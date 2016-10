per

Milijonus per viešuosius pirkimus pavagianti Lietuvos lenkų rinkimų akcija atsiduoda valstiečiams

Aurimas Drižius

„Esame sąžiningos politikos etalonas ir niekados nebuvome įsivėlę į korupcijos skandalus“, - pabrėžia Lietuvos lenkų rinkimų akcijos (LLRA) pirmininkas V. Tomaševski, kuris teigia, kad LLRA-KŠS buvo vienintelė politinė jėga, kuri kėlė visai šaliai ir Europai svarbią krikščioniškų vertybių temą.

Kadangi esu asmeniškai susidūręs su LLRA organizuotais viešaisiais pirkimais Vilniaus rajone, noriu pasidalinti savo įspūdžiais, kokie skaidrūs yra šios partijos organizuojami viešieji pirkimai, ir kiek milijonų jose išplaunama.

„Laisvas laikraštis“ dar prieš metus dalyvavo viešame pirkime, kurį paskelbė Vilniaus rajono savivaldybė, kurią, kaip žinia, nuo akmens amžiaus valdo ta pati LLRA.

Kadangi konkurso sąlygos buvo tokios – lietuvių kalba leidžiamas savaitraštis, tai maniau, kad puikiai tiksime šiam konkursui, pagal visus kriterijus, ir pasiūlėme nedidelę kainą. Tas viešas konkursas vadinosi „Spaudos paslaugų lietuvių kalba leidžiamame laikraštyje pirkimas“, ir „Laisvas laikraštis“ pateikė visus priklausančius pateikti dokumentus, ir nedidelę kainą – 0,68 euro už kv. cm.

Tačiau LLRA, matyt, sulaukusi mūsų pasiūlymų, paskelbė, kad jo net negarinės, nes kitas konkursantas „Rejspa“ pateikė pasiūlymą, kuris yra 3 centais pigesnis. Tiesa, „Rejspa“ paskelbė, kad konkursą laimėjo toks savaitraštis „Vilniaus krašto savaitraštis“, kuris neva leidžiamas 250 egz. tiražu. Paskelbus išvadas paaiškėjo, kad konkurso nugalėtojas UAB „Rejspa“ leidžia (bet turbūt, kad ne) tokį savaitraštį „Vilniaus krašto savaitraštis“, kurio niekas nėra matęs ir jis niekur nėra platinamas, prenumeruojamas, ar parduodamas.

Tada kreipėmės į Viešųjų pirkimų tarnybą, kad paaiškintų, kaip niekur nematytas savaitraštis gali visada laimėti Vilniaus rajono savivaldybės viešuosius pirkimus.

„Laisvo laikraščio“ teisininkė Kristina Sulikienė parašė skundą, kuriame nurodė, kad „vien mažiausios kainos demonstravimas, neanalizuojant visumos aplinkybių, ir šiuo atveju – informacijos sklaidos galimybių Vilniaus rajone, sudaro neskaidraus konkurso įspūdį.

UAB „Patikimas verslas“ leido 12.400 tiražu kassavaitinį laikraštį „Laisvas laikraštis Lietuvai“, kuris yra platinamas visuose spaudos kioskuose, parduotuvėse, degalinėse. Trečiojo asmens „Respja“ leidžiamas „Vilniaus krašto savaitraštis“ nėra niekur platinamas, ir konkursui net nepateikė įrodymų, jog toks laikraštis iš viso leidžiamas. Todėl susidaro įspūdis, jog konkursas buvo vykdomas neteisėtai.

Tada ir paaiškėjo visas grožis, kaip dirba Viešųjų pirkimų tarnyba (VPT).

nuotr. : VPT vadovė DIana Vilytė raportuoja prezidentei apie per viešuosius pirkimus išplautus milijardus

Mūsų pretenzija net nebuvo tinkamai išnagrinėta. VPT tik perrašė pretenzijos tekstą, ir parašė vieną sakinį, jog mūsų pretenzija nepagrįsta. Dar įdomiau, kad tokios išvados niekas nepasirašė - tiesiog "špargalkė", ir tiek:

Dar tebevykstant konkursui, Vilniaus rajono savivaldybė paskelbė, kad ji pasirašys su „Respja“ dar vieną sutartį toms pačioms paslaugoms. Iki 2017-ųjų sausio 17 dienos galioja kita, 430 tūkst. litų vertės sutartis su „Rejspa“ dėl informacijos viešinimo lietuvių kalba. Ji sudaryta 2014 metų kovą.

(http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/vilniaus-rajono-savivaldybes-informacija-uz-150-tukst-litu-toliau-viesins-llra-nariu-valdomas-laikrastis.d?id=65968908)

Registrų centro duomenimis, 29 proc. „Rejspa“ akcijų valdo LLRA frakcijai priklausanti Seimo narė Vanda Kravčionok, 10 proc. - parlamentaras, LLRA frakcijos narys Michalas Mackevičius.

Todėl tokie kasmetiniai laimėjimai Korupcijos prevencijos įstatymo prasme gali reikšti Seimo nario papirkimą, nes didelę dalį akcijų valdo Seimo narė Vanda Kravčionok (ji yra Seimo narė 2012-2016 kadencijoje, www.lrs.lt duomenys). Vilniaus rajono savivaldybė yra biudžetinė įstaiga, ir ji negali remti Seimo nario verslo, tuo labiau, padėti tam Seimo nariui reklamuotis.

Konkursas skirtas viešinti Vilniaus rajono savivaldybės darbus, informaciją apie ją, o ne paremti Lenkų rinkimų akcijos partiečius ir Seimo narius. Seimo narių reklamos tvarką numato kiti įstatymai, jie už reklaminį plotą turi susimokėti, prasidėjus rinkiminei kampanijai pagal konkrečius įkainius, o ne būti remiami savivaldybės pinigais.

Kaip rašė delfi.lt, Vilniaus rajono savivaldybėje pinigų cirkuliavimo schema paprasta – Lietuvos lenkų rinkimų akcijos (LLRA) valdomo rajono milijonai atiduodami partijos kolegų laikraščiui vaiduokliui, o šis atsidėkoja ne tik geromis žiniomis, bet dar ir paremia pačią partiją.

i Dar 2010-aisiais laikraščius „Tygodnik Wileńszczyzny“ bei „Vilniaus krašto savaitraštis“ leidžianti UAB „Rejspa“, kurios akcininkai yra LLRA atstovai Seime Michalas Mackevičius ir Vanda Kravčionok, laimėjo net 0,5 mln. litų vertės Vilniaus rajono savivaldybės viešinimo lietuvių ir lenkų kalbomis konkursą.

Po metų LLRA atstovų valdomos bendrovės apetitas padidėjo – jai, įvertinus numatytas galimybes pratęsti sutartį, Vilniaus rajono savivaldybė garantavo 1,5 mln. litų dydžio pajamas per kelerius metus. Tiesa, Viešųjų pirkimų tarnyba sustabdė sutarties galiojimą (nes ji sudaryta tik po neskelbtinų derybų, be viešojo pirkimo konkurso) ir savivaldybei teko „pasitaisyti“: paskelbti du atskiri viešojo pirkimo konkursai – informacijai viešinti lenkų bei lietuvių kalbomis. Be abejo, abu laimėjo „Rejspa“. Lietuviškajam leidiniui „Vilniaus krašto savaitraštis“ bei lenkiškajam „Tygodnik Wileńszczyzny“ metams ji užsitikrino po 250 tūkst. litų savivaldybės injekciją. 2012-aisiais krizė Vilniaus rajone tikriausiai visiškai baigėsi, o gal sutapo su rinkimais į Seimą, ir „Tygodnik Wileńszczyzny“ buvo apdovanotas 250 tūkst. litų, „Vilniaus krašto savaitraštis“ – rekordine 430 tūkst. litų suma. Viskas kartojosi ir kitamet - vėl triumfavo 2645 egzempliorių tiražu leidžiamas „Rejspa“ lenkiškasis savaitraštis, informacijai viešinti skirta suma – standartinė, 250 tūkst. litų. Spalio 2 d. turėjo būti atplėšti ir lietuviškojo konkurso, verto vėl 430 tūkst. litų, vokai, paskelbtas laimėtojas, t.y. vienintelis konkrso dalyvis - tas pats LLRA valdomas leidinys „Vilniaus krašto savaitraštis“. Tačiau „Vilniaus dienai“ pradėjus domėtis konkursu, savivaldybė netikėtai jį pratęsė dar savaitei. Įdomiausia, kad „Vilniaus krašto savaitraštis“ kas savaitę išeina vos 250 egzempliorių tiražu.

Kadangi buvo akivaizdu, kad LLRA per tuos fiktyvius konkursus kasmet išplauna milijonus litų, kreipėmės į VPT 2016 01 14 skundu, buvo sustabdytos pirkimo procedūros, vėliau 2016 03 03 VPT parašė 1 sakinio išvadą, jog neprieštarauja konkursui, ir galima vykdyti pirkimą. Mes šią išvadą apskundėme Vilniaus administraciniam teismui, kuris nusprendė, kad tai tėra „prielaidos“.

Savo pretenzijoje nurodėme, jog pagal konkurso sąlygas spaudos leidinys turi būti ne mažesnio kaip 600 egz. tiražo. Jeigu nėra tokio tiražo, konkursantas neatitinka konkurso sąlygų. Pati Rejspa nurodė, kad "Vilniaus krašto savaitraštis" leidžiamas 250 egz. tiražu. VPT nurodė, jog mes neįrodėme šio teiginio, nes remiamės 2012 m. Kultūros ministerijos duomenimis. Tačiau kuo remiasi konkurso organizatorius – jis taip pat nenurodė: teigdamas, jog konkursantas atitiko minimalius reikalavimus. Taigi, į mūsų pretenzijos teiginį, jog konkursantas neatitinka reikalavimų minimalių, iš viso nebuvo atsakyta, o turėjo būti pateikiami įrodymai. Kadangi esame sąžininga trečioji šalis, kuri teikė visus dokumentus, mūsų verslas atviras, sąžiningas, su savaitraščiu „Laisvas laikraštis Lietuvai“ galima realiai susipažinti kiekviename spaudos kioske, parduotuvėje, degalinėje.

Atsakydama į mūsų pretenziją, Vilniaus rajono savivaldybė nurodė, kad "Laisvo laikraščio" kvalifikacija net nebuvo tikrinama, nors "Vilniaus krašto savaitraštis" – vos 250 egz. tiražas sudaro prielaidas piktnaudžiavimui ir korupcijai. Jeigu minėta tiražas jau (dėl akių) pakeltas (vykdant platinimą vien per prenumeratą, nėra jokio įrodymo, jog būtent 600 ar daugiau egz. Išplatinama – konkursui nebuvo pateikti įrodymai apie Rejspos tiražo realumą).

Net jeigu ir "Vilniaus krašto savaitraščio" tiražas yra 650 egz. – tačiau jeigu nevykdomas pardavimas, tai gali būti iš viso net neplatinamas laikraštis – juk rėmimo pinigai gauti, galima ir neturėti prenumeratorių, o čia susidaro jau terpė korupcijai, ir pinigų “plovimui”. Mes tokiomis veikomis neužsiimame, esame sąžiningas leidėjas, žinomas tiek Vilniaus krašte, tiek Lietuvoje.

Kadangi "Laisvas laikraštis" dalyvavo daugelyje konkursų, visur pasiūlydavo mažiausią kainą ir didžiausią tiražą, tačiau visur jo pasiūlymas buvo atmetamas ir nenagrinėjamas, akivaizdu, kad yra susitarimas.

Todėl "Laisvo laikraščio" siūloma kaina viską susumavus yra beveik 10 kartų mažesnė, negu "Rejspos", nes mūsų sklaidos galimybės yra apie 15 kartų didesnės, taip pat mes leidžiame interneto dienraštį, todėl mūsų sklaidos galimybių suma dar didesnė. Taip pat esame lankstūs, ir leidžiame įvairius priedus, lygiai tą patį galėtume daryti, laimėję konkursą. Mūsų skaitytojas yra Vilniuje, Vilniaus rajone – ne tik visoje Lietuvoje, didelę sklaidą turime būtent sostinėje, ir mes taip pat galime vadintis vietos laikraščiu, daug rašome apie vietos – Vilniaus miesto - problemas.

Apskundėme VPT sprendimą Vilniaus apygardos teismui, vėliau - Vyriausiajam administraciniam teismui, žyminiams mokesčiams sumokėjom daugiau nei 1000 eurų. Rezultatas - nulis, nes teisėjai savo sprendimuose rašo visiškas nesąmones - neva mūsų pateikti skaičiai tėra "prielaidos".