Juozas Imbrasas bandys atgauti "Vilniaus Energijos" daugiau nei 100 mln. eurų pavogtų eurų

Seimo frakcijos „Tvarka ir teisingumas“ pranešimas: „Tvarkiečiai“ kreipėsi į Generalinę prokuratūrą dėl UAB „Vilniaus energija“ neteisėtai įgytų 100 mln. eurų“

Šiandien Seimo frakcijos „Tvarka ir teisingumas“ atstovai kreipėsi į Generalinę prokuratūrą dėl to, kad Prancūzijos koncerno „Veolia“ (buvusi „Dalkia“) valdoma UAB „Vilniaus energija“ dėl netinkamai nustatytų bazinių šilumos ir karšto vandens kainų per pastaruosius penkerius metus gavo virš 100 mln. eurų nepagrįstų pajamų, kurias jau privalėjo grąžinti vartotojams, tačiau to nepadarė.

2017 m. sausio 24 d. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija galutiniame ir neskundžiamame sprendime konstatavo, jog bazinės šilumos kainos nustatymo ekspertizės akte nurodoma, kad šilumos kainos dedamosios yra apskaičiuotos neteisingai, pabrėžta, kad UAB „Vilniaus energija“ Kainų komisijai teikė apgaulingas licenzijuotos veiklos sąnaudų ataskaitas, manipuliavo finansiniais dokumentais, tačiau šios apgaulės Komisija nepastebėjo, kadangi šių ataskaitų neanalizavo, nors tokia prievolė jai numatyta teisės aktuose.

Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad „Vilniaus energija“ į Komisijai skirtas pajamų ir sąnaudų ataskaitas, skirtas šilumos kainų ir karšto vandens kainų skaičiavimui, įtraukė ir priskyrė būtinosioms sąnaudoms dalį sąnaudų, kurios negalėjo būti priskirtos būtinosioms (VIP ložės eksploatacija, autobusų nuoma kelionėms, reprezentacinės sąnaudos, išmokėtos socialinės, garantijos, pašalpos darbuotojams).

Seimo narys Juozas Imbrasas pažymėjo, jog kiekvienam vilniečiui kas mėnesį buvo priskaičiuojama nepagrįstai apie 10 eurų. Padauginus iš 5 šildymo sezonų, susidarytų iki 300 eurų kiekvienam sąlyginiam vidutiniam apie 60 kvadratinių metrų dviejų kambarių butui, kuriuos vilniečiai permokėjo, tačiau niekas nesiima veiksmų, kad vilniečiai atgautų permokas.

„Lietuvos Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija jau konstatavo, jog šilumos kainos dedamosios yra apskaičiuotos neteisingai manipuliuojant finansiniais dokumentais, todėl dabar laikas Generalinei prokuratūrai pradėti ikiteisminį tyrimą dėl nusikalstamų veikų numatytų Baudžiamojo kodekso 182 straipsnio 2 dalyje – sukčiavimo siekiant didelės materialinės naudos ir taikyti numatytas procesines prievartos priemones, siekiant užtikrinti nukentėjusių šilumos vartotojų teises“, – pažymėjo Seimo narys J. Imbrasas.

Daugiau informacijos:

Seimo frakcijos „Tvarka ir teisingumas“ narys

Juozas Imbrasas