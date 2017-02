Kaip blogai, kad ginami vaikai – siaubeli tu mano!

Kristina Sulikienė

Pasiskaitau „vaikų teisių“ gynėjų virkavimus, ir nesuprantu, kur gyvenu.

Jie verkia, kad labai blogai, kad ginami aktyviai vaikai.

Pridedamos suvestinės, kur matome, kad girti neadekvatūs asmenys smurtavo prieš vaikus. Tačiau visuomenei peršama idėja, jog labai blogai, kad vaikas pašalintas iš smurtinės aplinkos – geriau ten būti, matyti, kaip girtas patėvis daužo motiną.

Visuomenei linkiu atsibusti, ir pagalvoti, kokias vertybes gina.

Be to – Dalia Grybauskaitė vykdydama KGB planą išparceliuoti visą Lietuvą po žemės sklypelį, nepaliekant nei vieno valstybinės žemės lopinėlio, uždarė Alytuje veikiančius ir labai talpius vaikų namus „Putinas“. Kritikai juokavo, jog Grybauskaitė tai darė iš patologinės nemeilės Vladimirui Putinui.

Vaikai augo šiuose namuose po 2-3 kambaryje, kas dieną matėsi su biologiniais tėvais – net jeigu teisės buvo atimtos. Vaikų namų direktorė laikėsi tokios politikos.

Privačiuose Avikilų vaikų namuose už Alytaus tėvai ir giminaičiai buvo neįleidžiami, o vaikai žiemą dėvėjo rudenines striukes, be to, buvo nuteikinėjami prieš šeimos narius.

Žinau šiuos faktus, nes REALIAI ginu vaikus ir jų giminaičius nuo sužvėrėjusių „vaikų teisių apsaugininkų“.

Todėl kai eilinį kartą piketuojate ir rėkiate, susimąstykite, kokias vertybes ginate.

Ir jeigu esate inteligentai – ar jūsų šeimoje buvo smurtaujama? Manau, kad buvo.

Bet jūs slėpėte tai nuo visuomenės, nes pasakyti buvo gėda.

Kai jūs ateidavote kruvinomis nudraskytomis rankomis į mokyklą, ir mokytojai nieko nedarė – nes jūsų mama „visuomenininkė“ ir „politikė“ – kaip jūs tada jautėtės?

Aš jaučiausi baisiai. O kruvinas apdraskytas rankas, per kurias tekėjo kraujas, pamenu iki šiol. Vakar mano kačiukas man užsoko ant rankos, ir įdrėskė – ir iš atminties išnyra tas atsiminimas, kai motina draskydavo ilgais nulakuotais nagais. (Mano vyrą jo motina irgi draskė, net likę randai.)

Mokytoja nieko nedarė, nes bijojo, be to, nebuvo jokio įstatymo, jokios vaikų apsaugos.

Apie savo patirtį, kai mane daužė „inteligentų šeimoje“ pasakojau Seimo narei Viktorijai Čmilytei - Nielsen ir prašiau taip nepalikti šio įstatymo. Leidau netgi viešinti mano patirtį, kad būtų apginti kiti kankinami vaikai.

Nes jeigu jis nebus priimamas – toliau „inteligentai“ daužys vaikus.

Ar nepastebėjote, jog labai rėkia būtent žinomos moterys? Rūta Janutienė net drebėjo TV eteryje. Psichologė Eglė Mirončikienė toje laidoje – smurtininkų pusėje. Gina smurtą prieš vaikus. Gėda.

Iš to matosi, jog smurtas joms nėra svetima „vertybė“.

Be to, tie tėvai, kurie smurtauja prieš vaikus jų vaikystėje, toliau jiems suaugus, smurtauja.

Būdama 4 kurse gavau iš kumščio per galvą, todėl susirinkau visus daiktus ir išėjau, kur akys veda, kur kojos neša, nes nenorėjau, kad mane užmuštų. Po to gavau 156 SMS žinutes, kad turiu grįžti namo. O gal jų buvo 1000, nebepamenu, man buvo skambinama nuo ryto iki vakaro iš 5 skirtingų telefonų. Čia irgi smurtas, emocinis teroras. Pripratau, kad mano motina tokia, bet manau, kad tokių yra pilna Lietuva, ir jos visos ginamos, nes būti despotu – gerai. O auka atseit tegul tyli, nes tam ji ir auka – kad ant jos kupros joti.

Nepykite, kad pasakoju apie smurtą mano aplinkoje, bet man jau bloga nuo tų kalbų, kad „įteisinamas smurtas prieš vaikus“.

Kai mano būsimas vyras Nepriklausomoje Lietuvoje badavo, arba ruošė pamokas prie žvakių šviesos, ir vaikų teisių tarnybos ir mokytojos nieko nedarė – nes motina turėjo „stogą“ – ką tai reiškia? O kai jo patėvis jį smaugė, arba mušėsi su jo motina, kai abudu prisigerdavo – ir niekas nieko nedarė? Nors mano būsimas vyras turėjo ir tėvą, ir senelius – ir ten galėjo gyventi, jeigu jį būtų paėmę iš neadekvačios motinos ir geriančio patėvio? Kas tokio blogo būtų įvykę, jeigu vaikas būtų augęs kiek laimingesnėje aplinkoje?

Kaip tie rėkiantys gali man įrodyti, jog vaiko nepriežiūra nėra smurtas?

O toliau kaip elgiasi „šventoji motina“?

Ji emociškai smurtavo prieš sūnų, grasino jam visą jo gyvenimą, neleido baigti vidurinės mokyklos, liepė eiti dirbti, arba „išvarys į gatvę“. Kai susipažinome, mano vyras buvo baigęs 9 klases, ir profesinę mokyklą, dirbo fabrike. (Šiuo metu mokosi universitete labai gerais pažymiais, yra antras kurse, visiems pavyzdys.) Pasakodavo visiems apie smurtininkę – despotę motiną, kuri varo iš namų atiminėja pinigus, grasina – niekas jo nesuprato: tik aš. Nes visa tai buvau pergyvenusi- 3 kurse būdama dirbau, nes motina grasino išmesti iš namų, o kur dėdavo tėvo siunčiamus pinigus – niekas nežino, gal pirko naujus kostiumėlius – juk politikoje, partijoje, bei moterų teisių judėjime reikėjo gerai atrodyti?

Nors mano vyras dirbo ir labai daug uždirbo, motina vis tiek jį išvarė į gatvę iš Kauno miesto savivaldybės JAM skirto socialinio būsto. Motyvavo, jog labai blogai, kad mes su juo už tą butą mokame! “Jūs norite iš manęs butą atimti, todėl sumokėjote tūkstantines skolas“. Skamba kaip paistalai – bet taip ir elgiasi neadekvačios motinos – jomis manipuliuoja aferistai, savivaldybė, kuriai „šviečiasi“ praskolintas butas, ir smurtauja prieš savo šeimos narius.

Fizinis smurtas prieš vaiką vėliau tęsiasi netgi jam užaugus.

Smurtininkai ir despotai tėvai smurtauja visą gyvenimą, nes jie laiko savo vaikus DAIKTAIS.

Todėl stabdyti smurtą prieš vaiką – o nepriežiūra, valgyti nedavimas yra pats baisiausias SMURTAS, nes vaikas negali niekur kitur nueiti pavalgyti, be to, jis bijo pasakyti apie tokią baisią motiną kaimynams ar mokykloje, - privaloma.

Tie, kas labiausiai prieštarauja naujam įstatymui – tie tikrai yra smurtininkai, ir smurto apologetai.

Nes paprastoji psichologija tai rodo.

Beje, kaip elgiasi despotės motinos, kai vaikai, prieš kuriuos jos taip smurtavo, susitvarko gyvenimą?

Jos pasiunta.

Ant mūsų aktyvioji anyta bandė užsiundyti „TV pagalbą“, net ne bandė, o iš tikrųjų užsiundė, „tema“ buvo atrinkta – aš, buvusi šios laidos „žvaigždė“ staiga tapau „kurstanti savo vyrą prieš motiną, kad nebendrautų, kad neduotų pinigų“ – nors kur ji buvo, kai reikėjo jam padėti baigti vakarinę mokyklą? Kur jos pagalba? O gal ji įsivaizduoja, jog baigiant vakarinę mokyklą, įmanoma buvo dirbti? Ne. Egzaminų dalykus – reikėjo lankyti, ruošti namų darbus, dalyvauti egzaminuose, kurių sesija – jau nuo kovo mėnesio. Šeimoje dirbau aš viena (vyras turi amatininko versliuką, bet tuo metu jį pristabdė)– taip išeina, dar ir ją, ir jos nesantuokinį vaiką privalėjau išlaikyti? Bet juk ji mus su vyru naktį su policija išvarė iš JO buto į gatvę, ir liepė nebesirodyti, dar apsiskundė dėl SMURTO ARTIMOJE APLINKOJE. Smurtautojas skundžiasi dėl SMURTO! Laidos tema turėjo būti, kad nedėkingas sūnus, kuriam ji atidavė visą gyvenimą, neišlaiko jos. Beje, anytos invalidumas – suklastotas, nes po to, kai ji išmetė savo pačios sūnų iš jo buto, neįgalumo komisija konstatavo, jog, vadinasi, jai pagalba iš viso nereikalinga, todėl neįgalumo procentas – per didelis. Iš tikrųjų taip ir yra: jeigu norite aukšto nedarbingumo procento, jūs turite įrodyti, jog be šeimos narių pagalbos jūs negalite apsirūpinti.

Tokios gudrios motinos, bandančios laimėti visais frontais, pačios save apgauna. Nepaisant labai menkos negalios, vis tiek anyta laikėsi savo išankstinio plano „aš nieko neveiksiu, o mano sūnus mane išlaikys, nes aš esu ligonis“.

Kai laidos režisierei buvo pasakyta, kad motina jėga yra užgrobusi jam skirtą būstą, ir mėto su policija naktį į gatvę, bei neprisidėjo nei cento prie mokslų baigimo, be to, neprisideda įstojus į universitetą, „TV pagalba“ vis tiek norėjo rodyti melagingą laidą.

Atstojo tik tada, kai suprato, jog nieko nebus. Jog mes į eterį aiškintis nesąmonių – neisime.

Įdomiausia, jog mažasis mano svainis Ernestas, kuris emociškai yra apleistas, augina save pats, nemokėjo nei skaityti, nei rašyti, todėl aš kreipiausi net du kartus į Kauno Vileišių mokyklą, paskutinį kartą, kad sumokėtume už jo prailgintą grupę, kad jis nebūtų toks atsilikęs. Šventoji motina atsisakė: jai jokios pagalbos nereikia. Tačiau po pusės metų ji kreipėsi į TV agalbą, kad ji yra nukentėjusi, nuo mūsų, nes mes visai nieko jai nepadedam – ir tūkstantinių skolų nemokėjome, ir šiaip.

Kai bandau kad būtų stabdomas smurtas prieš mano svainį, kai jis iš viso neturi savo asmeninio gyvenimo, nelanko jokio būrelio, nemoka nei skaityti, nei rašyti – turbūt aš irgi esu „vaikų pardavinėjimo biznio dalyvė“? Psichologai paaiškino, jog tokiu būdu motina dirbtinai organizuoja invalidumą vaikui – toliau turės iš ko gyventi. Tokio vaiko „daikto“ praradimas tokiai motinai būtų pragyvenimo šaltinio praradimas.

Kai mes kartu gyvenome, vaikas buvo antrokas, ir su juo tiesiog buvo tyčia nedirbama, todėl jis natūraliai ir pradėjo atsilikinėti. Raidos sutrikimo nemačiau – veikiau mačiau motiną „kaip vaiką“, iš kurios „vaikas šaiposi“ (ji taip sakydavo), ir kuri neleisdavo vaikui pačiam net maisto pasiimti – nors jam buvo jau 8 metai. Raidos sutrikimą galima specialiai padaryti, rėkiant ant to vaiko, keikiantis, mušant jį, neleidžiant niekur su niekuo bendrauti. Vaikas buvo mokomas keiktis. „sakyk b..t, sakyk „k..va“) Visa tai buvo pasakyta ir parašyta vaiko mokykloje – rezultatas nulis kvadratu. Nieko. Niekas nereagvo, ir nereaguoja iki šios dienos. Gal dabar kai vaiko nepriežiūra, emocinis smurtas (kad ir tas keiksmų mokymas), neleidimas bendrauti su tėvu, kuris nebegeria (kartojamas elgesys kaip su manbo vyru – kad vaikas, berniukas, nežinotų savo šaknų, kad gal įgytų kokį nors nepilnavertiškumą), - pripažintas teisės pažeidimu, bus lengviau su tokiom motinom susišnekėti?

Tas įstatymas reikalingas iš tokių neadekvačių motinų bent laikinai stebėjimui paimti vaiką, nes pavyzdžiui, mano svainis vasaros stovykloje nebūdamas su smurtautoja motina, labai atsigavo. Bet rašyti ir skaičiuoti vis tiek nemoka, o jau pradinę mokyklą baigė: jam gyventi bus labai sunku, jį visur parduotuvėse apgaudinės.

Taigi, badu marinusi, daužiusi, ir neprižiūrėjusi nuo vaikystės tokia motina vėliau eis į TV eterį, ir vaidins auką.

Dar tokios motinos kartoja, jog vaikai turi užsidirbti – ką tai reiškia, nežinau, tai gali būti ir pedofilija.

Pamenu mes būdami vaikai daug dirbdavome sode, po to tą produkciją tėvai parduodavo. Dabar randu motinos politiniame (LVŽS) CV, jog neva ji pati viena augino sodinukus, ir pati iš savo pinigų išskrido į Ameriką. Koks saldus melas. O ta vaikų gvardija, tie nemokami vergai – pas mus sode dirbo netgi mano pusbroliai – tikrai ne žaisliukais žaidė: bet man dirbti su augalais labai patiko, nes tėvas ne vertė, o su įdomumu įvedė į nuostabų sodininkystės pasaulį.

Tačiau tokios despotės motinos vėliau net nepripažįsta, jog jų vaikai – kaip kokie aitvarai nešė pinigus, ėjo keliais, ravėjo, važinėjo per kelis sodo sklypus. Nesigailiu nei vienos minutės, praleistos sąlytyje su žeme – tik labai nekenčiu melo.

Nepykite, kad kiek kitaip matau visą šitą procesą. Patikėkite, kai mane daužydavo ir draskydavo, tikrai svajojau būti bet kur, bet ne su neadekvačia motina.

Tam, kad jos nematyčiau, užsirašiau į būrelius, ir iš viso nebūdavau namie. Kai mes pasikalbame su vyru, kaip mums grasino mūsų motinos, ta pati „padugnių“ kalbėsena: aš tau nieko nepirksiu, neduosiu valgyti, atiduosiu į vaikų namus.

Gerai, kad aš turėjau tėvą, kuriam nueidavau ir pasiguosdavau, kad man šitaip grasina mano smurtautoja motina.

Mano vyras neturėjo pas ką eiti, tačiau kai jam buvo 16metų, jis nebeištvėrė motinos teroro ir išvažiavo pas tėvą.

Už tai jo motina niekada gyvenime jam neatleido.

Nors man buvo buriama apie mano uošviją, kad ten padugnės ir degradavę asmenys, nuvykusi radau seną Lietuvos inteligentų giminę: Sulikai buvo karininkai, mokytojai, gaisrininkai, muzikai.

Mano motina mano tėvo giminę, kuri siekia LDK aristokratiją (magnatus Pociejus), irgi keikdavo paskutiniais žodžiais.

Kai vaikui yra bandoma iškreipti jo pasaulį, tai yra pati didžiausia trauma, o dabartinis smurto apibrėžimas yra labai švelnus.

Patikėkite, neduoti vaikui valgyti paauglystėje, kai auga visi kaulai, vystosi raumenys – sakote ne smurtas?

Prieš mane irgi smurtauta. Prieš mano vyrą irgi. O visa tai vyko Nepriklausomoje Lietuvoje.

Man buvo neleidžiama stoti į Vilniaus Licėjų, nedavė 5 litų stojimui. Motina irgi kaip mano anyta mano vyrą, bandė žlugdyti, dirbtinai trukdyti siekti išsilavinimo.

Nekreipiau į šitą smurtininkę dėmesio, pasiskolinau iš visiškai nepažįstamos merginos 5 litus, po to kai puikiais pažymiais išlaikiau egzaminus (8,9,10,8), tėvelis atidavė tuos eurus, nes, būdamas profesoriumi, susigėdo, jog paklausė motinos paistalų.

Smurtas prieš vaiką prasideda jo mušimu, toliau tęsiasi nedavimas valgyti, nepriežiūra, vėliau prasideda jo svajonių žlugdymas.

Emocinis smurtas yra dar baisesnis dalykas negu fizinis.

Be to, tokios motinos vėliau taip nekenčia savo vaikų, kad bando jiems trukdyti jų gyvenimą bet kokiais būdais, atiminėja netgi jų nuosavybes, kliudo susitvarkyti paveldėjimo teises, kišasi visur kur tik įmanoma, nes jos savo vaikų nelaiko atskirais žmonėmis.

Tai yra absoliutus nukrypimas.

Motinų sąjūdis rėkia ne dėl to, kad myli vaikus, o dėl to, kad myli turtą, kuris priklauso prie vaikų.

Naujasis įstatymas pagaliau buvo pataisytas, ir jame yra įrašytos vaiko nuosavybės teisės.

Net 20 metų šios nuostatos nebuvo, ir visos kovotojos už savo – motinų teises – tai nutylėdavo.

Nes pavyzdžiui, kai mirė mano močiutė, mano smurtininkė motina privalėjo kreiptis už mane į notarą – nes tuomet ir įstatymas įpareigojo. Ji to nepadarė – o atsakomybės už tai jokios numatytos nebuvo. Dabar tik išgirdusi, jog aš kažką teiraujuosi apie savo paveldėjimo teises – kelia baisius skandalus. Nepykite, mielieji, bet aš susiduriu su šio įstatymo, kurio nebuvo, pasekmėmis, net ir dabar.

Vyro atvejis – analogiškas. Didžiulė giminė, užgrobusi galimai jo paveldėtą turtą, mūsų net bandė neįsileisti, o 1:30 val. nakties per Velykas (joks nekrikštas nevarytų net svetimo žmogaus į gatvę per šventes) pareiškė, jog nėra nakvojimui vietos. Po močiutės mirties jo motina niekur nesikreipė, taip tas turtas ir „kabo“.

Ta pati motina, prieš kurią aš neva kurstau savo vyrą, ir atvežiau per Velykas į jo senelių tėviškę – stovėjo kamputyje ir giminės įtakoje nedrįso nė žodžio tarti. Viską tada ir supratau: kurstoma tėviškėje, nemąsto savo galva. O kai savivaldybė išmes iš praskolinto buto – nebebus kur eiti. O turbūt ir kaimas nepriims.

Tiesa, smurtininkės motinos savo vyresnius vaikus verčia auginti jų vaikus.

Mes su vyru turime analogišką patirtį. Kai mūsų motinos mums būnant 14-os metų pasigimdė po „atsarginį vaiką“. Vėliau tą vaiką nutrenkė mums auginti.

Kai dalyvavau TV laidoje „Yra kaip yra“, mane mano motina buvo apšmeižusi, ir apsimelavusi vaikų teisių apsaugininkams, kad aš neva visiškai nesigaudau, kaip auginti vaikus. Čia mano idealioji motina taip kovoja prieš savo vienintelę anūkę Deimilę, kad tik ji negrįžtų į Lietuvą – nes vėlgi, bijoma dėl turto, paveldėjimo teisių. Despotės motinos įsivaizduoja, jog viską susidės į piramidės dydžio karstą.

Tada prieš visą Lietuvą pasakiau, kad gaudausi, nes jau auginau vaiką – savo sesę Liuciją. Sesuo Liucija, aišku, baisiai įsižeidė, nes ji tiesiog neatsimena to fakto – nes buvo per maža.

Beje, motinų sąjūdis įsivaizduoja – paskaitykite Kristinos Paulikės straipsnius – jog numesti vaiką kitam vaikui yra labai normalu.

Žinokite, tai yra absoliučiai nenormalu. Kai tu visą vasarą sėdi su vaiku, kuris nemoka kalbėti, o tau yra 15 metų, tu turi savo tikslus, svajones. Bet ką daryti? Mamytė labai nori eiti į darbą, nes vienos darbovietės jai neužtenka, ji – karjeristė.

Kai rėkiate, kad „dabar jau atiminės vaikus“- lai atima. Bent tie vaikai laimingi užaugs be despotų nenormalių tėvų, kurie slepiasi po „visuomenininko“ ir „inteligento“ arba dar blogiau – tikybininko – kauke.