Planas išblaivinti tautą prieštarauja Konstitucijai

Alkoholio prekybos monopolis prieštarautų Konstitucijai ir ES teisei, praneša Lietuvos žiniasklaida.



Nepriklausomas konservatorių portalas delfi.lt perspėjo, kad „R. Karbauskis užsimojo prieš alkoholį: planus žada įgyvendinti per ketverius metus“.



Kurlianskio žiniasklaidos tinklo ekspertai portale alfa.lt taip pat skelbia aliarmą: alkoholio prekybos monopolis nebus veiksmingas, jis prieštarauja Konstitucijai.



Buvęs Konstitucinio Teismo teisėjas Vytautas Sinkevičius išaiškino, kad „valstiečių“ noras įsteigti valstybinį monopolį prieštarauja Konstitucijai ir veikiausiai jie nesulauktų pakankamai palaikymo jos pakeitimui.



„Tas pasiūlymas kertasi su Konstitucija, nes 46 straipsnyje parašyta, kad draudžiama monopolizuoti gamybą ir rinką. Aš manau, kad Konstituciją reikia keisti tik tada, kai ji trukdo visuomenės ir valstybės raidai. To paties straipsnio pirmoje dalyje parašyta, kad Lietuvos ūkis grindžiamas privačios nuosavybės teise. Čia yra fundamentalus principas. Tegul skaito 46 straipsnį ir tegul skaito Konstitucinio teismo jurisprudenciją. Buvo valstybės monopolis socialistiniais laikais, o vėliau viskas privatizuota. Jeigu kalbama tik apie pardavimą ir jeigu tai bus tik valstybės tinklas, tai kils problemų su Konstitucija“, - pasakė V. Sinkevičius.



Tokius KT teisėjo nuogąstavimus pakomentavo habilituotas technikos mokslų daktaras, Lietuvos politinis bei visuomenės veikėjas Vladas Vilimas:



„Štai viskas ir paaiškėjo, kas užkirs kelią R. Karbauskio planams keisti Konstituciją. Tai paaiškino Konstitucijos dvasininkas V. Sinkevičius: „Alkoholio prekybos monopolis prieštarautų Konstitucijai ir ES teisei".



Kas lieka daryti? Reikalas paprastas – paruošti esminių Konstitucijos pataisų projektą pagal Estijos Konstitucijos pavyzdį ir pateikti visuomenei referendumu priimti. Tikimybė, kad visuomenė paremtų tokį projektą, labai didelė.



Į Konstitucijos pataisas būtina įtraukti teismų sistemos pertvarką. Tai atlikus, emigracijos problemų neliktų, nes piliečiai atgautų teisę dalyvauti valstybės valdyme.



Šią teisę ištisą dvidešimtmetį uzurpavo valdantieji TS-LKD (konservatoriai-megztaberetininkai – red. pastaba) ir socialdemokratai.



Kodėl siūlomas Estijos Konstitucijos pavyzdys? Estija tik dėl laiku priimto pagrindinio įstatymo be sovietinio inkliuzo daugeliu rodiklių lenkia netgi Europos senbuves. Toks argumentas užkirstų kelią ES institucijoms (konkrečiai – Venecijos tarybai) užginčyti priimto įstatymo teisėtumą.“







Iš tiesų, štai ir paaiškėjo, kas laiko Lietuvos vietinės mafijos stuburą: Konstitucinis teismas su savo dvasiomis, konservatorių partija ir alkoholio magnatai. Nuostabi valstybė. O jei dar prisimintume, kas valdo teismus ir skiria teisėjus, tai turėtume patį gražiausią Kalėdų vainiką, kuriuo jau raginami džiaugtis piliečiai, stovintys eilėse prie Maisto banko vežimėlių ir Maltos ordino sriubos puodo.

