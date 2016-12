Teisėjos D.Kursevičienės sūnus policininkas pavogė automobilį ir jį girtas sudaužė - pasiskundęs automobilio savininkas gavo 9 metus kalėjimo (2)

Aurimas Drižius

"Laisvas laikraštis" jau rašė apie kaunietį Andrių Kalasiūną, kurį Kauno apygardos teismas nuteisė 9 metams kalėjimo už tariamą pasikėsinimą nužudyti savo buvusią draugę. "Lietuvos rytas" ir "Kauno diena" šiurpino savo skaitytojus prokuratūros pateiktomis nusikaltimo detalėmis - neva A.Kalasiūnas "sužvėrėjęs bičiulis rovė jos plaukus, daužė rankomis ir kojomis, dukart išmetė iš važiuojančio automobilio, privėrė durelėmis plaukus ir žadėjo tampyti greta mašinos".

Paaiškėjo visai kitos šios bylos aplinkybės : pats A.Kalasiūnas interviu LL pasakoja visai kitą istoriją - jis neneigia, kad su buvusia drauge apsižodžiavo, vienas kitą iškeikė paskutiniais žodžiais, ir jis "du kartus pliaukštelėjo jai delnu per žandą". Už tai nuteistas devyneriems metams kalėjimo beveik kaip žudikas.

Tačiau pats A.Kalasiūnas geriau žino, kodėl Kauno teismas ir prokuratūra jam sufabrikavo šią bylą - paaiškėjo, kad kai jis po konflikto su drauge buvo sulaikytas ir laikomas Kauno tardymo izoliatoriuje, buvusios Kauno apylinkės (dabar - Klaipėdos apygardos) teismo teisėjos Dalios Kursevičienės sūnus, policijoje dirbantis Darius Kursevičius pagrobė jo automobilį BMW, jį sudaužė ir vėliau visaip bandė išvengti atsakomybės.

Būtent todėl po buitinio konflikto su drauge A.Kalasiūnas buvo sulaikytas, o jo suėmimą vis pratęsdavo jau minėtas Kauno apylinkės teismas. Galiausiai Apeliacinis teismas jį paleido dėl per ilgo suėmimo, ir išėjęs į laivę A.Kalasiūnas sužinojo, kad jo BMW, kuris turėjo būti saugomas policijos aikštelėje, sudaužytas, o kaltininkas - policininkas Darius Kursevičius. BMW buvo pagrobtas ir sudaužytas, lekiant per Kauno daugiau nei 100 km. per valandą greičiu, o kaltę dėl šios avarijos bandė prisiimti teisėjos D.Kursevičienės vyras, policininko tėvas Romas Kursevičius, norėdamas padėti sūnui išvengti atsakomybės.

Generalinė prokuratūra baudžiamąją bylą dėl automobilio vagystės numarino (tiesiog pradangino nukentėjusiojo A.Kalasiūno skundus). Šią istoriją iškapsčiusiam A.Kalasiūnui baigėsi dar liūdniau – kai jis parašė pareiškimą dėl turto vagystės, iš karto vėl buvo suimtas, ir dėl tariamo bandymo nužudyti jis įkalintas devyneriems metams, nors vienintelis jo nusikaltimas – apsižodžiavo su savo buvusia drauge, ir, kaip pats sako, pliaukštelėjo jai antausį.

Į redakciją paskambino pats A.Kalasiūnas (šiuo metu laikomas Kauno tardymo izoliatoriuje). Jis atsakė į LL klausimus:

- Tai kas ten nutiko?

- Kai 2014 m. liepos mėn. įvyko konfliktas su mano sugyventine, ir aš buvau sulaikytas, mano automobilis – 2009 m. pagamintas BMW – buvo uždarytas į Kauno saugomų automobilių aikštelę. Iš areštinės buvau perkeltas į tardymo izoliatorių. Mano suėmimas smarkiai užsitęsė paslaptingomis aplinkybėmis, o pati byla iš oro pūtėsi ir pūtėsi iki neregėtų aukštumų. Galiausiai Apeliacinis teismas 2015 m. vasario mėn. paleido mane iš suėmimo, nes Kaune teismai buvo akivaizdžiai šališki, ignoravo visus dokumentus. Žodžiu, pernai vasario 12 d. mane paleido, ir nuvykau pasiimti savo automobilio. Radau, kad jis yra nepataisomai sudaužytas. Pradėjau aiškintis, kaip saugomoje aikštelėje buvęs automobilis atsirado sudaužytas, įsigilinau iki tiek, kad sužinojau, kad mano automobilį sudaužė Kauno teisėjos Dalios Kursevičienės sūnus Darius Kursevičius, dirbantis Kauno policijoje. Sužinojau, kad mano automobilį pavogė policininkas D.Kursevičius, ir būdamas girtas, jį sudaužė. Kai sudaužė, norėjo avarijos vietoje, griovyje, jį sudeginti, slėpdamas nusikaltimo įkalčius. Kai nepavyko, išsikvietė tėvą, teisėjos Dalios Kursevičienės vyrą, buvusį prokurorą Romą Kursevičių, kuris išėjęs į pensiją. Tada abudu išsikvietė policijos traliuką, išsitraukė sudaužytą BMW, nugabeno į Garliavą, paslėpė garaže, kuris priklauso to pačio Dariaus Kursevičiaus sesei, t.y. teisėjos dukrai, kuri taip pat dirba policijos mokykloje vyr. specialiste. Ten tą mano automobilį virino, iš gabalų sulipdė, suklijavo tiek, kad jis vėl stovėtų ant keturių ratų. Tada vėl jį numetė atgal į saugomą aikštelę, lyg nieko nebūtų nutikę. Tai sužinojęs, kreipiausi į policiją, Kelių policiją ir dar eilę visokių įstaigų. Skundas Generalinėje prokuratūroje atsimušė kaip į sieną. Policija numarino ikiteisminį tyrimą dėl automobilio vagystės, byla teismą pateikė tik dėl Administracinio teisės pažeidimo – Darius Kursevičius, būdamas neblaivus, svetimu automobiliu sukėlė autoįvykį ir nuslėpė šį nusikaltimą. Apylinkės teismo teisėjos Violetos Musteikienės 2015-09-05 sprendimu D.Kursevičius nubaustas bauda 869 eurų, trims metams atimta teisė vairuoti. D.Kursevičiaus tėvui iškelta byla dėl melagingų parodymų, o dar vienam D.Kursevičiaus draugui, taip pat policininkui, kuris sėdėjo automobilyje avarijos metu, taip pat iškėlė bylą dėl melagingų parodymų.

- Bet už ką, ką jūs ten tokio pridirbote?

- Buvau suimtas už tai, kad neva grasinau sunkiai sutrikdyti sveikatą savo sugyventinei, vėliau tas kaltinimas pasikeitė į pasikėsinimą nužudyti. Nors buvo tik konflikto metu pasakyti atitinkami žodžiai. Apie mane galite paskaityti ir ‚Lietuvos ryte“, nors ten objektyvios tiesos labai mažai. Daviau interviu ir LNK žinioms, tačiau viską iškirpo. Ten iš manęs padarė didžiausią nusikaltėlį, tačiau tik todėl, kad nuslėpti tai, apie ką aš ir kalbu. Turiu visus įrodymus, net ir Generalinės prokuratūros raštus, kaip prokuroras Alinskas pradangino skundus dėl ikiteisminio tyrimo nutraukimo dėl automobilio vagystės. Nes automobilio vagystę Kursevičiams prokuratūra užglaistė – joje pradingo dokumentai ir mano skundai dėl baudžiamosios atsakomybės taikymo. Paliko tik atsakomybę dėl administracinės bylos.

- L.rytas rašo, kad jūs neva plaukus plėšėt savo draugei ir panašiai?

- Tarp manęs ir mano sugyventinės buvo konfliktas, tačiau jokių plaukų aš neplėšiau ir nieko nemušiau, tik pliaukštelėjau delnu per žandą, kad nusiramintų. Turiu visą bylą atsišvietęs – jeigu kas nors norėtų į tai įsigilinti, ir parašyti nors kiek tiesos, galite mane aplankyti Kauno tardymo izoliatoriuje. Berods delfi.lt rašė, kad prokuratūrą bandė nuslėpti šį nusikaltimą, nes Dalia Kursevičienė kažkada dirbo Kauno apygardos prokuratūroje. Esmė tokia – ar jūs norite į tai gilintis?

- Taip, o tai ilgai jūs ten dar laikys?

- Taip, laikys, nes šita instancija man davė devynis metus kalėjimo. Tai absurdų absurdas, net visi samdyti advokatai tą patį sako. Mane čia laiko jau du su puse metų, nors manęs net laikyti čia nebuvo už ką – tik už tai, kad žodžiais apsikeitėme su mano drauge.

- Tai o kokie įrodymai?

- Ten tik nukentėjusios parodymai, tačiau klausimas, kokiu būdu jie buvo išgauti.

- Tačiau spaudoje rašoma, koks jus baisus ir sadistas?

- Taip, nors aš pats ir kreipiausi į spaudą, konkrečiai į 'Kauno dieną". Kai mane paleido iš suėmimo, per savo pažįstamą žurnalistą Vidą Mačiulį paklausiau, ar galėtų spauda man padėti - norėjau papasakoti, kaip buvo pavogtas ir sudaužytas mano automobilis, o byla sunaikinta. Nes dėl automobilio vagystės aš iš pradžių net bijojau kreiptis į policiją - reikia suprasti, kokie ten dirba žmonės. nes kai policijoje papasakojau istoriją, kad mano mašiną pavogė ir sudaužė girtas policininkas, jie net atsisakė priimti mano pareiškimą. Tik tada, kai nuėjau pas komisariato viršininką, jo pavedimu policininkai ėmėsi konkrečių veiksmų. Vėliau teisme išsiaiškinome, kaip buvo sudaužytas mano automobilis - juo buvo važiuojama apie 120 km. per valandą greičiu Vilijampolėje, t.y. Kauno mieste. BMW trenkėsi į stulpą ir jį nulenkė - vėliau ekspertizė nustatė, kad ant to stulpo liko mano automobilio dažų. Tačiau policininkai tam, kad neliktų įrodymų, tą stulpą net nupjovė ir paslėpė. Todėl ir norėjau rasti žurnalistų, kurie įsigilintų ir parašytų objektyviai, kas įvyko. Mačiulis man davė "Kauno dienos" žurnalistės Dianos Krapavickaitės numerį. Buvau su ja susitikęs, kalbėjomės gal pusantros valandos, ji taip pat buvo už galvos susiėmusi. Tačiau vėliau paaiškėjo, koks 'Kauno dienos" vaidmuo šioje istorijoje - kaltinimą man palaiko prokuroras, konkrečiai susijęs su Kursevičių šeima, daro man poveikį nuolatos. Tai va, teismo išvakarėse paskambinau žurnalistams Krapavickaitei ir Dargiui, sakau, kad ateikite rytoj, paviešinsiu kelis dokumentus, bus įdomu. Kitą dieną prokuroras teisme sako: "Va, Kalasiūnas iš kalėjimo skambina žurnalistams, juos kviečia į teismo posėdį". Pagalvojau - iš kur jis žino. Nemanau, kad Dargis su juo ryšį palaiko, tai belieka tik 'Kauno diena". Viskas prasidėjo nuo to, kad aš kreipiausi į "Kauno dieną" pagalbos, o sulaukiau...visiškai priešingo rezultato. Todėl ir nebežinau, su kuo iš žurnalistų bendrauti ir kuo pasitikėti.

- O ką sako advokatas?

- Mano advokatas buvo buvęs Kauno apygardos teismo teisėjas, jam sumokėti nemaži pinigai, tačiau iš viso to, kaip jis elgėsi teisme, ant jo taip pat krenta šešėlis - vis dėl to visi tie veikėjai yra susiję. Todėl aš net nežinau, net kuo pasitikėti, tuo labiau, kad visi mano skundai dėl Kursevičių dingsta Generalinėje prokuratūroje.

- Tas ir yra keisčiausia - jūsų automobilis buvo laikomas saugomojoje automobilių aukštelėje?

- Taip, kai mane paleido 2015 m. vasario 13 d., tai savo automobilį radau sudaužytą.

- Kaip policininkas galėjo jį pasiimti – aikštelėje gi yra sargas?

- Būtent, teisme Romas Kursevičius papasakojo, kad jis atėjo į aikštelę, vežė sūnų, kažkur jį atvežė, pamatė, kad stovi mano BMW, jo raktai spynelėje, ir sakė, kad neva „aš sėdau ir patraukiau jį į šoną, nes man trukdė pravažiuoti“. Tačiau betraukdamas neva atsitrenkė į tvorą. Tokia pasaka. Tiek ikiteisminio tyrimo, tiek ir teismo metu jis teigė, kad jam mano automobilis trukdė pravažiuoti. Kad neva automobilio spynelėje pamatė raktus, užvedė mano BMW bandė patraukti į šoną, ir atsitrenkė į tvorą. Tačiau tokios pasakos visiškai neatitinka net automobiliui padarytų apgadinimų, nei faktinėms bylos aplinkybėms - automobilis buvo sudaužytas, jam važiuojant daugiau nei 100 km. per valandą greičiu Kauno mieste.

- Tai negi teismas patikėjo tokiomis pasakomis?

- Į teismą kviečiausi žurnalistą Vidą Mačiulį, tai gal teismas bijodamas viešumo, padarė teisingas išvadas - kad visi Kursevičiai ir jų liudininkai meluoja ir patraukė juos atsakomybėn. Romą Kursevičių ir pareigūną, kuris avarijos metu sėdėjo mano BMW, taip pat patraukė atsakomybėn už melagingus parodymus. Iš Dariaus Kursevičiaus atėmė teisę vairuoti ir skyrė baudą - už autoįvykio sukėlimą ir pasišalinimą iš įvykio vietos. Tačiau teismas nenubaudė už tai, kad T.Kursevičius autoįvykio metu buvo neblaivus.

- Tačiau kaip baigėsi istorija dėl automobilio pagrobimo?

- Kai mane paleido iš izoliatoriaus, parašiau pareiškimą policijai dėl mano automobilio pagrobimo. Tada prasidėjo ilga melodrama - policija niekaip nenorėjo priimti mano pareiškimo. Vienas pareigūnas atvirai pasakė, kad jo šeima nori valgyti, ir jis nenori prarasti darbo vietos. Paprašiau, kad būtų pradėtas tyrimas dėl automobilio vagystės ir turto sunaikinimo - būtent pagal tuos BK straipsnius jis ir turėjo būti pradėtas. Policija atsisakė priimti pareiškimą. Pradėjau nuo Kauno Dainavos komisariato - pagal savo gyvenamą vietą. Iš ten pasiuntė į Žaliakalnio komisariatą - pagal faktinę automobilio sudaužymo vietą. Žalaikalnio nuovadoje vėl viską papasakojau, jie vėl atsisakė tirti, persiuntė atgal į Dainavą. Taip važinėjau gal tris kartus, kai paprašiau kad pakviestų viršininką. Tada sutiko priimti pareiškimą. Iš karto prašiau duoti pareiškimo priėmimo numerį, nes žinojau kaip dingsta dokumentai policijoje. Pasakė, kad skambinčiau pirmadienį, bus aišku, kuriam tyrėjui tas pareiškimas pateko. Pirmadienį Dainavos komisariatas apie mano pareiškimą, žinoma, kad jau nieko nežinojo. Nuvažiavau į vietą, jie mane pasiuntė į Žaliakalnio nuovadą. Galiausiai turėjau iš naujo rašyti pareiškimą, vežti jį į Vyriausiąjį policijos komisariatą. Išdėsčiau visas man žinomas aplinkybes - apie vagystę, poveikį liudininkams ir t.t. Po kelių dienų gavau pranešimą, kad pradėtas ikiteisminis tyrimas Kursevičių atžvilgiu. Tada iš karto Kauno apylinkės teismas priėmė nutartį mane suimti. Tada pradėjau siuntinėti prašymus iš tardymo izoliatoriaus - išsiunčiau prašymus kelių policijai, kitą - Žaliakalnio policijos nuovadai, tyrėjai Norkutei, kuri tyrė šią bylą. Prašiau informuoti apie tyrimo eigą, nurodžiau, kad esu laikomas tardymo izoliatoriuje. Kelių policija man atrašė, kad byla dėl avarijos perduota teismui. Vienintelis policininkas Egidijus Indriūnas, kuris tikrai sąžiningai ėjo pareigas visoje šioje istorijoje, ir kuris pasakė, kad jam visai vienodai, kas padarė nusikaltimą - prezidentas ar teisėjas, nes prieš įstatymą visi lygūs. Jis akivaizdžiai matė tos ylos klastojimus, nes pas jį buvo atėję tėvas ir sūnus Kursevičiai. Tėvas ėmė siūlyti, kad baigiam šią bylą, o jeigu neišeina jos nutraukti, tai forminkite ją ant manęs, kad iš darbo neišmestų sūnaus policininko. E.Indriūnas iš karto parašė tarnybinį pranešimą, kad pas jį buvo atėjęs toks pilietis su tėvu, tėvas pasakė, kad reikia bylą sutvarkyti arba avariją forminti ant jo. Kad sūnui nepakenkti darbe, nes jis yra Viešojo saugumo pareigūnas. O iš Žaliakalnio PK gavau pranešimą, kad dėl mano automobilio vagystės atsisakyta pradėti ikiteisminį tyrimą. Kaip galima atsisakyti pradėti tyrimą, kuris jau pradėtas? Tą raštą aš, be abejo, apskundžiu Kauno apylinkės prokuratūrai. Ji niekaip nereaguoja, tada rašau raštą, ar gautas skundas. Prokuratūra atrašo, kad mano skundo negavo. Kur jis išgaravo? Bandžiau rašyti net generaliniam prokurorui, skambinau Kauno apygardos vyr. prokurorui Dariui Valkavičiui kelis kartus, tačiau jų neprileido. Niekas negalėjo atsakyti, kur dingo mano skundas. Parašiau skundus Generalinei prokuratūrai - tiek dėl dingusio skundo, tiek ir dėl prokurorų veiksmų. Pridėjau ir tokį patį skundą, kurį siunčiau, dėl nutraukto ikiteisminio tyrimo. Iki šiol Generalinė prokuratūra man neatsakė, kur dingo mano skundas Tik prokuroras Darius Alinskas man parašė du raštus tačiau juose nieko nepasakė dėl dingusio skundo. Jis tiesiog išgaravo. Kurį laiką nuleidau rankas, nes pamačiau kad čia viskas pridengta, kas ir su kuo dirba. Supratau, kad ieškoti teisybės čia beprasmiška. Pirma instancija mane nuteisė 9 metams kalėjimo (už buitinį konfliktą - aut. pastaba). Parašiau skundą Apeliaciniame teismui, tačiau Kauno apygardos teismo teisėja Jurgaitienė man jį gražino atgal.

(bus papildyta)