Kaip Donaldas Trampas laimėjo? Amerikiečių supratimas ir atmintis, kad Hillary Clinton yra mafijos bosė

JAV rinkimai – Pirmoji ledi ir Trampas

Geofrey Vasil (specialiai 'Laisvam laikraščiui")

Kaip Donaldas Trampas laimėjo? Kodėl žiniasklaidai jo laimėjimas buvo staigmena? Kas bus dabar, ir kaip pasaulis atsilieps į Trampo lyderystę?

Balsavimo skrodimas

Galutinis JAV balsavimo žemėlapis nekelia jokių siurprizų – parama Trampui pasireiškia maždaug ištisu bloku valstijų nuo Aliaskos iki Floridos, nuo Arizonos iki Pensilvanijos. Clinton rėmėjai susidarė salomis šiaurės iš rytų ir vakarų valstijų įskaitant Nevadą prie Kalifornijos, taip pat atskira sala susidarė iš Kolorado bei Naujosios Meksikos bei atskiria sala sudaryta iš Colorado ir Naujosios Meksikos. Hilary "gimtinė" Arkansas Arkanzasas balsavo prieš ją, ir visi Pietūs jau galutinai atsikratė savo "dixiecrat", t.y., pietų demokratų partijos tradicijos, mantijos. Demokratų dominavimas pietuose kyla iš prezidento Linkolno ir Karo tarp valstijų laikų, ir tradiciškai tai yra demokratai, o ne respublikonai, kurie atstovauja pietinių valstijų rasistinei pasaulėžiūrai.

Mažytė Niu Hampšyro valstija davė ir pirmuosius, ir paskutinius rinkimų rezultatus - pirmas rezultatas atėjo iš gyvenvietės Dixville Notch, kurioje tėra 6 gyventojai, iš kurių 4 balsavo už Clinton ir 2 už Trampą. Niu Hampšyras su savo oficialiu devizu "gyvenk laisvas arba mirk" ir su atitinkamu judėjimu, „Gyvenk laisvai“, kuris traukia gyventojus iš visų Jungtinių Amerikos valstijų persikelti ten ir sukurti libertarinę utopiją, visą naktį vilkino galutinius rezultatus ir buvo bene paskutinė valstija raportuodama balsavimo vaisius. Kitos vilkintojos - Pensilvanija, Mičiganas, Minesota. Minesota kaip visada atidavė balsus už demokratus, taip kaip daro ir Vašingtono valstija, Oregonas ir Kalifornija.

Pensilvanija ir Ohajus buvo vienintelės taip vadinamos mūšio lauko valstijos, nors žiniasklaida tokiomis bandė įvardinti ir kitas – pvz. Floridą ar Šiaurės Karoliną, nors žiniasklaida bandė pateikti ilgesnį sąrašą tokių, su Florida, Šiaurės Karolina ir kitos, iš kurių iš tikrųjų tik buvo galima laukti paramos pareiškimo už Trampą. iš kurių buvo galima tikėtis aiškios paramos Trampui.

Žiniasklaidos reakcijos skrodimas

Rinkimų naktį ir kitą dieną žiniasklaida pradėjo savo „aš kaltas, aš labai kaltas“ žaidimą. Buvo bandoma pasiaiškinti, kodėl mes taip prastai prognozavome? Kaltės paieškos ir vengimas išaugo iki absurdo, iki to, kad neva facebook agitavo už Trampą ir todėl jis laimėjo. Facebook realiai agitavo, bet už Clinton, kaip bene visa JAV, Kanados ir Europos žiniasklaida. Vien Los Angeles Times skelbdavo tikrus visuomenės apklausų rezultatus, pagal kuriuos Trampas gana ilgai keleriais procentais pirmavo už Clinton.

Kodėl žiniasklaida suklaidino pasaulio visuomenę ir save? Atsakymas kompleksinis ir sudarytas iš dviejų dalių--norėjo meluoti, ir norėjo Clinton matyti prezidente. Esant tiek apklausų rezultatų, galima pasirinkti ir sukurti sau norimą vaizdą. Bet didesnis sąmokslas gana matomai veikė per visą kampaniją, kai žiniasklaidos atstovai pakartodavo Clinton komandos melus, savanoriškai kurdavo melus ir pasiteisinimus už Clinton, ignoravo skandalus, tik su ja iš anksto suderindavo „debatų“ klausimus ir slaptus signalus pertraukti Trampą.

Bandymas pareikšti „mes klydome“ yra iš dalies didžiosios žiniasklaidos bandymas nuslėpti savo dalyvavimą sąmoksle prieš demokratiją. Įdomu ir tai, kad ten, kur Clinton laimėjo, yra Amerikos žiniasklaidos centrai – Niujorkas ir Los Andželas. Taip pat laimėjo ten, kur aktyviausiai veikia Amerikos mafija, įskaitant labiausiai korumpuotose valstijose, Nevadoje ir Niu Džersyje, ir Čikagos mieste.

Balsavo prieš Clinton, o ne už Trampą

Amerikiečiai balsavo dideliais procentais prieš Hilarį, o ne už Trampą. Priežastys įvairios, bet didžiausia yra amerikiečių supratimas ir atmintis, kad Clinton yra mafijos bosė. Ji su vyru tvarkydavo kokaino importą per oro uostą, esantį Menos miestelyje, Arkanzaso valstijoje tada, kai George Bush vyresnysis parduodavo kokainą JAV juodaodžiams tam, kad apginkluotų Contra kovotojų grupę kovoje prieš komunistų sandinistų režimą Nikaragvoje. Kita dalis siuntinių keliaudavo į Iraną per Libaną tada, kai JAV administracija viešai demonizavo Iraną ir narkotikus, bet slaptai ginklavo Iraną. Garsi Lockerby lėktuvo sprogimo virš Škotijos byla, dėl kurios JAV ilgus dešimtmečius kaltino Libiją, buvo rezultatas to, kad viena JAV Vyriausybės grupė konkuravo su kita JAV Vyriausybės grupe prekiaujant heroinu iš Libano ir tiekiant ginklus Iranui.

Abi šeimos, Clinton ir Bušai, vadinamos „Amerikos politinės dinastijos“, vien dėl to, kad pretenduoja į tokį titulą, nepaisant balsuotojų. Abi šeimos artimos bendrininkės toje pačioje mafijoje.

Clinton kaip senatorė niekuo nepagarsėjo, išskyrus tuo, kad daug kas iki šiol mano, kad ji nužudė savo konkurentą, John Kennedy jaunesnįjį, ir kad prezidentas Bill Clinton panaudojo JAV ginkluotę nušaudyti jam iš oro, ir steigti paieškas neva dingusiam jūroje kito prezidento sūnaus tam, kad iš tikrųjų nuslėptų pėdsakus.

Kaip JAV valstybės sekretorė privačiame sandoryje su idiotiškiausiu per visą istoriją JAV prezidentu Barak Obama, Clinton sukeldavo konfliktus aplink pasaulį, nuvertė Libijjos vyriausybę, sukūrė ISIS kaip JAV tariamų islamistų armijos al Qaeda pakaitalą, „rebranding“ (pervillkdama) nudėvėjusį al Qaeda ženklą tam, kad ir toliau baugintų pasaulį, ir suteiktų JAV ir JAV mafijai pretekstą įsikišti į Sirijos ir Irako vidaus reikalus. Kai paaiškėjo, kad Clinton pagal Obamos įsakymą siuntė ginklus iš Bengazio miesto „sukilėliams“, t.y., ISIS, Sirijoje, Clinton staiga „susirgo“ ir bandė atsikratyti posto tam, kad išvengtų būtinybės liudyti Kongrese apie įvykius dėl JAV „ambasadoriaus“ nužudymo Bengazio mieste. Iš tikrųjų JAV neturėjo nei ambasados, nei konsulato Bengazyje, ir Stevens nebuvo joks ambasadorius, tai buvo tik CŽV arba Gynybos žvalgybos valdybos priedanga.

Kaltina Comey dėl pralaimėjimo

Clinton kampanija visa tai perpakavo į „email skandalą“, nekomentuojant jokių esminių faktų. Po pralaimėjimo Clinton apkaltino FTB direktorių Comey, nes jis neva „bombą“ metė paskutinę rinkimo savaitę, kalbant apie „email skandalo" bylos atnaujinimą. Iš tikro tai žymiai sudėtingesnė istorija ir epizodas, apie kurį kalbėsime netrukus.

Black Lives Matter, tipo

Kitas reikaliukas „email skandale“ yra Clintonų fondas, ar Hilary parduodavo įtaką ir net valstybės paslaptis, imdama kyšius kaip dotacijas į Clintonų fondą. Mes žinome, kad Clintonai per savo fondą tiesiogiai pavogė 10 milijardų JAV dolerių iš kontribucijų atstatyti Haitį po žemės drebėjimo. Kai teisininkai dėl Haičio bandė gauti bent ataskaitą, kur būtų nurodytas lėšų panaudojimas, Bill Clinton paskelbė, kad jis neprivalo pateikti sąskaitos, nes turi diplomatinę neliečiamybę kaip JTO draugystės ambasadorius Haityje!

Dar yra raportų, kad duktė Chelsea jau 10 metų gyvena iš Clintonų fondo aukų, ir už mokslą moka iš to paties fondo. Clintonai tegali parodyti vieną tekstilės fabriką, ne žemės drebėjimo zonoje, kaip Fondo veiklą Haityje. Beje, darbuotojai sako, kad fabrikas veikia labiau kaip kalėjimas negu gera darbo vieta. Ir nieko nuostabaus, kad demokratų pora iš Arkanzaso, iš Pietų, turi savo plantaciją, pavadinimu Haitis. Kaip žinia, Haitis buvo pirma nepriklausoma juodaodžių valstybė Naujajame pasaulyje po revoliucijos, kai sukilo juodaodžių vergai ir perėmė valdžią. Taip pat žinia, kad CŽV ilgus dešimtmečius valdo kraštą kaip savo laboratoriją, ir kai Aristide sukėlė nepriklausomybės šmėklą, nuvertė jo valdžią bent du kartus bei pagrobė valstybės galvą.

Gal tai iš dalies paaiškina, kodėl Amerikos juodaodžiai šįkart balsavo itin vangiai. Daug juodaodžių balsavo už Trampą.

Niujorkas, Niujorkas

Nors Clinton dėl savo nesėkmės kaltina Comey ir Obamą, panašu, kad FTB direktorius paskutinę rinkimo savaitę tęsė savo paramą Hilari.

Vasarą Comey išleido beprecedentinį pareiškimą - nors valstybės sekretorė Clinton peržengė įstatymo ribas laikant ir disponuojant valstybės paslaptimis savo namuose, ji tai padarė netyčia, ir dėl to nemato reikalo traukti atsakomybėn.

Pagal įstatymą (USC Title 18, galiojant federaliniams subjektams) nesvarbu, ar tyčia, ar netyčia, tačiau atsakomybė reiškia pašalinimą nuo rinkiminių postų visam gyvenimui. Mes žinome, kaip Comey žinojo ir težino, kad valstybės paslaptys keliavo iš Hilari serverio prie tualeto į kitų rankas, ir kad ji žinojo, kad turima informacija yra valstybės paslaptis. Iš kur žinome? Kad iškeliavo, žinome iš hakerio Guccifer, ir iš wikileaks, ir dabar iš Niujorko policijos departamento, kurio pareigūnai surado žymiai daugiau Hilari paslapčių Wienerio laptope. Iš kur mes žinome, kad Hilary Clinton žinojo, kad tai - valstybės paslaptys? Iš serverio administratoriaus, JAV Valstybės departmento IT darbuotojo, su kuriuo FTB sudarė beprecedentinę imuniteto nuo persekiojimo sutartį. Pagal sutartį, įtariamasis turi imunitetą, ir yra atleidžiamas nuo pareigos atsakyti į nepatogius klausimus pagal JAV konstitucijos teisę neinkriminuoti savęs, t.y., teisė neduoti parodymų prieš save. Žmogus nėra įpareigotas liudyti prieš save. Bet jei imunitetas garantuotas, tai absurdas, ir be precedento JAV jurispraktikoje. Panaši sutartis sudaryta tarp FTB ir Clinton padėjėjos (arba meilužės, anot šaltinių) Huma Abedin, buvusios kongreso nario WIener žmonos. Pagal protokolus su IT darbuotoju, Clinton instruktuodavo žmones Valstybės departmente nuimti visas „Valstybės paslaptys" etiketes prieš jai siunčiant. Tai yra nusikaltimas savaime pagal USC 18. Tai Comey ir žinojo, ir težino, kad egzistuoja nusikalstamumo faktas, ne tik kvapas.

Kodėl Clinton norėjo serveryje namuose tvarkyti JAV valstybės darbo reikalus? Dėl dviejų priežasčių - išvengti Freedom of Information paraiškų, ir nuslėpti jos veiklą nuo pačios valstybės. Abi priežastys rodo bandymą apeiti įstatymus. Žiūrint į ankstesnę Clintonų fondo veiklą, nesunku spėlioti, kad Hilary norėjo nuslėpti žymiai didesnius nusikaltimus negu nederamas valstybės paslapčių disponavimas.

Tai kodėl Comey paviešino informaciją apie bylos atnaujinimą keletą dienų prieš balsavimą? Kaip minėjome anksčiau, istorija sudėtingesnė. Niujorko policija, o ne FTB, surado Hilari elektroninių laiškų kolekciją Wienerio nešiojamame kompiuteryje. Huma Abedin naudojo tą patį nešiojamą kompiuterį. NYPD (New York Police Department) vedė atskirą bylą (arba bylas) dėl Wienerio seksualinių nusikaltimų, tad kompiuteris buvo paimtas kaip įkaltis.

Kai policininkai pas Hilari Clinton tarp aptiktų galimai valstybės paslapčių rado ir laiškų su nuogų nepilnamečių nuotraukomis, jie apie tai išsyk pranešė FTB. Pagal kai kuriuos šaltinius FTB „įsakė“ (iš tikrųjų neturėjo autoriteto to padaryti) departamentui liautis tirti bylą. NYPD atsakė, kad jeigu FTB nesiims jos tirti, jie patys tęs bylą iki pabaigos ir paskelbs publikai bylos eigą.

Tada Comey sugalvojo strategiją padaryti Clinton papildomą paslaugą, ir tikrai ne meškos -- FTB perims bylą keletui dienų, kol baigsis prezidento rinkimai, po to paskelbs tą patį vasaros pranešimą - nieko čia nėra, nėra nusikalstamumo sudėties, bylą dedame į stalčius. Taip ir padarė, Clinton labui.

Pedofilija

Kai kurie šaltiniai su prieiga prie NYPD tyrinėtojų sako, kad tarp elektroninių laiškų Wienerio nešiojamame kompiuteryje buvo rasta nuotrauka su Clinton, Huma Abedin ir nuoga nepilnamete lovoje sekso akto metu. Iš kitų šaltinių žinome, kad ne tik princas Andrew ir Bill Clinton lankydavosi Jeffrey Epsteino „Pedofilų saloje“ Karibų jūroje, bet ir Hillary ten nuskrisdavo. Taip pat žinome, kad Huma Abedin operatyviai pranešdavo Hilary viską apie bylos, prieš vaikų pagrobėjus Haityje, eigą, kurioje, taip vadinama „labdaros organizacija"“ po žemės drebėjimo Haityje grobdavo ir išveždavo vaikus iš šalies į Ameriką. „Krikščionys“ teigė manydavę, esą vaikai buvo našlaičiai, nors patys vaikai ir aplinkiniai jiems aiškino, kad turi tėvus.

Šunims nepatinka

Kodėl JAV elektoratas, kurį Hilary vadino „lūzerių kibiru" savo milijardinėje kalboje prie Goldman Sachs personalo, nebalsavo už Clinton? Nors dauguma momentų perpasakotų ankščiau (ir tai tik ledkalnio viršūnė) nėra žinoma JAV visuomenei, vis dėlto dauguma Hillary nei tiki, nei pasitiki. Interesai jaučiami, tuo tarpu šiek tiek durnas Donaldas Trampas palyginus atrodė bent sąžiningas. Jis kalba tai, ką turi galvoje. Tas atvirumas jam laimėjo prezidentūrą. „Aš jums pasakysiu tiesą“, - sakė Trampas, ir įtikinamai, tuo tarpu Clinton meluoti — paprasta kaip įkvėpti oro.

Clinton teiginiai esą ji labiausiai kvalifikuota užimti prezidento kėdę irgi skamba kaip gryna nesąmonė visiems amerikiečiams, kurie sugeba atminti bent savaitę atgal. Kaip pirmoji ledi Clinton kainavo demokratams daugumą Kongrese 1994 metais. Kai laimėjo Bill, Hillary paskelbė save ko-prezidente ir bandė atimti ofisą iš viceprezidento Al Gore. Amerikiečiams nepatiko ko-prezidentė tiek, ir jos vienintelis projektas—sveikatos apsaugos reformos—buvo taip išjuokti Senate, kad Hillary teko slėptis nuo visuomenės akių nuo 1993 iki 1998 metų. Kai nusprendė tapti senatore iš Niujorko (kuriame negyveno) kaip kompensacija iš jai skolingo JAV politinio gyvenimo, ji nieko nenuveikė toliau, išskyrus tai, kad balsavo už rezoliuciją sudaryti padėkos raštą Alexander Hamiltonui, kuris mirė 19-ame amžiuje. Ir žinoma ką ji padarė kaip valstybės sekretorė.

Šunys — tai yra Amerikos visuomenė, kurią Hillary vadina nepakenčiama ir lūzerių kibiru —nevalgo tokio maisto, nes užuodžia kvapą.

Pussy Riot

Clinton kampanijos „bomba", didžiausias kompromatas, buvo garso įrašas, kuriame Trampas prieš 10 metų kalbant, jo supratimu su bičiuliu ir ne viešai, sakė, kad kai esi labai žinomas ir garsus, moterys myli tave, ir tu neva gali ateiti ir spausti putę be susipažindinimo. Kad žiniasklaidai dirva tam jau buvo paruošta, rodo, kad visi žurnalistai iki vieno staiga sugalvojo, kad „pussy" yra necenzūrinis keiksmažodis, kurio negalima transliuoti. Prieš keletą metų (ir tarp kitko dabar, po rinkimų), „pussy“ (putytė) nebuvo keiksmažodis, buvo tarkim cenzūrinis, ir laisvai transliuodavo. Kai politizuotų muzikantų grupė Pussy Riot niekino cerkves Rusijoje, visi Vakarai laisvai paskelbė Pussy Riot viršenybę virš Putino ir virš religinę pagarbą ir toleranciją Rusijoje. Jie skelbdavo "Pussy Riot" raštu ir garsu. Vienintelis balsas, kad tai gal nepadorus žodelis, buvo Putino, viename interviu su anglų žurnalistu daug metų gyvenantys Rusijoje jis kvietė išversti į rusų kalbą grupės pavadinimą, ir po to jam pasakyti, kad visai padori ir nekalta merginų muzikos grupė. Žurnalistas atsisakė, po to bandė juoktis, kad reiškia "katinėlis". Pagal humoristą George Carlin savo garsiajame Septynių mitinių žodžių monologe, atliktame apie 1974 metus, "pussy" net nefigūravo tada, o „tits" buvo neleistinas. Laikai keičiasi, aišku, bet ne tiek daug per tokį trumpą laiką. Ir kaip pasakyta, Vakarų žinaisklaidoje po JAV rinkimų 2016 metais lapkritį dabar vėl vartojamas „pussy" kaip leistinas.

Tarp kitko, Pussy Riot grupė (beje, jų muzika nėra pankų) agitavo prieš Trampą prieš ir po rinkimų su muzika ir vaizdo klipais youtube. Tai nėra visai atsitiktinumas. Pussy Riot narė Maša Aljochina davė interviu CBC (Canadian Broadcasting Corporation) lapkričio 13 dieną raginant JAV gyventojus sukilti prieš "crazy asshole" Donaldą Trampą. Iš tikro Aljochina taip prastai kalba angliškai, kad neaišku, ar ji pavadino „išprotėjusiu šikniu“ Trampą ar Putiną, ar abu.

Spalvota revoliucija JAV, su didžiulėmis išlygomis

Kai kurie šaltiniai stebi arba tiksliau komentuoja, kad protestai po Trampo pergalės jau tampa spalvota revoliucija JAV. Tokių požymių yra, bet tokia tipo revoliucija JAV nulemta žlugti, ir ne vien dėl to, kad JAV atseit turi senas ir stiprias demokratijos tradicijas. Apie tai netrukus.

Kokie protestai? Dideli, pilni nelabai protingų žmonių iš facebook ir twitter kartos. Mąstai šiek tiek didesni negu atrodo iš žiniasklaidos priemonių. Jeigu žiniasklaida padidindavo Clinton kampanijos metu lankomumą mitinguose, dabar protestų dydį sumažina.

Ko nori? Ir visko, ir nieko. Sovietų sąjungos vėliava nešama šalia Meksikos vėliavos. Kai kurie nori prijungti dalį JAV prie Meksikos, kiti nori komunistinės santvarkos JAV, treti tiesiog nori protestuoti, nes ne jų kandidatas laimėjo. Ar protestuoja prieš rezultatą, ar prieš demokratijos procesą? Ar tiesiog prieš valstybę? Ir taip, ir taip. Niekas iš jų nesako, kad rinkimai buvo klaidingi, o tik teigia esą Hilary laimėjo paprastą daugumą (ginčitinas dalykas geriausiu atveju, turint galvoje Hilary nevykusius bandymus agituoti nelegalius imigrantus balsuoti - neturi teisės balsuoti, bet vis tiek balsuoja -- ir netgi vadinamieji zombių balsai, kai ištisos kapinės vienbalsiai pritaria demokratų kandidatei), ir gal reikėtų vis dėlto leisti jai užimti prezidento kėdę, nes ji to neva verta. Daugiau pamastę jie sako, kad gal jau laikas panaikinti ir elektoratų kolegijos sistemą.

Jų skanduotės nelabai rodo aukšto proto lygą – „mes esame žmonės“, "fuck trump" ir netgi sumakaluotas klasikinės radikalosios kairės posakis: "A people united will never be divided" (turi būti "...will never be defeated"). Interviu metu dauguma protestuotojų vargsta rišliai sulipdyti ištisą sakinį, nors daugumą jų jau ketvirtame kurse prestižiniuose JAV universitetuose. Jaučiasi, kad dauguma pripratę prie facebook tipo pokalbių ir rodo grimasas, išmoktas darant selfius. Gilesnės socialinės ar politinės kritikos nėra, tėra teiginiai, esą Trampas - rasistas. Kur kas įspūdingesnis pareiškimas atėjo kitą dieną po rinkimų kai grupė Oregono valstijoje įregistravo oficialią peticiją surinkti parašus už Oregono valstijos išstojimą iš valstijų jungties, tampant nepriklausoma valstybe. Istoriškai žiūrint tai labai įdomi iniciatyva iš valstijos, kuri atsirado kaip valstija neįsileidžianti juodaodžių, ir kurioje buvo ilgai uždrausta juodaodžiams gyventi. Dabar piktinasi Trampo „rasizmu" (jeigu meksikietis nelegalus imigrantas ir musulmonas yra „rasės“).

Problema su spalvota revoliucija JAV -- nors netrūksta idiotų, norinčių tarnauti Clinton/Bush mafijai kaip kadaise fašizmo priešaušryje netrukdavo idiotų norinčių tarnauti stambiems verslo interesams per stiprųjį diktatorių -- problema yra tai, kad dabar JAV, kaip aiškiai matosi per rinkimų kampaniją ir po rinkimų protestuose, atsiradę ne tik psichinės ligos požymiai, bet ir masinė psichozė. Iš dalies kalta yra tikrovės nepranešanti žiniasklaida, tačiau didesnė kaltė tenka „aukštojo mokslo" institucijoms, kurios paruošia niekam tikusią kartą rimtai diskutuoti nerealius dalykus kaip „lyčių identitetą“ ir panašiai. Obama prisidėjo prie šitos beprotybės pavasarį kai įsakė mokykloms (dar kartą, ne jo valda) įrengti trečius tualetus ne berniukams ir ne mergaitėms, o transeksualams mokiniams. Iš tikrųjų jau būna trečiasis tualetas mokyklose--neįgaliesiems.

Jausmas, kad visi seksualiniai nukrypimai ir orientacijos oficialiai sankcionuoti išskyrus heteroseksualius -- didžioji dauguma -- padarė savo, ir kai Trampas privačiai kalbėjo apie putytes, kai kuriem net patiko, ypatingai vyrams iš Lotynų Amerikos. Kokia perspektyva gali būti šaliai, kur visi sekso tipai leistini, išskyrus tą vienintelį tipą, kuris kelia gimstamumą?

Masinė psichozė apsunkins bandymus sukelti spalvotą revoliuciją JAV, darysis panašu į bandymą varyti katinų bandą viena kryptimi. Tačiau šiuo atveju kasryt katinėliai bunda ir apsisprendžia tai dienai, ar jie vis dar katinai, ar šuneliai, ar ketvirtosios ar dvidešimtosios lyties atstovai.

Trampas pradūrė musulmonų baubą sakydamas, na, gerai, jeigu pavojingi, neįsileiskime į šalį. Daugumai jau aišku, kokį žaidimą JAV valdžia žaidžia su musulmonų baubu jau nuo rugsejo 11 įvykio. Trampas sako, gerai, rodykite kortas. Gaila, kad jis atsisakė savo žodžių apie ISIS - kad tai Clinton ir Obamos kūrinys.

Protestai JAV prieš Trampą išryškina ir seną atskyrą tarp demokratijos ir linčo teismo. Prisidengdami šūkiu „valdžia žmonėms“, Trampo priešai priešinasi pačiai demokratijai. Taip pat paaiškėja, ką reiškia demokratija be respublikos niuansų, turint omenyje, kad respublikos formos valdžia užtikrina tvarką, visų ir ypatingai mažumų teises prieš daugumą.

Lemiamas momentas

Lemiamų momentų buvo keletas, bet savaitę iki balsavimo įvyko įdomus dalykas. Nors mažai buvo pranešta, kandidatas į viceprezidentus ir Indianos valstijos gubernatorius Pence buvo lėktuvo avarijoje. Jo 737-700 nuskrido nuo tako La Guardia oro uoste Niujorke. Niekas rimtai nenukentėjo. Pagal nustatytus kriterijus tai buvo avarija, o ne klaida. Pence didvyriškai nepasišalino, o perėjo visą kabiną, užtikrinant, kad visiems viskas gerai, iki lėktuvo galo, kur sėdėjo žiniasklaidos atstovai.

Prabėgus dienai ar dviem paaiškėjo, kad yra daugiau Clinton elektroninių laiškų. Šįkart žiniasklaida pradėjo ne tik pranešinėti apie vieną galimai neigiamą detalę Clinton kampanijai, bet pagaliau pradėjo kalbėti apie kitus Clinton laiškus ir jų turinius, išleistus wikileaks serveryje.

Jautėsi, kad potvynis keičia srovę. Ar laimėjimas buvo garantuotas Clinton, ar rezultatai buvo nustatyti iš anksto, vis tiek atrodė, kad dalis Clinton rinkiminės mašinos atsiplėšė ir perėjo į kitą stovyklą. Ar pagaliau kas nors suprato, kad Clinton yra įprastas dalykas nužudyti savo konkurentus? Atrodytų, kad taip atsitiko. Kai kurie slapti rėmėjai vienuoliktą valandą suprato, ką reikštų Clintonų mafijos pergalė JAV prezidento rinkimuose. Kaip bebūtų dėl rinkimų komisijų narių papirkimų, Amerikos žmonės balsavo, ir balsai buvo įskaityti maždaug teisingai, su išimtimis.

Branduolinė opcija

Kai kurie balsuotojai teigė, kad balsavo nenoriai už Trampą todėl, kad su Hillary prezidentūroje branduolinis karas tarp JAV ir Rusijos federacijos būtų buvęs neišvengiamas. Iš tiesų Hillary pažadėjo skelbti „neskraidymo zoną“ virš Sirijos, nors JAV kariuomenė jau daug kartų perspėjo, kad tai automatiškai reikštų karą su Rusija. Tiesa yra ta, kad pasaulis, tuo tarpu ir Lietuva, išvengė didelio pavojaus vien dėl neišpildyto Hillary pažado. Taip balsavo vyresnio amžiaus žmonės, kurie dar nepamiršo Šaltojo karo laikų.

Išvados

Trampas sušvelnins JAV poziciją dėl Ukrainos konflikto su Rusija ir deeskaluos situaciją ten. Jis bendradarbiaus su Putinu ir prieš Hillary ir CŽV demontuojant ISIS. Baltijos šalys liks NATO sudėtyje, kaip ir JAV, ir saugumo garantijos nesikeis. Statys sieną su Meksiką, įstatymas jau priimtas 2005 metais kai senatorė Clinton balsavo už George Bush‘o planą tą daryti. Siena liks atvira su Kanada, NAFTA sutartis taip pat liks, ir Trampas ko gero tik sudarys komisiją, kuri nuspręs, kaip pradėti derybas su Kanada dėl sąlygų pakeitimų. Kanada tikisi Keystone gamtinių dujų tinklo projektą pastumti dabar, ir nelabai tiki pakeisti JAV kaip prekybos partnerį su ES, su kuria ką tik sudarinėjo naują prekybos sutartį. Brexit dar reiškia, kad JAV bus priversta išlaikyti „specialųjį santykį“ su JK per Kanadą, ir Kanada pasiliks tarpininke tarp JAV ir Britanijos, ir tarp JAV ir Europos. Iš Trampo galima tikėtis, kad jis tikrai atmes Paryžiaus susitarimą dėl globalaus atšilimo, ir pagaliau „anglosfera“—Kanada, Britanija, Australija, Naujoji Zelandija—supras, kad teisingai daro, ir darys tą pat.