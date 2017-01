„Mano sūnų nužudė Kęsto Komskio gauja“

Aurimas Drižius

Taip „Laisvam laikraščiui“ teigia Šilutės gyventoja Zosė Andriulaitienė, kuri iki šiol netiki prokuratūros versija, kad jos sūnus Donatas Andriulaitis pats įkrito į upę ir paskendo.

Mat Donatas Andriulaitis jau daug metų dirbo Škotijoje, naftos platformoje, ir buvo apmokytas, kaip elgtis atsidūrus vandenyje. Aukos motinai Zosei Andriulaitienei nekyla abejonių, kad jos sūnus nužudytas dėl pinigų, kuriuos jis uždirbo Škotijoje, mat po nužudymo visas jo turtas, tame tarpe ir išmoka už gyvybės draudimą, atiteko buvusio Seimo Antikorupcijos komisijos pirmininko Kęsto Komskio biuro Šilutėje sekretorei Daivai Liaugaudaitei.

Motina pasisamdė labai brangų ir gerą, jos nuomonę, advokatą Rimą Andrikį ir pabandė priversti policiją dirbti – ji puikiai žino, kad jos sūnų užmušė piliečiai, anksčiau dirbę Klaipėdos rajono policijoje. Yra net liudininkų parodymai, kaip jie gyrėsi, kaip prieš mirtį trankė Donatui Andriulaičiui galvą. Tačiau policija ir prokuratūra “nustatė”, kad D.Urbonas įkrito į upę ir paskendo, tyrimas nutrauktas, “nesant nusikaltimo sudėties”.

Prokuroras J.Petuchov parašė, kad D.Andriukaitis gal galėjo mirti dėl asfiksijos (uždusimo, vandeniui patekus į kvėpavimo takus. „Tačiau teismo medicinos ekspertizė nustatė, kad aukos plaučiuose vandens nėra - taigi, į vandenį kūnas įmestas jau negyvas, - sakė Zosė Andriulaitienė, - nieko nėra baisiau, nei Lietuvos teisėsauga“.

Buvusio advokato Rimo Andrikio paklausėm, kaip žuvo Donatas Andriulaitis:

- Kokiomis aplinkybėms žuvo D.Andriulaitis?

- Kaip sakoma, prokurorai nutarimus priima, vėliau patys juos naikina, Suprantu motinos skausmą ir visa kita, tačiau, jeigu Lietuvoje būtų toks prokuroras, kuris norėtų įsigilinti į tuos klausimus, tai būtų vienas rezultatas. O jeigu nenori naikinti savo nutarimo, tai yra kitas rezultatas. Jau praėjome visas procedūras teisme, ir Lietuvoje neliko ką veikti – priimtas sprendimas netenkinti mūsų skundo.

- O dėl ko jūs skundėtės, kokios aplinkybės jums neaiškios?

- Mes manome, kad teismo medicinos ekspertizė nėra išsami, nėra atsakyta į klausimus, ar žmogaus kaulai nebuvo sužaloti, ir ar jis nebuvo sumuštas. Nes duomenų šiokių tokių yra, kad D.Andriulaičio atžvilgiu buvo vartojamas smurtas.

- Kokių duomenų?

- Yra liudininkų, kurie tvirtina, kad prieš mirtį buvo incidentas, kurio metu smurtas buvo naudojamas. Ekspertai, apžiūrėję kūną išoriškai, parašė išvadą, kad nėra išorinių sužalojimų. Mes prašėme peršviesti kūną, nes norėjome sužinoti, ar jis nebuvo rimčiau sužalotas. Išoriškai pažiūrėti lavoną yra vienas dalykas, o padaryti tyrimus – visai kas kita.

- Motina sako, kad sūnaus plaučiuose nebuvo vandens, todėl neva jis buvo įmestas į vandenį jau negyvas?

- Kad jis nuskendo, tai padaryta kategoriška išvada. Tačiau artimesnė tiesai yra išvada, kad sumuštą žmogų įmetė į vandenį. Vis tiek jo mirties priežastis yra paskendimas, o ne kokia nors kita. Ten yra ir daugiau prieštaringų duomenų, mes juos ginčijome, tačiau Šilutės ir vėliau Tauragės teismas mūsų visus skundus atmetė. Mes išnaudojome visas galimybes, kurias Lietuvoje galima išnaudoti. Tačiau tai netrukdo kuriam nors prokurorui dėmesingiau pažiūrėti ir atnaujinti tą ikiteisminį tyrimą. Toks variantas įmanomas, tačiau mano asmeninė nuomonė tokia, kad kada klausimas liečia teismo medicinos ekspertizę ir jos nepilnumą, tai yra rimti argumentai. Galime kibti prie liudytojo parodymų, kurie gali slydinėti į šonus, tačiau kai teismo ekspertizė yra neišsami, nevisapusiška, nepilna, ir ji lemia mirties priežastį ir mirties aplinkybes. Tai aš manau, kad tai stiprūs argumentai bylai atnaujinti. Tačiau tai tik mano manymas, nes prokurorai ir teisėjai mano kitaip.

- Tačiau ta pati Zosė Andriulaitienė turi pretenzijų ir jums – sako, kad jūs tik imitavote darbą?

- Aš taip sakau – pirmiausiai, nieko negaliu sakyti apie savo klientus. Tačiau gal kas nors galėtų būti ekspertu ir pažiūrėti visus mano veiksmus ir dokumentus – kaip kas parašyta, ir kaip kas vykdyta. Savo kvalifikaciją vertinti aš nesugebu.

- Kodėl motina visur šioje istorijoje įžiūri K.Komskio ranką?

- Nenorėčiau plėstis į tuos asmenis, kurie nėra nurodyti byloje. Aš maniau, ir manau, ir rašiau skundus, nes, mano giliu įsitikinimu, ikiteisminis tyrimas nebuvo objektyvus. Jeigu jis būtų objektyvus, galėtume kalbėti ir apie pavardes.

- Neobjektyvus kodėl – ar kad prokurorai tingėjo dirbti savo darbą, ar dėl kitų priežasčių?

- Negaliu pasakyti, kodėl pareigūnai atmeta mano argumentus, kurie man atrodo rimti. Gal aš visai kvailas, ir mano argumentai kvaili, ir rimti pareigūnai mano, kad tai smulkmenos. Gal iš tikrųjų ar perdedu tuos argumentus, tačiau aš rėmiausi tiek savo klientės nuomone, ir tais bylos duomenimis, kuriuos mačiau savo akimis. Padariau, ką man leido mano kompetencija. Nors gal būt, aš nebuvau kompetentingas.

- Nenusivylėte savo profesija, nes daug advokatų dažnai nusivilia savo darbu?

- Ne, čia atskira tema – ar iš tikrųjų žmogaus teisės ir interesai artėja prie teisingumo? Aš visą laiką sakiau, kad šie dalykai tolsta nuo teisingumo, ko gero. Tačiau tai apibendrinta nuomone, nes kartais būna taip, kad teisingumas triumfuoja. Tačiau stebime ir kitas tendencijas – nenorą ką nors tirti.

- „Valstiečiai“ žada „ypatingą prokurorą“ – gal jis galės ką nors pakeisti?

- Kas yra „ypatingas“ prokuroras – jeigu bent vieną iš dabartinių prokurorų pavadinsi „ypatingu“ mėnesiui ar metams, tai jo įgaliojimai liks tie, kurie nurodyti įstatymuose. Jis nebus ypatingas, na nebent ta prasme, kad gaus tirti kokią nors ypatingą bylą. Tačiau tada jis bus tik įžymus, o ne „ypatingas“. O tam, kad taptum „ypatingu prokuroru“, reikalingi kiti kriterijai ir net kitas pavaldumas. Jeigu jis neiškils aukščiau generalinio prokuroro, jis nebus ypatingas.

Zosė Andriulaitienė: „Andrikis tik tempė gumą“

Donato motina Zosė Andriulaitienė atsakė į LL klausimus:

- Kodėl esate nepatenkinta advokato Andrikio darbu?

- Jis tik tempė gumą, kaltino prokurorus, o prokurorai sakė, kad „jūsų advokatai nieko nedaro“. Šilutėje dirba toks Tomas Leščinskas, jis buvo mano advokatas. Jis man visą laiką sakė, kad „koks čia darbas, jeigu dirbti neleidžiama“. O pabaigoje mano advokatas man pasakė, kad „mes nedirbame, tik imituojame“. Advokatas sakė, kad jis viską žino, kas padaryta su mano sūnumi. Tada aš telefonu tai pasakiau R. Andrikiui, tai tas net uždraudė T.Leščinskui su manimi kalbėti. Nes aš daugiau su niekuo nebendrauju, nes bijau, kad man pačiai padarys taip, kaip mano sūnui Donatui – nužudys.

- Bet jeigu jūs pasamdėte advokatą R. Andrikį, kad tirtų sūnaus nužudymą, koks jam interesas tai slėpti, ir kodėl jis taip elgiasi?

- Jis paėmė 5 tūkst. latų Donato pinigų – jam net sakiau, kad tie pinigai Donato rankomis uždirbti. Tačiau apie R. Andrikį vėliau aš tik sužinojau Šilutės policijoje – toks advokatas Kairys (jį buvo pasamdžiusi ir Liaugaudaitė) man siūlėsi dykai savo paslaugas, „ne taip, kaip Andrikis“. Nors aš iš pradžių galvojau, kad Andrikis labai geras advokatas, tačiau kai reikėjo išvažiuoti į Angliją, skambinau jam iš Anglijos, tariausi susitikti, tačiau atvažiavau į Vilnių ir jo nebuvo. Andrikis tarnauja tai partijai „Tvarka ir teisingumas“.

- Taip, tačiau kodėl prokuratūra nusprendė, kad jūsų sūnus nuskendo, nors plaučiuose vandens nebuvo – reiškia, kad kūnas buvo įmestas į vandenį jau miręs?

- Jis dingo be žinios kovo 27 d., o balandžio 3 d. turėjo skristi į Škotiją, į darbą. Jis dirbo Škotijos naftos kompanijoje, ir į darbą skraidydavo iš Palangos. Dirbdavo pamainomis - dirbo pusę mėnesio, paskui dvi savaites būdavo laisvas. Uždirbdavo daug, buvo draustas didele pinigų suma. Dar kai jis dirbo Afrikoje, turėjo sąskaitą Ūkio banke, ir tame banke dirbo tokia moteris, Liaugaudaitė. Ji dirbo Ūkio banke, ir matė Donato sąskaitą tame banke, kad jis turi pinigų. Priklausė tai gaujai, į kurią buvo susibūrę Šilutės policininkai, atleisti iš darbo už mašinų vagystes. Jie visą laiką reketuodavo Donatą, nes žinojo, kad jis banke turi pinigų – kai važiavo taksi, tie vyrai buvo sustabdę jį taksi automobilyje ant Rusnės tilto, ir reikalavo duoklės. Donatas bijojo, kad jį nužudys, todėl nušoko nuo tilto, ir susilaužė šlaunikaulį. Mano sūnus buvo įtrauktas į konvejerį , o ta Liaugaudaitė buvo išsivežusi jį į Kėdainių rajoną

- Tačiau ar ta Liaugaudaitė buvo jo draugė, pagimdė jam sūnų?

- Ji pati sakydavo, kad buvo nėščia nuo Donato, o mano sūnus niekada to nepripažindavo, klausdavo jos, prie ko čia aš, jeigu tu nėščia? Nei mes kartu gyvenome, nei buvome kartu.

- O prokuratūra nustatė, kad Liaugaudaitė buvo jo sugyventinė?

- Kokia čia sugyventinė? Donatas gyveno ir dirbo Anglijoje, o grįžęs į Lietuvą, gyveno pas mane. O tas Liaugaudaitės vaikiukas labai mylėjo Donatą. Mano sūnui buvo 33 metai, jis buvo jautrios širdies, savo vaikų neturėjo, todėl ir mylėjo tą berniuką.

- O ar tiesa, kad buvo reikalaujama perrašyti Donato gyvybės draudimą?

- Taip, jie reikalavo, kad Donatas perrašytų gyvybės draudimą Liaugaudaitei. O tas draudimas buvo man užrašytas, o ne Liaugaudaitei, ir Donatas sakė, kad jis niekada jo neperrašys Liaugaudaitei. Todėl jį ir kankino, ir nagus nulupo bekankindami. Po to nužudė, ir numetė į upę, galvojo, kad į marias lavonas nuplauks. Tačiau buvo Velykų trečia diena, žvejojantys vaikai pamatė kūną, ir jį ištraukė, paskambino 112. Tačiau į įvykio vietą net nebuvo iškviestas net teismo ekspertas.

- Tačiau kodėl prokuratūra šios tragedijos netiria kaip nužudymo?

- Todėl, kad čia visi susiję su tais „komskiniais“. Kai Donatą nužudė, tai Komskis pasisodino Liaugaudaitę savo sekretore Šilutės biure. Manau, kad tie visi prokurorai ir teisėjai susiję su Komskiu, todėl ir netyrė Donato nužudymo, o pripažino, kai tai neva nelaimingas atsitikimas – neva įkrito į vandenį ir nuskendo. O ta grandinė ir eina iki pat viršaus. Tik kai Donatą palaidojau, sužinojau, kad visas jo turtas (automobilis, žemės ir gyvybės draudimas) perrašyti Liaugaudaitei. Tiek esu pavargusi nuo tų advokatų, turėjau pastoviai tikrinti, ką jie rašo. Norėjau kelis kartus nuvažiuoti pas Andrikį ir pasiimti bylos dokumentus, buvau atvažiavusi į Vilnių, ir jis nekeldavo telefono.

- O kokia nustatyta Donato mirties priežastis?

- Ji apskritai nėra nustatyta – parašyta, kad mirė nuo asfiksijos, neva uždusęs vandeniu. Nors jis dirbo naftos platformoje Šiaurės jūroje, buvo nuolat apmokamas, kaip išsigelbėti, įkritus į vandenį. O prokuroras parašė – „nuo asfiksijos“, neva uždusęs. Tačiau kodėl tada plaučiuose nėra vandens, jeigu jis paspringo vandeniu?

Pati Daiva Liaugaudaitė tokias Zosės Andriulaitienės kalba vadina kliedesiais ir vadina motiną „psichiškai nesveika“. „Jūs man, kuri augina jo sūnų, ir tai pripažino net Aukščiausias teismas, užtraukėte daug problemų, - sakė D. Liaugaudaitė, pati paskambinusi į LL redakciją, - visa tai, ką pasakė Donato motina, yra šmeižtas. Jau per vėlu – kreipiausi į advokatą, jis užsiima šiais reikalais“.

Į LL klausimus atsakė ir kitas Z.Andriulaitienės advokatas Tomas Leščinskas:

- Kas nutiko Donatui Andriulaičiui? Kodėl jo motina kaltina prokuratūrą dėl sūnaus nužudymo nuslėpimo?

- Taip jau išėjo, kad išsiskyrė mūsų keliai. Paskui advokatai lieka kalčiausi. Pagrindinis jos advokatas buvo vilnietis Andrikis, dabartinis Seimo narys. Jis vedė baudžiamąjį procesą, o aš atstovavau tik civilinėje byloje su Liaugaudaite dėl D.Andriulaičio tėvystės nustatymo. Tik kartais dalyvaudavau baudžiamojoje byloje, kai Andrikis negalėjo atvažiuoti į Šilutę. Dabar situacija yra tokia – yra Aukščiausiojo teismo nutartis, kuria atsisakoma sudaryti galimybę ekspertizei nustatyti, kas yra vaiko tėvas. Nors pats Donatas Andriulionis iki pat savo mirties atlikinėjo tėvystės testus, tai reiškia, kad abejojo savo tėvyste. Tačiau teismas nematė reikalo viso bylos nagrinėjimo metu atlikti tokį tyrimą. Byla nuėjo net iki Aukščiausiojo teismo, ir šis nusprendė, kad nereikia čia jokių ekspertizių, ir kad čia viskas ir taip aišku. Nors aš ir nesutinku su tokiu vertinimu.

- O kodėl buvo svarbu nustatyti Liaugaudaitės vaiko tėvystę? Koks motyvas?

- Tai paveldėjimo klausimai. Kadangi Liaugaudaitė turi sūnų, ir jis nepilnametis, tai visas Donato Andriulaičio turtas atitenka administruoja Liaugaudaitei. O su ja motinos santykiai yra labai įtempti. Nes jeigu būtų nuginčytas faktas, kad D.Andriulaitis yra Liaugaudaitės vaiko tėvas, tai visas jo turtas atitektų motinai. O dabar mama nieko negauna, viskas atitenka vaikui, o vaikas nepilnametis, viską valdo Liaugaudaitė. Todėl ginčo esmė ir buvo tokia – bandyti ginčyti vaiko tėvystę. Nes yra duomenų, kad D.Andriulaitis neseniai iki savo abejotinos žūties siuntė tyrimams savo ir vaiko DNR pavyzdžius, norėdamas nustatyti, ar jis to vaiko tėvas. Tik faktas, kad ta tyrimo laboratorija yra abejotina, ir jos rezultatai nepatvirtinti, be akreditacijos. Tačiau teismas manė, kad to užtenka, ir oficialios ekspertizės net neskyrė.

- Tai ką ta neakredituota laboratorija nustatė?

- Tai, kad D.Andriulaitis neva yra Liaugaudaitės vaiko tėvas. Tačiau toks ekspertizės įrodomoji vertė yra labai abejotina – ji nei įtraukta į ekspertinių įstaigų sąrašą, nei turi akreditaciją. Tačiau skundą Aukščiausiam teismui labai gerai ruošė Andrikio kontoros advokatė, tačiau to neužteko – LAT nusprendė, kad ekspertizės nereikia.

- Tačiau kokiu būdu žuvo Donatas Andriulaitis?

- Prokurorai nusprendė, kad jis neblaivus įkrito į tvenkinį ir nuskendo. T.y. mirtis įvyko dėl jo paties neatsargumo. Tačiau dėl to yra didelių abejonių, nes įvykio vietoje policija neatliko savo darbo ir paliko labai daug neatsakytų klausimų ir nepaneigtų aplinkybių. Nebuvo ekspertizė padaryta, kur jis galėjo įkristi į vandenį ir kodėl ir ar galėjo būti nuskandintas kitoje vietoje. Policija dirbo labai paviršutiniškai – net neištyrė įvykio vietos, nurašė, kad eilinis girtuoklis neva įkrito į vandenį ir paskendo. O paskui, kad advokatai pradėjo rašyti skundus, policija atgaline data bandė daryti tyrimus, tačiau tik tam, kad galėtų save pateisinti i ir tos abejonės veda motina iš proto – ji tiki, kad sūnus buvo nužudytas, nes daug klausimų neatsakyta. Oficiali mirties priežastis – asfiksija, tai yra neva užduso, vandeniui patekus į kvėpavimo takus. Medicininiai tyrimai daryti.

- Byloje yra įrodymų, kad prieš mirtį A.Andriulaitis buvo sumuštas, tačiau paskui „pats nuskendo“?

- Taip yra tokių duomenų, tačiau prokurorai nusprendė, kad tai pats Andriulaitis kaltas ir prie visų kabinėjosi. O faktas toks, kad tikrai – toje kompanijoje buvo konfliktas.

- O kiek tiesos tame, kad jos sūnų persekiojo ir reketavo gauja kažkokių ekspolicininkų?

- Nemanau, nes čia jau motinos asmeniškumai. Visur ji mini Kestą Komskį, nes tas kraštas garsėja kontrandandinėmis cigaretėmis, ir viską ji suveda į tą pusę. Ją dar šokiravo, kad Rimas Andrikis su ta partija pateko į Seimą. Z.Andriulaitienė įsitikinusi, kad tai ne atsitiktinumas, nors R.Andrikis tikrai dėjo visas pastangas, kad tą nusikaltimą išaiškinti. Bandėme duoti visas aukos pokalbių išklotines, tačiau prokuratūra atsisakė tai padaryti.