad ant to stulpo liko mano automobilio dažų. Tačiau policininkai tam, kad neliktų įrodymų, tą stulpą net nupjovė ir paslėpė. Todėl ir norėjau rasti žurnalistų, kurie įsigilintų ir parašytų objektyviai, kas įvyko. Mačiulis man davė "Kauno dienos" žurnalistės Dianos Krapavickaitės numerį. Buvau su ja susitikęs, kalbėjomės gal pusantros valandos, ji taip pat buvo už galvos susiėmusi. Tačiau vėliau paaiškėjo, koks 'Kauno dienos" vaidmuo šioje istorijoje - kaltinimą man palaiko prokuroras, konkrečiai susijęs su Kursevičių šeima, daro man poveikį nuolatos. Tai va, teismo išvakarėse paskambinau žurnalistams Krapavickaitei ir Dargiui, sakau, kad ateikite rytoj, paviešinsiu kelis dokumentus, bus įdomu. Kitą dieną prokuroras teisme sako: "Va, Kalasiūnas iš kalėjimo skambina žurnalistams, juos kviečia į teismo posėdį". Pagalvojau - iš kur jis žino. Nemanau, kad Dargis su juo ryšį palaiko, tai belieka tik 'Kauno diena". Viskas prasidėjo nuo to, kad aš kreipiausi į "Kauno dieną" pagalbos, o sulaukiau...visiškai priešingo rezultato. Todėl ir nebežinau, su kuo iš žurnalistų bendrauti ir kuo pasitikėti".