Neringos Venckienės sūnaus himno byloje sprendimas – atidėtas

Kristina Sulikiene

Vilniaus apygardos teismas šiandien nagrinėjo prokurorės Ingos Gudonienės skundą, kai ji nesutiko su Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 01 05 nutartimi grąžinti nesuprantamą kaltinamąjį aktą prokuratūrai.

Kai prokuororai surašo nesuvokiamą kaltinamąjį aktą, nagrinėti bylą yra neįmanoma, kas atsitiko ir šiuo atveju. Taip pat priminsiu, jog neseniai Vilniaus apygardos teismas nutartimi grąžino bylą violetinių bylų prokurorei Ritai Poškienei,- taip pat nurodė, jog byla prieš Aurimą Drižių sukurpta neraštingai, neįmanoma suprasti, kas rašoma. Todėl bylos nagrinėti teisme bus neįmanoma.

Kaltinamajame akte nurodyta, jog Laimutė Kedienė įtariama tuo, jog jos anūkas Karolis Venckus 2010 metų vasario mėnesį giedojo iškraipytą Lietuvos himną, tuo jo močiutė padarė nusikalstamą veiką.

Nuo „nusikaltimo“ praėję jau lygiai 7 metai, nors tuo metu įstatymai senatį numatė 5 m.

Taip pat nusikalto, nes kreipėsi dėl savo sūnaus Drąsiaus Kedžio nužudymo.

Priminsiu, jog kai Rasa Juknevičienė sugiedojo LTSR himną Seimo rūmuose, prokurorai nepradėjo bylos, nors veika ne formali, o reali – Seimo narei turėjo būti rengiama ir apkalta.

Taip pat priminsiu, jog nepriklausomi ekspertai nustatė, jog Drąsiaus Kedžio mirties priežastis – smurtas, o plaučių ekspertizė nustatė, jog yra užstrigęs vandens augalas. Kaip jis ten atsirado, jeigu ne skandinant mirusįjį – niekas nesiaiškino. Tačiau Laimutei Kedienei reikia kelti bylą, nes ji žinojo, kad jos sūnus mirė savaime.

Šitokios ir kitos panašios nesąmones surašytos kaltinamajame akte, todėl teismai negalėjo priimti tokios bylos nagrinėti. L. Kedienė kaltinama ir už žurnalistų, ir už Giedrės Gorienės, straipsnius. Iš kaltinamojo akto turi susidaryti įspūdis, jog Laimutė Kedienė tokia įtakinga, kad sugebėjo dirbti net 4 spaudos priemonėse, ir pati, o ne žurnalistai, paskelbė straipsnius.

Be to, Lietuvos baudžiamasis kodeksas nenumato vaikų baudžiamosios atsakomybės, be to, ją perkeliant ant senelių, kaip yra padaryta Vilniaus miesto apylinkės teismo atmestoje, neraštingai sukurptoje byloje.

Dar vasarą tiek aš, tiek ir Kedžiai kreipėmės dėl baudžiamosios bylos iškėlimo pačiai prokurorei, kad suklastojo įrodymus bylai pradėti.

Jeigu Vilniaus apygardos teismas priims palankų Karoliui Venckui sprendimą, ir nustatys, jog vaikai, o jų seneliai – išvestine – tvarka neatsako baudžiamąja jurisdikcija, tada bus pagrindas pakartotinai prašyti iškelti bylą prokurorei Gudonienei.

Teismas sprendimą skelbs rytoj, 12:50.

Priminsiu, jog dar 2017 01 20 žurnaliste save laikanti Asta Kuznecovaitė pranešė, jog šioje byloje yra teisiama Laimutė Kedienė. Tokių faktų – neegzistuoja, Asta Kuznecovaitė ištiražavo nesąmonę.