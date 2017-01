NATO rengiasi karui su Rusija Baltijos šalyse

Daugybė NATO ir JAV kariuomenės yra dislokuojama Lenkijoje ir Baltijos šalyse šiuo metu. Pasak Bundeswehr spaudos pranešimo, į šiuos kraštus sausio pradžioje atvyks trys JAV karo laivai, kuriuo šiuo metu kraunami Bremene, ir atveš kariuomenę, kuri dalyvaus NATo operacijoje „Atlantic Resolve". Apie tai rašoma Vokietijos portale :

https://linkezeitung.de/2017/01/01/KRIEGSVORBEREITUNGEN-GEGEN-RUSSLAND-US-ARMY-UND-BUNDESWEHR-VERLEGEN-KAMPFTRUPPEN-NACH-OSTEUROPA/

Dar lapkričio pradžioje JAV 3-iosios brigados kariai ėmė krauti šiuos laivus. Iš viso apie 2500 krovinių (sunkvežimių, karo mašinų, konteinerių) buvo pirma atsiųsti į Vokietiją, ir vėliau pergabenti į kitas Rytų Europos šalis per Lenkiją. Visi šie kroviniai bus pergabenti jūra sausio 6-8 dienomis ir vėliau sausuma geležinkeliu ir keliais iki sausio 20 d.

The Kieler Nachrichten jau minėjo, kad ši didžiausia apsiginklavimo operacija yra „didžiausia JAV pajėgų dislokacija Vokietijoje Nuo 1990 m“. Tai beveik 2000 tankų, haubicų ir kitų karo mašinų, kurios dalyvaus NATO manevruose, kurie užtruks devynis mėnesius.

Pasak JAV kariuomenės pranešimo, papildomi 4000 karių ir 2000 tankų turi būti demonstracija „pasiryžimo gynybai“. Kartu tai pratybos, kaip permesti į bet kurią Europos dalį reikiamas pajėgas bet kuriuo metu, pareiškė pulkininkas Tedd Bertulis, JAV pajėgų Europoje logistikos vadovas.

‚Praėjus trims metams po to, kai paskutinis JAV tankas paliko kontinentą, mes turime juos sugražinti, - sako JAV pajėgų Europoje vadas generolas Frederick "Ben" Hodges. Jis apibūdino šiuos pasirengimus kaip atsaką į Rusijos invaziją Ukrainoje ir Krymo aneksiją.

Rusija rengiasi karui, tęsia generolas. Visos Rusijos pajėgos mobilizuotos atitinkamai. „Tai nebūtinai reiškia, kad bus karas, tačiau viskas yra įmanoma, Maskva rengiasi šiam variantui“.

Iš tiesų viskas yra priešingai. NATO rengiasi karui su Rusija ir sistemingai plečiasi prie Rusijos sienų jau 25 metus po Sovietų Sąjungos žlugimo.

Ir Ukrainoje ne Rusija yra agresorius, tačiau JAV ir NATO. Vašingtonas ir Berlynas organizavo sąmokslą prieš prorusišką prezidentą Janukovičių 2014 m. kartu su vietos fašistais.

Nuo to be tokie Rusijos gynybiniai veiksmai panaudojami pulti Maskvą politiškai ir ekonomiškai.

Iki Donaldo Trampo nominacijos sausio 20 d. kraštutinės JAV valdančios klasės antirusiškos jėgos stengiasi, kad JAV ir NATO nuolat būtų karo padėtyje su Maskva net ir pradėjus vadovauti naujai JAV administracijai.

Šią savaitę respublikonų senatorius John McCain apkeliavo Baltijos šalis, kad jas užtikrintų, kad NATO joms padės. Trampas neseniai Estijos radijui pareiškė, kad jis turi remti NATO ir ginkluotos pajėgus turi būti pasirengę.

Be to, kiekvienas „patikimas“ JAV Kongreso narys Putiną laiko tuo, kuo jis ir yra „banditu, tironu ir KGB agentu“.

The Bundeswehr plays a central role in the dangerous escalation against Atommacht Russia, which increases the threat of a Third World War. "Without the support of the German Armed Forces, we are nowhere to go," Hodges explained when he joined the armed forces of the Bundeswehr.

"We used to be Transitzone, and one of our core tasks is to provide joint support tasks." And "We are open to these tasks together with ours American partners. "

In Germany, the American soldiers and their heavy equipment from Bremerhaven are to be transported by rail through Northern Germany to Eastern Europe. "About 900 wagons with military material are transported by rail from Bremerhaven to Poland. In addition, there are about 600 cargoes, which are also transported by train from the Bergen-Hohne train station to Poland. Nearly 40 vehicles are transported directly across the road from Bremerhaven to Poland ", says the press service of the Bundeswehr.

At the same time, Germany, which in the Second World War has completely overpowered Eastern Europe with a brutal extermination war, is already preparing the sending of combat groups to the Baltic States. Also in January, 26 tanks, 100 other vehicles and 120 containers will be relocated by rail to Lithuania.

In an interview with the military newspaper Bundeswehr currently confirmed General Volker Wieker that Germany had agreed with the United States, Canada and the UK to the NATO summit in Warsaw, "to go into the lead and each set up a battlegroup". Germany would send the Panzergrenadier battalion. On the spot in Lithuania, "additional supplies were made by the Dutch and the Norwegians, so that we will achieve a so-called full operational capability by the middle of the year".

What is meant by "Full Operational Capability" was underlined by a public exercise of the Bundeswehr in Grafenwoehr, with which the German battalion was preparing for the deployment. According to a video report of the Frankfurter Allgemeine Zeitung it went in the maneuvers to "an enemy attack on the Lithuanian-Russian border". The future commander of the NATO battle group in Lithuania, Lieutenant-Colonel Christoph Huber, declared the "tactical purpose" of the maneuver as follows: "The comrades of the second company successfully led the battle here, won time for their comrades Thereby destroying enemy forces. This is a highly intense combat training. "