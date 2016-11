Ar Dalia Grybauskaitė šantažuoja R.Karbauskį spec. tarnybų pažymomis?

Ramūnas Karbauskis atvirai stojo tarnauti Dalios Grybauskaitės gaujai

Aurimas Drižius

Valstiečių ir žaliųjų sąjungos pirmininkas Ramūnas Karbauskis oficialiai legalizavo prezidentės šmeižtą ir prasimanymus, bandydamas nušalinti nuo realios valdžios bet kuriuos žmones, kuriuos galima įtarti nors ir minimaliu nelojalumu prezidentei Daliai Grybauskaitei.

Matyt, kad ne atsitiktinai nuo bet kokios realios valdžios yra nušalintas ir vienas pagrindinių šios partijos veikėjų, dar bandęs kovoti su D.Grybauskaitės diktatu, Povilas Urbšys.

Taip vertintina R.Karbauskio pozicija dėl socialdemokratų kandidato į Teisingumo ministrus Juliaus Sabatausko. R.Karbauskis pareiškė, kad J.Sabatausko kandidatūra negali būti teikiama prezidentei, „nes mūsų frakcija tikriausiai matys jaunesnio ir kitokią patirtį turinčio politiko kandidatūrą“.

Vienintelis prezidentūros (arba Karbauskio) priekaištas J.Sabatauskui – yra pačios prezidentūros išgalvota ir niekuo nepatvirtinta istorija, kad neva J.Sabatausko dalyvavo slaptame susitikime Kaišiadoryse, kuriame neva buvo tariamasi dėl kandidatės į generalinius prokurorus.

Dar prieš metus Dalia Grybauskaitė pas save išsikvietė visą Seimo valdybą, ir ėmė atvirai grasinti, kad paviešins melagingas spec. tarnybų pažymas apie politikus, jeigu Seimas nepatvirtins jos siūlomo kišeninio generalinio prokuroro.

Kaip rašė „Lietuvos rytas“,“ Dalia Grybauskaitė pademonstravo aukštąjį pilotažą, reikalaudama, kad Seimas nedelsiant patvirtintų jos pasiūlytą kišeninį prokurorą. Negana to, prezidentė Seimo vadovus šantažavo, kad to nepadarius, bus paviešinti jiems nepalankūs D.Grybauskaitei pavaldžių spec. Tarnybų pranešimai“.

Tokia Dalios Grybauskaitės veikla atitinka bent kelis Baudžiamojo kodekso straipsnius (prievartavimas, šantažas, piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi), tačiau Seimas, kaip nuolankus pudelis, vėl nuryjo šią piliulę.

Tačiau, „Lietuvos ryto“ žiniomis, už uždarų durų Prezidentūroje buvo kur kas karščiau, nei atsispindėjo viešumoje. Šaltinių teigimu, D.Grybauskaitė parlamento vadovybę prie sienos iš karto ėmė remti neva turima operatyvine informacija apie konkrečius politikus, kurie siekia sutrukdyti generalinio prokuroro skyrimą. Šalies vadovė esą leido suprasti, kad jei Seimas ir toliau muistysis ir blokuos dar vieną jos pasiūlytą kandidatą į generalinius prokurorus, ji bus priversta paviešinti tą operatyvinę informaciją.

Pasak „Lietuvos ryto“ šaltinių, prezidentė užsiminė, kad prieš pat slaptą balsavimą dėl Kauno apygardos teismo pirmininko Nerijaus Meilučio kandidatūros Kaišiadoryse esą įvyko susitikimas, kuriame greičiausiai buvę šio miesto teisėjai bandė paveikti būsimą politikų sprendimą.

D.Grybauskaitė įvardijo, kad šiame susitikime dalyvavo trys valdančiajai daugumai priklausantys įtakingi parlamentarai – Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininkas socialdemokratas J.Sabatauskas, Kaišiadoryse į Seimą išrinktas jo partijos kolega Bronius Bradauskas ir šio komiteto narys „darbietis“ Vytautas Gapšys.

Siūlė „išsipirkti“ postą?

Remdamasi minėta pažyma prezidentė taip pat esą nurodė, kad prieš Kaišiadorių rajono apylinkės teismo pirmininkės Editos Dambrauskienės skyrimą generaline prokurore užkulisiuose itin aktyviai veikė ir opozicijos atstovai – buvęs FNTT vadovas liberalas Vitalijus Gailius bei Mišriai Seimo narių grupei priklausantis buvęs STT pareigūnas Povilas Urbšys. Kaip konkrečiai šie politikai trukdė skirti E.Dambrauskienę generaline prokurore, šalies vadovė nenurodė.

Tik vėliau Seimo vadovybę pribloškė iš D.Grybauskaitės lūpų nuskambėjusi frazė, kad Kaišiadorių teisėjai buvo siūloma „išsipirkti“ šį postą. Iš ko pastaroji sulaukė tokio siūlymo, prezidentė neatskleidė.

Nors pokalbis su prezidente daugeliui kalbintų Seimo valdybos narių dėl jame nuskambėjusių grasinimų paliko slogų įspūdį, iš Prezidentūros rūmų greitai pasklidusi „operatyvinė“ informacija prajuokino pažymos herojus.

Koalicijos partnerių „tvarkiečių“ į generalinius prokurorus pasiūlytas J.Sabatauskas teiravosi, ar nėra žinoma, kokia galėjo būti mėnulio fazė, kai buvo rašoma ta „operatyvinė pažyma“.

„Tai absoliutus melas – nuo A iki Ž. Nei kartu su B.Bradausku ir V.Gapšiu, nei atskirai Kaišiadoryse nesilankiau ir apie N.Meilučio kandidatūrą, išskyrus pokalbius Seimo frakcijoje, su niekuo nekalbėjau“, – sakė politikas ir apgailestavo, kad pažymas pareigūnai ėmė kurpti remdamiesi išgalvota informacija.

Jam mestą šešėlį J.Sabatauskas sieja su koalicijos partnerių siūlymu prezidentei svarstyti jo kandidatūrą į generalinius prokurorus, taip pat dėl užmojų keisti dabartinę šio pareigūno skyrimo tvarką, daugiau galių perleidžiant Vyriausybei.

„Ko gero, dėl to tame išgalvotame susitikime atsirado ir pasiūlymą pasirašęs V.Gapšys. Tai tik dar labiau mane įtikina, kad būtina keisti generalinio prokuroro skyrimo tvarką, nes dabar kandidatai išnyra lyg iš niekur“, – kalbėjo socialdemokratas.

Vėliau Sabatauskas pareikalavo audiencijos pas D.Grybauskaitę, ir paprašė pateikti įrodymus, kad neva įvyko toks susitikimas dėl gen. prokuroro. Prezidentūroje J.Sabatauskas išgirdo, kad prezidentė kompromituojančią informaciją apie jį gavo iš įvairių anoniminių ir neanoniminių šaltinių elektroniniu paštu ir telefonu, tačiau tikrai ne iš teisėsaugos institucijų.

Prezidentės atstovė spaudai Dalia Ulbinaitė žurnalistams aiškino, kad prezidentė neigiamą informaciją apie J.Sabatauską ir kitus Seimo narius perdavė Specialiųjų tyrimų tarnybai (STT). Tačiau Seimo pirmininkė iš STT sulaukė atsakymo, kad tarnyba jokios informacijos apie J.Sabatauską neturi.

Informacija prezidentūrą pasiekia įvairiai. Ir iš žmonių, ir iš institucijų. Įvairiais kanalais – elektroniniu paštu, skambučiais. Visa ji yra registruojama ir perduodama tarnyboms, – sakė D.Ulbinaitė. Dabar J.Sabatauskas sako lauksiantis STT kvietimo į apklausą, o, jei nesulauks, prašysis apklausiamas pats. J.Sabatauskas pas prezidentę išgirdo, kad ji gauna „įvairių skundų, kurie kai kurie būna pasirašyti, kai kurie nepasirašyti“.

„Mano, ar mūsų atveju, aš nelabai supratau, ar tai buvo pasirašytas, ar nepasirašytas skundas“, – sakė J.Sabatauskas. Seimo narys tvirtino, kad po susitikimo su prezidente išsiaiškinęs tik tiek, kad tarnybos apie jį jokios informacijos nėra surinkusios. Klausiamas, ar tebesijaučia apšmeižtas, J.Sabatauskas nusijuokė. „Situacija būna tokia, kai žmogus sako, kad kažkas su juo negerai. Nežinau, ar jis pavogė, ar jį apvogė, bet kažkas su juo negerai. Tokia yra paprastai žmonių atmintis“, – komentavo Seimo narys. Tačiau savo garbės ir orumo teismuose jis ginti nelinkęs – esą jau dabar mato, kad byla neturi perspektyvų, nes nėra aiškus pirminis informacijos šaltinis. Jis pripažino prezidentės atsiprašymo dėl paskelbtos nepatikrintos informacijos apie jį ir jo kolegas nesulaukęs. „Ji pasakė, kad nesakė jokių duomenų, o jei valdybos nariai tokius duomenis skelbė, tai jų ir reiktų klausti. Ji sakė, kad viešai tos informacijos neskelbė. Per valdybos posėdį paminėjo tas pavardes, paminėjo galimus skundus. Man klausimas kilo, bet nenorėjau jo užduoti, viešinimas per radiją, per žiniasklaidos priemonę ar grupei žmonių – kuo jis skiriasi“, – atsiduso J.Sabatauskas.

Visa ši išgalvota istorija R.Karbauskiui tapo pretekstu

Būtent dėl šios išgalvotos istorijos R.Karbauskis nurodė, kad „valstiečiai“ net nesvarstys J.Sabatausko kandidatūros į ministrus.

Prezidentūrą aptarnaujantis portalas delti.lt taip rašo : „J. Sabatausko pavardė prieštaringame kontekste minėta pernai Seime stringant generalinio prokuroro skyrimui: per prezidentės susitikimą su Seimo valdyba pernai lapkritį buvo pateikta informacija, esą prieš pat slaptą balsavimą dėl vieno iš kandidatų Kaišiadoryse vyko kelių parlamentarų ir kitų asmenų susitikimas, jame neva bandyta paveikti būsimą politikų sprendimą. J. Sabatauskas ir kiti minėti parlamentarai neigė buvus tokį susitikimą. Prezidentės atstovė spaudai Daiva Ulbinaitė komentuodama situaciją žurnalistams sakė, kad Prezidentūra nesiaiškino, ar ją pasiekę pranešimai apie generalinio prokuroro skyrimo aplinkybes buvo tikslūs, tai buvo „keli tiek pasirašyti, tiek nepasirašyti pranešimai“, kurie perduoti tarnyboms“.

Kaip žinia, Lietuvos Aukščiausias teismas išteisino prezidentės patarėją Daivą Ulbinaitę, kuri pati prisipažino, kad perdavė valstybės paslaptį žurnalistams, ir kad tuo neva didžiuojasi. Nors teisėjai nusprendė, kad ji to nepadarė.

Apgailėtina, kad naujasis Seimas, užuot ėmęsis pačių svarbiausių Lietuvai klausimų – aferos „Independence“, banko „Snoras“ užgrobimo, pedofilijos bylos nužudymų tyrimų, aklai pasidavė prezidentūros gaujai, kuri labai aktyviai dalyvavo visuose šiuose nusikaltimuose.