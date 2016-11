S.Skvernelis į susisiekimo ministrus siūlo Roką Masiulį, legendinės 'Independence" aferos autorių

S.Skvernelis į ministrus siūlo Roką Masiulį, legendinės 'Independence" aferos autorių

Aurimas Drižius

Susisiekimo minstro pareigas siūloma užimti dabartiniam Energetikos ministrui, legendinės "Independence" aferos autorių Roką Masiulį

Kaip žinia, prezidentės Dalios Grybauskaitės favoritas Rokas Masiulis vadovavo legendinei "Independence" aferai, kai Lietuva pasirašė sutartį, pagal kurią už SGD treminalą "Independence" buvo permokėta apie 0,5 mlrd. eurų.

Juk mes už tą "Independence" per dešimt metų nuomos sumokame du kartus daugiau, nei kainavo nusipirkti tą laivą, o po 10 metų mes vis tiek jį pirksime. Įsigyti SGD laivą kainavo 250 mln. dolerių, o mes vien už jo nuomą sumokėsime 540 mln. dolerių. Ir tai - dar atėmus laivo aptarnavimo mokesčius. O po 10 metų nuomos yra numatyta laivo išpirkimo kaina. Projektinis šio laivo tarnavimo laikas yra 40 metų, tačiau paskaičiavus 25 metų jo tarnavimo laiką, panašiai tokia kaina ir liks. Jeigu sutartis būtų pasirašyta dėl terminalo išperkamosios nuomos, tai sutartyje būtų nurodyta objekto vertė. O šioje sutartyje objekto vertės nėra. "Ir mums mokėjimai už laivo nuomą būtų įskaičiuoti į jo kainą, ir mes per penkerius nuomos metus būtume tą laivą atpirkę, - LL sakė Seimo narys Artūras Skardžius, - tačiau sutartis pasirašyta dėl paprastos nuomos, o ne dėl išperkamosios, todėl mokėsime dvigubai, o trečią kartą - kai reikės tą laivą išpirkti".

Apie tokį Skvernelio pasirinkimą LL kalbėjo su Seimo nariu Artūru Skardžiumi:

- Kaip vertinate Roko Masiulio kvalifikaciją?

- Jis "sėkmingai" įgyvendino kai kuriuos projektus, tokius, kaip laivo 'Independence" nuoma už trigubai didesnę kainą. tai matyt buvo jo didžiausias nuopelnas Lietuvai, už ką ir buvo apdovanotas mefaliu. O dabar R.Masiulio laukia nauji iššūkiai susisiekimo srityje - laukia oro uosto koncecija (matome, kad Vilniaus oro uosto vadovu tapo Olaafas Martinsonas, prieš tai statęs Landsbergiams Karalienės Mortos mokyklą). Dar laukia ir "RailBaltik-2" projektai, kuriuose gviešiamasi visą valdymą laikyti Latvijoje ir iš ten pirkti darbus Lietuvos terirtorijoje, o vėliau valdymo teisę perduoti privačiam valdytojui. Dar laukia ir "Lietuvos geležinkėlių" išskaidymas, kad privatizuoti krovinių vežimą, nes tai neša pelną, o visą kitą dalį - keleivių vežimą ir infrastruktūrą - jau dešimt metų bandoma pakabinti ant biudžeto. Yra dar noras plėtis į rytus, Latviją, estiją, gal kažkada ir Suomiją, nors šiai dienai minėta kryptimi nėra prognozuojama absoliučiai jokių keleivių ar krovinių srautų. Investiicjos laukia didžiulės, tačiau jeigu Latvija bus užsakovė, tai darbai gali pabrangti kelis kartus. paprastai darbų kaina tokiuose projektuose išauga dvigubai, nes Lietuvos įmones bandoma išeliminuoti iš darbų net projektuose Lietuvos terirtorijoje. O vėliau visos šios investicijos ir jų valdymas buvo perduotas privačiam valdytojui. Aš manau, kad mūsų prioritetas - uosto plėtra - nusikeltų į antrą planą. Manau, kad dabar dirbamaa pagal principą "tuo geriau, kuo Lietuvai blogiau". Juk Rokas Masiulis, būdamas Energetikos ministru, nieko neveikė, nesugebėjo net perkelti į teisės aktus ES direktyvų. Gal būt, toks žmogus ir rteikalingas, kad sėdėtų, ir nosį krapštytų?

- Tačiau ar Rokas Masiulis yra valstiečių kandidatas?

- Nežinau, pikti liežuviai kalba, kad tai ne valstiečių, o suinteresuotų grupių, kurios įgyvendino SGD terminalo nuomos per Bermudus projektą už trigubai didesnę kainą.

Apie šią legendinę aferą dar vasarą rašė "Laisvas laikraštis":

Per 'Independence" aferą pavogta apie 0,5 mlrd. eurų

Energetikos ministras Rokas Masiulis ragina Seimą ir Vyriausybę kuo greičiau išpirkti SGD terminalą "Independence", nors šio laivo nuomos sutartis sudaryta dešimčiai metų. Kodėl tokia skuba - paklausėm Seimo Ekonomikos komiteto pirmininko pavaduotojo Artūro Skardžiaus:

- Kodėl vėl stumiamas projektas išpirkti SGD terminalą anksčiau laiko?

- O kokia nauda? Kur ekonominė logika išpirkti SGD terminalą anksčiau laiko? Sutartis pasirašyta 10 metų, ir tai nėra išperkamosios nuomos sutartis, o tik paprasta nuoma. Tą nuomą vis tiek reikės mokėti 10 metų.

- O tai kur tada ekonominė logika, ir kam tai naudinga?

- Tai naudinga tai šaliai, kuri ir pasirašė SGD terminalo sutartį - A.Kubiliui, Rokui Masiuliui ir Bermudams, kuriuos tas "Independence" registruotas. Juk mes už tą "Independence" per dešimt metų nuomos sumokame du kartus daugiau, nei kainavo nusipirkti tą laivą, o po 10 metų mes vis tiek jį pirksime. SGD laivas kainavo 250 mln. dolerių, o mes vien už jo nuomą sumokėsime 540 mln. dolerių. Ir tai - dar atėmus laivo aptarnavimo mokesčius. O po 10 metų nuomos yra numatyta laivo išpirkimo kaina. Projektinis šio laivo tarnavimo laikas yra 40 metų, tačiau paskaičiavus 25 metų jo tarnavimo laiką, panašiai tokia kaina ir liks. Jeigu sutartis būtų pasirašyta dėl terminalo išperkamosios nuomos, tai sutartyje būtų nurodyta objekto vertė. O šioje sutartyje objekto vertės nėra. Ir mums mokėjimai už laivo nuomą būtų įskaičiuoti į jo kainą, ir mes per penkerius nuomos metus būtume tą laivą atpirkę. Tačiau sutartis pasirašyta dėl paprastos nuomos, o ne dėl išperkamosios, todėl mokėsime dvigubai, o trečią kartą - kai reikės tą laivą išpirkti. Aš jau nekalbu apie aptarnavimo mokesčius, kurie yra žvėriški ir nesąmoningi, ir mes jau seniai galėjome parengti Lietuvos jūrininkų įgulą tam laivui aptarnauti. Ir lietuviai aptarnautų laivą, o ne korėjiečiai ir pietų afrikiečiai. O pinigai už laivo nuomą keliauja į Bermudus, o iš ten - į Kiprą. Jau negarbė patiems norvegams slėpti mokesčius nuo savo valstybės, todėl ir pasirinktas Kipras. O Lietuva negali sudarinėti sutarčių su tokiomis valstybėmis, kaip Bermudai - yra, man atrodo, dar Finansų ministrės Dalios Grybauskaitės patvirtintas sąrašas šalių, su kuriomis valstybė negali sudarinėti sutarčių. Žodžiu, šis SGD terminalas "Independence" yra ant tiek neskanu ir neskaidru, kad blogiau ir būtų negali. Kitas dalykas - SGD terminalo suskystintų dujų kaina. Sutartis buvo pasirašyta su "Statoil" penkeriems metams, kaip sakė ministras R.Masiulis, "už teisingą kainą". Nes "Gazprom" neva pardavinėjo dujas už neteisingą kainą, nes kietataktis Kubilius ir Sekmokas atsisakė su rusais derėtis, ir bendravo tik ultimatumais per Briuselį ir Vašingtoną. Mano nuomonė, tai buvo Lietuvos kenkėjai. 2015 m. už tą nedidelį kiekį dujų, pirktų iš "Statoil" sumokėjome apie 50 mln. euru brangiau, negu kad mokėjo ispanai, vokiečiai ar britai.

- Taip, aš suprantu, tačiau kodėl niekas nesikeičia? Jūs gi Seimo komiteto pirmininkas?

- Ne, aš esu pirmininko pavaduotojas, o pirmininkas yra toks Remigijus Žemaitaitis, kuriam tai neįdomu. Nežinau, ką jis veikia Seime, tačiau tai jo reikalas. mes tuos SGD terminalo klausimus nagrinėjome, tačiau kadangi tai "Lietuvos Energijos" daržas, o ši valstybinė įmonė yra pasamdžiusi net 9 viešųjų ryšių bendroves, kurios gali juodą paversti į baltą, arba atvirkščiai.

- Sakote, R.Žemaitaičiui šie terminalo reikalai neįdomūs?

- Jis purtosi ir kratosi tų reikalų. Nors R.Žemaitaitis buvo toje laikinojoje komisijoje, kuri buvo sudaryta dėl SGD terminalo, tačiau jis net nusiplovė, nelankė komisijos posėdžių. Nežinau, ką jis atstovauja, ir kam dirba.

- O ką premjeras veikia, ir ką atstovauja? Ar jam irgi neįdomu?

- Tai jūs ir užduokite klausimą premjerui.

- Apie Žemaitaitį jūs drąsiai komentuojate, o apie premjerą - kažkodėl ne. Kodėl?

- Jūs galite užduoti klausimą premjerui ar prezidentei, ar jų patarėjams. Aš galiu kalbėti apie savo parlamentinę veiklą, o ne apie premjero darbą. Taip, mes kreipėmės ir į prokuratūrą, ir kiek buvo jų atsakymų - tai tyrimus nutraukia, tai vėl atnaujina. Pvz., vėl Visagino elektrinės - tai nutraukia, tai, pasikeitus prokurorui, vėl atnaujina. Tai kas valdo prokuratūrą?

- Kaip kas? Kas paskyrė, tas ir valdo - prezidentė.

- Tai va, o "Lietuvos Energija" yra valstybinė oligarchinė monopolinė įmonė, ir jos vadovas Misiūnas - jie prižiūri SGD darbą. O kam Misiūnui reikalingos devynios viešųjų ryšių įmonės? Kad už mūsų pinigus plauti mums smegenis ir protus?

- Bet aš vis tiek nesuprantu - koks tikslas dabar išpirkinėti SDG terminalą?

- Jokio tikslo nėra. Tai yra beprotybė. R.Masiulis aiškina, kad dabar pinigai pigūs, o paskui bus brangūs, ir kad dabar skolintis geriau.

- Suprantu, tai makaronai ant ausų, o tai kokios tikrosios priežastys?

- Manau, kad R.Masiulis po rinkimų gali ir nebebūti Energetikos ministru, o tada jam bus žymiai sunkiau paslėpti visus galus. O tas R.Masiulis turėjo būti ketvirčiuotas už sutartį su Rusijos bendrove "Litasko". Šia sutartimi R.Masiulis atidavė strateginę Lietuvos įmone "Klaipėdos nafta" trims metams. Šią sutartį prastūmė Kubilius ir R.Masiulis, kurio parašas yra ant sutarties, ir už tai jis turėjo būti mažiausiai ketvirčiuotas. O buvo paslėptas matomiausioje vietoje - Energetikos ministerijoje. O Kubilius tik šaiposi.

- A.Kubilius dabar turi naują "planą Lietuvai"?

- Įsivaizduokite - R.Masiulis atidavė "Lukoil" dukterinei įmonei, t.y. beveik Kremliui, strateginę Lietuvos įmonę, ir toliau tyčiojasi. Žmonės rašydavo laiškus 'Klaipėdos naftai", atsakymus gaudavo iš Maskvos. kaip R.Masiulis, net neturėdamas leidimo dirbti su slapta informacija, perdavė "Klaipėdos naftos" valdymą rusams?

- Dar norėjau jūsų pasamprotavimo ne dėl Roko, tačiau dėl Eligijaus Masiulio. Kas nutiko, kodėl liberalai buvo "užtrumpinti" prieš rinkimus?

- Aš manau, kad tai atsitiktinė kulka - rikošetas atšoka nuo sienos, ir pvz., sužeidžia savo kareivį. Nes Eligijus Masiulis jau kėlė tostus už premjero postą - kas važiavo su juo į komandiruotes, pasakojo, kad jis matavosi premjero postą.

- O kam tai naudinga? Sakoma, kad gal valstiečiams?

- Prie ko čia valstiečiai - aš manau, kad atsitiktinė kulka nukovė savo komandos kareivį, atsiprašau generolą.

Ar atsitiktinai - juk STT metus sekė Masiuli?

- Gal ne jį, gal kitus.

- O tai ką dar iš Seimo STT užtrumpins?

- Nežinau, reikia klausti mūsų Antikorupcinės komisijos pirmininko Vitalijaus Gailiaus. Jis viską žino, jis generolas.

- Tai gal jis ir sudarinėja sąrašus?

- Nežinau, man užtenka energetikos, ir geležinkelių. Dabar jūs tylite, tačiau tai atominė tema - latviai su estais, tiksliau tie žmonės, kurie kažkada buvo privatizavę Estijos geležinkelius, ir vėliau estai atpirko juos tris kartus brangiau. Ten veikė toks Kalasas, buvęs Estijos komisaras ES komisijoje. O dabar viskas daroma tam, kad Lietuva investuotų didžiules lėšas į infrastruktūrą nuo Kauno iki Latvijos sienos, o paskui visą objekto valdymą perimtų privačiai bendrovei. Tai nauja tema ir tragedija.

- Tačiau tam yra "Lietuvos geležinkeliai" ir Susisiekimo ministerija, kad išvengti tokių dalykų?

- Žinote, kada ministerija deleguoja savo klerkus, o lobistai veikia per garbingas advokatų kontoras, tai vieną dieną atsibusime, ir pamatysime, kad ne tik dujas perkame iš "Statoil", bet ir estų reguliuotojai reguliuoja krovinių srautus per Lietuvą. Jūsų darbas tuos dalykus viešinti, nes to negali padaryti perkama žiniasklaida. O geležinkeliams pasakyta tylėti, ir jie tyli.

