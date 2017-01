Pasak New York Times, didžiausia grėsmė Lietuvai – „blogeriai“, o VSD vadui D. Jauniškiui – dar ir „rūko aplinka“

Kristina Sulikienė

Kai nuaidėjo ir nuskambėjo per visus delfius ir lrytus naujiena, jog Lietuvoje „patyliukais“ atvežta daug specialiųjų operacijų pajėgų karių, nelabai pasitikėdama minėtomis „spaudos priemonėmis“, susiradau originalų New York Times straipsnį, pavadinimu „U.S. Lending Support to Baltic States Fearing Russia“.

http://www.nytimes.com/2017/01/01/us/politics/us-baltic-russia.html?_r=0

Tikrai 2017 01 01 NYT rašoma apie JAV karius Baltijos kraštuose, tačiau niekur nėra žodžio „patyliukais“: priešingai, antraštė skelbia, kad mums yra „išnuomojama pagalba“. Tai yra, ne mes šeriame tuos priešpensijinius niekam nereikalingus karius, bet jie mums išsinuomoję, teikia pagalbą nuo labai baisios Rusijos, kurios, pasak kažkurio JAV karininko, „jie bijo labai, mirtinai“.

Kas tie „jie“ nedetalizuojama – turbūt norėta sumeluoti, jog gyventojai, nors kaip anksčiau rašiau, tie „jie“ bus greičiau „prisidirbę“ karininkai (priminsiu, jog LK išvogta nuo tualetinio popieriaus iki ginklų), ir atsargos kariškiai, kuriems buvo turbūt duotas terminas iki 2016 metų pabaigos paorganizuoti kokį nors lokalinį ir visai nehibridinį karą – gal dėl to nebijodami nei teismų, nei prokuratūros, todėl buvo švaistomi LK pinigai, ir perkamos niekam nereikalingos šakutės, šaukštai ir samčiai, kurie vos nesupūdyti sandėliuose.

O jau kai nepavyko to karo, nuo kurio turbūt būtų ginamasi šaukštais, šakutėmis ir samčiais, suorganizuoti – bet gal kaip nors pavyks iki 2017 01 20 – Donaldo Trumpo inauguracijos - tada „jie“ ir išsigando. Ar Rusijos, ar užsakovų – bala žino.

Dar labai krito į akį tame ilgame kaip paklodė straipsnyje cituojami mūsų VSD vado Dariaus Jauniškio žodžiai, kuriais baigiamas straipsnis.

Prieš tai toks rimtas ir solidus laikraštis kaip NYT rašo, jog liepos mėnesį vienas blogas netinkamai pacitavo LK vadą Žuką, ir neva ta netinkama citata iš karto buvo ištransliuota Rusijoje.

„Tai yra pats geriausias Rusijos propagandos pavyzdys“,- konstatuoja iki šiol solidžiu laikytas vienas didžiausių JAV laikraščių.

Priminsiu, jog kai rugpjūčio mėnesį tas pats LK vadas Žukas, tiksliau jo kapitonas dešinioji ranka Neimontas visur kreipėsi, į VSD ir AOTD, ir turbūt į kosminę bei atominę žvalgybas, kad yra melagingai pacituotas tokiame bloge visuomenedotcom, kad Žukas neva niekada nesakė, jog „Rusijos grėsmės šiuo metu nėra“ (nors taip sakė pernai metų vasario mėnesį ne tik visiems laikraščiams, bet ir TV laidos LRT metu) – tuomet Rusijos spauda tiesiog išsityčiojo iš Žuko, ir pavadino šitą „skandalą“ „internetinio dvynio“ skandalu: „Generolas komanduojantis Lietuvos armijai“,- rašė nedraugiška, propagandinė Rusijos žiniasklaida, ir verčiu pažodiškai, nes rusų kalbos koloritas buvo neįtikėtinas, - nurodė išsiaiškinti,kas jo vardu rašinėja internete – tai yra, kas tas jo „interneto dvynys“, nes jis pats tikina žodžių, kad Rusijos grėsmė, niekada nėra sakęs“. Susidarė įspūdis, Rusijos spaudoje yra lietuvių kalbą mokančių asmenų, kurie akivaizdžiai matė, jog kapitonas Neimontas meluoja, ir kelia dirbtinį skandalą: todėl Žukas įvardytas „susidvejinusiu“.

Kapitonas Neimontas maždaug 10 mln. ir daugiau skaitytojų turinčiai auditorijai davė mintį, kad jo šefas yra nestabilus, ir nesusigaudo, ką sako, ir ko nesako. Toks kapitonas niekada neatsakė nei tarnybine, nei baudžiamąja tvarka, nors tyčia diskreditavo LK vadą Žuką.

Tai kas gi čia užsiėmė propaganda, ir faktų iškraipymu?

Čia turbūt irgi tikras Lietuvos patrioto – o iš tikrųjų Rusijos propagandos rankai sudirbusio kapitono Neimonto – tikro Lietuvos kariuomenės propagandisto - pavyzdys?

Straipsnis baigiamas VSD vado Dariaus Jauniškio, visur pabrėžiant, jog dar visiškai neseniai jis vadovavo specialiųjų operacijų pajėgoms Lietuvoje, žodžiais, kad labai sunku susigaudyti šitoje „rūko aplinkoje“.

Štai čia ir norėtųsi paklausti Dariaus Jauniškio: jeigu jam LK vado Žuko, jo dešiniosios rankos Neimonto, bei visų kitų, kuriuos pastoviai kažkas neva netinkamai pacituoja, ir neva dėl to neva netinkamo pacitavimo neva Rusijos propagandinė žiniasklaida, kuri, reikia suprasti, iš viso nesuvokia, ką šitie kalba, ir geriausiai suvokia, kai koks nors niekam nežinomas, 100 skaitytojų turintis blogelis kažką pacituoja – tai kokia čia tada žvalgyba, jeigu ney žvalgybos vadui čia viskas atrodo kaip „rūko aplinka“ („foggy environment“)?

O be to, rūkyti yra nesveika, ir nuo Naujųjų metų draudžiama rūkyti, jeigu tai yra stipriau, negu cigaretės.

Antra: „blogai“ patys savaime negali būti grėsmė.

Grėsmė yra apie kibernetinius saugumus nuolat kliedinčios ir savo pačių saugumo negalinčios susitvarkyti tarnybos.

Paprasčiausias Amerikoje registruotas „blogas“ „mato“, kada kas iš VSD, AOTD ar KAM skaito naujienas – nes sistemos yra sukurtos „referuoti“.

Gal galėtų Darius Jauniškis, beje, atsargos vis tik pulkininkas iš SOP, ir turbūt dar ir „prirašymą“ AOTD turintis, išsiaiškinti: ar būtina VSD, AOTD ir KAM jungtis būtinai per savo tarnybines sistemas – jeigu jos yra „peršviečiamos“, ir tarkime, matosi, jog 20 valandą vakare apie Karo kartografijos centro išlaidas skaitė tokia KAM viešųjų ryšių specialistė Eglė Trataitė? Nes sistema išmeta jos adresą egle.trataitė@milt.lt, o prie adreso matosi, kad ji skaito konkretų straipsnį?

Akivaizdu, jo Eglė, kaip viešųjų ryšių specialistė, rūpinasi, kaip „užglaistyti“ skandalą, jeigu jis kils – o ne tuo, kad kariams yra duodami visiškai suplyšę žemėlapiai, nes „nėra pinigų“ – kai Kauno rajone esantis Karo kartografijos centras juos žarsto tūkstančiais?

Gal ne bloguose yra „grėsmė“ – o mūsų valstybinių sistemų, kurios nuolat po 5 mln. eurų išmeta įdieginėdamos saugumus, ir visokius kitokius kibernetinius velnius, nesaugumas? Kodėl KAM tarnautojai tarnybos metu skaito prisijungę prie savo tarnybinės paskyros – ką tokiu būdu bandoma pasiekti: gal „atsižymėti“, kad jie iš viso yra darbe?

Ir ką tuomet veikia VSD - saugumo organizacija – jeigu tas pats VSD „peršviečiamas“: matosi, kada jie ką skaito? Jeigu VSD sistemos tokios nepatikimos, gal vertėtų iš Vytenio 1 nueiti kad ir gretimais esantį viešbutį: ten hole yra keletas kompiuterių, ir joks blogeris nesupras, kad jo portalą skaitė saugumietis, jeigu jam sistemoje rodys toje pačioje gatvėje esantį viešbutį – arba iš viso nieko nerodys – nes saugumietis jungsis iš bendros viešbučio serverio sistemos, o ne savo asmeninės, tarnybinės paskyros?

Va čia ir atsakymas, kodėl jie paskelbė „grėsme“ „visus blogerius“ – net jeigu asmeninį „blogą“ turi ...Seimo narys. Nes blogas tiesiog turi papildomus įdiegius – kaip ir bet kuris interneto puslapis, nekalbant jau apie laikraščių portalus – jie visi „mato“ savo skaitytojus, jų kontingentą: ir ypač, jeigu tai yra VSD, KAM arba netgi SAM.

„Mano asmeninis puslapis buvo įtrauktas į „Kremliaus propagandinių“ sąrašą vien dėl to, jog jį „tiriant“ keletą kartų kažkokia sistema išmetė skiemenį „gryb“. Ir to užteko, kad mano puslapis jau propagandinis?“- piktinosi Rūtos Janutienės laidoje Seimo narys, pats buvęs specialiosios teisėsaugos tarnybos tarnautojas Povilas Urbšys.

Tai jeigu šitoms peršviečiamoms sistemoms didžiausia grėsmė...jie patys, tai tegul jie patys apie save ir praneša visose NATO asamblėjose.

O dabar juk vėl bus „raportuojama“, kad tokia baisa pabaisa Sulikienė su „Kremliaus portalu“ laisvaslaikraštis šaiposi iš Dariaus Jauniškio: bet gal nereikia kalbėti apie „rūko aplinkas“, ir niekas nesišaipys.

Nes, pripažinkime – labai nežvalgybiškai tai skamba.

Be to – persišviečia nekompetencija. Neįsivaizduoju Kinijos, Burundžio, Nigerijos, ar Rusijos žvalgybos vadovo kalbančio apie „rūko aplinkas“: jiems turbūt iš karto patikrintų sveikatą. O čia Lietuva, demokratiškiausia šalis postsovietiniame bloge: net kariuomenėje tarnauja tikri galimai „psichai“, ir jų iš ten iškrapštyti negalima. Buvau pasak kapitono Neimonto, LK „kelias dienas“ (iš viso 2 metus – matyt, tarnaujant KAM, 1 metai kaip viena diena...), tai prisižiūrėjau visko.

Jeigu Darius Jauniškis nesuvokia, kad vyksta pats didžiausias Baltijos kraštų militarizavimas nuo 1990 metų, ir įtampa tarp JAV ir Rusijos pasiekusi tokią įtampą, kurios nebuvo net Karibų krizės metu – o tai, išversiu į žmonių kalbą, buvo 3 pasaulinio karo – atominio – grėsmės akimirka, ir tą karo grėsmę JAV tuomet sunaikino, tiesiogiai pasikalbėjusi su Kremlium – ir nuo tos akimirkos buvo susitarta visada pirma pasikalbėti, tik po to, jeigu nepavyks, dislokuoti raketas - tai tada atsargos karininkams gal reikia eiti į atsargą, o ne bandyti susigaudyti „rūko aplinkose“.

Ypač, kai apie įstaigoje ir galvose tvyrantį rūką praneša vienas didžiausių JAV laikraščių.

Originali citata apie rūko aplinką:

“It’s difficult to recognize in this foggy environment the actions that are taking place,” Mr. Jauniskis said.

Šaltinis:

http://www.nytimes.com/2017/01/01/us/politics/us-baltic-russia.html?_r=0