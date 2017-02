Vieno milijono litų aferoje - garsusis 'Lietuvos ryto" žurnalistas Arvydas Lekavičius

Aurimas Drižius

Vilnietė Lina Barkuvienė atsidūrė gatvėje - iš jos 1,8 mln. litų vertės buto prabangiame name šalia Kristinos Brazauskienės viešbučio "Crown Plaza" ją iškraustė antstoliai vykdydami teismo sprendimą išieškoti pinigus garsiojo "Lietuvos ryto" žurnalistu pristatančio Arvydo Lekavičiaus.

Moteriai pikčiausia, kad A.Lekavičius ją apgavo taip lengvai ir paprastai - moteris ne tik neteko savo brangios nuosavybės, tačiau ir liko skolinga šimtus tūkstančių eurų tam pačiam "žurnalistu" prisistatančiam A. Lekavičiui.

"Kažkada skambinau į "Lietuvos ryto" redakciją, ir pasakiau, kad turiu pretenzijų, - pasakojo moteris LL, - tada redakcijos darbuotojas manęs iš karto paklausė - ar dėl A.Lekavičiaus. Supratau, kad redakcija gauna daug skundų dėl šio piliečio veiklos".

L.Barkuvienės butas formaliai priklausė jos sūnui Antanui Barkui, o moteris turėjo sūnaus įgaliojimą tvarkyti šios nuosavybės reikalus.

"2010 m. sausio mėnesį man iškilo poreikis pasiskolinti apie 20 000 Lt sumą, kad galėčiau padengti kreditorinį įsiskolinimą bankui „Parex" - pasakojo A.Barkus, - maždaug 2010 m. sausio pabaigoje mano motina L.Barkuvienė pasakė, kad kažkas iš pažįstamų suvedė ją su Arvydu Lekavičiumi, "Lietuvos ryto“ žurnalistu, kuris pažadėjo paskolinti prašomą sumą. Kadangi pats buvau išvykęs iš Lietuvos, ketindamas susirasti darbą užsienio valstybėje, kad galėčiau kuo greičiau uždirbti pinigus ir grąžinti skolą visus reikalus dėl paskolos gavimo betarpiškai tvarkė motina L.Barkuvienė ir aš visus įvykius žinojau išjos žodžių.

Pirmiausiai mama mane informavo, kad A.Lekavičius sutiko paskolinti prašomą pinigų sumą, tačiau užtikrinant paskolos grąžinimą įkeitimu, ar suteikiant kitą garantą. Atsižvelgiantį tai, kad vienintelis turtas, kuris priklausė man asmeninės nuosavybės teise buvo butas su garažu, kurie jau buvo įkeisti “Parex” bankui už kreditą. Šių objektų rinkos kaina buvo apie 1 800 000 Lt, o kredito likutis nesiekė 779 548,46 Lt, A.Lekavičius pasiūlė mamai pasirašyti Ginčo buto ir garažo pardavimo su atpirkimo teise sutartį, pagal kurią man grąžinus jam paskolintus pinigus, jis grąžins man nupirktus daiktus".

L.Barkuvienė su A. Lekavičiumi pasirašė preliminariąją buto pirkimo-pardavimo sutartį su atpirkimo teise. Sutartis numatė, kad A.Barkus turėjo teisę per dvejus metus bet kuriuo metu atpirkti savo nuosavybę bei gyventi jame iki sandėrio pabaigos.

Sutartyje buvo numatyta tiek buto pardavimo, tiek atpirkimo kaina - 1 800 000 lt, kokia ir buvo tuo metu reali šio turto rinkos kaina. Pagal sutartį A.Lekavičius įsipareigojo iki 2010 m. gegužės 1 d. sumokėti 540 000 Lt, o pagrindinės sutarties sudarymo metu ir likusius- 1 260 000 Lt.

Tik vėliau A.Barkus sužinojo, kad 2010-07-19 jo motina su A.Lekavičiumi sudarė papildomus susitarimus prie buto pardavimo sutarties, kurioje nurodyta jau du kartus mažesnė jo pardavimo kaina, t.y. 1 000 000 Lt.

2010-07-20 Lina Barkuvienė su A.Lekavičiumi ir jo žmona Sigita Lekavičiene sudarė sutartį dėl buto K. Čiurlionio g. 84A-15 pardavimo, tačiau šioje sutartyje jau nieko nebuvo kalbama apie buto atpirkimo teisę.

Notarė patvirtino paprastą pirkimo-pardavimo sandorį, pagal kurį butas su garažu buvo parduotas už 1 800 000 Lt, iš kurių 800 000 Lt L.Barkuvienė neva gavo prieš pasirašant sutartį, 779 547,46 Lt buvo sumokėti tiesiogiai AB „Parex bankui" skolai padengti ir 220 451,54 buvo pervesti į L. Barkuvienės sąskaitą.

2010-08-02 buvo sudarytas dar ir papildomas susitarimas, kuriame jau numatyta, kad butas parduodamas už 1 000 000 Lt, nekeičiant sutartyje numatytų sumų bankui ir pavedimu į L. Barkuvienės sąskaitą sumokėjimo, tačiau nieko neužsimenama apie 800 000 Lt, kuriuos neva pirkėjas gavo prieš pasirašant sutartį.

A.Barkus teigia, kad šio sandėrio tikslas buvo ne parduoti butą, tačiau pasiskolinti, įkeičiant turtą.

"Tačiau A.Lekavičius, pasinaudodamas apgaule, pasinaudodamas mano motinos negalia, suklaidino mano mamą ir ne tik sudarė sandorį, kurio sudaryti neketinau, tačiau net nesumokėjo daikto kainos, - teigia Antanas Barkus.

Nuo šio sandėrio praėjo šešeri metai - visi teismai formaliai pažiūrėjo, ir nusprendė, kad ši sutartis buvo padaryta laisva valia, todėl neva jokie įstatymai nepažeisti.

"Apeliacinis teismas nusprendė, kad buto pardavimo sutartys galiojančios, nors Vilniaus apygardos teismo teisėja Burdulienė griebė tą bylą taip, kaip kokia piranija, - pasakojo moteris, - gerai, jeigu, jis pirko butą, tai kur pinigai? Negavau nei pinigų, o likau gatvėje. Nežinau, kaip A.Lekavičius teismuose įrodė, kad jis pinigus sumokėjo nes aš jokių pinigų už butą negavau.

"A.Lekavičius iš manęs paėmė mano butą, žemės sklypą ir automobilius, - pasakojo L.Barkuvienė, - o man ir mano sūnui iki šiol grasina, o "Lietuvos ryto" žurnalistė Asta Kuznecovaitė parašė straipsnį, kad aš buvau sekama, kas aš tokia, kad mane kažkas sektų".

Kol vyko teismai, ginčijamas butas buvo areštuotas, kol galiausiai A.Lekavičiui pavyko kažkokiu būdu kėliom dienom panaikinti tą buto areštą - per tas kelias dienas jis pardavė buvusį L.Barkuvienės butą jau už 1,8 mln. litų tokiam piliečiui Paukštei. A.Lekavičius man į sąskaitą pervedė gal kokius 100 tūkst. litų, o prisiteisė apie pusę milijono. O aš pati atsidūriau gatvėje be jokių daiktų. Kalbėjau su Seimo Teisės ir teisėtvarkos skyriaus patarėja Latveliene, ji man sakė kad tai nauja sukčiavimo forma, kai turtas nuperkamas, jis perparduodamas, ir po to pardavėjas iš pirkėjo dar susigražina visus pinigus. Tačiau nuo to jos pasakymo man ne lengviau".

Vilniaus miesto apylinkės prokuratūra buvo pradėjusi tyrimą, tačiau vėliau nusprendė, kad tai civilinė byla. "Mačiau, kaip teisėjai lakstė po teismą, matyt derino, kiek galės uždirbti iš šios bylos", - mano moteris.

Vilniaus miesto 35-ojo notarų biuro notarė Auksė Poškuvienė patvirtino buto pardavimo sandorį.

„Jie prikūrė melo teorijų ir nori įtikinti ir teismą, kad veikdama už sūnų aš „pardaviau“ t.y. atidaviau UŽ DYKĄ BUTĄ, kurio vertė arti 2 milijonų, - skunde teismui rašė moteris, - derybos - kaip paskolinti pinigų- vyko beveik 6 mėnesius. A. Lekavičius, matomai, veikdamas išvien su grupe žmonių mąstė, kaip apgauti. Jie aiškina, kad Bankas Citadelė jau buvo susiruošusi butą parduoti. NE!!! Jei bankas būtų pareiškęs tokį norą-aritmetika būtų paprasta. 1.800.000- 800.000 bankui ir mums lieka 1 milijonas litų. BUVO PIRKĖJŲ. O dabar apgavikai bando įrodyti, kad aš, veikdama sūnaus vardu pagal įgaliojimą, butą pardaviau už +-80 tūkstančių. TOKIU ATVEJU LIEKAME PRIE KONTEINERIO ir DAR SKOLINGI. TAIP NEBŪNA NIEKUR PASAULYJE!!! Kaip jis - ji pirko, jei aš jiems dar pervedžiau 115.000 tūkst. o daugiau JOKIŲ PINIGŲ NESU MAČIUSI NET AKYSE. Jeigu jie būtų nusipirkę-mes turėtume 1 milijoną ir nebūtų NESIBAIGIANČIŲ BYLŲ, košmariško (NE) gyvenimo, ligų, bado, ašarų..TAI APGAULĖ, REKETAS, BANDITIZMAS, MELAS, SUKČIAVIMAS, VAGYSTĖ-o kas gali paneigti? JEI JIS-JI PIRKO-TAI KUR TADA PINIGAI??? Jie veikdami kartu su notare ir dar su kažkuo nori pavogti iš mūsų +-915.000 lt ir palikti mus gatvėje.

Aš be sveikatos, neišeinu iš ligoninių. O gydytis žmoniškai NETURIU PINIGŲ-visur areštai ir j mėnesį gaunu 72 eurus. JIE NORI, KAD AŠ KUO GREIČIAU NUMIRČIAU, o prie to prisideda ir kai kurie teisėjai LR vardu pamindami savo žmogiškumą, etiką, padorumą, pamiršdami LR Konstituciją, LR įstatymus, kodeksus. Jų advokatai net iš nuotraukų nustato sūnaus stovį- LABAI GERAI ATRODO..

Pas notarę AŠ BUVAU VEIKIAMA KAŽKOKIO TAI HPNOTIZUOTOJO IR BUVO KAŽKO ĮPILTA Į KAVĄ-NES ATSIPEIKĖJAU, TVĖRIAUSI JAM - JAU GATVĖJE - UŽ RANKŲ KLAUSDAMA - ar tu Arvydai neapgausi? Nors VISIŠKAI NEGALĖJAU KONTROLIUOT SAVO MINČIŲ, VEIKSMŲ. AŠ NIEKO NIEKO NEPRISIMENU, KAS VYKO PAS NOTARĘ. O aš ja PASITIKĖJAU, nes ji buvo draugė-mokėsi su mano pussesere, kuri jauna mirė Vilniaus 21 mokykloje“.

A.Barkus įrodinėja, kad visi šie sandoriai tebuvo paskolos, nes net banko pavedimuose S.Lekavičienė pervedė į jo sąskaitą Ūkio banke 215 757,08 litus, kurio paskirtis - kredito lėšos. Kitą dieną A.Barkus pervedė atgal Lekavičienei 115 000 litų, pavedimo paskirtis - pagal susitarimą.

Pats A.Lekavičius ne kartą atakavo L.Barkuvienę SMS žinutėmis, kuriomis A. Lekavičius reikalavo grąžinti pinigus. Todėl akivaizdu, kad tai buvo paskolos, o ne buto pardavimo sutartis, todėl buvo prašoma panaikinti šią sutartį kaip apsimestinį sandorį.

Nes apsimestinis sandoris yra vienas iš LR CK nurodytų niekinių sandorių, kuris turi būti pripažintas negaliojančiu vien dėl to, kad jame nėra esminio sandorio elemento - šalių valios. Be to, kiekviena sutartis turi būti aiškinama sąžiningai. Be sąžiningumo, taip pat būtina vadovautis teisingumo ir protingumo principais.

Teismas nurodo ir kitą argumentą, jog L.Barkuvienė turėdama teisinį išsilavinimą, ne tik turėjo, tačiau ir galėjo įvertinti susiklosčiusią situaciją dėl pirkimo- pardavimo sutarties sudarymo. Tačiau L.Barkuvienė negalėjo suvokti savo veiksmų.

Teismui buvo pateikti dokumentai patvirtinantys prastą L. Barkuvienės sveikatą tačiau dėl man nesuprantamų priežasčių teismas jų nevertino. L.Barkuvienė tiek derantis dėl paskolos suteikimo, tiek pasirašant sutartis, tiek po to, visą laiką gydėsi nuo lėtinės smegenų išemijos, ko pasėkoje negalėjo adekvačiai reaguoti į aplinką ir į sudaromas sutartis, nesuprato jų reikšmės ir ryšium su tuo sudarė ypač nenaudingą sandorį.

A.Lekavičius vos ne kasdien įkalbinėjo Barkuvienę sudaryti sutartis, vėliau kas dieną buvo daromi šių sutarčių pakeitimai, nurodant skirtingas mokėtinas sumas ir terminus ir galiausiai sudarant pagrindinę sutartį be teisės atpirkti Butą ir vėl darant sutarties pakeitimą pakeičiant Buto pardavimo kainą nuo 1 800 000 iki 1 000 000 Lt.

"Akivaizdu, kad A.Lekavičius taikė apgaulę motinos atžvilgiu, tai yra suklaidino dėl esminių sandorio aplinkybių, teigdamas, kad apsimestinis sandoris - 2010-07-20 pirkimo-pardavimo sutartis sudaromas tik tuo tikslu, kas jis galėtų gauti paskolą iš banko, kurią po to paskolintų Ieškovui, tačiau iš tikrųjų siekė neteisėtai perimti Ieškovui priklausantį brangų turtą už žymiai mažesnę, negu jo rinkos, kainą" - teigia A.Barkus.