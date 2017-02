Narkobiznį demaskavusi ekspolicininkė S.Rakauskienė nužudyta

Konferencija dėl S.Rakauskienės žūties ir kitų žmogaus teisių pažeidimų

Vasario 21 d. Kaune įvyko pilietinė konferencija ,,Dėl S.Rakauskienės persekiojimo ir tragiškos žūties bei kitų žmogaus teisių pažeidimų“. Ji buvo skirta ilgai persekiotai ir neseniai mirusiai visuomenininkei, Socialistinio Liaudies fronto narei Skaistai Rakauskienei pagerbti. Ši kaunietė ilgai ir atkakliai kovojo su Lietuvoje paplitusio narkotikų biznio apraiškomis-narkotikų gamyba bei prekyba. Ji aiškinosi , kur randasi narkotikų prekybos taškai, aiškinosi kur randasi galimos narkotikų gamybos laboratorijos, tyrė ir korupcinius ryšius-kurie teisėsaugos pareigūnai yra narkobiznio baronų ,,stogas“. Apie S.Rakauskienės veiklą buvo rašoma ,,Laisvame laikraštyje“, ir ji pati publikavo keletą savo straipsnių šia aktualia tema. Nuo 2014 m. pabaigos prasidėjo nuožmus šios aktyvios kaunietės persekiojimas. 2016 m. sausio 19 d. S. Rakauskienė buvo sulaikyta Druskininkuose, greitai po to išgabenta į Utenos teisminės psichiatrijos ekspertinį skyrių, ten praleido virš keturiasdešimt parų, po to buvo išvežtą į Rokiškio psichiatrijos ligoninę ir ten per prievartą laikoma. Teisėsaugos veteranės byloje įvykdyta daugybė pažeidimų, galima teigti, jog byla sufabrikuota. S.Rakauskienės gynimo srityje veikė G.Grabauskas, Z.Volkovas, D.Šulcas, L.Helstein, H.Juodiška, V.Partaukas, L.Vaitonienė, D.M. Gerulaitienė bei daug kitų aktyvių piliečių. Daug padėjo ir ,,Laisvo laikraščio“ redaktorius A.Drižius, šio leidinio žurnalistas A.Veberis. Pagaliau teisingumas triumfavo šių metų sausio 26.-po lemtingos Kauno apygardos teismo nutarties S.Rakauskienė paleista i laisvę. Tačiau greitai- vasario 4 d. ji mirė.

Konferencija prasidėjo 12 val. Renginio pradžioje kalbėjęs žurnalistas, Socialistinio Liaudies fronto pirmininko pavaduotojas G.Grabauskas pažymėjo: ,, S.Rakauskienę pažinojau nuo 2013 m. vasaros. Tai buvo drąsi, atkakli, analitinio proto moteris. Kadangi ji ryžtingai kovojo su narkobiznio veikėjais ir korumpuotais pareigūnais, šie įtakingi Lietuvoje asmenys pradėjo ją persekioti. Ilgalaikis neteisėtas jos izoliavimas už grotų labai pakenkė jos sveikatai, Skaista jau ir pries kelerius metus turėjo kardiologinių problemų. Ji minėjo korumpuotų pareigūnų pavardes-pono Chramino bei kitų panašių veikėjų. Gaila, kad dabarties Lietuvoje žmogaus teisės dažnai paminamos”. Lietuvos žmogaus teisių stebėtojų sąjungos pirmininkas D.Šulcas teigė: ,,Ši byla-tipiškas grubaus žmogaus teisių pažeidimo pavyzdys. Darėme įvairius veiksmus dėl S.Rakauskienės gynimo, aišku ir lankėme ją ir Rokiškio ligoninėje. Nors ligoninė tai tik pavadinimas, tai beveik kalėjimas. Visur grotos, metalinės durys, visur galioja beveik kalėjimo taisyklės, dar ten uždarytiems pumpuojami psichotropiniai vaistai. Mūsų pareiga yra padaryti viską, kad Lietuvoje būtų pažaboti masiniai žmogaus teisių pažeidimai”.

Renginyje pasisakė ir E.Satkevičius, H.Juodiška, M.Kavaliauskienė, I.Šimonienė ir kai kurie kiti aktyvūs piliečiai. Buvo prisimintas ir prieš keletą metų labai paslaptingomis aplinkybėmis miręs kaunietis visuomenininkas, Socialistinio Liaudies fronto rėmėjas Žilvinas Šumskis (2014 m. liepos pabaigoje rastos savo sodyboje kilpoje. Oficiali versija jog pasikorė, tačiau yra konkrečių abejonių, šiam aktyviam piliečiui buvo ne kartą grasinama, tad gali būti, jog Ž.Šumskis buvo pakartas), po brutalaus užpuolimo 2013 m. gruodį Kaune sunkiai sužalotas ir 2014 m. sausio 21 d. ligoninėje miręs Socialistinio Liaudies fronto narys Igoris Krinickis, 2016 m. rudenį Radviliškio rajone nužudytas Lietuvos žmogaus teisių stebėtojų sąjungos narys Julius Vedeckis. Pastaruoju metu vienas iš ryškių žmogaus teisių pažeidimų tai keturių aktyvių piliečių-V.Lekstučio, G.Grabausko, Ž.Razmino ir O.Titorenko persekiojimas. Visiems jiems iškeltos politinės bylos. Labai aktualios ir šeimų ardymo problemos-štai Elektrėnų gyventojos Neringos Gerasimovienės ir jos dviejų vaikų persekiojimas. Šiai jaunai mamai sufabrikuota baudžiamoji byla, abu vaikai jau pusę metų laikomi vaikų namuose, nors jie nori gyventi su mama. Visai neseniai-vasario 20 d. Trakuose prasidėjo N.Gerasimovienės teismo procesas.

O grįžtant prie represinės psichiatrijos, tai tenka pripažinti, jog tai grėsmingas reiškinys. Represinė psichiatrija buvo pasitelkiama kauniečių V.Jokimo, L. Hermano, panevėžietės J.Kiaunienės bei kai kurių kitų piliečių persekiojimui. Vienas naujų pavyzdžių-tai vilnietės visuomenininkės Oksanos Pročkailo persekiojimas. Šių metų sausio pabaigoje ji buvo staiga sulaikyta ir uždaryta i Naujosios Vilnios psichiatrijos ligoninę. Kadangi buvo duomenys apie galimai neteisėtą šios vilnietės laikymą už grotų, tai vasario pradžioje jos sūnus Veslavas Pročkailo, kauniečiai žurnalistai A.Sutkus ir G. Grabauskas nuvyko į šią ligoninę. Buvo įsiaiškinta, kad O.Pročkailo laikoma čia be teismo nutartiems, imtasi reikalauti ją paleisti. Po kurio laiko O.Pročkailo išėjo į laisvę. O šios grėsmingos įstaigos vadovas V. Mačiulis grasino, jog imsis tam tikrų veiksmų prieš A.Sutkų ir G. Grabauską, kurie anot jo : ,,Trukdo normaliai dirbti. Reikia imtis priemonių, tokius reikia izoliuoti“. Štai taip, N. Vilnios ligoninėje 35 metus karaliaujantis feodalas jaučiasi čia tarsi viduramžių hercogas savo valdose. Dabarties Lietuvoje žmogaus teisių gynimo sritis yra viena iš itin svarbių sričių. Žmogaus teisių pažeidimai yra masiškai paplitę.

Giedrius Grabauskas