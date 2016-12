Ar Stasio Dailydkos laukia Gedemino Kiesaus likimas?

Aurimas Drižius

„Lietuvos geležinkelių“ prichvatizavimas vyksta pagal tą patį scenarijų, kaip ir „Mažeikių naftos“ gūdžiais 1999 m. – niekas nepasikeitė, tas pats scenarijus, tik vykdytojai kiti.

Kai garsusis aferistas, dabartinis Susisiekimo ministras Rokas Masiulis pasakė, kad „Lietuvos geležinkeliams“ reikia permainų, ir jos bus greitos, pasidarė aišku, kad istorija su „Mažeikių nafta“ kartojasi.

Juk tais gūdžiais 1999 m. konservatoriai mums kasdien pranešinėjo, kokia bloga yra „Mažeikių nafta“ ir jos vadovas Gedeminas Kiesus, kasmet pavagiantis iš šios įmonės po pusę milijardo. Aš pats buvau šių įvykių liudininkas. Net „faktinis“ valstybės vadovas, kaip jis mėgsta prisistatyti Vytautas Landsbergis buvo sušaukęs spaudos konferenciją, kad pasakyti, koks Kiesus blogas. Neva net buvo pasamdyta Didžiosios Britanijos Sandhersto karo akademija, kad įvertintų vagysčių mąstą „Mažeikių naftoje“. Ir paskaičiavo – kasmet po pusę milijardų litų neva pavagiama iš „Mažeikių naftos“. Tik problema – paaiškėjo, kad ta britų studija yra klastotė, ir jokiais britais ten nekvepia, o užsakymą parengti minėtą studiją gavo labai garsi lietuviška firma, kurios pavadinimo neminėsiu, nes noriu matyti savo augančius vaikus.

O pats G.Kiesus nesuprato, kodėl jam pačiam negalima privatizuoti „Mažeikių naftos“ – juk jis tikrai būtų sumokėjęs daugiau, nei „Williams“, kuri didžiausią naftos perdirbimo gamyklą Baltijos šalyse gavo dovanų, ir dar sugebėjo išvogti milijardą valstybės garantuotų kreditų. „Kodėl Lubiui galima privatizuoti „Achemą“, o man „Mažeikių naftos“ – ne?“, - stebėjosi G.Kiesus. Pasak jo artimųjų ratų, G.Kiesus labai stebėjosi ant jo Landsbergio pilamo purvo kiekiu, ir bandė išsiaiškinti, kas stovi už „strateginio“ investuotojo į Lietuvos naftos sektorių, kuris „neprileis Ivano prie vamzdžio“. Pasirodė, kad į Lietuvą investuoja ofšorinė kompanija „Williams International Company“, kuri registruota su kelių trūkstančių dolerių kapitalu JAV. Va ir visa pasaka apie „strateginį investuotoją“. O pačiam G.Kiesui baigėsi liūdnai - jo pastangos sužinoti, kas stovi už "Wiiiliams" baigėsi tragedija - buvo nužudyti kartu su sūnumi. Oficialiai - "tulpinių", banditų, kurie veikė su policijos žinia, ir neva tam, kad pavogtų Kiesaus pinigus banko kortelėje. Žinoma, šia pasaka niekas netiki, nes tikrieji Kiesaus nužudymo užsakovai ir šiandien pasirodo TV ekranuose ir prisistato kaip garsūs "teisėsaugininkai".

Todėl šiomis dienomis vyksta tokia pati tragedija – Jos Ekscelencijos numylėtinis Rokas Masiulis, kurio pastangomis lietuviai moka trigubą kainą už SGB terminalą „Independence“, ir kuris registruotas tuose pat „ofšoruose“ Bahamų salose, ėmėsi „Lietuvos geležinkelių“.

Visa tai vyko žiniasklaidos sukeltos istorijos, kad „Lietuvos geležinkeliuose“ vagiama“ isterijos fone. Šiai isterijai dirigavo Rokas Masiulis ir keli smulkesni veikėjai, kaip „antikorupcininkai“ Naglis Puteikis Ir K.Krivickas su „Be tabu“ – buvo nuolat rodomi siužetai, kaip LG sudarinėja „vidinius sandorius“. Žinoma, kad LG visą laiką buvo socialdemokratų „kormuškė“, tačiau vidinių sandėrių įstatymai nedraudžia.

Tas aferistas R.Masiulis net buvo pareiškęs, kad „Lietuvos geležinkeliai“ žemino valstybės vardą

Šiaip ar tai, tačiau Stasys Dailydka man kelia žymiai daugiau pasitikėjimo už Roką Masiulį ir jo gaują. Apie jį LL nemažai papasakojo Seimo narys Artūras Skardžius:

„Premjeras A.Kubilius buvo sudaręs darbo grupę, kuriai jis pats ir vadovavo įgyvendinant SGD projektą. Visi šios darbo grupės protokolai buvo pateikti Seimo tyrimo komisijai – juose dalyvavo ir „Klaipėdos naftos“ direktorius Rokas Masiulis. Ši darbo grupė iš esmės aptarinėjo SGD terminalo infrastruktūros statybą krante. Nors ši darbo grupė nieko iš esmės ir nenuveikė, tačiau vieną šios „grupės“ aferą dar spėjo sustabdyti tuometis Viešųjų pirkimų tarnybos (VPT) vadovas Ž. Plytnikas. Mat minėta A.Kubiliaus darbo grupė bandė prastumti projektą, pagal kurį būtų gerokai per brangiai įsigytos vamzdžio nutiesimo iki SGD terminalo kompresorinės (apie 17 km. Ilgio) paslaugos. VPT įsikišo, ir taip buvo sutaupyta apie 100 mln. litų. Tačiau tuo metu šioje darbo grupėje niekas nekalbėjo apie tai, iš kur įsigyti tą SGD išdujinimo laivą. Tik vėliau „Klaipėdos naftos“ vadovas R.Masiulis veikė savarankiškai, nederindamas su A.Kubiliumi, ir paskelbė „konkurencinio dialogo būdą“ (rado tokią formulę, kad nereikėtų skelbti konkurso) laivo įsigijimui. Kai jau išrinko laivo pardavėją, pamatė, kad net neuri Vyriausybės nutarimo, įgaliojančio R.Masiulį pasirašyti tokią sutartį. Žodžiu, R.Masiulis, neturėdamas jokių A.Kubiliaus vyriausybės įgaliojimų, „konkurencinio dialogo būdu“ pirko laivą, tačiau nupirko ne laivą, tačiau tik jo nuomą 10 metų. Vėliau paaiškėjo, kad 10 metų laivo nuoma kainuoja tiek pat, kiek įsigyti du tokius naujus laivus.

- Tai R.Masiulis vis dar neturėjo Vyriausybės nutarimo dėl SGD, pasirašydamas sutartį?

- R.Masiuliui jau reikėjo pasirašyti sutartį dėl laivo, o nutarimo jis dar neturėjo, todėl staigiai vyriausybės posėdžio protokole užfiksuotas R.Masiulio prašymas įgalioti jį nusipirkti šį laivą, ir kad ‚Klaipėdos nafta“ būtų paskirta šį projektą įgyvendinančia bendrove. Vyriausybė pradėjo svarstyti šį klausimą, ir jį priėmė, likus dviem dienoms iki sutarties dėl laivo nuomos pasirašymo. R. Masiulis laukė, kol turės įgaliojimą, ir po dviejų dienų sutartį pasirašė. Kitas labai svarbus dalykas yra pažyma dėl minėto Vyriausybės nutarimo derinimo – tai yra topas, kaip proteguojama viena įmonė. Teisingumo ministerija rašo, kad taip negalima daryti, o Kubiliaus kanceliarija rašo, kad „kadangi „Klaipėdos nafta“ jau pradėjo įgyvendinti šį projektą, tai ji ir yra projektą įgyvendinanti bendrovė „de facto“. Paskui buvo argumentuojama, kad tai yra komercinis projektas, tačiau tada neaišku, kodėl jo išlaidos yra perleistos visai tautai. Ironiška, kad SGD terminalas buvo pradėtas kaip komercinis projektas privataus juridinio asmens, o paskui socializuotas. Kodėl nebuvo antikorupcinio vertinimo? Todėl, kad tą objektą vykdė privatus juridinis asmuo, ir jam nereikia antikorupcinio vertinimo, nes tai nėra valstybės objektas. Ir tokią išlyga egzistuoja iki šiol, ir tokia landa gali naudotis valstybinių įmonių, kaip „Lietuvos Energija“, dukterinės bendrovės. Manau, kad specialiai padaryta tokia landa siautėti ir vogti žmonių pinigus. Toks buvo šio projekto pirmasis etapas, ir jau pati pradžia rodo, koks jis bus neskaidrus – vietoj konkurso skelbiamas „konkurencinis dialogas“, arba vienas tiekėjas. Girdėjau, kad tas laivo pardavėjas buvo žinomas žymiai anksčiau, nei paskelbtas tas „dialogas“, tačiau jokių dokumentų tam pagrįsti neturiu. Tačiau negirdėjau ir paneigimų, kad taip nėra. Tada Seimo įsteigtas Strateginių tyrimo departamentas, vadovaujamas Lukošaičio, mums pateikė duomenis, kad laivo pardavėjas užsakė du tokius laivus už 500 mln. dolerių. Jeigu tuo metu lito kursas buvo 2,5 lito už vieną dolerį, tai 1,8 mlrd. (laivo nuomos kainą) Litų padalinus iš 2,5, mes gauname apie 720 mln. dolerių. O tas laivo pardavėjas pats įsigijo tą „Independence“ apie 250 mln. dolerių, o mums išnuomavo už 720 mln. dolerių. Naujo tokio laivo tarnavimo laikas yra 40 metų, ir „Klaipėdos nafta“ pasirašė ne išperkamosios nuomos, o paprastos nuomos dienai sutartį 10 metų. Ir per tuos metus, net atmetus eksploatacinius ir įgulos nuomos kaštus, mes vis tiek sumokame dviejų naujų laivų įsigijimo kainą, o po dešimt metų mes jau išsiperkame tą laivą maždaug su 30 proc. nusidėvėjimu. Nors mes tą „Independence“ galėjome išpirkti išperkamosios nuomos būdu per penkerius metus, tačiau šios aferos organizatoriai padarė dar vieną klaidą – Viešųjų pirkimų portale jie privalėjo paskelbti informaciją, iš kur perka paslaugą. Ten aiškiai parašyta, kad perkama iš Norvegijos. Tada komisija pasikvietė Plytniką ir paklausė, kaip tai gali būti – juks tas laivo pardavėjas „Hoegh Limited“ registruotas Bermuduose, Victoria strese. 22. Tada VPT privertė R.Masiulį pakeisti viešąją pirkimo ataskaitą. Vien jau tai yra kriminalas. O kol kas kas pinigai už ‚Independence“ nuomą sėkmingai pumpuojami į Bermudus. Tai tokia buvo pati „pirkimo“ procedūra. Man atrodo, kad šio etapo svarbiausias dalykas – Teisingumo ministerijos pastabos, kad tokio nutarimo dėl SGD terminalo įsigijimo apskritai Vyriausybė negali priimti. Nors jis priimtas skubos tvarka. Nors Rokas Masiulisišleido apie 70 mln. litų teisės konsultantams, įsigyjant „pūslę“, tačiau vis tiek nesugebėjo laiku sutvarkyti dokumentų, ir parengti tinkamo Vyriausybės nutarimo, kuris nesikirstų su teisės sistema. Tiesa, Teisingumo ministerija tada dar parašė, kad reikia skelbti tarptautinį konkursą, kad įsigyti SGD. Tačiau Kubilius atrėžė, kad jeigu jie pradėjo, tegul ir pabaigia. Tai anekdotas, ir absoliutus teisinis nihilizmas. Nepriklausomybė tegul būna, tačiau pinigus, plaunamus per ofšorus, reikia sustabdyti. Tuo labiau, kad Bermudai patenka į valstybes, su kuriomis valstybinėmis įmonėms draudžiama sudaryti sandorius. Tačiau tokį projektą įgyvendino privati įmonė, kurios išlaidos vėliau buvo užkrautos visiems gyventojams.

- O kokią dalį šilumos kainoje sudaro „otkatas“ už „Independence“?

- Tais skaičiais galima įvairiai manipuliuoti. Energetikos ministerija paskaičiavo, kad dėl galios mokesčio šiais metais už SGD laivą bus permokėta 70 mln. eurų, o už suskystintas dujas – 50 mln. eurų. Iš tautos reikėjo pavogti apie 120 mln. eurų, tačiau kadangi buvo permokos už galios mokestį, jį sumažino iki 109 mln. eurų. Lietuvos poreikis dujoms, atmetus „Achemą“, sudaro apie 700-800 mln. kubinių metrų dujų. Dar apie 1,2 mlrd. dujų suvartoja „Achema“. Tačiau ‚Independence“ metinis pajėgumas yra 4 mlrd. dujų – kam reikia tokio didžiulio pajėgumo? Vienintelis logiškas paaiškinimas buvo toks – jeigu Lietuva tampa visiškai izoliuota, užsidaro Latvija ir Baltarusija, tai mums to laivo reikia tenkinti vidutinį paros poreikį tą trumpą laiką, kai Lietuva bus izoliuota. Tačiau Lietuva turi jungtį su Latvija, ir 2019 m. turės jungtį su Lenkija. Be to, turi jungtį su Baltarusija, todėl tokia modeliuojama situacija, kai Lietuva tampa atskira sala, man sunkiai įsivaizduojama, ir tokia sala mes tikriausiai niekada netapsime iki 2019 m. Maždaug 8 proc. „Independence“ dujų yra prarandama dujas išdujinant, jos išgaruoja, tai yra technologiniai praradimai. Manau, kad tokiu trumpu ir kritiniu laikotarpiu „Achema“ gali ir nedirbti, tai kad tokio didžiulio ir ekstremalaus dujų poreikio tikrai nėra. Juk „Achemai“ nebūtina toliau gaminti trąšas, kai Lietuvoje karo stovis. Kita vertus, Lietuvos vartotojai smarkiai permoka už tas dujas, kurias atveža „Independence“. Tai žvėriškas skirtumas – 2015 m. mes mokėjome apie 30 eurų už 1 MH. Kubinius metrus gauname padauginę iš 11. Pridėkime dar „Litgazo“ kaštus – apie 3 eurai už 1 MH, tai SGD dujas mes pirkome už 33 eurus. Kai Didžioji Britanija, Ispanija ir Prancūzija už tą patį kiekį moka 20 eurų. SGD dujos tiekiamos pagal Kubiliaus vyriausybės aprašą, patvirtintą jau po 2012 m. Seimo rinkimų. Šią sutartį konsultavo toks Vilius Bernatonis ir advokatų kontota „Tark Grunte Sutkiene“. Kai pamatėme, kad pirkome 5,4 mln. MH per metus 2015 m. iš terminalo, tai paskaičiavome, kad mokėdami apie 34 proc. brangiau, nei vidutiniškai Europoje, per pernai metus permokėjome 54 mln. eurų. Todėl galiu drąsiai sakyti, kad Roko Masiulio pasakymas, kad „mokėsime už teisingą dujų kainą“, yra melas.

Kaip žinia, praeitos kadencijos Seimas rado jėgų pasipriešinti Grybauskaitės norui perkelti „Independence“ kaštus visiems vartotojams.

