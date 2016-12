Kieno užduotis vykdo vadinamasis prigimtinis tribunolas?

Kristina Sulikienė

Per savo teisinę praktiką mačiau įvairių organizacijų, iniciatyvų, ir įvairių apsimestinių klientų – jie būna sutelkiami po kokios nors organizacijos vėliava su visiškai beviltiškomis arba nereikšmingomis bylomis, tada jas akcentuoja, ir tada būna nukreipiami link kažkurio teisininko, arba netgi valstybinės įstaigos.

Kadangi LL redaktorius man patarė, jog susikūrė kažkoks tribunolas, jie turi bylų, paskambink, turbūt gausi darbo, tai aš ir paskambinau.

Net nesitikėjau, jog tokiai įstaigai vadovaus asmuo, nieko bendro neturintis su teise. A priori tikrai galima buvo pamanyti, jog vadovė kažką gaudosi teisėje – bent kokį koleginį išsilavinimą turi. Kur tau!

Tačiau kokią pusę valandos aiškina, kaip susigaudo teisėje, iš tikrųjų, ji vaidino teisininkę, bet kažko toje vaidyboje trūko.

Iš viso telefonu beveik apie nieką su tuo tribunolu prakalbėta lygiai 3 valandos. Palyginimui pasakysiu, ką galima nuveikti per tokį laiką.

Kasacinis skundas – 6 valandos.

Ieškinys -5 valandos.

Apeliacinis skundas – 3,5 valandos.

Skundas prokuratūrai dėl ikiteisminio tyrimo nutraukimo – 1,5 valandos.

Nežinau, kiek laiko reikia mūsų vienintelei monopolinei advokatūrai, tačiau čia nurodžiau, koks yra laikas procesinių dokumentų rašymo – aišku, prieš tai valandų valandas studijavus bylą. Tačiau palyginimui pasakysiu, jog toks įžūlus laiko gaišinimas mane šokiravo. Neišgirdau jokio pasiūlymo jokiai bylai, tik tarsi bandydama kad „užkibčiau“, ji pasimėgaudama vardijo ir vardijo žmonių bylas, kurias tariamai yra gavusi. Minėjo, jog gauna iš jų ir pinigus. Už ką? Už filologo konsultaciją? Bet argi tai nėra neteisėta veikla – teisinių konsultacijų teikimas, neturint tam tinkamo išsilavinimo?

Kadangi teko susidurti su daugiau nei vienu aferistiniu projektu, man užkliuvo ir skambios frazės „atėjo laikas susitelkti“, bei „turime gauti finansavimą iš valstybės biudžeto“. Dar išgirdau darbo biržos direktoriaus, „žolės ravėtojo“ lygio fantazijas apie save. Koks verslo partneris pradeda verslo pokalbį nuo kažkokių apkalbų?

Ir dar. Šokiravo pareiškimas, jog Laimutės ir Vytauto Kedžių bylos tas prigimtinis tribunolas nesiims. Neva, nieko tokio, kas susiję su prigimtine teise, jie neranda. Priminsiu, jog pedofilijos bylos nukentėjusios seneliams iškeltos 8 bylos, o jos tetai Neringai Venckienei – 39 bylos. Štai tada ir suabejojau, ar tas tribunolas kažką „raukia“ teisėje, nes senelių PRIGIMTINĖ teisė matyti ir netgi doroviškai auklėti anūkę yra pažeista. Apie Neringą Venckienę, kaip supratau, tribunolas net nekalba – jinai jiems ne žmogus. O man N. Venckienė yra pedofilijos aukos globėja, ir tokia visada liks. Su partija ar be partijos. Koks skirtumas. Demokratinė šalis – laisvė telktis į organizacijas yra prigimtinė.

Dar atkreipiau ausį į ištariamus antivalstybinius šaukinius – jog jeigu byla turi kažką, kas įrodo Lietuvos valstybingumo nebuvimą – jie jos imsis. Atseit, žmonių, budėjusių Garliavoje persekiojimas, demokratijos nebuvimą įrodo, todėl tribunolas siūlėsi imtis šių bylų. Atsiprašau – bet žmonės Kaišiadorių apylinkės teisme jau išteisinti, - kokį demokratijos nebuvimą įrodo ši byla? Įrodo, kad teisingumą galima pasiekti. Tikėkimės, apygardos teismas pripažins apylinkės teismo sprendimą išsamiu ir teisėtu.

Paskutinis dalykas visiškai suglumino jau mane, visko mačiusią. Nepaisant to, jog per 3 kalbėjimo apie nieką valandas nesugebėta pasiūlyti jokios bylos (pvz., per savaitę surašiau 2 kasacinius skundus, vienas jų priimtas, dėl kito laukiame atsakymo), man buvo skambinama vėlai vakare – kas versle laikoma blogo tono ženklu, nes visi reikalai tvarkomi daugiausiai pirmoje dienos pusėje. Skambinimas 19 valandą rodo, jog žmogus nėra rimtai žiūrintis į problemas, taip pat, jis tarsi bando „užklupti nesvarumo būsenoje“ – kai žmogus jau atsipalaidavęs, ir nebėra įsitempęs profesiškai. Taip pat tai rodo visišką neprofesionalumą, ir nepagarbą pašnekovui.

Taigi, yra toks advokatas V.S., kuris sugeba apmuilinti klientui smegenis, jog jis visiškai juo įtiki, susimoka, o tada...sėdi iki gyvos galvos.

Nujaučiau, jog bandys prakišti šio galimai nevykėlio bylą. Taip ir buvo. „Advokatas V.S. surašė, bet jis visiškai neturi laiko“ – nors provokacijoms, apkalboms, ir velniai žino kokiai kitai veiklai jis tikrai turi!

Taigi, šis advokatas surašė apeliaciją taip, kad klientas sėdi ir neaišku kada išeis.

Ir neva kreiptasi į tribunolą, o čia esą bus mano pirma byla, ir anglų kalbos mokytoja pasižiūrės, kaip aš, teisininkė su stažu, dirbu.

Šito teatro man jau buvo per daug. Tuo labiau, kad byla labai smarkiai išreklamuota – o visi tokie fondai, asociacijos, ir susivienijimai prieš imdami labai didelius pinigus savo niekinei veiklai, siekia didelės reklamos, bet pakeliui sutraiškydami žmones, kurie jiems padėjo. Žinau, nes nudegiau su „Patvorio fondu“.

Nors patvorio aferistai susimokėjo, bet vėliau visur mane apšmeižė, kad aš neva aferistė, o ne jie. Nors vienam garsiam advokatui, kuris vienam nelaimėliui padėjo sėsti iki gyvos galvos, mokėjo už vieną posėdį tiek pat, kiek man už 10 bylų. Tai fondas su advokatu ne aferistai, o aš juristė – aferistė.

Tas pats daroma ir šiuo atveju. Filologo išsilavinimą turintys išsireklamuoja, jog imasi sudėtingų bylų. Žmonės, nebetekę vilties, kreipiasi. Tačiau filologas lieka filologu. Jis apie teisę išmano kaip karvė apie debesį – tiek, kad mato, bet reflektuoti nesugeba.

Tuo pačiu metu Lietuvos problema – monopolinis advokatų klanas – lieka neliečiama konstanta. O teisines paslaugas jums siūlo po skambia iškaba prisidengę anglų kalbos filologai.