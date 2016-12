D.Grybauskaitė nugalėjo korupciją ne tik Lietuvoje, bet ir Ukrainoje - ten policija atvirai plėšikauja

2016 m. gruodžio 2 d. dienraštyje The Independent pasirodžiusi publikacija čia išverstu pavadinimu daug kam galėjo pasirodyti kaip provokaciją prieš laisvą ir nepriklausomą Ukrainą, nupirkta V. Putino ir pan. Lietuvoje ši tema tiek valstybinės žiniasklaidos tiek ir nepriklausomos žiniakslaidos kol kas laikoma tabu. Pažvelkime, kas rašoma minėtame straipsnyje.

Aukščiausia Ukrainos valdžia, kurios vyriausybė gavo milijardus dolerių tarptautinės paramos nuo Viktoro Janukovyčiaus nuvertimo, buvo apkaltinta didžiule politine ir finansine korupcija.

Provakarietiško prezidento Petro Porošenko biuras stengiasi neigti kaltinimus, kuriuos pareiškė buvęs parlamentaras Aleksandras Oniščenka.

Jis taip pat pasakojo, kad deputatu Ukrainos Radoje jam buvo pasiūlyta tapti susimokėjus 6 mln. kyšį.

Papasakojo ir tai, kaip aukšto vyriausybės nario buvo paprašytas suorganizuota kampaniją prieš premjerą Arsenijų Jaceniuką už 3 mln. dolerių per mėnesį. Ši kampanija truko 10 mėnesių. Tikslas buvo pasiektas: 2016 m. balandį A. Jaceniukas, kritus jo populiarumui, atsistatydino. Nužudžiau jį per metus, prisipažino A. Oniščenka: A. Jaceniuko reitingas per metus išties krito nuo 30 procentų iki 1 procento.

Už 50 dolerių į netikrus mitingus būdavo sukviečiami žmonės, neva nepatenkinti premjeru A. Jaceniuku.

Pagal korupcijos rodiklį Ukraina yra 130-oje vietoje iš 168.

A. Oniščenka pasakojo, kad kyšiai būdavo mokami grivinomis, taigi specialiu liftu reikėdavo tempti penkis šešis krepšius.

Birželio 16 d. su motina Inesa A. Oniščenka paliko Ukrainą, apsigyveno Londone. Jiems išduoti Ukrainos valdžios arešto orderiai. Keli įtariami sąmokslininkai suimti.

Šaltinis: independent.co.uk