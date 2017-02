A.Skardžius : "G.Kildišienės skandalu pridengiama "Lietuvos geležinkeliu" privatizacija

Į LL klausimus atsakė ir Seimo narys Artūras Skardžius:

Kaip manote, kiek ilgai patrauks S.Skvernelio vyriausybė Karbauskio problemų fone?

- Karbauskio reikalai yra jo reikalai, tačiau jie labai keistai reaguoja į patyrusios opozicijos politinius žaidimus. "Valstiečiai" patys save muša lygioje vietoje ir tai rodo, kad jie nėra nei tvirti, nei pasirengę ilgesniam darbui?

Ką jūs turite omenyje kad jie muša patys save?

- Na kad ir tokie paprasti dalykai, kad jie visi šneka skirtingus dalykus - Karbauskis viena Skvernelis kita, Seimo pirmininkas trečia. Kiekvienos valdžios atstovas skirtingai komentuoja įvairias situacijas, kurias dirbtinai dažniausiai iškelia pozicija, nežiūrėdami į tai, ką jie patys darė vyriausybėje. Jie pradeda komentuoti, o vėliau - mušti, nes nori pasirodyti, kad yra šventesni už Romos popiežių. Todėl šioje situacijoje aš matau nesusiformavusias politines nuostatas, kurios būdingos "politikos profesionalams". Valstiečiai suklumpa lygioje vietoje, vietoj to, kad per minutę išspręstų savo partijos vidaus reikalus ar kitas mažareikšmiškas problemas. Man keisti jų sumanymai atimti iš parlamentarų teisę parlamentinei veiklai (komisijoms ir komitetams) naudotis Seimo transportu. Galima atimti ir Seimo narių atlyginimą, jeigu tikslas yra panaikinti Parlamentą ir partijas. pradėkime nuo jų veiklos ribojimo. Jeigu parlamentarai taupo, tai nurėžkime jų išlaidas iki minimalios ribos.

- Sklinda gandai kad tik kelių mėnesių klausimas, kai S.Skvernelis išsiveda iš "valstiečių" savo "chebrą", ir tada jis sudaro naują daugumą jau su konservatoriais ir liberalais?

-Tokiomis kalbomis mažai tikėčiau, nors be abejo "valstiečiai" turėtų savo gretose aiškiai pasakyti, ir aiškiai įvardinti kandidatai į artėjančius prezidento rinkimus. Vien tam kad nebūtų vidinės konkurencijos. tada būtų ir daugiau stabilumo. Nors kol kas atrodo, kad tiek Karbauskis, tiek ir Skvernelis bandys siekti šito posto, ir toks perdėtas populizmas kenkia pačiam valstybės gyvenimui. Aš matau kitą aspektą - visuomenės dėmesio nutraukimą į valstybės mastu tokias smulkmenas, kaip automobilio nuoma ar dar kažkas. Kada draskomi "Lietuvos geležinkeliai" ir ketinama krovinių vežimą perduoti privatininkams - jau matome spaudoje užsakomuosius straipsnius. Be to, vyksta smarki ir pačios kompanijos 'Lietuvos geležinkeliai" diskreditacija - jie smarkiai puolam ir kompromituoja. Tačiau visa žiniasklaida pasakoja apie Kildišienę ir jos automobilį, tačiau nieko nemato apie "Rail Baltica" ir apie krovinių vežimo privatizavimą ir visų išlaidų palikimo Lietuvos biudžetui.