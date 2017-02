Istorikas ir politologas Algis Kasperavičius : "Vyksta perversmas"

Į "Laisvo laikraščio" klausimus atsakė istorikas ir politologas Algis Kasperavičius:

- Kaip vertinate paskutinius įvykius dėl "Žaliųjų valstiečių" ir jų lyderio Karbauskio skandalų?

- Šie įvykiai labai liūdina ir mane gąsdina, kai žmogų galima apkaltinti velniai žino, visai tuščioje vietoje, asmeniniais dalykais, kurių daugelio, kaip pasirodo, apskritai nebuvo. Tačiau stebina ne tai, kad pjaunasi dvi bobutės, bet elitiniai žurnalistai, jau nekalbant žinoma apie Rimvydą Valatką, kurio kompleksus galėtų apibūdinti tik Froidas. Tačiau mane stebina moterų – žurnalisčių puolimas. Jis man primena senus laikus, apie kuriuos mes ir nebe daug žinome – po karo NKVD tardytojomis dirbo daug moterų, kurios buvo daug žiauresnės ir visokiomis formomis reikalaudavo prisipažinti. Todėl mane labai stebina, kaip žurnalistams nepatinkantys politikai atsiduria tardomųjų vaidmenyje – jie privalo atsakyti į tardytojų su vaizdo kameromis klausimus. Man tai primenu tuos tolimus laikus, kai NKVD taip pat reikalaudavo prisipažinti, o paskui vis tiek sušaudydavo. Manau, kad kai kurios moterys po tokio puolimo, kurį teko atlaikyti ir Gretai Kildišienei, galėtų ir nusižudyti. Tai jau nebe politinė kritika.

- Tačiau jeigu ji būtų papasakojusi tiesą, visiems, ir jai pačiai, būtų lengviau?

- Problema ta, kad visi politikai meluoja – vienas melavo žmonai, kitas rinkėjams, tačiau negalima žmogaus terorizuoti, kaip Kildišienės. Jos prisipažinimas čia jau nebeturi reikšmės. NKVD-istai visus prisipažinusius sušaudydavo, o tuos, kurie neprisipažino, dažniausiai taip pat. Todėl ir man ir susidarė įspūdis, kad tai yra, kaip pavadino Medalinskas, vieša egzekucija. Tačiau egzekucija greitai baigiasi, tave nušauna ir tiek, o čia ji tęsiasi ilgai.

- Tačiau TV mes matėme, kad tiek R.Karbauskis, tiek ir ta jo gražuolė meluoja susitarę, ir kalba visiškus vėjus – kad mezgėja pirko automobilį už 50 tūkst. eurų. Tokia akla gynyba sukelia pajuoką?

- Taip, tai buvo akla gynyba, tačiau dabar pripažįstama, kad jos brolis žuvo užsienyje. Todėl turime kelti klausimą – ko siekiama tokiu totaliniu Kildišienės puolimu? Juk jeigu gerai pasikapsčius, beveik pas pusę Seimo narių rastume tokių ar panašių istorijų. Todėl toks žmonių dorojimas man primena Rolando Pakso istoriją, ir tai yra labai pavojingas dalykas – laimėjus rinkimus, prasideda ištisinis laimėtojų kompromitavimas. Jis puikiai organizuotas – juk Monika Garbačiauskaitė viešai sakė, kad „mes jau vasarą stebėjome šį reikalą“. Aišku, kad pati Monika nelabai turėjo priėjimą prie tos privačios G.Kildišienės informacijos, todėl manau, kad čia veikė ir spec. tarnybos. Stebina ir tai, kad visi žmonių pokalbiai yra įrašomi – kai buvo pašalintas VMI vadovas Dainoras Bradauskas. Jis keikėsi kalbėdamas telefonu.

- Ne telefonu, o jis kalbėjosi kavinėje su vienu iš "MG Baltic" vadovu ?

- Jeigu jis sėdėjo kavinėje, tai mes matome, kad Lietuvoje dabar toks totalinis sekimas, apie kokį Stalinas galėtų tik pasvajoti. Tada neveikia demokratinis procesas – jeigu visi žmonės sekami ir įrašomi, ir jeigu bent nusikeikiama , tai tas įrašas reikiamu momentu ištraukiamas ir žmogus sukompromituojamas. Ir toks sekimas yra visiems žinomas, niekas to labai neslepia. Atrodo, kad taip ir turi būti. Kitas dalykas, kai skyrė ministrus ir juos tikrino spec. tarnybos. Suprantama, kad skiriant į kai kurias pareigas, toks patikrinimas reikalingas, tačiau tikrai ne visiems ministrams. Juk net skiriant JAV ministrus, Kongrese vyksta kandidatų apklausa. Yra visuomenės nuomonė, tačiau spec. tarnybų niekas neprašo jų tikrinti. Toks puolimas ir agresyvumas trukdo ir Lietuvos užsienio politikai.

- Tačiau žurnalistai tiesiog dirbo savo darbą – kritikuoti ir loti ant valdžios? Tuo labiau, kad tas Karbauskis, deklaruodamas savo vertybes, pasirodo, kad yra melagis, ir joks ne etalonas?

- Etalono mes niekur nerasime, tačiau visi save giria, ir sako, kokie jie nepriekaištingi. Niekas nesako, kad mes dabar girdysime tautą. Todėl aš galvoju, kad kažkoks atsinaujinimas gali būti – ir dėl alkoholio vartojimo, ir dėl vaistų kainos, ir pan. O tas daugumos puolimas visiškai sugriautų pasitikėjimą, ir būtų dar blogiau, nei buvo. Jis taip pat blogina ir Lietuvos užsienio politiką. Nors Baltarusija stato savo atominę elektrinę, ir tai mums be abejo nepriimtina, tačiau koks buvo mūsų valdžios požiūris į tos šalies prezidentą – viena nuomonė, kad tai diktatorius, kurį reikia teisti, ir jokių santykių su ta šalimi negali būti. Tas pats yra su lenkais. Yra žinoma, kad Tomaševskis yra remiamas lenkų, ir mūsų valdžia sugalvojo, kaip tam užkirsti kelią. Kai Tomaševskis užsidėjo Georgijaus juostelę, Lietuvos valdžia jį prakeikė, išvadino koloradu. Tačiau paaiškėjo, kad Lenkijos valdančioji dešinioji ir antirusiška partija labai remia Tomaševskį, ir kvietėsi jį į savo frakciją. Todėl klausiu – iš kur pas mus tas noras visus prakeikti, ir visus mokyti, kaip jie turėtų elgtis. Lygiai tas pats liečia ir JAV prezidentą Donaldą Trampą. Tarpukario laikotarpiu Lietuva neturėjo diplomatinių santykių su Lenkija, kartais laikraščiuose pasirodydavo lenkų karikatūros, tačiau nebuvo tokio masinio puolimo, koks yra dabar. Dabar Lietuvos valdžia keikia visus, kurie turi bent kiek normalesnius santykius su Rusija. Į užsienio santykius perkeliamas Ramanausko, Užkalnio ir Valatkos kalbos stilius. Ir po to stebimasi - kodėl Lietuvoje tiek daug patyčių?

- Kuo baigsis šis skandalas Valstiečių gretose? Juos dabar valgys po kąsnelį?

- Manau, kad taip, nors suvalgyti visai jų negalėtų, tačiau stengsis suskaldyti. Daugiau diskredituoti valstiečių matyt nepavyks, tačiau reikia prisiminti, kad tokį Rolandą Paksą vadinamasis elitas ėdė ir vertė daugiau nei pusę metų. Tiesa, R.Paksas turėjo prezidento postą, o R.Karbauskio postas šiuo metu nereikšmingas. Reiškia, kad bus stengiamasi suskaldyti partiją ir tada vėl perimti valdžią. Tuo labiau, kad paaiškėjo, kad įvertinant dabartinę situaciją pasaulyje, kad tas nesibaigiantis Rusijos keikimas, kuris buvo skirtas tik vidaus politikai, tai jis neturi jokių perspektyvų. Turint omenyje konfigūraciją po JAV prezidento rinkimų ir ateinančių rinkimų Vokietijoje ir Prancūzijoje, tokia politika jau nėra perspektyvi. Toks Rusijos keikimas yra skirtas tik Lietuvos vidaus politikai, nes niekur kitur Lietuvos pozicija niekam neįdomi.

- Tai koks Seimo daugumos scenarijus - valstiečius suskaldyti, nuo jų Skvernelis atskiria savo frakciją, ir tada dauguma formuojama jau su konservatoriais ir liberalais?

- Taip, manau, kad taip. Dalis "valstiečių" liks valdančiojoje daugumoje, tačiau ją sudarys su konservatoriais ir liberalais, kurie nėra tokie agresyvūs ekonominėje politikoje ir nesiima tokių kraštutinių ekonominių priemonių.

- Kas tada suformuos Vyriausybę?

- Vyriausybės keitimas gali būti, ir S.Skvernelis gali būti paliktas premjeru taip vadinamu "figurantu". Įvyks tam tikras valdžios atsinaujinimas, kuris palies tam tikrų verslininkų interesus, nors žymių pasikeitimų neįvyks, net jeigu "valstiečiai" turėtų ir visišką valdžią. Tačiau aišku, kad tokiu atveju, po "valstiečių" suskaldymo, Seimas tikrai nesiims tų veiksmų, kuriuos siūlė valstiečiai - didesnį socialinį teisingumą. Nes konservatoriams niekada nebuvo įdomi socialinė atskirtis ir nelygybės mažinimas. Reikia pastebėti ir tai, kad dabartinis konservatorių lyderis galėtų ir solidžiau atrodyti, turint omenyje, kad partija tarsi atsinaujino. Tačiau jokio atsinaujinimo neįvyko - vyrauja ta pati leksika ir arogancija. Nuolat daug kas rašė, kad didelė dalis visuomenės ne tai kad konservatoriams nepritaria, tačiau yra jiems itin priešiška dėl pastarųjų didelės arogancijos visur ir visada. Tiek vidaus, tiek užsienio politikoje. Nors atrodo, kad jeigu nori kažko pasiekti, tai nereikia bent jau tyčiotis iš to, su kuriuo nori susitarti. O patyčias matome ir užsienio politikoje. Juk Lietuva primena Albaniją, kuri vienu metu buvo vos ne paskelbusi karą visam pasauliui. Tada ji buvo tikrai labiausiai nepriklausoma šalis. Žmonės Lietuvoje nuolat gąsdinami karu ir tas gąsdinimas prisideda prie emigracijos. Nebent valdžios žodžiai jau visiškai neveikia tautos, gal ir taip. Nes Lietuvos valdžios socialinė ir ekonominė politika rodo, kad ji netiki, kad rusai puls. Tačiau nuolat kartoja, kad perka ginklus, įves visuotinę vyrų karinę tarnybą. Kalbamos dar didesnės kvailystės - kad net merginas šaukti į kariuomenę. manau, kad tokie lozungai skirti vidaus politikai, ir tai tarsi rodo, kad kitų problemų Lietuvoje nėra. Nors valdžia puikiai žino, kad Rusija Lietuvos nepuls, tačiau naudoja tokią retoriką žmonėms gąsdinti ir atitraukti jų dėmesį nuo kitų problemų. Be abejo gynyba turi būti stiprinama, tačiau nereikia to kartoti kas dieną. Juk šiandien žiniose vyrauja trys temos - Kildišienė su Karbauskiu, rusai puola. perkame ginklus. Vyksta toks žmonių protų apdorojimas ir jis veda prie visuotinio abejingumo. Tai veda prie esminio valdžios tikslo - kad nebūtų jokių protestų dėl socialinės nelygybės ir skurdo. Tačiau toks karo kurstymas, žinoma, skatina emigraciją ir žmonių abejingumą.

- Tai kas čia tas "lėlininkas", kuris tampo virvutes?

- Manau, kad to "lėlininko" net nėra. Juk buvo sakoma, kad Rolandą Paksą vertė "elitas" tačiau tai kažkokia mistika. Juk jeigu kalbėtume, kad tai vien konservatoriai tai tarp jų Ramanauskas yra tikras konservatorius, tačiau daugelis tų asmenų kažin ar yra konservatoriai. Juk jeigu kas nors pasikeistų, jie tuoj pat pultų tuos pačius konservatorius. Tačiau matyt, pas juos yra kažkokie gilūs kompleksai ir be Froido čia nieko nepaaiškinsi. Juk tą žurnalistų įniršį kartais net sunku suprasti - prilekia su mikrofonu degančiomis akimis - iš kur tiek neapykantos? Nors jie nenaudoja fizinio poveikio priemonių tačiau naudoja "žodinio poveikio priemones".

- Tačiau kaip baigsis tas konfliktas tarp Skvernelio ir Karbauskio? Kaip greitai jie išsiskirs? Per kelis mėnesius?

- Manau, kad ilgiau nei per vieną mėnesį, tačiau aišku kad siekiama "Žaliuosius valstiečius" sunaikinti kaip politinę jėgą, suskaldyti, ir tai aiškus ženklas, kaip vertinama daugumos žmonių nuomonė ir pasirinkimas. R.Paksas buvo nušalintas, nes nepatiko elitui. Dabar "valstiečius" taip pat siekiama nušalinti, ir pakeisti rinkimų rezultatus. Ir tokiais metodais, kurie kelia pasibjaurėjimą. Man žymiai elegantiškiau atrodo 1926 m. gruodžio perversmas Lietuvoje. Visai be reikalo sušaudė tuos keturis komunistus - geriau būtų perdavę rusams, kurie juos patys būtų sušaudę. Tačiau tada nebuvo jokių įžeidinėjimų ir Antanas Smetona nieko neįžeidinėjo ir nemoralizavo, o ramiai su visais kalbėdavo. Todėl toks dabartinių politikų "bobiškumas", kai keikiami visi oponentai, jau net nekalbant apie Rusijos prezidentą - jį visi nori apspjauti. Atrodo, kad Lietuva yra didžioji valstybė, tokia, kaip pvz., Prancūzija ir visus kaltina, kad jie "prorusiški". Tačiau toks kalbėjimas skirtas vidaus politikai, nes užsienyje tai niekam neįdomu. Ir toks agresyvus puolimas tampa antrąja žmogaus prigimtimi. Manau, kad nors dabar vargu ar pavyks nušalinti Donaldą Trampa, tačiau jeigu į JAV nusiuntus Makaraitytę, Garbačiauskaitę ir Jakilaitį, tai tokia kompanija galėtų nuverti ir JAV prezidentą. Todėl toks kalbėjimas Lietuvoje visiškai atbukina žmones - jie pradeda galvoti, kad tik tokiu keliu galima dalyvauti politikoje. Tačiau net Sąjūdžio laikais politikoje nebuvo tokio tyčiojimosi iš opozicijos. Lietuva tapo patyčių šalimi, nes moksleiviai ima pavyzdžius iš politikų ir žurnalistų.