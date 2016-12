Teisėjos sūnus policininkas pavogė automobilį ir jį girtas sudaužė – į kalėjimą 9 metams pasodintas pasiskundęs automobilio savininkas

Aurimas Drižius

Lietuviška teisėsaugos mafija nepaliauja stebinti – per savaitę išgirstu net kelias kraupias istorijas, tačiau ši nustebino savo žiaurumu.

Kaunietis Andrius Kalasiūnas po konflikto su savo drauge buvo sulaikytas, jo automobilis pastatytas į saugomą policijos automobilių aikštelę. Žmogus ten be jokio pagrindo pralaikytas pusę metų – suėmimą pratęsdavo Kauno apylinkės teismas, kuriame anksčiau dirbo teisėja Dalia Kursevičienė (dabar ji padarė karjerą ir paskirta dirbti Klaipėdos apygardos teismo teisėja). Apie D.Kursevičienės nuotykius šiame teisme galite paskaityti čia:

http://human-rights-lithuania.org/wordpress/?p=1991

Teisėja Dalia Kursevičienė (nuotr.) visą gyvenimą stropiai puoselėja teisingumą

Po pusės metų kalėjime A.Kalasiūnas buvo paleistas, ir išėjęs sužinojo, kad jo automobilį pavogė ir sudaužė teisėjos D.Kursevičiėnės sūnus, policininkas Darius Kursevičius. Kaltę dėl avarijos bandė prisiimti D.Kursevičiaus tėvas, buvęs prokuroras Romas Kursevičius, norėdamas padėti sūnui išvengti atsakomybės. Generalinė prokuratūra baudžiamąją bylą dėl automobilio vagystės numarino (tiesiog pradangino nukentėjusiojo A.Kalasiūno skundus). Šią istoriją iškapsčiusiam A.Kalasiūnui baigėsi dar liūdniau – dėl tariamo bandymo nužudyti jis įkalintas devyneriems metams, nors vienintelis jo nusikaltimas – apsižodžiavo su savo buvusia drauge.

Į redakciją paskambino pats A.Kalasiūnas (šiuo metu laikomas Kauno tardymo izoliatoriuje). Jis atsakė į LL klausimus:

- Tai kas ten nutiko?

- Kai 2014 m. liepos mėn. įvyko konfliktas su mano sugyventine, ir aš buvau sulaikytas, mano automobilis – 2009 m. pagamintas BMW – buvo uždarytas į Kauno saugomų automobilių aikštelę. Iš areštinės buvau perkeltas į tardymo izoliatorių. Mano suėmimas smarkiai užsitęsė paslaptingomis aplinkybėmis, o pati byla iš oro pūtėsi ir pūtėsi iki neregėtų aukštumų. Galiausiai Apeliacinis teismas 2015 m. vasario mėn. paleido mane iš suėmimo, nes Kaune teismai buvo akivaizdžiai šališki, ignoravo visus dokumentus. Žodžiu, pernai vasario 12 d. mane paleido, ir nuvykau pasiimti savo automobilio. Radau, kad jis yra nepataisomai sudaužytas. Pradėjau aiškintis, kaip saugomoje aikštelėje buvęs automobilis atsirado sudaužytas, įsigilinau iki tiek, kad sužinojau, kad mano automobilį sudaužė Kauno teisėjos Dalios Kursevičienės sūnus Darius Kursevičius, dirbantis Kauno policijoje. Sužinojau, kad mano automobilį pavogė policininkas D.Kursevičius, ir būdamas girtas, jį sudaužė. Kai sudaužė, norėjo avarijos vietoje, griovyje, jį sudeginti, slėpdamas nusikaltimo įkalčius. Kai nepavyko, išsikvietė tėvą, teisėjos Dalios Kursevičienės vyrą, buvusį prokurorą Romą Kursevičių, kuris išėjęs į pensiją. Tada abudu išsikvietė policijos traliuką, išsitraukė sudaužytą BMW, nugabeno į Garliavą, paslėpė garaže, kuris priklauso to pačio Dariaus Kursevičiaus sesei, t.y. teisėjos dukrai, kuri taip pat dirba policijos mokykloje vyr. specialiste. Ten tą mano automobilį virino, iš gabalų sulipdė, suklijavo tiek, kad jis vėl stovėtų ant keturių ratų. Tada vėl jį numetė atgal į saugomą aikštelę, lyg nieko nebūtų nutikę. Tai sužinojęs, kreipiausi į policiją, Kelių policiją ir dar eilę visokių įstaigų. Skundas Generalinėje prokuratūroje atsimušė kaip į sieną. Policija numarino ikiteisminį tyrimą dėl automobilio vagystės, byla teismą pateikė tik dėl Administracinio teisės pažeidimo – Darius Kursevičius, būdamas neblaivus, svetimu automobiliu sukėlė autoįvykį ir nuslėpė šį nusikaltimą. Apylinkės teismo teisėjos Violetos Musteikienės 2015-09-05 sprendimu D.Kursevičius nubaustas bauda 869 eurų, trims metams atimta teisė vairuoti. D.Kursevičiaus tėvui iškelta byla dėl melagingų parodymų, o dar vienam D.Kursevičiaus draugui, taip pat policininkui, kuris sėdėjo automobilyje avarijos metu, taip pat iškėlė bylą dėl melagingų parodymų. Abu apskundėme šią nutartį, nes D. Kursevičiui skirta minimali bausmė, o jis policijos pareigūnas, ir visa kita. Kas vyksta toliau? Kauno apygardos teismo teisėjas Olegas Šibkovas mano skundo net nenagrinėja be jokių motyvų, o Kursevičiaus skundas patenkintas iš dalies. Jo tėvas, buvęs prokuroras Romas Kursevičius, visur, ir kelių policijoje, prisipažino, kad jis neva ir pasiėmė ir vairavo vogtą BMW. Tėvas bandė sūnų ištraukti iš bėdos, kad jo neatleistų iš darbo policijoje. Į klausimą, kas jam leido pasiimti svetimą BMW, atsakė, kad niekas neleido, tiesiog atsisėdo į mano automobilį, ir jį sudaužė. Kelių policijoje R.Kursevičius atvirai taip ir pasakė, kad reikia daryti viską, kad sūnus darbo neprarastų, reikia jį ištraukti. Tačiau pasitaikė principingi kelių policininkai, jį taip ir prigavo. Tai vieninteliai nekorumpuoti policininkai visoje šioje grandinėje pasitaikė. Jie tiesiog surašė tarnybinius pranešimus, kad pas juos atėjo toks ir toks pilietis su sūnumi, pareiškė, kaip reikia tvarkyti avariją, ir kad ją apskritai reikia nuslėpti, kad nebūtų jokių problemų. Visi dokumentai tai įrodo. Tada D,Kursevičiaus tėvui iškėlė bylą dėl melagingų parodymų. Kauno apygardos teismas mano skundo nenagrinėjo, o D.Kursevičiaus skundą patenkino iš dalies, gražino bylą nagrinėti iš naujo. Advokatai mano, kad tai stebuklas. Kaip žinia, Kauno apylinkės teisme ilgą laiko Dariaus Kursevičiaus motina Dalia Kursevičienė. Būtent Kauno apylinkės teismo sprendimais aš pusę metų buvau suimtas.

- Bet už ką, ką jūs ten tokio pridirbote?

- Buvau suimtas už tai, kad neva grasinau sunkiai sutrikdyti sveikatą savo sugyventinei, vėliau tas kaltinimas pasikeitė į pasikėsinimą nužudyti. Nors buvo tik konflikto metu pasakyti atitinkami žodžiai. Apie mane galite paskaityti ir ‚Lietuvos ryte“, nors ten objektyvios tiesos labai mažai. Daviau interviu ir LNK žinioms, tačiau viską iškirpo. Ten iš manęs padarė didžiausią nusikaltėlį, tačiau tik todėl, kad nuslėpti tai, apie ką aš ir kalbu. Turiu visus įrodymus, net ir Generalinės prokuratūros raštus, kaip prokuroras Alinskas pradangino skundus dėl ikiteisminio tyrimo nutraukimo dėl automobilio vagystės. Nes automobilio vagystę Kursevičiams prokuratūra užglaistė – joje pradingo dokumentai ir mano skundai dėl baudžiamosios atsakomybės taikymo. Paliko tik atsakomybę dėl administracinės bylos.

- L.rytas rašo, kad jūs neva plaukus plėšėt savo draugei ir panašiai?

- Tarp manęs ir mano sugyventinės buvo konfliktas, tačiau jokių plaukų aš neplėšiau ir nieko nemušiau, tik pliaukštelėjau delnu per žandą, kad nusiramintų. Turiu visą bylą atsišvietęs – jeigu kas nors norėtų į tai įsigilinti, ir parašyti nors kiek tiesos, galite mane aplankyti Kauno tardymo izoliatoriuje. Berods delfi.lt rašė, kad prokuratūrą bandė nuslėpti šį nusikaltimą, nes Dalia Kursevičienė kažkada dirbo Kauno apygardos prokuratūroje. Esmė tokia – ar jūs norite į tai gilintis?

- Taip, o tai ilgai jūs ten dar laikys?

- Taip, laikys, nes šita instancija man davė devynis metus kalėjimo. Tai absurdų absurdas, net visi samdyti advokatai tą patį sako. Mane čia laiko jau du su puse metų, nors manęs net laikyti čia nebuvo už ką – tik už tai, kad žodžiais apsikeitėme su mano drauge.

- Tai o kokie įrodymai?

- Ten tik nukentėjusios parodymai, tačiau klausimas, kokiu būdu jie buvo išgauti.

- Tačiau spaudoje rašoma, koks jus baisus ir sadistas?

- Taip, nors aš pats ir kreipiausi į spaudą, konkrečiai į 'Kauno dieną". Kai mane paleido iš suėmimo, per savo pažįstamą žurnalistą Vidą Mačiulį paklausiau, ar galėtų spauda man padėti - norėjau papasakoti, kaip buvo pavogtas ir sudaužytas mano automobilis, o byla sunaikinta. Nes dėl automobilio vagystės aš iš pradžių net bijojau kreiptis į policiją - reikia suprasti, kokie ten dirba žmonės. nes kai policijoje papasakojau istoriją, kad mano mašiną pavogė ir sudaužė girtas policininkas, jie net atsisakė priimti mano pareiškimą. Tik tada, kai nuėjau pas komisariato viršininką, jo pavedimu policininkai ėmėsi konkrečių veiksmų. Vėliau teisme išsiaiškinome, kaip buvo sudaužytas mano automobilis - juo buvo važiuojama apie 120 km. per valandą greičiu Vilijampolėje, t.y. Kauno mieste. BMW trenkėsi į stulpą ir jį nulenkė - vėliau ekspertizė nustatė, kad ant to stulpo liko mano automobilio dažų. Tačiau policininkai tam, kad neliktų įrodymų, tą stulpą net nupjovė ir paslėpė. Todėl ir norėjau rasti žurnalistų, kurie įsigilintų ir parašytų objektyviai, kas įvyko. Mačiulis man davė "Kauno dienos" žurnalistės Dianos Krapavickaitės numerį. Buvau su ja susitikęs, kalbėjomės gal pusantros valandos, ji taip pat buvo už galvos susiėmusi. Tačiau vėliau paaiškėjo, koks 'Kauno dienos" vaidmuo šioje istorijoje - kaltinimą man palaiko prokuroras, konkrečiai susijęs su Kursevičių šeima, daro man poveikį nuolatos. Tai va, teismo išvakarėse paskambinau žurnalistams Krapavickaitei ir Dargiui, sakau, kad ateikite rytoj, paviešinsiu kelis dokumentus, bus įdomu. Kitą dieną prokuroras teisme sako: "Va, Kalasiūnas iš kalėjimo skambina žurnalistams, juos kviečia į teismo posėdį". Pagalvojau - iš kur jis žino. Nemanau, kad Dargis su juo ryšį palaiko, tai belieka tik 'Kauno diena". Viskas prasidėjo nuo to, kad aš kreipiausi į "Kauno dieną" pagalbos, o sulaukiau...visiškai priešingo rezultato. Todėl ir nebežinau, su kuo iš žurnalistų bendrauti ir kuo pasitikėti.

- Tai koks ten konfliktas įvyko su jūsų drauge?

- Paprastas buitinis konfliktas. Taip, grasinimų buvo iš abiejų pusių. Ji man prisakė eilę negražių dalykų, aš - jai. Puikiai atsimenu, kad du kartus delnu trenkiau jai per ausį ir žandą, kad nusiramintų. O iš viso to padarė didžiausią kriminalą. Yra medikų išvados, kad jai padaryta 11 trauminių poveikių, įskaitant nubrozdinimus, o nuosprendyje parašyta, kad aš jai padariau jau 24 trauminius poveikius. Kaip tik dabar rengiu skundą.

L.rytas pateikia nukentėjusįjį A.Kalasiūną kaip pabaisą

O dabar galima paskaityti, kaip ‚Lietuvos ryto“ žurnalistas Karaliūnas pateikė visą šią istoriją:

Draugystė su 30 metų kauniečiu Andriumi Kalasiūnu jaunai merginai virto baisiu išbandymu – sužvėrėjęs bičiulis rovė jos plaukus, daužė rankomis ir kojomis, dukart išmetė iš važiuojančio automobilio, privėrė durelėmis plaukus ir žadėjo tampyti greta mašinos. Kankinama kaunietė porą kartų buvo praradusi sąmonę, o pareigūnai ją išgelbėjo paskutinę akimirką. Spėjama, kad merginą planuota nužudyti. Šios aplinkybės užfiksuotos baudžiamojoje byloje, kurią Kauno apygardos prokurorai jau perdavė Kauno apygardos teismui. A.Kalasiūnas kaltinamas pasikėsinimu itin žiauriai nužudyti merginą. Vyriškis šiuo metu yra suimtas, jis taip pat teisiamas dėl V.Putvinskio gatvėje įsikūrusių Žurnalistų namų nuniokojimo 2013-ųjų balandžio 1-osios naktį. Pernai liepą A.Kalasiūnui kilo mintis, kad draugė galbūt pernelyg artimai bendrauja su kitais vaikinais ir jis nusprendė atlikti bandymą. Pažįstamo vaikino paprašė, kad šis įtikintų kaunietę pavežėti ją automobiliu iki namų. Tuo tarpu pats A.Kalasiūnas su kitu bičiuliu juodu BMW atvyko prie draugės namų. A.Kalasiūnas buvo gerokai įkaušęs, todėl vairavo draugas. Kaunietis nusprendė, kad draugė pernelyg ilgai užtruko važiuodamas nuo Kauno senamiesčio iki namų, todėl ją įsitempė į savo automobilį ir dėl tariamos neištikimybės pradėjo kankinti. Iš pradžių kaunietę planuota įkišti į BMW bagažinę, tačiau kilo susistumdymas, triukšmas, o aplinkinių namų gyventojai grasino iškviesti policiją. Mergina atsidūrė automobilio salone, kuriame vėliau rasta plaukų kuokštai, kraujo žymės. Belaisvė buvo daužoma rankomis ir kojomis, grasinta atsuktuvu perrėžti gerklę. Ji dukart buvo išmesta iš važiuojančio automobilio. Kartą tai įvyko mieste, o kitą kartą – kelyje Vilnius-Kaunas. Merginą išgelbėjo aplinkybė, kad automobilį vairavęs A.Kalasiūno draugas paskutinę akimirką suspėjo pristabdyti automobilį. Šis kaunietis nebeištvėrė, kai A.Kalasiūnas BMW durelėmis privėrė įspūdingo ilgio merginos plaukus ir liepė ją vilkti asfaltu. Jis paliko A.Kalasiūną su mergina automobilyje, o pats su visą laiką automobilyje buvusia savo drauge pasišalino ir apie įvykį pranešė policijai. Paieškoms buvo mestos gausios pareigūnų pajėgos. Jie juodą BMW sustabdė Ateities plente. Tuo metu prie vairo sėdėjo sunkiai sužalota mergina, kuris iškart nualpo. Kriminalistai spėja, kad kaunietė buvo vežama už miesto ir norėta ja atsikratyti. A.Kalasiūnas buvo suimtas, tačiau vėliau teismas jam skyrė švelnesnę kardomąją priemonę. Labai greitai kriminalistai sužinojo apie grasinimus ir išpuolius prieš liudininkus. Jau spėjęs viešai pasiskelbti kankiniu A.Kalasiūnas buvo iškviestas į teismą. Jis pasirodė posėdžių salėje, tačiau suprato galįs atsidurti už grotų ir paspruko nesulaukęs nutarties. Pareigūnai beveik mėnesį ieškojo įtariamojo, o nukentėjusiajai tuo metu buvo skirta apsauga. Kaunietis buvo sulaikytas, kai ketino pirkti automobilį.

Skaitykite daugiau: http://lietuvosdiena.lrytas.lt/kriminalai/juodame-bmw-baisios-merginos-kancios.htm?utm_source=lrExtraLinks&utm_campaign=Copy&utm_medium=Copy