Neturtinės žalos dydis Garliavos „patvoryje nukentėjusiems“ ir visiems kitiems

Neturtinės žalos dydis „patvoryje nukentėjusiems“ ir visiems kitiems

Kristina Sulikienė

Nuotraukoje nufotografuota, kaip advokatas G.Černiauskas neneša pedofilijos bylos aukos, kurios kojos sukryžiuotos, panaudojant jėgos veiksmą, kad nesipriešintų. Tai "nustatė" teismas

Pastaruoju metu teisminė praktika Lietuvoje pasisuko 2 kryptimis neturtinės žalos atlyginimo bylose: jeigu pareiškėjas nukentėjo nuo sapnų ir šešėlių „patvorio gaujos“, arba išnešęs klykiančią mergaitę, sutrikdė jai sveikatą, gali prašyti net 600 tūkstančių eurų, ir tikėtis, kad teismai priteis.

Į Advokatės klausimą, kuo serga per šturmą išsinešta klykianti dukra, ir kuo ją gydo, Tobuloji Motina, atsakė, jog niekuo neserga (pateiktas 600 tūkst. Eurų ieškinys už neegzistuojančią ligą), ir kad mergaitė dabar daug sportuoja, turi draugų, yra linksma.

Kitoje byloje prieš Patvorio Kaimynę, kuri remiantis sektantų – patvorio budėtojų – Azovo bataliono Ukrainoje kovotojų liudijimais, yra šamanė ir ji hipnotizavo mergaitę, kuri išsigalvojo Nekaltojo Išteisintojo po Mirties veiksmus, Tobuloji Motina nurodė, jog vaikui po 2012 05 17 yra labai sutrikusi psichinė sveikata, pasirašė Plikio Kontoros advokatas, nepridėjo nei vieno įrodymo, ir paprašė 30 000 eurų. Trečiu punktu beje paprašė, kad teismas nustatytų jai teisę valdyti priteistus pinigus – nes dėl kažkokios priežasties šiuo metu Tobuloji Motina negali vaiko pinigų valdyti. Kodėl – nenurodo. Gal kad vaikas labai laimingai auga kažkokiuose specialiuose namuose, kur kartais turi psichikos ligą – kai reikia vienai bylai, o kartais neturi – kai nereikia tos ligos motyvams pagrįsti.

Ir dalis šios sumos iš Patvorio Kaimynės - Šamanės priteista, nors kitoje „intelektinio seksualinio tvirkinimo“ (ištvirkintos vaiko smegenys) byloje ta pati Tobuloji Motina tvirtina, jog vaikas neserga psichikos liga – dėl ko iš Patvorio Kaimynės, kad serga, priteisti pinigai. Visiems, kas mokėsi logikos pradmenis, aišku, jog šiose bylose nei sveiko proto, nei logikos nėra – yra tik labai smarkiai nukentėję, ištroškę pinigų, ir nebežinantys, kur juos dės, kai visus aklai nurodymus vykdantys teismai priteis.

Dar įdomesnė byla, irgi susijusi su Patvoriu. Patvorio Bylos prokurorė, kaip paaiškėjo, per griežtai atleista iš darbo, prašė panašos sumos, kaip Tobuloji Motina, bei visur ištikimai ir sąžiningai liudijo visose bylose apie baisųjį patvorį. Todėl galvojo, jog visiškai sąžininga paprašyti 25 000 eurų, nes patyrė išgyvenimų. Gaila, kad ji nenurodė teismui, jog jos namai buvo apšaudyti, ir buvo kilusi grėsmė visai šeimai, jog namie yra įstatyti šarvuoti langai ir durys – visa šita nesvarbu, juk visada galima nurašyti ant Violetinės Gaujos, kuri jau daug metų visur Lietuvoje žudo, seka, tik prokuratūra niekaip negali to įrodyti, nes gauja yra labai gerai organizuota. Teismai šito epizodo negavo, todėl ir nenagrinėjo. Nieko čia tokio, jeigu tavo namus apšaudo. Juk ir Henriko Daktaro namus apšaudė, ir ką?

Ką pasakė teismas byloje dėl neturtinės žalos priteisimo, kai gerai dirbusi prokurorė buvo neteisėtai atleista iš darbo (priminsiu, prokurorė bylą tyrė tikrai gerai, pareiškė įtarimus „po mirties išteisintam“ - kai jis dar buvo gyvas ir jokiais išteisinimais nekvepėjo, nes be to, ir šitas išteisinimas yra teisinė nesąmonė, nes Lietuvos Baudžiamojo proceso kodeksas tokio proceso iš viso nenumato). Ogi nei vieno cento negaus – nes dėl savo išgyvenimų, kai ją neteisėtai atleido iš darbo, KALTA JI PATI.

Va taip. Pareiškei įtarimus Ypatingam, Valstybinės reikšmės Laisvės Kovotojui, net po mirties kuris galėjo bylinėtis – ir sėdėk. Džiaukis, kad į darbą grąžinome.

Aurimo Drižiaus bylos – atskiras fenomenas. Dešimtmetį tąsomas po teismų sales, prokuratūras, trukdoma dirbti – priteista 2000 eurų. Nepriklauso 17 000 eurų neturtinė žala, nes neįrodė, jog išgyvenimai dideli, kai vos ne dešimtmetį reikėjo vaikščioti po prokuratūras, kai buvo melgingai nuteistas, nors prokurorai ir teisėjai žinojo, jog nuteisinėja melaigingai, nes demokratinėje valstybėje spaudos draudimo negali būti. Dabar gi, kai Italijoje Lietuvą atvirai už tokius žurnalistų persekiojimus vadina Europos Sąjungos Šiaurės Korėja, sisteminė spauda rėkia, jog čia Kremliaus darbas. Ne korumpuoti prokurorai su teisėjais – Kremliaus darbas, bet kai viešini šiuos nusikaltimus prieš Konstituciją – čia Kremlius. Dideli patriotai savo šalies būtume, jeigu panašiai kaip Šiaurės Korėja, apie save pasakotume tik teigiamus dalykus, viduje uždaros šalies kankindami žmones. Taigi, teisingai mus toje Italijoje ir vadina.

Patvorio Plikis pareiškė, Patvorio Gaujos Šešėlių byloje, jog tai, kad visa Lietuva pamatė, kaip jis nešė mergaitę, kurios nenešė, jis vertina 30 000 eurų neturtine žala, nes „prarado klientus“.

Visų pirma – visą vakarą su sūnumi treniravo, kaip neš mergaitę, tobulai nusifilmavo tiesioginėms transliacijoms, matė visa Lietuva ir visas pasaulis – tačiau jau išteisinti kitoje byloje (priminsiu, kad Patvorio Gaujos bylos ir Patvorio Protestuotojų bylos atsakovai dalyje sutampa) kalti, kad į jį, kuris nešė mergaitę skaudžiai sukryžiuotomis rankomis, ir vėliau ją apsvaigintą kažkuo kalbino autobusėlyje, ir ji matė 8 rankas – nebesikreipia klientai.

Kur nesikreipia – kreipiasi. Visokie Ypatingos Reikšmės Laisvės Kovotojai, kurie nenori su šeima pasidalinti palikimu. Iš vieno Plikio kontoros kliento dar 2014 metais su advokatu per vieną posėdį laimėjome 40 000 litų, sutarėme, kad kadangi didelė suma, tegul moka dalimis per 2 metus. Plikis sugebėjo įtikinti klientą, kuris iš pradžių vykdė teismo nutartį, ir mokėjo po 260 eurų kas mėnesį, iš viso nemokėti, o teismai nusprendė neduoti vykdomojo rašto, rašinėjo nesąmones, jog „atsakovas prievolę vykdo“ – nemokėdamas nei vieno cento. Ką daryt? Patariau klientams sulaukti 2016 metų birželio 1 dienos, ir be gailesčio išvaržyti šitą įžūlų Plikio klientą.

Jeigu tik tokią klientūrą turi, tai ją ir prarado: beje, Plikio klientą užmačiau facebooke komentuojantį kažkokioje pilietiškoje grupėje, kad jis pasirašys dėl Lietuvos gelbėjimo, ir svaičiojantį labai aukštomis frazėmis. Paėmiau ir parašiau: pirma skolą broliui atiduok, 10 000 eurų, gelbėtojau tu, pagal įsiteisėjusį teismo sprendimą. Facebooko pašaipa tepadėjo – nes į teismų sprendimus Plikio kontoros klientas nereagavo.

Dabar gi, turėdamas tokius klientus, jis guodžiasi, kad juos prarado.

O kalti tie, kurie tąsomi dabar į Šiaulius – nes Kaune nuteisinėti jų negalima: juk nepatirs tiek daug išlaidų, kiek važinėjant į kitą miestą.

Kas ten per sapnų ir šešėlių byla, nesigilinsiu: nes dar prisikels Ypatingos Reikšmės Kovotojas, kuris yra šalis toje byloje, nukentėjęs nuo Gedimino Aiduko sekimo, ir pasakys baigiamąją kalbą. Arba nuo vėžio mirusi gynėja. Dviejų numirėlių sekimu G. Aidukas kaltinamas, sunku jam bus nuo jų dviejų dvasių gintis, juk teismai violetinėse bylose mirusius gina aršiau nei gyvuosius.

Ramutė Daktarienė už 8 metus, kai negalėjo susitikti su vyru ir išpildyti savo šeimynines prievoles, gaus net 500 eurų.

Henrikas Daktaras už kankinimą rūsyje, laikymą jo 12 laipsnių temperatūroje gavo kažkokią panašią juokingą sumą – tik, priminsiu, jog Tobuloji Motina už vaiko psichikos ligą, kuria vaikas greičiausiai ir neserga, prašo 600 000 eurų.

Dar yra viena byla, kur šaudė aklas snaiperis, tai ten susėdo berods 6 moterys, pareiškė, jog visos buvo nukentėjusiomis – tarsi nušautasis jas visas būtų išlaikęs iki savo mirties iš vargano teisėjo atlyginimo (teisėjai nuolat bylinėjasi su valstybe, kad vargsta – ir laimi), ir paprašė kosminių sumų – bet lygiai tokių pačių, kaip asmeninio Vytauto Landsbergio apsaugininko buto vertė Kaune.

Beje, Henriką Daktarą nuteisusi teisėja kadaise dėl vyro žūties prisiteisė 200 000 litų iš avariją sukėlusios moters. Teismo sprendime teismai nurodė, jog nukentėjusiajai pablogėjo sveikata, ji patyrė išgyvenimus, stresą, traumą. Tačiau nepaisant visų šitų išgyvenimų, be gailesčio varžo avarijos sukėlėją, ir dar nagrinėja bylos – nors prieš 8 metus aiškino, jog labai sunku dėl avarijos, labai didelė žala padaryta. Šiuo metu žalos pėdsakų – nė kvapo.

Užtat suraitė teismo sprendimą Henrikui Dakarui, jog jis turi sėdėti iki gyvos galvos už 2 niekada nerastų ir it dvasios prapuolusių žmonių nužudymą.

Dar eisiu pasiskaitysiu sprendimą – gal nurodė tiksliai ir kokiu būdu nužudė, ir turbūt lavonų ekspertizės pridedamos. Juk Aukščiausias teismas. Turėtų laikytis Nužudymo bylų tyrimų metodikos, ar ne? Ir įrodymų tikėtinumo taisyklės – jog nužudymo byloms taikomas 100 proc. tikėtinumas. Tačiau kai šitiek esi nukentėjęs, ir iš teismų gavęs tokią nemažą satisfakciją, juk patikėsi net 1 procentu. Svarbiausia, jog sisteminė spauda, kurios niekas nepersekioja, ir ji nepatenka į EU Šiaurės Korėjos jurisdikciją, parašytų, kad sprendimas dėl 2 dvasių yra pagrįstas ir teisėtas. Suprasčiau dar, kad sėdėtų už 2 tikrus lavonus. O dėl lavonų išteisino, dėl dvasių – ne. Spauda dar verkia, kodėl H. Daktaras neatlygina žalos dvasių giminėms.

Parduotų savo nepilnametės dukros gyvenamą vietą, atlygintų žalą. Įdomu, kam nors tos mergaitės gyvenimas įdomus – ar tik neapykanta „daktarams“ ir „patvoriams“ vadinamoji „teisėsauga“ su savo užsakomąja spauda gyvos?

O kad nelemtas Henrikas Daktaras čia per daug nešokinėtų, jam po LAT sprendimo buvo inicijuota baudžiamoji byla už „teismo negerbimą“, nors jis tik paklausė, ar pensinio amžiaus sulaukusi teisėja nėra per sena nagrinėti jo bylą? Paėmė ir suabejojo, ar pensinio amžiaus teisėja, kuri baisiai nukentėjusi, ir jai sutrikusi sveikata – pirmiausia, emocinė – gali dirbti pensijoje?

Summa summarum, už 8 metus šeimos trukdymą -500 eurų, o už 1 minutės šou, kai pats savo noru žalojo vaiką, ir dėl to galėjo pasipiktinti prie ekranų prilipę žmonės – 30 000 eurų. Už „išgyvenimus dėl avarijos“, nors tai netrukdo bylas nagrinėti išėjus į pensiją – 60 000 eurų.

Už psichikos ligą, kuri vienoje byloje yra, kai reikia įrodinėti 30 000 eurų ieškinį, nepridėjus įrodymų, kad iš viso tą vaiką augini – o kitoje byloje jokios ligos nėra, ir neaišku, kodėl reikalaujama suma, lygi Drąsos kelio politinės partijos gautos dotacijos sumai - 600 000 eurų.

Tiesa, dar prisiminiau – ta pati Henriką Daktarą nuteisusi teisėja disidentui Terleckui priteisė net 3000 eurų už neturtinę žalą, kai jis komentaruose buvo išvadintas KGBistu, nors garsus disidentas prašė visų 15 000, o apylinkės teismas buvo priteisęs 5000. Teisėjų kolegija, vadovaujama kadaise labai nukentėjusios ir didžiules sumas prisiteisusios teisėjos nutarė, jog garsaus disidento iškoliojimas ir išdėjimas į šuns dienas tevertas keletos tūkstančių, nes didelė žala nėra padaryta – kas čia tokio: sovietai tave tąsė po kalėjimus, o dabartiniai sovietai, vadina raudonuoju. Juk jokios čia žalos nėra – nepalyginsi su pačios teisėjos išgyvenimais, kai ji patyrė praradusi vyrą – tiek išgyveno, jog dirba jau pensijinio amžiaus, nes yra labai nukentėjusi. „Nemo judex in re sua“ (niekas negali būti teisėju savo byloje) – tačiau teisėjams ir saviems „stukačiams“ žalas atlygina irgi savi.

O jeigu tu nepatenki į „savų ratą“, tavo žala bus 500-2000 eurų. Na, dar 3000 eurų, jeigu tu esi Terleckas.