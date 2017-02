Po LL publikacijų pagrobta Eligija Lukšaite susidomėjo Mančesterio policija ir socialinė tarnyba

Kristina Sulikienė

Tikra tiesa, kad Jungtinėje Karalystėje vaiko teisių apsauga – labai aukšto lygio.

Atlikdami žiniasklaidos monitoringą, ir gaudami spaudos suvestinių duomenis, UK pareigūnai sureagavo, sužinoję, jog Mančesteryje vėl su dukra Eligija apsigyveno dėl s murto šeimoje kadaise įtartas Laimis Lukšas.

Vakar, vasario 24 dieną, Laimio Lukšos namuose, kaip jis pats teigia socialiniuose tinkluose, lankėsi policija.

Mančesterio Burry vaikų teisių konsulas irgi gavo pranešimą, dėl mažametės Eligijos Lukšaitės gerovės, nes jos motina Edita Gvozdevė, perskambinusi per 7 Mančesterio mokyklas, nei vienoje negavo teigiamo atsakymo, kad vaikas kur nors mokytųsi.

Priminsime, jog vaiko išvežimą su praeityje prieš šeimą Jungtinėje Karalystėje smurtavusiu ir nuio šeimos atskirtu vyru Laimiu Lukšu Kauno apylinkės teisėja Laima Kriaučiūnaitė traktavo kaip „geriausiai atitinkančią šiuo metu sąlygą vaiko gerovei užtikrinti“ , mokyklos nelankymą – pačia puikiausia Eligijos Lukšaitės teisių apsauga, o tėvo polinkį į smurtą grasinimą buvusiai sutuoktinei, ir jos šeimai – kaip puikias, ir emociškai stabilias vaiko auginimui sąlygas.

Priminsiu, jog pagal UK Children Act 1989 išsiskyręs vyras yra automatiškai laikomas rizikos šeima, ir jo namuose policija su vaikų teisių apsaugos darbuotojais gali ir turi lankytis kada tik nusprendžia.

Laimis Lukšas įsivaizdavo, jog išsivežęs suklastotą nutartį, kurioje parašyta, jog jis šeimoje gyvena su Edita Lukšiene, kuri iš tikrųjų yra Gvozdevė, ir su juo negyvena jau kelerius metus dėl smurto šeimoje, ir nuolatinio terorizavimo – jis nebus įrašytas į rizikos šeimas – jis labai klydo.

Beje, Editą Gvozdevę terorizuoja jos ankstesnė advokatų kontora. Jai grasinama, kad ji turinti tylėti, ir sutikti, kad Laimis Lukšas laikys vaiką, be jokio juridinio pagrindo: nes nutartis, kurioje suklastoti juridiniai faktai – kai pavyzdžiui rašoma, kad Edita Lukšienė su Laimiu Lukšu sudaro bendrą šeimą – yra absoliučiai negaliojanti, panaši į girtos kumelės sapną. Be to, vaiką gabenti Europos Sąjungoje be kito vaiko gimdytojo sutikimo – negalima, pagal Hagos konvenciją 1980 m. tai yra laikoma pagrobimu.

Lietuvoje ne tik Daiva Stalerevičienė, surašiusi kreivą „išvadą“, „dirba dėl vaiko gerovės“.

Po to, kai vaikas pabus kiek UK, aiškino telefonu kažkokia ponia iš advokato Skalskio kontoros – UK socialinės tarnybės atims vaiką, ir čia bus neva labai gerai. „Jūs pakenkstie Lukšui, juk mes to ir siekiame, tik palaukite tuos tris mėnesius“.

Kaip išaiškino Valstybinės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba – po 3 mėn. po vaiko išvežimo iš Lietuvos nebegalios Lietuvos jurisdikcija: advokatų kontora atvirai agituoja tiesiog padovanoti vaiką UK socialinėms tarnyboms.

Uk socialinės tarnybos išsiaiškino, jog tėvas neturi motinos sutikimo laikyti vaiką UK. Po „Brexito“ UK valdžia turi interesą kuo labiau sumažinti imigraciją, o ne ją skatinti. Nelegalūs migrantai, kurie atvežti su negaliojančiais dokumentais – yra šiandieninė aktualija.

Taigi, Edita Gvozdevė turi ne tik kerštaujanį buvusį sutuoktinį, bet ir „advokatus“, kurių neįmanoma atsikratyti – jie, teigia moteris, skambina ir skambina, ir „patarinėja“ – „nekelti bangų“, „pasirašyti taikos sutartį“, ir laukti, kol „atims vaiką, tada bus labai gerai“. Toks gėris – kad po to motina niekada nebepamatys vaiko. Nes Lietuva negalės to vaiko grąžinti jai.

2017 02 24 patikrinimą Laimio Lukšo namuose Mančesterio policija atliko pagal Burry konsulo pranešimą dėl rizikos šeimos: vienišo tėvo, kuris įtariama yra pagrobęs savo dukrą kurios gyvenamoji vieta įsiteisėjusiu teismo sprendimu yra nustatyta su vaiko motina.

Kad vaiką grobęs iš motinos be juridinio pagrindo, pareiškė savo ieškinyje naujame procese, kuriame Editos Gvozdevės „gynėjai“ patarė jai sutikti atiduoti dukrą, „nekelti bangų“, ir panašiai.

Kadangi Laimis Lukšas neišlaikė ir neišlaiko savo vaikų, juo susidomėjo ir kitokios UK struktūros.

Jeigu asmuo negali pagrįsti, jog jis gyvena legaliai, pagal UK įstatymus toks asmuo negali gyventi šalyje.

Tokiais asmenimis, kurie nerodo pajamų, nevykdo prievolių, bet demonstruoja prabangą, domisi specialios struktūros.

Tai, jog Laimis Lukšas galimai negali pagrįsti savo pajamų, rodo 2355 eurų skola už vaikų išlaikymą, taip pat negebėjimas pateikti teismams įrodymų, kad uždirba, ir kad neturėdamas jokių pajamų – nes nesugebėjo išlaikyti vaikų iki šiol – gebės pats vienas auginti dukrą.