Kaip Aukščiausiojo teismo teisėjas A.Abramavičius užsienio kurorte du butus "pigiau grybo" pirko. Ar - tai "seksodromas?"

Bendras darbas Prezidentūroje – bendras turtas

Žurnalas "Ekstra" dar 2006 m. rašė apie Aukščiausiojo teismo teisėją, buvusį prezidento Valdo Adamkaus patarėja Armaną Abramavičių, kuris užsiėmė investicijomis į nekilnojamąjį turtą užsienio kurortuose kartus su "pilkuoju kardinolu" vadinamu kitu V.Adamkaus patarėju Albinu Januška.

Paaiškėjo, kad A.Jnauška ir A.Abramavičių (abu buvusius V.Adamkaus patarėjus) sieja ir turtas Latvijoje. Liepojoje, prestižiniame name, A.Januška yra pirkęs vieną butą, A.Abramavičius įsigijęs du – vieno ir trijų kambarių butus. Kas tai – konspiraciniai butai, „seksodromas" ar paprasčiausia verslo investicija į nekilnojamąjį turtą?, klausė žurnalas "Ekstra".

„Tai paprasčiausias atsitiktinumas. Nuvažiavome į Latviją, pasitaikė proga ir nusipirkome. Buvo toks laikas, kai butai pigiai kainavo", – „Ekstrai" sakė dabar Konstitucinio teismo teisėjas A.Abramavičius, paklaustas, kokios aplinkybės lėmė, jog kartu su A.Januška įsigijo butus užsienyje. Anot Konstitucinio teismo teisėjo, praėjusiais metais butai Liepojoje kainavo „pigiau grybo", jis už kambario butą sumokėjęs „gal 3,5 tūkstančio latų" (apie 17 tūkst. Lt).

A.Abramavičiaus ir A.Januškos investicijos užsienio kurorte sutapo su CŽV kalėjimo statybomis Lietuvoje, už kurį šį užsienio žvalgybos organizacija Lietuvos pareigūnams sumokėjo milijonus dolerių kyšių. Šį faktą patvirtino ir JAV Senato Žvalgybos komitetas, tačiau Lietuvos generalinis prokuroras E.Pašliis iki šiol dengia šią nusikalstamą veiklą ir daro viską, kad šie nusikaltimai nebūtų išaiškinti. Neaišku, ar kyšiai atiteko V.Adamkaus patarėjams, tačiua kaip tik tuo metu Abramavičius ir Januška investavo į užsienio kurortus dideles sumas ir dabar galima tik ironiškai vertinti Abramavičiaus kalbas apie tai, kad butai Liepojoje, prabangiame name, per pačią nekilnojamojo turto brangimo karštligę jam kainavo "pigiau grybo".

Brangius kotedžus kaip tik tuo metu Turniškėsė įsigijo ir dar du V.Adamkaus patarėjai - E.Bagdonas ir R.Muraška. Vėliau prezidentūroje kuravęs užsienio politiką bei koordinavęs visų patarėjų korpuso darbą E.Bagdonas gavo URM Rytų Europos ir Vidurinės Azijos departamento ambasadoriaus ypatingiems pavedimams postą. R.Muraška grįžo į VSD.

Kaip žinia, VSD pareigūnas Vytautas Pociūnas buvo išsiųstas dirbti į Baltarusiją ir nužudytas, kai ėmė domėtis istorija, kaip Lietuvoje atsirado CŽV kalėjimas ir kurie pareigūnai gavo už tai kyšius.

"Tačiau V.Pociūnas ėmė kalbėti ir apie tai, kad nupirktas visas Lietuvos Valstybės saugumo departamentas, - "Laisvam laikraščiui" pasakojo buvęs VSD darbuotojas Aurelijus Beržinis, - V.Pociūnas buvo išskirtinai idėjinis žmogus, ir jam nereikėjo tų pinigų, kuriuos susižėrė jo viršininkai. Jis pradėjo kalbėti, kad atvažiavo amerikiečiai ir visą VSD nupirko. Koks čia saugumas, jeigu užsieniečiai atveža maišą dolerių, ir visus nuperka? V.Pociūnas to nenorėjo suprasti, ir sakė, kad to negalėjo būti mūsų valstybėje. Buvo ir kita istorija – amerikiečiai per Lietuvą finansavo Baltarusijos opoziciją, ir nemažai tų dolerių atsidūrė VSD, kuris ir organizavo visą šį darbą. Lietuva dabar lenda visur, kuri tik galima, kad tik uždirbti amerikiečių pinigus, tai ir VSD pasišovė būti tarpininku tarp JAV ir Baltarusijos opozicijos. Juk ir dabar Lietuva nori būti tarpininkė, ir pradavinėti Ukrainai ginklus iš JAV. Tačiau aš manau, kad pirmas dalykas, kurį V.Pociūnas būtų paviešinęs, tai būtų A.Paulausko fokusai. Apie šia A.Paulausko operaciją su Jarmalavičiumi ir Burokevičiumi, ir kad ši operacija buvo atlikta ne už ačiū. Aš tik vieno dalyko nesuprantu – V.Pociūnas jau žinojo, kad eina pinigai Baltarusijos opozicijai, ir kad visa Lietuvos VSd yra nupirkta. Jis žinojo ir tai, kad jis nėra nupirktas, tačiau man neaišku, kodėl jis nesisaugojo ir nepradėjo kalbėti apie šį reikalą, kaip amerikiečiai atvežė maišą dolerių ir čia nupirko visą VSD. Todėl Valdas Adamkus ir pareiškė, kad CŽV kalėjimas Lietuvoje yra Amerikos vidaus politikos reikalas, ir leidžia mums suprasti, kad nėra mums čia ko tirti visų šių reikalų. Ką tai reiškia? Kad Lietuva parsidavė Baltarusijai tam, kad atgautų Burokevičių ir Jermalavičių, o dabar parsiduoda JAV, kad ši galėtų čia pastatyti kalėjimą. Žodžiu, Lietuva parsidavinėja kaip prostitutė".

Kaip žinia, V.Adamkus, pernai gavęs "Laisvės" premiją, dėjo visas pastangas, kad tik nebūtų išaiškintas V.Pociūno nužudymas. Dar 2006 m. V.Adamkus kreipėsi į Konstitucinį teismą (KT) prašydamas išaiškinti šio teismo nutarimą, susijusį su Seimo laikinosiomis komisijomis. Paklausime iškeliama abejonių, ar pagrįstas Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto (NSGK) noras iš esmės ištirti ne tik buvusio aukšto saugumo pareigūno Vytauto Pociūno žūties aplinkybes Baltarusijoje, bet ir išsiaiškinti, kas ir kodėl privertė VSD vadovybę imtis kardinalių kadrų permainų, kai buvo atsisakyta kompetentingų pareigūnų paslaugų.

NSGK taip pat siekė išsiaiškinti, kiek tiesos yra informacijoje, jog buvusį, neseniai atsistatydinusį, Užsienio reikalų ministerijos sekretorių Albiną Janušką, VSD direktoriaus pavaduotoją Darių Jurgelevičių ir net patį VSD vadovą Arvydą Pocių sieja glaudūs ryšiai su Rusijos „Gazprom" bendrovės vietininku Lietuvoje, „Dujotekanos" savininku Rimandu Stoniu.

"Esktra" rašė, kad vienas šio skandalo herojų – A.Januška gali tikėtis KT supratimo. Mat šiame teisme – geras A.Januškos pažįstamas, bendražygis, Konstitucinio teismo teisėjas Armanas Abramavičius, su kuriuo sieja ne tik bendras darbas Prezidentūroje – abu buvo prezidento V.Adamkaus patarėjai, bet ir bendras ar drauge įgytas turtas. Gerai prezidento patarėjai uždirba, jeigu gali atliekamas lėšas investuoti į nekilnojamąjį turtą.

„Ekstra" jau rašė, kad A.Januška, būdamas V.Adamkaus patarėjas užsienio politikos ir nacionalinio saugumo klausimais, Zarasų rajone, Duburaičio kaime, yra pirkęs 36 hektarus žemės, kur pasistatė gyvenamąjį namą, ūkinius pastatus, iškasė tvenkinių, įregistravo valstiečio ūkį ir gauna išmokas iš Europos Sąjungos. Lietuvos Šveicarija vadinamame ežeringame krašte 1 ha žemės kainuoja apie šimtą tūkstančių litų. Šią sodybą, kurioje 40 metų gyveno už tautos genocidą nuteistas „stribas", A.Januškai nurodė iš šių kraštų kilęs prezidento patarėjas teisės klausimais A.Abramavičius, kuris prisipažįsta, kad vieną hektarą žemės pirkęs iš A.Januškos. Šiandien tame sklype stovi laikinas poilsio namelis.

