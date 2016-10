Palangos policijos vadovas jau seniai kyšiais dalijosi su teisėjais?

Palangos policijos vadovas kyšiais dalijosi su teisėjais?

Užuojauta pažinojusiems ir bendradarbiavusiems su Palangos policijos komisariato vadovu Alvydu Katkausku

Zenonas Volkovas

Palangos policijos komisariato viršininkas Alvydas Katkauskas (pirmas iš kairės) įkliuvo po tiek metų sėkmingo "bendradarbiavimo" su teisėjais. Jo buvęs viršininkas, būsimas premjeras Saulius Skvernelis (trečias iš kairės) dar neįkliuvo

Kaip žinia, Palangos policijos komisariato vadovui Alvydui Katkauskui 2016-10-26 d. pateikti įtarimai dėl piktnaudžiavimo tarnyba. Kaip pranešė BNS įtariama, kad jis padėjo anksčiau laiko susigrąžinti vairuotojo pažymėjimą.

Spaudos konferencijoje Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Imuniteto skyriaus viršininkas E.Jablonskis pasakė: „ Tyrimas buvo pradėtas ir orientuotas į asmenis, kurie daro poveikį teisėsaugos pareigūnams – tai yra tarpininkai, kurie atstovauja suinteresuotiems asmenims ir siekia padėti išvengti atsakomybės ar išspręsti kitaip bėdas ir problemas. Tyrimo metu buvo buvo užfiksuotas Palangos komisariato vadovas Alvydas Katkauskas, kuris piktnaudžiaudamas tarnyba, ir kaip įtariama, gavęs asmeninės naudos, padėjo tarpininkui ir siunteresuotam asmeniui anksčiau laiko išspręsti problemą – susigrąžinti vairuotojo pažymėjimą.“

Turima Laisvo Laikraščio informacija, šis apsukruolis, Alvydas Katkauskas dar vadovaudamas Klaipėdos kelių policijos biurui, buvo įkūręs neoficialų UABą (žmona dirba mokesčių inspekcijoje). Šioje nusikalstamoje veikloje, pagrindinį vaidmenį atlikdavo kai kurie teisėjai. Per tarpininką, iš anksto susitarę su A.Katkausku, teisėjai priimdavo reikalingą teismo sprendimą. Taip nusižengėlis išvengdavo įstatymo numatytos tikrosios bausmės. A.Katkauskas, kaip vadovas, kontroliuodavo, kad fiktyvūs teismo sprendimai, jo pavaldinių, nebūtų apskūsti. Faktiškai, už teisių neatėmimą, pakliuvėlis neoficialiai sumokėdavo dvi baudas. Vieną, pagal teismo sprendimą į banką, o kitą neproporcingai pasidalindavo „UABo darbuotojai“. Be abejo veikė ir išankstinis teisių atsiėmimo mechanizmas - per teismus. Aišku už atatinkamą mokestį.

Gargžduose (Klaipėdos raj.) analogiškam „UABui“ vadovavo neįkliuvęs expolicijos darbuotojas Kęstutis Vitkauskas (slapyvardis „ryžas“), jo vadas Edmundas Sbarauskas buvo apdovanotas aukščiausiu policijos apdovanojimu ir iškilmingai išlydėtas į „užtarnautą“ pensiją.

Kaip matome apsukruolis Alvydas Katkauskas kažkiek pavėlavo. Užuojauta šeimos nariams, teisėjams, tarpininkams ir šiaip jį pažinojusiems.