Graudu žiūrėti, kaip "gelbėtojas" ir faktinis Seimo vadovas Ramūnas Karbauskis šį vakarą jakelaičio laidoje bandė pagrįsti savo paramą "fiziniams asmenims", tarp jų ir savo simpatijos Gretos Kilbišienės motinai.

Jeigu tiesa tai, kad "Agrokoncernas" iš tiesų nuomavo prabangų "Range Rover" G.Kilbišienės motinai, kuri dirba darželio aukėtoja ir gauna geriausiu atveju 300 eurų, tai kam jai reikalingas 40000 eurų kainuojantis "Range Rover", vien už kurio nuomą jai kas mėnesį reikėtų mokėti po 600 eurų, net ir sudarius trijų metų lizingo sutartį.

Todėl R.Karbauskio dovana savo simpatijai - tai tipiškas senstelėjusio "donkarlo" žaisliukas jaunai gražuolei, kuri tuo limuzinu važinėja į susitikimus su "rinkėjais".





Visa tai puiku, tačiau ką tokiai gražuolei veikti Seime, ir kodėl R.Karbauskis taip beviltiškai meluoja, išsisukinėdamas iš tokios paprastos istorijos?





Pats R.Karbauskis pripažįsta, kad koncernas niekur neskelbia teikiantis išperkamosios automobilių nuomos paslaugas. Pasak jo, „Agrokoncernui“ nereikia jokios reklamos. „Aš noriu pasakyti viena, kad „Agrokoncernas“ veikia rinkoje, „Agrokoncerno“ įmonės veikia rinkoje labai daug metų ir mes, jei pastebėjote, jūs tą puikiai žinote, reklamos koncernas visai niekur neužsakinėja, visiškai niekur neužsakinėja, todėl, kad visi puikiai žino, ką jis daro“, – sakė R.Karbauskis. Oficialiame koncerno tinklalapyje jokios informacijos apie automobilių išperkamąją nuomą rasti nepavyko. Todėl kyla įtarimų, kad „Agrokoncernas“ sutartis dėl išperkamosios automobilių nuomos gali sudaryti tik su savo darbuotojais. Pats koncernas to nei patvirtina, nei paneigia. Tokių žmonių kaip Greta Kildišienė yra šimtai, tūkstančiai, – teigė R.Karbauskis. „Agrokoncernas“ viešai skelbia turintis 265 automobilius. Be to, koncernas, atsakydamas į 15min klausimus, nurodo, kad automobilių išperkamosios nuomos verslu neužsiima. „Agrokoncernas“ nuolat neužsiima išperkamosios automobilių nuomos verslu, tačiau tokio pobūdžio sutartis nėra išskirtinis atvejis įmonės veikloje“, – nurodo „Agrokoncernas“. Tačiau jo savininkas R.Karbauskis antradienį surengtoje spaudos konferencijoje teigė, kad automobilių išperkamoji nuoma yra viena iš koncerno veiklos šakų. „Tokių žmonių kaip Greta Kildišienė yra šimtai, tūkstančiai", – lyg pamiršęs, kad automobilį nuomojosi ne pati Seimo narė, antradienį išrėžė R.Karbauskis.









Paimam bet kurio lizingo bendrovės tipinę lentelę, ir bus aišku, kad toks automobilis - tikrai ne darželio auklėtojos kišenei.

Spausdinti

Rezultatai