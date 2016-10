Anūkas draskosi, nes „avansą“ jau gavęs?

Kristina Sulikienė

Jeigu kas atidžiai stebi rinkimines batalijas, turėjo pastebėti, jog Anūkas, negavęs „savo“ – premjero – vietos, beveik baigia išeiti iš kontrolės.

Visų pirma, jis atsiprašė kažkieno – greičiausiai ne rinkėjų, o užsakovų.

Antra – dar prieš 2 turą debatuose su Ramūnu Karbauskiu, susijaudinęs studijoje pradėdavo kalbėti spigiu, isterišku balsu.

Trečia – kai kurie piliečiai pastebėjo, jog susijaudinus Anūkui, jam pradeda tirtėti kaklo raumenys.

Iš esmės Ramūnas Karbauskis, gali būti, siekia pažaboti vieną verslo grupuotę, kuri per žiniasklaidą ir alkoholio monopolį valdo Lietuvą.

Šis tikslas aiškus dėl to, jog jeigu „karbauskininkai“ nori valdyti 4 metus, jie turi pašalinti „šešėlinę vyriausybę“.

Beje, tas ženklas, kad tiek konservatoriai, tiek socdemai kažkieno tarsi verčiami ir traukiasi į politikos užribį – opoziciją, nors pripažinkime, koks politikas, net ir pralošęs rinkimus, nenorėtų toliau valdyti Lietuvos? – rodo, jog abi partijos priklauso nuo tos pačios verslo magnatų grupuotės.

Na o Anūko virkavimas, jog jis eis tik su liberalais, tik patvirtina šią prielaidą – pas ką ten po lova bei „čemodane“ ar kartotinėje dėžėje buvo rasti verslo magnatų įteikti pinigai?

Įdomi paskutinė versija, kad Juras Požela irgi buvo susijęs su ta pačia verslo grupuote. Jau jo ir nebėra. Kurios srities ministras jis buvo? Sveikatos. Kokį įstatymą ministerija užblokavo? Priverstinio blaivinimo.

Nepaisant siekių nugirdyti Lietuvą, Kaunas, kuris su nauju, ne konservatorių meru Visvaldu Matjošaičiu taip tvarkosi, kad pagaliau netgi nugriaus miesto vaiduoklius ir pastatys modernius, gražius pastatus- atgaivino „sovietinį palikimą“ – blaivyklą.

Tiesa, tai ne įprastinė, priverstinė blaivykla – tai saugaus pernakvojimo namai, kai žmogus, rastas gatvėje, bare, taksi, nesiorientuojantis aplinkoje, ir kurio nepriima policija su ligoninėmis, bus apnakvydintas saugios naktynės namuose.

Jeigu žmogus dirbantis – jis mokės pagal pateiktą sąskaitą (apie 20 eurų), jeigu žmogus neturi lėšų – sumokės savivaldybė. Taip bus taupomi ligoninių ir policijų resursai. Nes prisigėręs žmogus yra ne ligonis ar nusikaltėlis (taigi, nelabai ligoninės ar policijos nuovados „klientas“) – jis tik kelia grėsmę savo saugumui.

Ne paslaptis, jog V. Matjošaitis rekomendavo balsuoti už žaliuosius, reklamavosi plakatuose. Jis numatęs bendradarbiavimo galimybę.

Anūkas atstūmė daugelį rinkėjų, nes debatuose, kuriuos žiūrėjo visa Lietuva, jis nesugebėjo Karbauskiui atsakyti į klausimą: embrionas žmogus ar ne?

Taip pat reklamavo vienalytes partnerystes, ir bandė suskaldyti darnų žaliųjų – valstiečių kolektyvą.

Lietuva, kurios penktadalis žmonių einant 27-iems Nepriklausomybės metams stovi prie nemokamos sriubos ir kruopų eilių, tikrai nesidomi Anūko verslo idėjomis, bei jo antihumanistinėmis nuostatomis, kai jis pats, turėdamas šeimą, reklamuoja kažką kita, negu pats gyvena. Vadinasi, jo šeima irgi gali būti tik priedanga.

Be to, turintis pamaldų tėvą, Anūkas taip ir neišmoko, kad embrionas yra žmogus, nes gyvybė prasideda nuo ląstelių susijungimo. Taip teigia ne tik Vatikanas: tą pripažino pasaulio mokslininkai, atradę genomą, kuriame yra visa pradinė žmogaus informacija, kuri nesikeičia per visą gyvenimą.

Grįžkime prie pagrindinės straipsnio minties: jog Anūkas greičiausiai gavo avansu verslo magnatų pinigus, už tam tikrų įstatymų „prastūmimą“, arba jų netvirtinimą. SAM bioetikos komitete jau seniausiai paruoštas numarinimo (eutanazijos) įstatymo projektas – tačiau jo niekaip nepavyko prastumti Seime, o su R. Karbauskiu ir jo koalicija, vargu ar kada nors pavyks.

Tai galėjo būti alkoholio ir vaistų pramonės pinigai. Na tie, kuriuos jis teigė gavęs iš tėvų, ir iš šeimos.

„Šeima“ – taip mafija vadina „verslo partnerius“.

Pinigėliai investuoti į akcijų biržas. Išimti nebeišeina, nes „sukasi“, o grąžinti reikia – nes premjero kėdę Anūkas matys taip, kaip jo senelis – prezidento titulą.

Beje, gal senelis ir „patepė“ Anūką – juk reikėjo pirmame posėdyje svarstyti klausimą, kad Vytautas Landsbergis buvo Prezidentu. (Pernai šį klausimą bandė stumti Mantas Adomėnas, bet Seimas atmetė.)

Mano klausimas V. Landsbergiui: kurios valstybės? LTSR? O kam jums tokia garbė? Juk Lietuvos valstybę TSRS pripažino tik kažkada 1991 m. gale. Aukščiausia Taryba nebuvo rinkta Nepriklausomos Lietuvos žmonių – ji buvo rinkta kaip LTSR valdymo organas. Vytautas Landsbergis eilinį kartą nori apsijuokti: nes jis tegali būti vadinamas LTSR liaudies deputatų tarybos pirmininku. Be to, jis priklausė ir TSRS deputatų tarybai.

O kad suskubo paleisti LTSR valdymo organą – nes visi sprendimai vėliau galėjo būti pripažinti kaip nelegitymūs – gerai padarė.

O laisvos šalies piliečiai nubalsavo už naują Konstituciją ir visiškai kitokios sudėties Parlamentą.

Prezidentu išsirinko Algirdą Brazauską.

Dar visiškai neseni įvykiai, bet Anūkėlis ir jo parankiniai būtų bandę pakeisti viską atbuline tvarka. Nepavyks. O pinigus seneliui tegul grąžina dabar. Juk antkapinį akmenį reikia perkalti. Išimti žodį „prezidentas“.