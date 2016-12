Paskui S.Skvernelį driekiasi AMB pavogtų milijardų šešėlis

Aurimas Drižius

"O jūs pasidomėkite, kas premjerą Saulių Skvernelį sieja su tokiu veikėju Darijumi Vilčinsku, kuris yra nelegalių statybų parkuose, įmonių bankrotų, profsąjungų rūmų užvaldymo specialistas? Tada akys atsivers iš kur pas keliuką (kelių policininką) toks namas", - tokia anonimė žinutė atėjo į redakciją.

Pasidomėjome - D.Vilčinskas į klausimą, ar jis buvo piršliu S.Skvernelio vestuvėse, atsakė, kad „tai vieša paslaptis“.

D.Vilčinskas atsakė į LL klausimus:

- Kiek žinau, esate geri draugai su Skverneliu?

- Kodėl jūs manęs to klausėte?

- Eina tokie gandai, kad jūs net buvote piršliu Skvernelio vestuvėse? Ar kiek nors pagrįsti tokie gandai?

- Nenoriu komentuoti, net jeigu tai, ką jūs sakote, yra panašu į tiesą. Tai privatūs reikalai. Nesivadovaukite gandais. nebuvo Skvernelis piršliu mano vestuvėse.

- o jūs jo vestuvėse nebuvote piršliu? Kaip jūs apibūdintumėte savo dabartinius santykius su ponu premjeru?

- Draugiški.

- O nuo kelintų metų jūs pažįstate Skvernelį?

- Labai seniai.

- O tai jūs ar jūsų įmonės turi kažkokių verslų su Vidaus reikalų ministerija?

- Ne, tikrai niekados neturėjome. Ar labai nuliūdino toks atsakymas?

- Žinoma. Tačiau taip ir neatsakėte į klausimą dėl Skvernelio vestuvių?

- Tai vieša paslaptis, jūs tą žinote, jeigu klausiate. Aš buvau liudininku S.Skvernelio vestuvėse.

Taigi, artimiausias premjero draugas, liudininkas jo vestuvėse Darijus Vilčinskas - itin spalvinga asmenybė, vienas turtingiausių Lietuvos verslininkų.

D.Vilčinsko įmonei „VPIC Vilnius“ šiuo metu priklauso Profsąjungų rūmai, iškilę ant Tauro kalno Vilniaus centre. Vilniaus savivaldybė šiuo metu su D.Vilčinsku tariasi dėl mainų - planuojama iškeisti įvairius savivaldybei priklausančius statinius į Profsąjungų rūmus. Planuota, jog savivaldybei atitektų rūmai, įvertinti per 12 mln. eurų (41,6 mln. litų), o jų savininkei bendrovei „VPIC Vilnius“ mainais būtų perduoti 5 kiti pastatai Vilniuje bei Palangoje, kurių vertė – 5,7 mln. eurų (19,7 mln. litų). Be to, savivaldybė bendrovei būtų sumokėjusi dar 5,3 mln. eurų (18,3 mln. litų).

Tačiau anot Vilniaus mero Remigijaus Šimašiaus, tie planai nebuvo realizuoti, „nes buvo suplanuoti neadekvatūs mainai“.

Kokiu būdu Darijus Vilčinskas tapo Profsąjungų rūmų savininku?

Tai sena istorija, siekianti dar legendinio kyšininko, Lietuvos premjero Algirdo Mykolo Brazausko (AMB) laikus.

Ilgą laiką buvo neaišku, kodėl AMB Vyriausybė perdavė valdyti didžiulį turtą (tame tarpe ir profsąjungų rūmus) saujelei žmonių, kurie skambiai pasivadino "profsąjungomis", ir kurios niekam neatstovauja.

"Aš tik vėliau supratau, kodėl mums, tokiems durneliams, buvo perduotas valdyti ir disponuoti toks milžiniškas turtas, - LL sakė viena profsąjungų veikėja, - ogi tik todėl, kad tą turtą parduotume tam, kad reikia".

Kaip žinia, buvusios profesinių sąjungų susivienijimo "Solidarumas" vadovės Aldonos Balsienės rankose buvo atsidūręs milžiniškas turtas - poilsiavietės bei sanatorijos įvairiose gražiausiose Lietuvos vietose, kuris palaipsniui buvo nebrangiai išparduotas. Didžiausią "Solidarumo" turto dalį įsigijo buvęs "Panevėžio statybos tresto", artimai siejamo su AMB, darbuotojas Darijus Vilčinskas.

Profsąjungos pigiai išpardavė dešimtis sanatorijų, vaikų poilsio stovyklų, esančių pačiose gražiausiose Lietuvos vietose. "Paskutinėje instancijoje" buvo minima, kad bet kas, pabandęs pasinaudoti prestižinės "Nemuno" sanatorijos paslaugomis, žino, kiek tai kainuoja. Didžiuma to visiems Lietuvos žmonėms priklausiusio turto buvo pusvelčiui parduota vienam žmogui - Darijui Vilčinskui.

Būtent jam priklausė pažeidžiant įstatymus neseniai pastatytas restoranas Juodkrantėje, kuris teismo sprendimu buvo nugriautas ir D.Vilčinskas iš valstybės prisiteisė vieną milijoną eurų.

"Kiek aš žinau profsąjungų turto, tai daugiausia to profsąjungų turto buvo supirkęs D.Vilčinskas, - laidai "Paskutinė instancija" sakė šiuo metu "Solidarumui" vadovaujantis Petras Grėbliauskas, - vien Palangoje profsąjungos turėjo apie 20 objektų, kuriuos nusipirko D.Vilčinskas. Jis nemokėjo už pirkinius tol, kol jų neperpardavė už rinkos kainą kitiems pirkėjams".

Tačiau didžiausias mūšis užvirė tada, kai dvi tarpusavyje nesutariančios profsąjungos ėmė dalintis didžiausią jiems numestą kąsnelį -Profsąjungų rūmus ant Tauro kalno Vilniuje. Šie rūmai buvo padalyti dviem profsąjungoms, ir, kaip jau Įprasta Lietuvoje, likus kelioms dienoms iki jų pardavimo, rūmuose kilo didžiulis gaisras. Po dviejų dienų sudegusią Profsąjungų rūmų dalį, priklausiusią Darbo federacijai, nupirko D.Vilčinskas už 6,7 mln. litų. Pasak P.Grėbliausko, oficiali tų rūmų vertė tuo metu buvo ne mažesnė kaip 20 mln. litų. "Įprasta situacija - po gaisro pas mus ateina A.Balsienė (tuo metu dar Seimo narė) ir sako, kad finansinė profsąjungų padėtis yra prasta, todėl turtą reikia parduoti, - pasakojo P. Grėbliauskas.

D.Vilčinskas, "Paskutinės instancijos" paklaustas, iš kur gavo pinigų visiems šiems objektams įsigyti, atsakė, kad buvo paimti kreditai, panaudotos jo asmeninės lėšos. "Šiais laikais bankai mielai skolina, - pasakojo D.Vilčinskas, - aš dirbu versle 17 metų. Dirbau "Panevėžio statybos treste" (PST), tačiau iš ten išėjau prieš trejus metus. PST nupirko iš manęs šios įmonės akcijas ir aš išėjau".

Paklaustas, ar iš tikrųjų už D.Vilčinsko pasislėpė PST savininkai, P.Grėbliauskas atsakė kažką apie tai girdėjęs. "Vienu metu Dainius Stankevičius man sakė, kad PST nori pirkti Profsąjungų rūmus ant Tauro kalno, - sakė P.Grėbliauskas.

Išlindo ne tik AMB, bet ir Artūro Paulausko šeimos turtai

Portale delfi.lt buvo rašoma, kad dar 2014 m. Vilniaus valdžia su prokurorų palaiminimu sumanė už 41,9 mln. Lt išpirkti griuvėsiais virstančius Profsąjungų rūmus ant Tauro kalno. Įspūdinga sandorio vertė – toli gražu ne vienintelė įdomybė.

Atliktas žurnalistinis tyrimas atskleidė, kad už dabartinių rūmų savininkų stovi Kipro įmonių piramidė, valdoma Lietuvos piliečių. Čia randamas ne tik buvusio kandidato į prezidentus Artūro Paulausko sūnus Andrius Paulauskas, bet ir asmenys, finansavę „darbiečio“ kovą dėl prezidento posto. Negana to, tikras būsimasis pasakiško turto savininkas yra nežinomas – jis slepiasi už Lietuvos, Rusijos ir kitų šalių turtuolius aptarnaujančios finansų institucijos.

Mainais į griuveną gauna 18 mln. Lt ir krūvą vertingo NT Vilniaus savivaldybės taryboje svarstomas taikos sutarties projektas, pagal kurį sostinės savivaldybė iš bendrovės „VIPC Vilnius“ perimtų Profsąjungų rūmus. Žinoma, ne už dyką. Taikos sutarties projekte nurodoma, kad rūmai įvertinti daugiau nei 41,9 mln. Lt. Tokią sumą „VIPC Vilnius“ ir turėtų atseikėti Vilniaus savivaldybė.

Piniginėmis lėšomis būtų finansuojama mažiau nei pusė minėtos sumos. Dokumente nurodoma, jog tai būtų 18,3 mln. Lt. Likusią sumą sostinės valdžia nusiteikusi padengti nekilnojamuoju turtu. O sąrašas įspūdingas. Pirma – dviejų aukštų mūrinis pastatas Vilniaus senamiestyje, Universiteto g. 2 / Dominikonų g. 18. Antra – keturių aukštų pastatas Palangoje, Vytauto g. 32. Trečia – dviejų aukštų pastatas sostinės senamiestyje, Liejyklos g. 8 / Totorių g. 26. Ir pabaigai – pora prastos būklės, bet prestižiniame Vilniaus Žvėryno mikrorajone esančių statinių.

Turto vertinimas – kažkam pasisekė

Taikos sutarties projekte nurodoma, kad savivaldybė mainais įgytų du NT objektus: kultūrinės paskirties patalpas bei kavinės patalpas Profsąjungų rūmuose. Dokumente taip pat teigiama, esą „šių kultūros paskirties patalpų ir kavinės patalpų bendra turto vertintojo nustatyta rinkos vertė – 41 909 000 Lt“. Solidi suma. Ją būtų galima palyginti su Registrų centro duomenimis. Registrų centro sistemoje pateikiami vidutinės rinkos vertės įvertinimai tėra orientacinis skaičius, dažnai šis skaičius gerokai skiriasi nuo realios NT vertės. Tačiau šį sykį skirtumas tiesiog kolosalus. Turto vertintojas savivaldybei perleidžiamą NT įvertino daugiau nei 41,9 mln. Lt. Tuo tarpu Registrų centro svetainėje, pagal unikalius numerius patikrinus galimą NT vidutinę rinkos vertę, nesusidaro nė trečdalis šios sumos. Beveik 9,8 tūkst. kvadratinių metrų kultūrinės paskirties patalpą Registrų centras vertina beveik 11,94 mln. Lt, o 664 „kvadratų“ kavinės patalpos įvertintos 1,65 mln. Lt. Iš viso – 13,59 mln. Lt. Tiesa, turto vertintojas, palyginti su Registrų centro įverčiais, kilstelėjo ir savivaldybės „VIPC Vilnius“ perleidžiamo turto vertes. Tik ne tokiomis įspūdingomis proporcijomis. Pastatas Universiteto ir Dominikonų gatvių sankirtoje sutarties projekte vertinamas beveik 7,54 mln. Lt, Registrų centro įvertis – 4,32 mln. litų. Pastatą Palangoje turto vertintojas įkainojo 7,03 mln. Lt, Registrų centras – apie 5 mln. Lt. Žinoma pavardė, žinoma įmonė ir nežinomas Kipras

Kas tie būsimieji 18,3 mln. litų ir aibės vertingo NT savininkai? Registrų centro duomenimis, „VIPC Vilnius“ valdybos pirmininkas – verslininkas Darijus Vilčinskas. Jo pavardė mirgėjo ne vienoje įdomioje istorijoje. Štai pernai Juodkrantėje nugriautas nelegaliai pastatytas žuvies restoranas, valdytas D. Vilčinsko vadovautos bendrovės „Verslo investicijų projektų centras“. D. Vilčinskas taip pat linksniuotas įvairiose profsąjungoms perduoto turto išpirkimo istorijose. Įmonės valdyba ir savininkai – nebūtinai tie patys žmonės.

Registrų centro duomenimis, „VIPC Vilnius“ akcininkai šiuo metu yra statybų kompanija „Veikmė“, valdanti 35,05 proc. akcijų, bei Kipre registruota įmonė „Velmark Investments Limited“, valdanti kontrolinį 64,95 proc. akcijų paketą.

Įmonių voratinklyje – A. Paulausko sūnus ir rinkimų kampanijos rėmėjai

DELFI pavyko gauti „Velmark Investments Limited“ duomenis iš Kipro registro. Pasirodo, šią įmonę kontroliuoja ištisas kitų ofšorinių kompanijų voratinklis, kuriame galima rasti ir daugiau žinomų pavardžių. Kipro registro duomenimis, „Velmark Investments Limited“ akcininkai – dar dvi Kipre registruotos bendrovės: „Lewben Management Limited“ (55,9 proc. akcijų) ir „Stanfelco Ltd“ (44,1 proc.).

„Velmark Investments Limited“. Įmonės sekretoriaus pareigas eina Kipre gyvenamąją vietą nurodanti Lietuvos pilietė Viktorija Dunčienė. Jos vardas šiame įmonių tinkle kartosis ne kartą ir ne du. Judame toliau. Smulkesniosios „Velmark Investments Limited“ akcininkės „Stanfelco Ltd“ vienintelė akcininkė ir vadovė – jau minėta V. Dunčienė. O štai kontrolinį „Velmark Investments Limited“ akcijų paketą valdanti „Lewben Management Limited“ valdoma kur kas sudėtingiau.

Oficialioje „Lewben Management Limited“ vadovybėje, Kipro registro duomenimis, yra trys lietuviai: jau minėta V. Dunčienė, Olandijoje gyvenamąją vietą nurodęs Juozas Kavaliauskas ir vilnietis A. Paulauskas – žinomas advokatas bei Darbo partijos kandidato į prezidentus sūnus. Tiesa, tikrųjų įmonės savininkų vis dar nesimato – Kipro registro duomenimis, anksčiau 80 proc. „Lewben Management Limited“ akcijų valdė „VIPC Vilnius“ valdybos narys bei Lietuvoje veikiančios kompanijos „Lewben“ valdybos pirmininkas Vilius Kavaliauskas, 20 proc. – „Lewben“ vykdančioji direktorė Rita Navalinskaitė, o dabar vienintelė akcininkė yra kita Kipro kompanija „Lewben Bacca Holdings Limited“.

„Lewben Bacca Holdings Limited“ akcininkų struktūra paprastesnė. Kipro registro duomenimis, 8 proc. akcijų valdo „Lewben“ valdybos narys Regimantas Liepa, 16 proc. – jau minėta kompanija „Lewben Management Limited“, likusius 76 proc. – dar negirdėta Kipro įmonė „Enercom Holdings Limited“. Tarp ankstesnių „Lewben Bacca Holdings“ akcininkų – su „Lewben“ grupe tiesiogiai susijusios kompanijos „Enercom Capital“ viceprezidentas Marius Giržadas, šioje investicinėje įmonėje kuruojantis žaliavų prekybos sektorių. O prieš porą metų po 16,67 proc. akcijų valdė jau minėtas A. Paulauskas bei Justinas Klimašauskas: į Kiprą ir kitus mokesčių rojus investuoti padedantis verslininkas bei kandidato į prezidentus A. Paulausko finansinis rėmėjas. Vyriausiosios rinkimų komisijos duomenimis, J. Klimašauskas A. Paulausko kampanijai paaukojo 10 tūkst. Lt – daugiau netgi už daugumą kolegą finansiškai parėmusių „darbiečių“ Seimo narių. 10 tūkst. Lt A. Paulauskui nepagailėjo ir „Lewben“ vadovas Lietuvoje V. Kavaliauskas. Kuklesnę 5 tūkst. Lt sumą, tokią pat, kaip ir „Lewben“ grupei dirbantis politiko sūnus, A. Paulauskui skyrė ir anksčiau minėtas M. Giržadas.

Politiko sūnus: kliento tapatybės atskleisti negalima O žinomo politiko atžala su DELFI pasikalbėjo kur kas atviriau. A. Paulauskas patvirtino, kad nors visų minėtų Kipro įmonių vadovų ir akcininkų sąrašuose figūruoja „Lewben“ žmonės, tikrasis pagrindinis „VIPC Vilnius“ akcininkas yra ne „Lewben“. „Matomai, turite išsitraukę iš viešo registro informaciją. Bet kodėl jūs čia susiejate su „VIPC Vilnius“, aš nežinau. (…) Šitoje vietoje jūs kažką tai maišot. Aš jokio intereso „VIPC Vilnius“ neturiu. (…) Yra teikiama paslauga „VIPC Vilnius“ akcininkui. Realus akcininkas yra kitas. Mes tiktai teikiame paslaugą jam“, - kalbėjo advokatas. Kaip ir galima tikėtis iš „Lewben“ verslo filosofijos, kliento pavardę A. Paulauskas atskleisti atsisakė. „Ne, negaliu atskleisti“, - teigė pašnekovas. Advokatas taip pat atsisakė nurodyti, ar klientas yra Lietuvos pilietis. „Ne, neatskleisiu“, - pakartojo A. Paulauskas.

V. Benkunskas: tokiam sandoriui pritarti negalima

Savivaldybė Profsąjungų rūmus iš „VIPC Vilnius“ nori perimti dėl vadinamosios Tautos namų idėjos. Apie rūmų ant Tauro kalno atgimimą ir panaudojimą visuomenės reikmėms politikai kalba jau keletą metų. Vis dėlto daliai Vilniaus politikų kyla rimtų abejonių dėl šio sandorio skaidrumo. Opozicinės konservatorių frakcijos Vilniaus taryboje vadovas Valdas Benkunskas DELFI teigė, esą sandoris savaime atrodė įtartinas – ir dėl įspūdingų pinigų, ir dėl „VIPC Vilnius“ perleidžiamo NT, ir dėl to, kad smarkiai apleistas pastatas įvertintas net 41,9 mln. Lt.

„Pats projektas, idėja yra patraukli ir tikrai sveikintina. Bet čia yra dar vienas chrestomatinis pavyzdys, kaip gerą idėją galima sugadinti visokiomis neaiškiomis schemomis ir daugybe nežinomųjų. Jau vien turto vertinimas ir turto mainai kelia įtarimą. Perkama krūva betono, į kurią dar reikės ne vieną šimtą milijonų sukišti. Panašu į tai, kad bet kokia kaina reikalinga tą sukurtą schemą įgyvendinti. (…) Ta visa istorija atrodo kuo toliau, tuo painiau. Savivaldybės tarybos nariai turės labai rimtai įvertinti, ar gali tokiam projektui pritarti“, - kalbėjo V. Benkunskas. Politiką stebina ir prokuratūros pozicija – esą prokurorai iš pradžių užkirto kelią turto mainams, o dabar patys laimina taikos sutartį. „Mainų schema buvo anksčiau pateikta. Bet tada įsikišo prokuratūra, gindama viešąjį interesą, ir sustabdė tokių procedūrų darymą. Bet dabar, bent jau savivaldybės administracijos klerkai taip informuoja, prokuratūra neprieštarauja tokiai schemai. Prokurorų požiūris irgi atrodo daugiau negu keistai“, - stebėjosi pašnekovas. Naujos aplinkybės – „Lewben“ finansų virtuozų slepiamas tikrasis pagrindinis „VIPC Vilnius“ akcininkas – V. Benkunsko taip pat nenuteikia optimistiškai. „Tie turto mainai, grynų pinigų primokėjimas iš savivaldybės, kuri pinigų neturi. Ir paskutinis – didžiausią įtarimą keliantis momentas – yra neaiškus to turto pardavėjas. Akcininkai slepiasi po Kipro ofšorinėmis kompanijomis. Kas gali iš tikrųjų paneigti, kad visi akcijų perleidimo sandoriai nebuvo specialiai paruošti šitam sandoriui su savivaldybe, ir už to slepiasi didelės juodų pinigų sumos? Įr gal galbūt netgi savivaldybės valdininkams yra kažkokia dalis skirta“, - sakė politikas.

Per AMB vykdytą prichvatizaciją pagrobta milijardai eurų

Kaip dar seniau rašė LL. premjero Algirdo Brazausko šeima investuoja milijonus į nekilnojamąjį turtą Vilniuje ir Baltijos jūros pakrantėje, nors oficialios šios šeimos pajamos labai vidutinės. Ypač šios investicijos padidėjo po AB "Alita", "Lietuvos dujos" ir "Vakarų skirstomieji tinklai" korupcinės privatizacijos, kuriai "dirigavo" premjeras A.Brazauskas. Kadangi pats A.Brazauskas negalėjo parodyti jam priklausančio nekilnojamojo turto, jis paprastai registruojamas šeimos narių - jo dukrų arba statytinių vardais. Tačiau Lietuvos piliečiai itin atidūs - kaimynai iš karto pastebi į prabangų namą atvažiavusias L.Mertinienės arba A.Usonienės (A.Brazausko dukros) šeimas. "Laisvam laikraščiui" kaimynai papasakojo, kad į prabangų namą Palangos centre, Vytauto g. 66, atvažiavo ilsėtis Mertinų šeima, o vieną vasaros vakarą užsuko ir pats premjeras. Nors šis objektas priklauso bendrovei, ir, galima pasakyti, kad Mertinai čia namą tiesiog išsinuomojo, tačiau viena aplinkybė verčia tuo abejoti. LNK laidoje "Paskutinė instancija" buvo parodytas siužetas apie dar vieną statomą A.Brazausko šeimai neva priklausantį prabangų dvarą Preiloje, Neringoje. Šios laidos autorei Rūtai Grinevičiūtei Preilos gyventojai ir Neringos tarybos nariai papasakojo, kad šis namas tikrai yra statomas Brazauskų šeimai, nes ypatingai greitai buvo sutvarkyti visi žemės dokumentai, kurie paprastai Neringoje yra tvarkomi itin ilgai. Laidoje buvo įvardytas ir šio namo Neringoje oficialus savininkas - Gintautas Zinkevičius. Būtent šio piliečio vadovaujamai UAB "Immobilitas" priklauso ir jau minėtas, taip pat Brazauskų šeimai priskiriamas namas Palangoje, Vytauto g. 66. Sklypas Preiloje buvo suformuotas ir išduotas leidimas statybai nepaisant to, kad toje vietoje tebuvo tik keli į žemę subesti strypai. "Į žemę buvo įbesti keli statramsčiai, ir jie teisiškai įregistruoti, - aš tokių dalykų nesuprantu, - sakė Neringos regiono parko direktorė Aurelija Stancikienė, - leidimą išdavė Neringos savivaldybė. Jūs geriau paklauskite, kas savivaldybės komisijoje pasirašė - ant dokumentų, kad ten jau stovi statinys. Turi būti pažyma, kad įvykdyta tiek ir tiek statybos, kad galima būtų suformuoti sklypą. Tai pažymoje parašyta, kad statyba užbaigta 6 proc. nors pagal Statybos įstatymą reikalaujama, kad statyba būtų baigta 51 proc., ir tik tokiu atveju ji yra registruojama. Nežinau, kaip pavyko šį statinį užregistruoti, jeigu jo užbaigtumas buvo tik 6 proc.".