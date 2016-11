Kokiam iniciatyviam kvailiui gimė išganinga mintis pradėti įgyvendinti Lietuvoje gerąją Ugandos patirtį?

Vladimiras Troščenka

Yra vienas nuotaikingas BBC Top Gear laidų ciklas, apie jų kelionę per Afrikos kontinentą. 19 serijoje yra epizodas kuomet Džeremis Klarkas su kompanionais važiuoja per Ugandą ir ironiškai suteikia šiai vietovei pasaulinės greičio saugos kalnelių (mūsuose jie vadinami gulinčiais policininkais) sostinės titulą. Toje serijoje, keliautojai po Afriką lėtai bando persiristi per didžiulius asfalto kauburius, gausiai ir chaotiškai supiltus tiesiog valstybinės reikšmės keliuose, bandydami nepramušti savo automobilių karterių. Tikra egzotika. Afrika yra Afrika ten žmonės yra beveik laukiniai, todėl nelabai suvokia, kas yra šie saugos kalneliai ir kur, bei kam jie yra montuojami. Gal televizijoje, o gal kokiuose seminaruose Ugandos valdantieji pamatė jog balti žmonės įrenginėja tokius kalnelius savo gyvenamuose rajonuose ir šalutinuose keliuose, todėl nutarė praplėsti šių kalnelių naudojimą ir gausiai prikrovė jų pagrindiniuose savo valstybės keliuose. Juk visi turi matyti, kad jie irgi yra civilizuoti.

Būčiau neprisiminės šios laidos epizodo, jei prieš porą dienų, naktį nebūčiau įvažiavęs iš Lenkijos į Lietuvą. Būtent tada aš skausmingai pajaučiau (būtent PAJAUČIAU, nes pamatyti buvo sudėtinga) tokius pačius Ugandietiškus asfaltinės inžinierijos stebuklus sumaniai užmaskuotus valstybinės reikšmės kelyje ties įvažavimu į Lazdijus. Kalnai supilti pagal geriausias Afrikos keliatiesių tradicijas prieš staigų POSŪKĮ, todėl jei tavo greitis nors kiek didenis nei 10 km. per valandą, tu rizikuoji nuskristi tiesiai į kelio griovį. Normalūs žmonės apie posūkį perspėja ženklais, o Lietuvos kelininkai tramplynais. SAFETY FIRST.

Iš esmės tai gerai, kad išlepintus Europos vairuotojus, šis Ugandos lygio inžinierijos stebuklas pasitinka tik įvažiavūs į Lietuvą. Juk asfalto kalnai ties Lazdijais iškarto nuteikia teisingai ir žmonėms išsklaido rožines iliuzijas jog jie vis dar Europoje. Ties Lazdijais vairuotojai iškarto suvokia, kad šioje šalyje reikia būti įpatingai atsargiam, nes niekada nežinai kokiam iniciatyviam durniui šaus išganinga mintis supilti kalną ar iškasti duobę valstybinės reikšmės kelyje. Šį suvokimą užtvirtina kitas perspėjimas tame pačiame kelyje link Vilniaus. Jei vairuotojas pagalvoja, kad ties Lazdijais buvo tiesiog kažkokia anomalija, tuomet tame pačiame kelyje jį pasitinka Seirijai. Šio kaimo iniciatyvūs priedurniai įsirengė net tris tokius pačius Ugandietiškus asfalto kalnus, savo kontroliuojamoje kelio dalyje. Google maps galima pasižiūrėti kaip išvagotas asfaltas esantis už šių tramplynų. Turbūt ne vieno žioplo užsieniečio karteris arba priekinis bamperis buvo nepataisomai sugadintas. Bet ir tame yra pliusas, pasipildė Mariampolės turgus "naujais" automobiliais iš savartyno.

Top Ger laidos rengėjams būtinai reikia kuo skubiau pranešti, kad Uganda jau seniai nėra saugos kalnelių pasaulinė sostinė. Dabar šis titulas užtikrintai turi būti skirtas Lietuvai. Šie nuostabūs inžinieriniai statiniai tikrai stebina savo gausa ir formomis visos Lietuvos keliuose. Toks jausmas, kad kiekvieno bažnytkaimio plikbajoris (seniūnas) jaučia nenumaldomą pareigą lygiuotis į Ugandos savivaldos pasiekimus ir pripilti kuo daugiau ir kuo aukštesnių asfalto kalnų valstybinės reikšmės keliuose. Juk tie bjaurūs keliautojai prašvilpia pro jo valdas siaubingu 50 km per valandą greičiu ir nepamato kokius jis darbus atliko savo valdomoje teritorijoje. Tegu bijo ir šliaužia žvalgydamiesi ar nėra kokių kitų slaptų pavojų, taip basižvalgydami kartu pamatys ir tai kur nuėjo EU paramos pinigai. Į gėlynus, fasadus ir aišku puikiuosius asfalto kalnus.

p.s. O jei rimtai, kyla pagrįstas klausimas - kas šioje valstybėje vykdo pagrindinių kelių naudojimo, ženklinimo ir saugos klausimus? Gal reikia pagaliau baigti šią iniciatyvių kvailių klounadą?

O čia būtent ta laida apie Lietuvą, oi atsiprašau apie Afrikos Ugandą:

https://www.youtube.com/watch?v=k6JHEEsrADM

