Seimo pirmininkas V. Pranckietis su VSD kontroliuoja, kas turi būti žiniasklaidos savininkai

Seimo pirmininkas V. Pranckietis kontroliuoja, kas turi būti žiniasklaidos savininkai

Aurimas Drižius

Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis antradienį su Valstybės saugumo departamento vadovu Dariumi Jauniškiu aptarė Švedijos žiniasklaidos koncerno „Modern Times Group“ (MTG) galimus planus parduoti verslą Baltijos šalyse, įskaitant TV3 televizijų grupę. REKLAMA „Žiniasklaidos srityje nerimą kelia TV3 pardavimas. Kalbėjome, kas galėtų būti ateityje savininkas“, – po susitikimo žurnalistams Seime sakė parlamento vadovas. Anot jo, savininkai gali turėti įtakos televizijos kanalo turiniui. „Tai galbūt išankstinis susirūpinimas. Kai tik atsirado žiniasklaidoje, kad yra sprendimas parduoti, žinoma, atsiranda ir galvojimas, o kas nupirks“, – aiškino jis. VSD direktorius D.Jauniškis taip pat sakė, kad būsimas TV3 įsigijimas kelia susirūpinimą. REKLAMA „Pagrindinis dalykas – kas tie investuotojai, kad nebūtų tam tikros įtakos iš Rytų“, – teigė pareigūnas.

Kitaip sakant, žiniasklaida Lietuvoje jau taip žemai puolė, kad turi nuosavybės klausimą derinti su tais, kurių darbą privalo prižiūrėti ir kritikuoti, tai yra tą pačią įstatymų leidėjų ir vykdomąją valdžią. Kaip dabar ta pati žiniasklaida galės kritikuoti tuos, kuriems atsiskaito. Liūdna, tačiau žiniasklaidos Lietuvoje beveik nebeliko.

Ironiška, tačiau tokioje stebuklų šalyje, kaip Lietuva, tokiomis nesąmonėmis jau niekas nebesistebi. Juk dabar per LNK ir Tele3 žinias mes kasdien stebime bent po tris surežisuotus reportažus apie tai, kaip Dalia Grybauskaitė glosto vaikučių galvas, ir atsako į iš anksto suderintus su „žurnalistais“ klausimus, ir transliuoja atmintinai išmoktus atsakymus. Jokios gyvos diskusijos ar priešingos nuomonės Lietuvos televizijose jau seniai neberasi.

Neįtikėtina, tačiau geriausiu laiku vakare visos televizijos transliuoja dainuojančius papus ir pseudo žvaigždes. Todėl labai pasigendu bet kokios polemikos Lietuvą užvaldžiusiai Grybauskaitės diktatūrai, kuri net pačią didžiausią nesąmonę ar aferą, tokią, kaip, pvz., „Independence“ pateikia kaip ekonominį stebuklą.

Kitas dalykas, tai, kad iš žiniasklaidos savininkų jau bėga užsienio kapitalas, dar vienas įrodymas, kur sminga ši šalis. Prisimenu, kaip Tele3 metė lauk iš darbo Rūtą Janutienė vien už tai, kad parengė neblogą laidą apie Grybauskaitės komunistinę jaunystę. Tokia laida būtų pritraukusi milijoninę auditoriją, o su ją – ir didžiulius reklamos kiekius. Todėl neįtikėtina, kad tokią auksinius kiaušinius dedančią vištą, kaip Rūta Janutienė, Tele3 be ceremonijų išgrūdo lauk. Nejaugi ta visur tvyranti baimė užvaldė ir švedus – apie kokius nors samdomus „direktorėlius“ neverta net kalbėti.

Pateikiu dar keletą komentarų dėl minėto Pranckienčio noro kontroliuoti visą žiniasklaidą : kaip naujiena yra sužinoti, kad tai spec. tarnybos užsiima žiniasklaidos turinio formavimu? ką reiškia "dekonstravimas"? tai ko verti teiginiai apie žiniasklaidą, kaip ketvirtąją valdžią? visuomenei ne konstravimu /dekonstravimu, informacinių karų reikia - o objektyvios ir kritiškos informacijos. Informacijos, kuria galima paikrinti, atsakingos informacijos, o dabar informacinių karų įkarštyje brukamas paskutinis šūdas, svarbiausio tokio brudo savybe - jis turi keikti Rusija ir personaliai- Putina. ir visi komitetai, saugumai, žiniasklaida tai išnyko i tą propagandinį žaidimą, kad nesustos net jei Trampas pagaliu per kuprą trinktelės, kad jau kryptį keisti reikia... Propaganda - tai ideologizuota informacija. Deja per paskutinius 2 metus - būtent propaganda ir liejasi iš tokiu "nepriklausomų" žiniasklaidų, kaip LNK ar TV3.. ypač žavingai skambėdavo TV3 žyniu komentatorius kai komentuodavo "rusu žiaurumus" Aleppe, vis iliustruodami kažkokiais dūmuose paskendusiais video, kurių neįmanoma nustatyti nei filmavimo vietos nei metu.. gal 2012 filmuota, gal 2014, gal 2015, gal 2016 - bet šiuolaikiniai žurnalistai net i JAV praeities šerifus nepanašūs - anie pirma šaudavo, paskui aiškindavosi, o šiuolaikinis žurnalistas skuba naujiena paskelbt ir niekas nesiaiškins - feikine ji ar tikra, nei skelbimo momentu, nei po to.. iš to lieka daryti išvada, kad šiuolaikiniame oligarchiniame pasaulyje žurnalistai teliko iškamšos nepriklausomumo.. Kas moka, tas ir muzika užsako

Kaip ugnies to kaimyno iš rytų propagandos, ar informacijos pateikimo bijo, nesuprantu...iš šono juokingai atrodo, juk sąžiningai demokratinei valdžiai, kuri rūpinasi savo valstybe ir jos piliečiais, yra nekorumpuota ir nepriklausoma nuo išores įtakos.... jokia propaganda nebaisi, juk žmones myli savo valdžią ir valstybę, yra patriotai....ką čia taip reikia ginti ir slėpti?, dasigyvenom iki to ,kad laisvos rinkos sąlygomis valdžia nurodys kam priklausanti daiktą parduoti ,o kam ne....ir kuo mes po to skiriamės nuo Rusijos....kur valdžia kontroliuoja žiniasklaidą, nurodo ką rodyti, kaip informacija pateikti, o juk vienos tiesos nebūna.....