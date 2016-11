V. Valvonis panikoje – „Lietuvos rytas“ pateikė LB turto prievartavimo bylos įrašus

Aurimas Drižius

Lapkričio 16 d. Vilniaus miesto apylinkės teisme įvyko posėdis, kuriame nagrinėjamas Lietuvos banko Bankų priežiūros departamento direktoriaus Vytauto Valvonio ieškinys ‚Lietuvos rytui“ ir žurnalistei Rūtai Janutienei.

Kaip žinia, dar pavasarį „Lietuvos ryto“ televizija paviešino STT bylos įrašus, iš kurių paaiškėjo, kad V.Valvonis perėmė praeito dešimtmečio reketininkų žargoną – susitikęs su tarpininku, kalbėjosi su juo apie, kaip išreketuoti 50 tūkst. eurų iš Centrinės kredito unijos mainais už tai, kad LB gerai įvertintų šios kredito unijos inspektavimo išvadas.

V.Valvonis (nuotr. viršuje su V.Vasiliausku) pareiškė, kad tokių pokalbių apskritai nebuvo, o jo viršininkas, Grybauskaitės rinkimų štabo vadovas, LB valdybos pirmininkas Vytas Vasiliauskas pareiškė, kad Valvonis negalėjo taip kalbėti, nes tiesiog negalėjo.

V.Valvonis padavė ieškinį teismui dėl garbės ir orumo įžeidimo, reikalaudamas paneigti minėtas žinias, ir sumokėti jam kompensaciją. Nors dar spalio mėn. įvyko pirmas posėdis, „Lietuvos rytas“ nepateikė jokių įrodymų, kad minėti pokalbiai įvyko, todėl iškilo abejonė, kad laidos autorė R.Janutienė neturi garso įrašų kopijų, tik stenogramas.

Tačiau šios dienos posėdyje teisme paaiškėjo, kad „Lietuvos rytas“ pateikė visa pluoštą garso įrašų iš minėtos STT pradėtos bylos. Tačiau ne tuos įrašus, kuriuose girdėti, kaip Valvonis kalba su savo tarpininku ir derasi dėl kyšio.

Vietoj to buvo pateikti dviejų šios bylos įtariamųjų pokalbiai rusų kalba. Todėl Valvonio advokatė Kristina Čeredničenkaitė iš karto pareiškė, kad tokių įrašų negalima prijungti prie bylos, nes jie yra ne lietuvių, o nevalstybine rusų kalba. Be to, V.Valvonis iš karto pareikalavo, kad teismo procesas būtų uždaras – mat „Laisvas laikraštis“ paviešino kai kurias jo neva privataus gyvenimo detales.

Koks yra šių pokalbių tūrinys, nėra žinoma, tačiau „Lietuvos ryto“ žurnalistas Jančys LL sakė, kad tai dviejų šios bylos įtariamųjų įrašytas pokalbis telefonu. Jančys žadėjo pateikti ir minėtus V.Valvonio pokalbių įrašus.

Beje, tai, kad STT turi minėtus įrašus, mano ir šios bylos liudininkas, Centrinės kredito unijos vadovas Kazys Ratkevičius – vos prasidėjus šiai istorijai, jis buvo iškviestas į STT, ir ten jo tiesiai šviesiai paklausta, kas turi minėtus garso įrašus.

Beje, jeigu ‚Lietuvos rytas“ pateiks žadamus garso įrašus, tai bus katastrofa ne tik minėtam V.Valvoniui, tačiau ir jo viršininkui V.Vasiliauskui, bet ir pačiai STT.

Mat naujas Seimas galės paklausti STT vadovų, kodėl STT agentai atliko sudėtingą operatyvinį darbą, tačiau šių metų vasarį nusikalstamos veikos modelis staiga buvo nutrauktas. Kodėl?

Pasak „Lietuvos ryto“, artėjo Lietuvos banko pirmininko rinkimai – prezidentė Dalia Grybauskaitė nėrėsi iš kailio, kad tik jos globotinis V.Vasiliauskas būtų perrinktas antrajai kadencijai. Jeigu STT taikytas modelis būtų atskleidęs, o trūko vos žingsnio, kas iš tiesų stovi už tarpininko, Lietuvos banko postą V.Vasiliauskas būtų matęs kaip savo ausis. Todėl skubiai buvo sulaikytas ir apkaltintas prekyba poveikiu tik V.Aleksiukas, o STT pranešime pabrėžta, kad „jokių realių sąsajų su banku jis neturėjo“. Tačiau į „Lietuvos ryto“ rankas pateko skandalingų pokalbių įrašai, kurie kalba visai ką kita. Tapo žinomas ne tik reketuojamos kredito unijos atstovo derybų su tarpininku V.Aleksiuku turinys. Pokalbiai vyko tarp galimai dar vieno tarpininko, A.Labunsko ir paties V.Valvonio.

V.Vasiliauskas postringavo apie tyrą moralinį savo pavaldinio V.Valvonio, kurį pats pasirinko ir skyrė į šias pareigas, veidą, teigė pasitikintis juo kaip pačiu savimi ir gynė jį nuo bet kokių įtarimų.

Čia pateikti galimai V.Valvonio ir jo pažįstamo A.Labunsko pokalbiai vieno prekybos centro picerijoje Vilniuje praėjusių metų gruodžio pabaigoje ir šių metų sausį. Tuo metu V.Valvonio sudaryta Lietuvos banko komisija purtė kredito uniją Centro taupomąją kasą, jai buvo pritaikytos sankcijos, grasinama net atimti licenciją.

Pirmasis pokalbis: 2015 metų gruodžio pabaiga, kalba netaisyta, tik praleisti rusiški keiksmažodžiai, o jų – tikrai nemažai.

A.Labunskas: Labas.

V.Valvonis: Zdarova (labas – rusiškai).

A.L.: Jau ką nors užsakei? Man paėmei alaus?

V.V.: Ne, aš su mašina.

A.L.: Klausyk, ko norėjau, žinai, Valdemarka (tarpininkas V.Aleksiukas. – Red.) dar kartą kalbėjo su jais. Tai jie, koroče (trumpai – rusiškai), sutinka mokėt, bet nori kokių nors įrodymų, kad tikrai tu padėsi, ir tas sankcijas, areštus, nu koroče, tu žinai, nuimsi... V.V: Tuoj, bl... aš jiems įrodymus duosiu, tuoj bl... nusiųsiu raštą, kad žagsės žąsis. (K.Ratkevičius tvirtino, kad po šio pokalbio, gruodžio 30-ąją, jis buvo iškviestas į Lietuvos banko Priežiūros tarnybą, ir V.Valvonis užsiminė, kad kredito unija gali netekti licencijos.)

A.L.: Va va, ir aš taip sakiau.

V.V.: Dengi večerom, a stulja utrom (pinigai vakare – kėdės rytą – rusiškai.)

A.L.: Aš taip Valdemarkai ir sakiau, kad nesiterliotų, jis, žinai, cackinasi ten su jais, p... jiems protą.

V.V.: Gerai, koroče, pagąsdinsime juos rašteliu, kad... (Netrukus iš Lietuvos banko Priežiūros tarnybos buvo atsiųstas perspėjamasis raštas, kad tikrinimo metu rasta bloga padėtis kredito unijoje. – Red.).

A.L.: Va, taip geriau. Dalijosi grobį dar jo negavę Antras pokalbis, 2016 metų sausio mėnesio antroji pusė. A.Labunskas: Valdemaras (turimas galvoje V.Aleksiukas. – Red.) nori susitikti. V.Valvonis: Ko?

A.L.: Nu, koroče, sakė, kad jie pakraupo nuo tavo rašto, sako, nori...

V.V.: O ko jie tikėjosi? Pas mane, va, Aušrelė... (kalbama apie kredito unijos administracijos vadovo pavaduotoją Aušrą Staliulionytę. – Red.). V.V.: Aušrelei bus, kaip visi, taip ir jai, o sankcijos ten – ch..., sankcijos ten dar bus. (Kredito unijai Lietuvos banko Priežiūros departamentas pritaikė plėtrą ribojančias sankcijas, balandį buvo paskirta nauja inspektuojanti Lietuvos banko komisija. – Red.)

A.L.: Su Valdemarka mes pasitarėme ir sakome, gal kokių piatdesiat (penkiasdešimt – rusiškai)? Mums po piatiorka (penkis – rusiškai), kad būtų ką ant duonos tepti. (Per ikiteisminį tyrimą nustatyta, jog V.Aleksiukas iš kredito unijos reikalavo būtent 50 tūkst. eurų kyšio, kuris esą būtų perduotas V.Valvoniui, po 5 proc. šios sumos atseikėjant dviem tarpininkams. – Red.)

V.V.: Gerai, gerai. A.L.: O ką pirmininkas?

V.V.: O pirmininkas man p...ui, jis gi dabar kėdę mėgina išsaugoti, vat, o mes liekam... (pokalbis vyko prieš paskiriant V.Vasiliauską Lietuvos banko pirmininku antrajai kadencijai. – Red.).

A.L.: Gerai tada, sakau piadisokas (penkiasdešimt – rusiškai) pradžiai gerai.

V.V.: Gerai sakai – pradžiai, eee...

Pats Valvonis sako, kad tokių pokalbių nebuvo, o laidos autorė Rūta Janutienė viską išsigalvojo.

Šiandien paaiškėjo, kad „Lietuvos rytas“ turi minėtos baudžiamos bylos garso įrašus, tačiau ne tą, kuris čia pateikiamas. „Lietuvos ryto“ žurnalistas Jančys LL pažadėjo, kad kiti pokalbių įrašai bus pateikti vėliau.

Matyt, todėl V.Valvonis, teisėjo paklaustas, per savo advokatę pasakė, kad jis linkęs į kompromisą. V.Valvonis jau parengė taikos sutartį su bendrove „Lrytas.lt“, kuri yra portalo www.lrytas.lt administratorė, ir kuri tik perspausdino „Lietuvos ryto televizijos“ laidų įrašus.

Teisme paaiškėjo, kad V.Valvonis linkęs susitarti, ir net buvo deramasi su ‚Lietuvos ryto“ vadovais, tačiau kol kas nieko nesusitarta. Tik viena žurnalistė Rūta Janutienė, kurios statusas šioje byloje yra – 3-ias asmuo, kategoriškai nesutiko taikytis su Valvoniu.

„Tai yra viešas interesas, o ponas Valvonis šioje situacijoje turėjo paaiškinti savo veiksmus, o jis to nepadarė. Jeigu mes dabar sudarysime taikos sutartį su juo, tai atrodys taip, kad mes neva pasakėm dezinformaciją“, - sakė R.Janutienė.

Teismas nusprendė posėdį atidėti – reikės išklausyti garso įrašus, nuspręsti, ar bylą nagrinėti ne viešame posėdyje, ir kitus klausimus. „Lietuvos ryto“ redakcijos teisininkė pažadėjo per savaitę pateikti tų minėtų garso įrašų stenogramas lietuviškai. Kitas bylos posėdis numatytas tik vasario 2 d.