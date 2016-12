Berlyno teroristas buvo uoliai sekamas Vokietijos spectarnybų, kaip potencialus teroristas

Raimondas Navickas

Pasirodo, užvakar rašydamas poste apie tai, kad Berlyno centre sunkvežimiu kalėdautojus traiškęs pabėgėlis-teroristas sėkmingai paspruko žioplavotai vokiečių policijai iš panosės, buvau visiškai teisus.

Šiandien internetai mirgėte mirga skelbimais apie Vokietijos valdžios žadamą 100 tūkst.eurų premiją tiems pabėgėliams ir migrantams, kurie priduos jų tarpe besislapstantį islamo teroristą ir masinį žudiką, "pabėgėlį" iš Tuniso Anisą Amri. Kuris, kaip teigiama, nužudė vargšą lenką, vairavusį plieno prikrautą furą ir traiškė žmones kalėdinėje mugėje.

Na, už tokia sumą tikrai atsiras, kas susigundys, tai tikėtina, jog nebeužilgo tą niekšą sučiups.

Bet stebint visą tą nejuokingą cirką iš šalies ir pasiskaičius - kas per paukštis yra tas Anis Amri, darosi visai nebejuokinga. Nes panašu, kad tolerantiškos Mamos Merkel vadovaujamos Vokietijos valstybės mašina yra gerokai papuvusi gerokai labiau, nei buvo galima įtarti.

Atsiskleidžia neįtikėtini ir sveiku protu tiesiog neįmanomi suprasti dalykai!

1. Pabėgėlis-teroristas iš Tuniso Anis Amri į Vokietiją per Italiją, kurioje gyveno keleris metus, atvyko 2015 m. viduryje. Jis paprašė prieglobsčio ir pabėgėlio statuso - ir tas prašymas buvo rimtai svarstomas vokiečių valdžios.

O kodėl? Gal kas man primins - su kariavo Tunisas tais metais? Koks ten buvo karas? Berods, anei jokio?

Tai kodėl tas tunisietis tiesiog nebuvo gražintas atgal į Tėvynę pirmu reisu?

2. Pasirodo, pastaruoju metu jis buvo uoliai sekamas Vokietijos spectarnybų, kaip potencialus teroristas. Buvo nustatyti jo ryšiai su ISIS agentūros rezidentais, jam buvo priskirtas aktualiai pavojingo veikėjo statusas "bet kuriuo metu gali pereiti prie teroro veiksmų".

OK, puiku, bet pasistoja klausimas - tai kokio velnio jie neužkirto kelio išpuoliui, jeigu jo tikėjosi būtent iš šito žmogaus? Ar bus pareikalauta konkrečios atsakomybės iš tų žioplų seklių-morkų?

3. Rugpjūtyje jis buvo suimtas su padirbtais Italijos piliečio asmens dokumentais. Vėl valdžiai buvo proga išsiųsti iš ES jau rimtai nusikaltusį užsienietį. Deja, vokiečių teisėjas jį faktiškai ....paleido!

Ar kas nors pasidomės - kuo vadovavosi tas teisėjas - įstatymais ar nesveika leftistine ideologija?

4. Vokietija jau kadaise atsisakė suteikti tam Anisui Amriui prieglobstį ir karo/politinio pabėgėlio statusą. Buvo paruošti dokumentai dėl jo deportacijos į Tėvynę. Toliau nutiko komiškas dalykas: jis ir vėl nebuvo išsiųstas. Kodėl? Ogi todėl, kad neva praganė savo pasą. O argi galima išsiųsti žmogų be paso? Matyt, ne.

Tikiuosi, kas nors supranta, kodėl neturinčio asmens dokumento svetimšalio nėra galimybių išsiųsti iš Vokietijos? Gal ir man paaiškins tuo pačiu.

Nes mano fantazija tam įsivaizduoti nėra pakankamai laki.

5. Belaukdamas vis nenutinkančios deportacijos Anis Amri gyveno kartu su savo Dvasiniu Vadovu - policijai žinomu islamistu, ISIS verbuotoju ir neapykantos skleidėju. Aktyviai domėjosi, kaip Vokietijoje būtų galima įsigyti kokį rimtesnį ginklą. Atitinkamai, pateko į policijos ir spectarnybų dėmesio lauką.

Jos nustatė, kad jaunuolis yra susijęs su Tunise veikiančia islamistų-teroristų grupuote Ansar Al-Sharia, kuri prieš kelis metus buvo surengusi liūdnai pagarsėjusį teroro aktą viešbučio pliaže, Kurio metu buvo žiauriai sušaudyti 38 turistai iš Europos šalių.

-------------

Kitaip sakant, tas Anis Amri praktiškai buvo vos ne atvirai apsiskelbęs būsimu teroristu veikėjas, perdėm neslepiantis savo islamistinių pažiūrų, nevengiantis policijai žinomų ISIS verbuotojų draugijos, įžūliai besinaudojantis padirbtais ES šalies asmens dokumentais ir net už tai teistas!

Kuris buvo akylai sekamas Vokietijos spectarnybų ir policijos, kaip potencialus teroristas ir itin pavojingas islamistas, bet niekaip nedeportuojamas iš Vokietijos dėl kažkokių sveiku protu negalimų suvokti, bet anot tolerantiškų leftistų itin rimtų priežasčių. Dėl paso "pametimo", pvz.

Vienžo, Vokietijos valdžia laukė, tempė, kol pagaliau sulaukė - žinomas potencialus islamistas-teroristas pribrendo ir virto masiniu žudiku, mirtinai sutraiškiusiu 12 kalėdojančių europiečių ir sužeidusiu dar 50. Ir jokie policijos bei spectarnybų uolūs sekimai ir kruopštūs registravimai tam nesutrukdė. Ką žadėjo - tą ir padarė.

Ar jums nesmalsu - tai kiek dar tokių yra tarp tos multimilijoninės "pabėgėlių" masės, atbogintos į ES šalis?

Vokietijos policija vakar pranešė, kad viso toje šalyje yra sekami 574 ekstremistai, kurie laikomi potencialias teroristais. Jų tarpe 549 islamistai, 20 žmonių iš dešiniųjų radikalų tarpo ir 5 ultrakairiųjų leftistų organizacijų atstovai.

Ar žvelgiant į atvykėlių-islamistų absoliučiai dominuojančią proporciją tame sąraše jums nekyla jokių klausimų? Apie tai, kaip idiotiška Mamos Merkel migracinė politika tiesiogiai susijusi su grėsmėmis valstybei ir jos piliečiams?

Ir ką šiuo atveju reiškia sąvoka "politinė atsakomybė", kalbant apie Vokietijos valdžios organų absurdišką neveikimą ir apgailėtiną bejėgiškumą saugant savo piliečių gyvybes nuo šalyje nelegaliai esančio, žinomai pavojingo ir spectarnybų sekamo islamisto išpuolio? Juk tas tunisietis buvo minėtame 549 sekamų teroristų-islamistų sąraše. Ir kas iš to?

Jūs vis dar rimtai manote, kad Pabėgėlių Mama Merkel turėtų ne nedelsiant atsistatydinti, bet balotiruotis dar vienai Kanclerio kadencijai? O kodėl? Nes ją neva "pakeis Šrioderis", kaip mėgsta šiurpinti kvailelius Merkelienės fanai Lietuvoje?

Tarsi ji būtų paskutinė politikė daugiamilijoninėje Vokietijoje ir jos pačios partijoje ar koalicijos partnerių gretose nebūtų galima rasti sveikesnio proto ir mažiau leftizmo ideologijos apsėstą Vokietijos patriotą. Tikrai galima, nepergyvenkite. Kad ir tas pats Horst Seehofer iš Bavarijos, jau ne kartą siūlęs radikaliai sugriežtinti migracinę politiką bei antiislamistinio užkardymo priemones.

Tenka dar kartą išreikšti pasitikėjimą demokratiniais mechanizmais ir išsakyti viltį, kad Vokietijos rinkėjai skaudžiai nubaus galutinai baigiančius nukvakti leftizmo ideologijos apsėstus politikierius, išmesdami juos į politinį užribį. Ateina laikas Mamai Merkel keliauti ten, kur jos vieta.

Į Istorijos Šiukšlyną!

Anis Amri: 5 Fast Facts You Need to Know

http://heavy.com/…/anis-amri-berlin-christmas-market-attac…/