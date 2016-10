Gema Umbrasienė: „Gresia priešlaikiniai rinkimai?“

Kristina Sulikienė

Nors Gabrielius Landsbergis ir Saulius Svernelis abudu ir tuo pačiu metu matuojasi Premjero kėdes, ir nesileidžia su niekuo į jokius kompromisus, iškilo klausimas: kaip atrodys valdančioji koalicija ir kas ją sudarys?

Kol kas, jeigu būtų pavesta ministrų kabinetą formuoti „žaliesiems – valstiečiams“, jie nėra pateikę atsakymo – su kuo eis į koaliciją.

Jiems, neva, netinka partijos, kurios yra teisėsaugos akiratyje.

Duota suprasti, jog „paksistai“ netinka: visokios „poveikio“ bylos, koldūnų tyrimai, ir taip toliau.

Darbo partija iš viso nepateko, ir apie ją niekas nebekalba.

Lenkų rinkimų akcija – buvo atsiradusi viltis, kad žalieji valstiečiai lyg ten ieško sąjungininkų – po pietų pranešta: atmesta.

Paklausėme Gemos Umbrasienės, kuri buvo Ramūno Karbauskio bendražygė, ką ji mano apie paskutinius „pasjansus“.

Išrinkti tai išrinko. Tačiau svarbiausia – kaip jiems pavyks dirbti. O jeigu nepavyks dirbti – bus priešlaikiniai rinkimai,- nukirto buvusi R. Karbauskio bendražygė, Panevėžio miesto tarybos narė.

Pačiam Ramūnui Karbauskiui atrodo normalu, jog jis negali įvardyti būsimos koalicijos vizijos.

Šiandien spaudai jis teigė:

„Manau, dabar visi yra varžovai. Kaip žinote, dabar jokių koalicijų nėra sudaryta ir apie jokias koalicijas net nebandoma šnekėti. Mes tą sakėme prieš pirmą turą, tas ir yra. Naktį po antro turo jokios derybos neprasidės, nes mes manome, kad tam reikia labai ramiai atsisėsti ir susiskaičiuoti. Mes pradėsime šnekėti ne apie postus, o apie vertybes, sprendimus. Dėl to tas procesas bus ilgas. Nebus taip, kad atsisėda, sumeta skaičius ir gaunasi koalicija. Iš tikro yra labai daug takoskyrų. Tos takoskyros ypač išryškėjo antrajame rinkimų ture. Puolimas yra nuožmus. Dabar puolimas visiškai pakrypo į mūsų pusę. Matome, kad kai kuriose apygardose dirba konservatoriai kartu su socialdemokratais – jie bendradarbiauja. Ta abejonė, ar nebus konservatorių ir socialdemokratų koalicijos, man tik padidėjo. Bet, kita vertus, jeigu mes kalbame apie pokyčius valstybėje, tai jie man sunkiai sietini su konservatoriais ar socialdemokratais. Mes esame jiems pasirengę. Galiu pasikartoti, kad siūlysime didžiąją koaliciją – kai turime profesionalų Vyriausybę, o koalicijoje turime visas didžiąsias partijas, kurios pasirengusios dirbti Lietuvai.“

Žvelgiant į išsakytas R. Karbauskio idėjas, akivaizdu, jog jis nesuvokia pamatinių politikos principų: o būtent, kad politikoje svarbiausia interesai, o ne vertybės. Be to, „visų partijų“ buvimui koalicijoje lemta neišsipildyti - konservatorių lyderis G. Landsbergis ne tik per debatus, bet ir dabar pasakė, jog nebus koalicijoje su socialdemokratais.

Todėl R. Karbauskiui beieškant „vertybių“, kai jau dabar reikia ieškoti interesų, gali nepavykti su niekuo susitarti, ir gali išsipildyti Gemos Umbrasienės išankstinių rinkimų prognozės nuojauta. Nes nurodė patyrusi politikė – neužtenka būti išrinktam: reikia mokėti toliau telkti komandą ir dirbti. O, matyt, praleidusi nemažai dienų su žaliaisiais valstiečiais, Gema Umbrasienė matė visko...Būtent – nemokėjimą susikalbėti, aroganciją, ir vertybių paiešką...politikoje.