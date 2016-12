Kaip D.Grybauskaitės gauja plėšia bankus?

Aurimas Drižius

"Lietuvos rytas" pateikė teismui garso įrašus, kuriuose girdėti, kaip Lietuvos banko komercinių bankų priežiūros departamento direktorius Vytautas Valvonis per tarpininką reketuoja kredito uniją Centro taupomoji kasa vadovą reikalaudamas 50 tūkst. eurų už tai, kad kredito unijoje baigtųsi LB patikrinimas ir išvados būtų "teigiamos".

Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) kovą sulaikė vilnietį Valdemarą Aleksiuką, kuris iš kredito unijos Centro taupomoji kasa reikalavo 50 tūkst. eurų kyšio, girdamasis pažintimi su V.Valvoniu ir tenisininku A.Labunsku. Unijos vadovas, buvęs LB vadovas Kazys Ratkevičius kovo pabaigoje „Lietuvos rytui“ teigė, kad praėjusių metų pabaigoje susitikęs su V.Valvoniu, kalbėjo apie Centro taupomosios kasos ateitį.

Nors STT pusę metų sekė įtariamuosius, įrašinėjo jų pokalbius, ir kai gavo informacijos, kad V.Valvonis per Labunską reikalauja 50 tūkst. eurų kyšio mainais už „teisingą išvadą“, staiga nutraukė bylą, ir kaltininkais padarė tik smulkias žuveles. Tačiau STT bylos pokalbiai nutekėjo, ir „Lietuvos ryto“ TV, žurnalistės Rūtos Janutienės laidose minėtos pokalbių išklotinės buvo paviešintos. STT puolė kratyti visus, nors kiek susijusius su šia istorija, ieškodama skylės, pro kurią nutekėjo bylos dalis. Taip pat STT pareiškė, kad tokių pokalbių nebuvo, o pats V.Valvonis kreipėsi į teismą, reikalaudamas paneigti minėtas publikacijas.

Ir – stebuklas – teismas gavo minėtų pokalbių garso įrašus. Tai yra, teismas gavo tai, ko nėra. Tai "Laisvam laikraščiui" patvirtino ir Vilniaus miesto apylinkės teismo, kuriame nagrinėjama ši byla, atstovė Trimakovienė. Nors iš pradžių buvo teigiama, kad "Lietuvos rytas" neįvykdė teismo sprendimo ir tų įrašų nepateikė, vėliau teismo atstovė pasitaisė : teismo sprendimas buvo ne dėl to, kad nepateikė įrašų, tačiau dėl to, kad nepateikė tų įrašų vertimo į lietuvių kalbą, nes šios bylos įtariamieji dažnai bendrauja rusišku matu.

Tačiau bylą nagrinėjančiam Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjui Žilvinui Terebeizai - didžiulis iššūkis - kaip elgtis ? Juk apie tai kad tokių pokalbių nėra, jau viešai iš Seimo paskelbė ir generalinis prokuroras Evaldas Pašilis, ir prezidentės Dalios Grybauskaitės dešinioji ranka, ir buvęs rinkimų štabo vadovas dabartinis Lietuvos banko valdytojas Vytas Vasiliauskas.

Jau nekalbant apie tai, kad V.Vasiliausko patikėtinis V. Valvonis pateikė žinomai melagingą skundą teismui, apskritai neigdamas, kad tokie pokalbiai buvo.

Tačiau teisėjas Ž.Terebeiza atrodo, jau priima teisingus sprendimus ir gelbėja visą šią plėšikų gaują nuo atsakomybės - teisėjas Ž.Terebeiza jau priėmė nutartį visą šią Valvonio bylą įslaptinti. Nes to prašė "nukentėjęs" Vytautas Valvonis.

Kitaip sakant, dabar visuomenė nebegalės nieko žinoti apie šios bylos aplinkybes, nes tai žeidžia privatų V.Valvonio gyvenimą ir daro jam žalą. Kitas interesas - visuomenės interesas žinoti, kaip aukščiausi valstybės pareigūnai plėšikauja valstybės vardu - nėra toks svarbus.

Turint omenyje ir tai, kad naująjį teisėją Žilviną Terebeizą į šias pareigas paskyrė jau minėtoji Dalia Grybauskaitė. Todėl vargu ar jaunasis teisėjas ryžis bandyti aiškintis savo patronės artimiausio rato nešvarius darbelius.

Kaip žinia, V.Valvonis kreipėsi į teismą, prašydamas paneigti minėtą "Lietuvos ryto" straipsnį sakydamas, kad minėtų pokalbių apskritai nebuvo.

Kaip žinia, dar pavasarį „Lietuvos ryto“ televizija paviešino STT bylos įrašus, iš kurių paaiškėjo, kad V.Valvonis perėmė praeito dešimtmečio reketininkų žargoną – susitikęs su tarpininku, kalbėjosi su juo apie tai, kaip išreketuoti 50 tūkst. eurų iš Centrinės kredito unijos mainais už tai, kad LB gerai įvertintų šios kredito unijos inspektavimo išvadas.

V.Valvonis (nuotr. viršuje su V.Vasiliausku) pareiškė, kad tokių pokalbių apskritai nebuvo, o jo viršininkas, Grybauskaitės rinkimų štabo vadovas, LB valdybos pirmininkas Vytas Vasiliauskas pareiškė, kad Valvonis negalėjo taip kalbėti, nes tiesiog negalėjo.

V.Valvonis padavė ieškinį teismui dėl garbės ir orumo įžeidimo, reikalaudamas paneigti minėtas žinias, ir sumokėti jam kompensaciją. Nors dar spalio mėn. įvyko pirmas posėdis, „Lietuvos rytas“ nepateikė jokių įrodymų, kad minėti pokalbiai įvyko, todėl iškilo abejonė, kad laidos autorė R.Janutienė neturi garso įrašų kopijų, tik stenogramas. Teismas įpareigojo "Lietuvos rytą" pateikti tuos įrašus, ir - stebuklas - "Lietuvos rytas" juos pateikė.

"Taip, teismui yra pateikti įprašyti garso įrašai, tačiau su trūkumais - jie nėra išversti į oficialią lietuvių kalbą", - LL informavo teismo atstovė Trimakalovienė.

Tokių pokalbių fizinis egzistavimas reiškia katastrofą tiek Generalinei prokuratūrai, tiek ir STT tiek ir jų globėjai Daliai Grybauskaitei.

E.Pašilis ne pirmą kartą pagautas meluojantis

A Generalinė prokuratūra neturi duomenų, kurie patvirtintų dienraščio „Lietuvos rytas“ paskelbtų Lietuvos banko Priežiūros tarnybos viršininko Vytauto Valvonio ir Andriaus Labunsko pokalbio, kuriame jie galbūt kalbėjo apie kyšius, išklotinių autentiškumą, sako generalinis prokuroras Evaldas Pašilis.

„Šiuo metu neturime jokios medžiagos ar kitų duomenų, kurie leistų mums įsitikinti šio pokalbio autentiškumu“, – gegužės 17 d. Seimo nariams teigė E.Pašilis, parlamentarų iškviestas paaiškinti situacijos dėl V.Valvoniui dienraščio mestų kaltinimų. Pasak E.Pašilio, ikiteisminio tyrimo metu nebuvo gauta duomenų, kad Lietuvos banko darbuotojai būtų dalyvavę nusikalstamoje veikloje reikalaujant kyšio. Jau anksčiau generalinis prokuroras E.Pašilis žinomai melagingai liudijo garbingame Strasbūro Žmogaus teisių teisme, kad jokių CŽV kalėjimų Lietuvoje nebuvo, o CŽV į Lietuvą gabeno ne kalinius, o kažkokią „pasiklausimo įrangą“.

Lietuvos banko Priežiūros tarnybos direktorius Vytautas Valvonis: pokalbiai apie kyšius yra klastotė

„Tyrime nėra duomenų, kurie patvirtintų ar leistų pagrįstai įtarti, kad Lietuvos banko vadovai ar jo darbuotojai būtų reikalavę kyšio, taręsi jį priimti ar sutikę jį priimti iš kredito unijos Centro taupomoji kasa atstovaujančių asmenų. Tokia faktinė situacija šiuo metu“, – parlamentarams tvirtino E.Pašilis. Pasak jo, šioje byloje tyrimas buvo pradėtas 2015 metų gruodį ir vis dar vyksta. E.Pašilis taip pat pareiškė, kad V.Valvonis buvo apklaustas du kartus. „Šiuo metu ikiteisminiame tyrime yra pakankamai daug duomenų, kurie leidžia įtarti kitokią nusikalstamo veikimo schemą ir kitus neteisėtus interesus, nei skelbiama viešosiose publikacijose“, – pabrėžė E.Pašilis.

Galima būtų tikėtis, kad naujas Seimas galės paklausti STT vadovų, kodėl STT agentai atliko sudėtingą operatyvinį darbą, tačiau šių metų vasarį nusikalstamos veikos modelis staiga buvo nutrauktas, tačiau matant vergišką Karbauskio ir Skvernelio keliakliūpščiavimą prieš D.Grybauskaitę, tai vargiai tikėtina.

Pasak „Lietuvos ryto“, artėjo Lietuvos banko pirmininko rinkimai – prezidentė Dalia Grybauskaitė nėrėsi iš kailio, kad tik jos globotinis V.Vasiliauskas būtų perrinktas antrajai kadencijai. Jeigu STT taikytas modelis būtų atskleidęs, o trūko vos žingsnio, kas iš tiesų stovi už tarpininko, Lietuvos banko postą V.Vasiliauskas būtų matęs kaip savo ausis. Todėl skubiai buvo sulaikytas ir apkaltintas prekyba poveikiu tik V.Aleksiukas, o STT pranešime pabrėžta, kad „jokių realių sąsajų su banku jis neturėjo“. Tačiau į „Lietuvos ryto“ rankas pateko skandalingų pokalbių įrašai, kurie kalba visai ką kita. Tapo žinomas ne tik reketuojamos kredito unijos atstovo derybų su tarpininku V.Aleksiuku turinys. Pokalbiai vyko tarp galimai dar vieno tarpininko, A.Labunsko ir paties V.Valvonio.

V.Vasiliauskas postringavo apie tyrą moralinį savo pavaldinio V.Valvonio, kurį pats pasirinko ir skyrė į šias pareigas, veidą, teigė pasitikintis juo kaip pačiu savimi ir gynė jį nuo bet kokių įtarimų.

Čia pateikti galimai V.Valvonio ir jo pažįstamo A.Labunsko pokalbiai vieno prekybos centro picerijoje Vilniuje praėjusių metų gruodžio pabaigoje ir šių metų sausį. Tuo metu V.Valvonio sudaryta Lietuvos banko komisija purtė kredito uniją Centro taupomąją kasą, jai buvo pritaikytos sankcijos, grasinama net atimti licenciją.

Pirmasis pokalbis: 2015 metų gruodžio pabaiga, kalba netaisyta, tik praleisti rusiški keiksmažodžiai, o jų – tikrai nemažai.

A.Labunskas: Labas.

V.Valvonis: Zdarova (labas – rusiškai).

A.L.: Jau ką nors užsakei? Man paėmei alaus?

V.V.: Ne, aš su mašina.

A.L.: Klausyk, ko norėjau, žinai, Valdemarka (tarpininkas V.Aleksiukas. – Red.) dar kartą kalbėjo su jais. Tai jie, koroče (trumpai – rusiškai), sutinka mokėt, bet nori kokių nors įrodymų, kad tikrai tu padėsi, ir tas sankcijas, areštus, nu koroče, tu žinai, nuimsi... V.V: Tuoj, bl... aš jiems įrodymus duosiu, tuoj bl... nusiųsiu raštą, kad žagsės žąsis. (K.Ratkevičius tvirtino, kad po šio pokalbio, gruodžio 30-ąją, jis buvo iškviestas į Lietuvos banko Priežiūros tarnybą, ir V.Valvonis užsiminė, kad kredito unija gali netekti licencijos.)

A.L.: Va va, ir aš taip sakiau.

V.V.: Dengi večerom, a stulja utrom (pinigai vakare – kėdės rytą – rusiškai.)

A.L.: Aš taip Valdemarkai ir sakiau, kad nesiterliotų, jis, žinai, cackinasi ten su jais, p... jiems protą.

V.V.: Gerai, koroče, pagąsdinsime juos rašteliu, kad... (Netrukus iš Lietuvos banko Priežiūros tarnybos buvo atsiųstas perspėjamasis raštas, kad tikrinimo metu rasta bloga padėtis kredito unijoje. – Red.).

A.L.: Va, taip geriau. Dalijosi grobį dar jo negavę Antras pokalbis, 2016 metų sausio mėnesio antroji pusė. A.Labunskas: Valdemaras (turimas galvoje V.Aleksiukas. – Red.) nori susitikti. V.Valvonis: Ko?

A.L.: Nu, koroče, sakė, kad jie pakraupo nuo tavo rašto, sako, nori...

V.V.: O ko jie tikėjosi? Pas mane, va, Aušrelė... (kalbama apie kredito unijos administracijos vadovo pavaduotoją Aušrą Staliulionytę. – Red.). V.V.: Aušrelei bus, kaip visi, taip ir jai, o sankcijos ten – ch..., sankcijos ten dar bus. (Kredito unijai Lietuvos banko Priežiūros departamentas pritaikė plėtrą ribojančias sankcijas, balandį buvo paskirta nauja inspektuojanti Lietuvos banko komisija. – Red.)

A.L.: Su Valdemarka mes pasitarėme ir sakome, gal kokių piatdesiat (penkiasdešimt – rusiškai)? Mums po piatiorka (penkis – rusiškai), kad būtų ką ant duonos tepti. (Per ikiteisminį tyrimą nustatyta, jog V.Aleksiukas iš kredito unijos reikalavo būtent 50 tūkst. eurų kyšio, kuris esą būtų perduotas V.Valvoniui, po 5 proc. šios sumos atseikėjant dviem tarpininkams. – Red.)

V.V.: Gerai, gerai. A.L.: O ką pirmininkas?

V.V.: O pirmininkas man p...ui, jis gi dabar kėdę mėgina išsaugoti, vat, o mes liekam... (pokalbis vyko prieš paskiriant V.Vasiliauską Lietuvos banko pirmininku antrajai kadencijai. – Red.).

A.L.: Gerai tada, sakau piadisokas (penkiasdešimt – rusiškai) pradžiai gerai.

V.V.: Gerai sakai – pradžiai, eee...

Pats Valvonis sako, kad tokių pokalbių nebuvo, o laidos autorė Rūta Janutienė viską išsigalvojo.

Šiandien paaiškėjo, kad „Lietuvos rytas“ turi minėtos baudžiamos bylos garso įrašus, tačiau ne tą, kuris čia pateikiamas. „Lietuvos ryto“ žurnalistas Jančys LL pažadėjo, kad kiti pokalbių įrašai bus pateikti vėliau.

Matyt, todėl V.Valvonis, teisėjo paklaustas, per savo advokatę pasakė, kad jis linkęs į kompromisą. V.Valvonis jau parengė taikos sutartį su bendrove „Lrytas.lt“, kuri yra portalo www.lrytas.lt administratorė, ir kuri tik perspausdino „Lietuvos ryto televizijos“ laidų įrašus.

Teisme paaiškėjo, kad V.Valvonis linkęs susitarti, ir net buvo deramasi su ‚Lietuvos ryto“ vadovais, tačiau kol kas nieko nesusitarta. Tik viena žurnalistė Rūta Janutienė, kurios statusas šioje byloje yra – 3-ias asmuo, kategoriškai nesutiko taikytis su Valvoniu.

„Tai yra viešas interesas, o ponas Valvonis šioje situacijoje turėjo paaiškinti savo veiksmus, o jis to nepadarė. Jeigu mes dabar sudarysime taikos sutartį su juo, tai atrodys taip, kad mes neva pasakėm dezinformaciją“, - sakė R.Janutienė.

Teismas nusprendė posėdį atidėti – reikės išklausyti garso įrašus, nuspręsti, ar bylą nagrinėti ne viešame posėdyje, ir kitus klausimus. „Lietuvos ryto“ redakcijos teisininkė pažadėjo per savaitę pateikti tų minėtų garso įrašų stenogramas lietuviškai. Kitas bylos posėdis numatytas tik vasario 2 d.

Gruodžio 16 d. teisėjas Terebeiza nusprendė visą šią bylą įslaptinti. Kartu teismas pateikė informaciją, kad neva minėti garso įrašai nebuvo pateikti.

Apie tai LL kalbėjo su minėtos laidos autore Rūta Janutiene:

- Kodėl "Lietuvos rytas" nepateikė teismui minėtų garso įrašų?

- Strategija ir taktika yra grynai mūsų advokatės rankose aš to dalyko nevaldau ir nieko negaliu pasakyti.

- Pirmas dalykas tą bylą įslaptino.

- Iš tikrųjų, nežinojau.

- Teismas mane informavo, kad "Lietuvos rytas" neįvykdė teismo sprendimo ir nepateikė minėtų garso įrašų?

- Šito turėtumei klausti mūsų advokatės. Ką ji pateikė, ir ko nepateikė. mano žiniomis, kad pateikė.

- Tu gi esi trečias asmuo šioje byloje, tai tikrai turėtum žinoti, kas ten vyksta?

- Aš dalyvauju tik tiek, kad ateinu į tą teismo posėdį ir tiek. Nežinau, ką į bylą pateikė advokatė.

- "Lietuvos ryto" žurnalistas, taip pat trečias asmuo Jančys man sakė, kad visus įrašus teismui pateikė, o teismas sako kad nepateikė. Tai kas meluoja?

- Šiuo atveju reikia klausti advokatės. nes aš nežinau ką ji pateikė, ir kokia data - gal tas teismo sprendimas yra priimtas prieš pateikimą? O gal ji nepateikė vertimo iš rusų į lietuvių kalbą nes jie ten keikiasi ir kalbasi rusiškai?

- Tačiau ar tu tikrai girdėjai tuos pokalbių įrašus ir ar jie tikrai yra ar tik išklotinės? Nes dabar visa šita "teisėsaugos" struktūra, pradedant generaliniu prokuroru E.Pašiliu, baigiant STT Seime viešai pasakė, kad tų pokalbių nėra ir nebuvo, o visi tie straipsniai yra išgalvoti?

- O po to, kai E.Pašilis tai Seime pasakė, mane staigiai iškvietė į tą pačią STT bylą dėl įtariamo kyšininkavimo, ir tiesiai šviesiai paklausia, iš kur aš gavau būtent tą įrašą. tada aš atsakau, kad baikite, ką tik Pašilis viešai pasakė, kad tokio dalyko apskritai nėra ir jūs iš manęs nesityčiokite. STT agentė man taip atsakė : "Mums dzin, ką pasakė Pašilis, geriau pasakok iš kur gavai tą įrašą?". Mes pakalbėjome kokias 20 minučių ir po mūsų pokalbio ta STT agentė pakeitė odos spalvą. Faktas, kad STT pati patvirtino, kad tas įrašas yra byloje, ir tada net mums nereikia to įrodinėti - tai jau patvirtino pati STT. Nes oficialiai manęs apklausė dėl to, kaip aš tą įrašą gavau.

- Tai ką tu jiems pasakei - iš kur gavai?

- Yra įstatymas, kuris man leidžia neatskleisti informacijos šaltinio paslapties, nors aš mielai tą šaltinį priduočiau.

- Ką jis tau blogo padarė, kad tu ji priduotum?

- Nu, jis toks keistas žmogus, tačiau faktas, kad visi minėtų pokalbių įrašai yra.

- Jeigu jie yra, tai kodėl jų nepateikiate teismui?

- Aš tų įrašu nepateikinėju, tai daro advokatai.

- Jeigu tu nepateiksi įrašų, tai paskui "Lietuvos rytas" iš tavęs paprašys kompensuoti žalą Valvoniui, nes sakys, kad čia tu išsigalvojai.

- Aš neišsigalvojau. Jeigu aš tuos pokalbius išsigalvojau, ir viso to nebuvo, tai aš pirma pereisiu į kitą pusę ir ginsiu vargšą Valvonį. Tačiau man kol kas tai bus sunku daryti nes aš žinau kitą istoriją.

- Jeigu turi tuos įrašus, kodėl mes nebematome tos Valvonio istorijos "Lietuvos ryto televizijoje"?

- Dėl to kad nėra naujos informacijos.

- Kaip tai nėra - taigi vyksta bylinėjamasis su Valvoniu, kuris sako, kad tai šmeižtas. istorija dar įdomesne o "Lietuvos rytas" apie tai neužsimina nė puse žodžio?

- Nu jo, tačiau ta istorija sustojo, dar neprasidėjus teisminiam nagrinėjimui. Nagrinėjimo eigoje tai būtų įdomu, tačiau dabar, kaip tu sakai jie tą bylą įslaptino. Juk galėjo įslaptinti tik tą vietą, kur Valvonis pasakoja, kaip jis nukentėjo dėl tos bylos. O dabar įslaptino visą bylą. Kaip jie galėjo priimti tokį sprendimą be teismo posėdžio? Ar čia rašytine tvarka? Nelabai domėjausi tais dalykais.

- Liteko sistemoje yra teisėjo Terebeizos nutartis, kad "Lietuvos rytas" neįvykdė teismo sprendimo ir nepateikė garso įrašų.

- Gal advokatė nepateikė garso pokalbių vertimo iš rusų į lietuvių kalbą. Tu jai paskambink. Kitas dalykas, ką tau paskaitė teismo sekretorė, o kas ten realiai parašyta.

- Buvo teismo įpareigojimas pateikti garso įrašus, o to nepadaryta?

- Tai čia tu taip sakai, ir tau pasakė kažkokia sekretorė.

- Tokia yra teismo nutartis, o ne mano pliotkai?

- Nu gerai, aš tuo pasidomėsiu po švenčių, nes dabar man baigiasi darbas, ir aš apie tai negalvoju juo labiau. Tai klausimas advokatei, nes ji atstovauja visą "Lietuvos ryto" grupę.

- Tu esi trečias asmuo šioje byloje, tave tai taip pat liečia?

- Tu trečių asmenų ten yra visas suolas kažkodėl tu mane sureikšmini.

- Tik keturi asmenys pripažinti trečiais asmenimis.

- Tai paskambink Kaziui Ratkevičiui.

- Jis man pasakojo, kad STT jo klausė to paties - iš kur gavo minėtus pokalbio įrašus? Tai bent ar tu supranti, ant ko tu rauniesi?

- Ant ko?

- Ant sistemos, arba mafijos. Taigi Pašilis pasakė, kad tokių pokalbių nėra?

- Kaip taip, aš po šito Pašilio pasakymo buvau STT apklausta, kaip aš gavau šį konkretų bylos garso įrašą.

- Tai nesvarbu, nes tokio dalyko vis tiek nėra?

- Kaip jie mane gali apklausti dėl to ko nėra.

- Bet to nėra. nes STT apklausė ir Kazį Ratkevičių dėl to paties - iš kur gavai įrašą?

- Nes STT gal įtarė, kad tie pokalbiai buvo nutekinti per Ratkevičių ar dar kažkur. Nes man tai naujiena, kad Ratkevičius taip pat buvo apklaustas šiame nutekinimo reikale.

- Nes STT jam pirmas užduotas klausimas buvo toks - iš kur gavai?

- Manęs klausė to paties. Kaip galima apklausti dėl to, ko nėra? Jie tiria, kaip ši informacija nutekėjo, tačiau jeigu tiria, tai reiškia kad tokia informacija yra. Jie išsidūrė save.

- O tave apklausė kaip specialiąją liudininkę?

- Aš kaip speciali liudininkė niekada nevaikštau. Sakau, pateikite kaltinimus, ir tada aš ateisiu.

- Kodėl portalas lrytas.lt ištrynė tuos visus straipsnius apie Valvonį iš savo archyvo?

- Mes sutikome, tačiau tai nėra informacijos paneigimas, o tik tam, kad vienas atsakovas pasitrauktų iš šios bylos.

- Tačiau jeigu turite tuos pokalbių įrašus tai paleiskite juos į eterį, ir bus aišku, kad visa sistema - Pašilis, Valvonis, Vasiliauskas, STT - yra melagiai.

- Tu kalbi su žmogumi, kuris nevaldo paties eterio.

- Tai neleidžia paviešinti tų įrašų?

- ne, aš tiesiog neturiu to eterio dabar, nes dabar mūsų laidoms yra šešių savaičių atostogos. Prie geriausių norų aš negaliu tų įrašų paleisti. Tuo labiau kad per Naujus metus tokie dalykai nedaromi.

- Tai palauksim kol baigsis atostogos.

Jau po šio pokalbio teismo atstovė LL informavo, kad vis dėlto minėti garso įrašai teismui buvo pateikti.

