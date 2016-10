Anūko žmona Austėja, kaip ir Dalia Grybauskaitė, baigė KGB sponsoriuojamą Salomėjos Neries mokyklą

Konservatoriai puola Algirdą Paleckį, „pamiršę“, jog Anūko šeimoje – sektantai, naciai ir komunistai

Kristina Sulikienė

Susidarė situacija vos ne kaip Internacionale minima, kad minios, masės kyla į lemiamą mūšį.

Minia konservatnykų Naujosios Vilnios apygardoje, pasitelkę netgi rinkiminius debatus vedusį Jakilaitį, pakilo į mūšį „prieš Paleckį“, negalėdami paaiškinti, ką generalinė konservatnykų sekretorė Monika Navickienė, kuri sunkiai baigė filosofijos bakalaurą (patikėkite, ne visi iš kurso sugebėjo nueiti iki 4...o Monikos kelias buvo dar sunkesnis, nes jai labai rūpejo makiažas, kas klasikėms ir filologėms dėl mokslų gausos turi būti dešimtoje vietoje....), ir kuriai atrodo, jog filosofija jai suteikė socialinių klausimų bazines žinias (per debatus pareiškė, jog nori būti Socialinės apsaugos ir darbo ministre!) – ką šita moteriškė nuveikė ir nuveiks šalies labui.

Anūko apsiskelbimas visaliaudiniu premjeru – nors iš viso neaišku, kaip atrodys koalicija, ir kas formuos Vyriausybę – o variantų gali būti įvairiausių, nes valstiečiai gali susivienyti su socialdemokratais kaip „mažesnės blogybės“ variantui – bei toks garsus konservatyvių komunarų rėkimas ant Šveicarijoje gimusio, aukštąjį mokslą Lietuvoje ir Prancūzijoje baigusio, bei Seimo nariu, vicemeru, ir Vyriausybės tarnautoju bei Europos Sąjungos institucijų diplomatu dirbusio Algirdo Paleckio rodo viena: Anūkas labai bijo „X failų“.

O tie failai labai paprasti: Anūko tėvas V.V. ne šiaip jį paliko, nes buvo blogas tėvas.

Jis dar sovietmečiu domėjosi religija, bet tokia šiek tiek iškreipta forma. Todėl ant kulnų pradėjo lipti KGB „sektų skyrius“.

Po to VSD, kurią suformavo pagrindinai iš 39 KGB‘istų, išsitraukė tuos senus failus, ir vėl pradėjo lipti ant kulnų.

Kadangi V.V. įvedė savo sūnų Anūką į tą sektantišką grupelę, tikėtina, jog VSD failuose yra ir Anūko byla.

Anūkas, tiesa, nelabai buvo pamaldus. Jį labiau traukė vynas ir merginos, kaip sako „sektos“ nariai – nuo 14 metų. Nepritapo jis „grupelėje“, lankydavosi joje retai.

Bet žmoną jam surado pagal sektantiškus papročius: „parinko“. „Tikinčią“. Ir „sužendino“, vos jam sukakus pilnametystės.

Toje kompanijoje tai būtų ne pirma tokia „svadba“.

Beje, tos kompanijos vieną iš „chebrančių“ Algirdas Paleckis labai gerai pažįsta, nes mokėsi vienoje klasėje.

Būtent su ja KGB jam uždraudė bendrauti. Nes į jos butą rinkdavosi ir V.V, ir Cidzikas, ir kiti rezisentai ir įvairaus plauko „kovotojai“.

Taip išeina, kad daugiau kompromato vėl atsiduria Algirdo Paleckio pusėje, bet jis, būdamas pats diplomatas, ir iš diplomatinės šeimos, diplomatiškai tyli, kol nuvargusi konservatnykų minia rėkia.

„Liko 3 dienos“, - rašo Algirdas Paleckis savo paskyroje facebooke, kurią šiaip ne taip atgavo, kai konservatyvių komunarų jaunimas šturmavo sistemą, ir užblokavo jo paskyrą. „Susitelkime. Pergalė jau mūsų pusėje.“,- pažymėjo politikas, diplomatas, euroderybininkas apie konservatorių ir komjaunimo tiesos lemiamą puolimą.

Pastebėjote - apie Anūko tėvas V.V., ir tai, kad jis turi dar 5 vaikus, o Anūko motina – dar beveik tiek pat, ir kad Anūkas yra iš gausios 10 vaikų šeimos – nei viena priemonė nerašo.

Nerašo ir apie Anūkėlio 370 tūkstantėlių, kuriuos jis įkišęs obligacijų ir vertybinių popierių biržoje.

„Tėvai sunešė“, matyt, mėgdamas juokus, paaiškino Anūkas. Jo tėvai jau jam būnant vaiku, neturėjo už ką jam duonos nupirkti. Nes gamino vaikus vieną po kito, ir kalbėjosi su Dievais. O dabar matai „sunešė pinigus“.

Premjeru Anūkas netaps, ir VSD bei KGB failų nepamatys. Ajajai. Be to, juk tas „sektos“ tyrimas buvo konservatnykams taip giedančioje komjaunimo tiesoje atspausdintas, kai VSD nutraukė tyrimą, nes paaiškėjo, jog jis buvo vykdomas kompromato rinkimo tikslais, naudojant senus KGB failus.

Be to, ar ne spaudimas VSD, kai buvo pragysta, jog bus mažinamas finansavimas? Maždaug – neškit likusias bylas Anūkui, tai gal paliksime tą jūsų tarnybą. Nenešite – uždarysime.

Tai ir paklausiu: kas geriau – ar liberalaus mąstymo europietiškas Algirdas Paleckis, ar iš sektantų šeimos kilęs Anūkas, kurio ir žmona, kaip rašo JAV spauda, „priėmė gyvąjį Dievą Norvegijoje, kai buvo pristatyta Norvegijos armijai.“( http://www.newfrontierchronicle.org/former-kgb-school-student-changes-army-uniforms/). (Šiame laikraštyje rašoma : Austeja was chosen at a very early age to have a special education. She attended KGB sponsored schools and learned multiple languages. She is literate in Lithuanian, Russian, Swedish, Norwegian, English, Italian, German and the ancient research languages of Latin and Gothic. Her education included music and dance at special schools).

Net ne Lietuvoje matote atsivertė, bet kažkur tarnaudama Norvegijos kariuomenėje. Ir kurios religijos Dievas tai – juk Norvegija ne katalikiška šalis?

Beje, tai kaip Anūkas premjeraus, jeigu jo žmona – Norvegijos kariuomenėje tarnavo? O gal Amerikos spauda meluoja? Vis baksnojama čia Paleckio uošvė rusė, o kas dedasi Anūko šeimoje? Juk tas noras auklėti visos Lietuvos vaikus irgi panašus į obsesiją,vos ne „misiją“, o jau iš aprangos, kad žmona rengiasi kaip karalienė Morta, ir net namuose, ir kad Anūkas neturi stiliaus jausmo, tyčiojasi visokios nedraugiškos Dviračio Žynių laidos.

JAV spauda ir rašė dar 1997 metais, kad būsimoji Anūko žmona muštruojama pagal seną KGB mokyklą, apmokoma kalbų, elgesio, šokio, net „priėmė Dievą“, ir tarnavo užsienio kariuomenėje. Tačiau pačiame pavadinime tyčiojamasi, jog „sena KGB šutvė keičia uniformas į naujas“.

Kai Anūkas aiškina, kad jis labai atsinaujindamas žengia į Seimą, labai keista jo trumpa atmintis, kas jo senelis: kad jis šlovino Raudonąją Armiją, stodamas į komjaunimą, prižiūrėjo ir į KGB skundė savo paties tėvą (nes susigrąžinus emigrantą iš Vakarų tik taip buvo galima jį išlaikyti, ir turėti šalia savęs – nuolant rašant ataskaitas į KGB, ką veikia, ar neskleidžia Vakarų idėjų, ar pasitaisė, ar perėmė „normalų mąstymą“). Kurio prosenelis projektavo Kauno žydų getą, ir gavo atlyginimą iš nacių.

Kurio senelio brolis buvo kažkokiu būdu išlaisvintas iš nacių kalėjimo, ir kuris pasižymėjo komunistinėmis idėjomis (už tai ir kalėjo nacių lageryje, siekiant sušaudyti kaip komunistą), ir į Lietuvą gyventi niekada nebegrįžo iš Vakarų.

Kurio prosenelė gelbėjo žydus, ir turėjo pasaulio Teisuolio titulą. Labai marga kompanija Anūko geneologijoje, ir matyt, ši nomenklatūros šeima vis pasirenka naują legendą, kai keičasi santvarka.Apie religinius paklydimus Anūkas subtiliai tyli. Bet jeigu jis nori būti premjeru, reikia pakalbėti ir apie religiją: tuo labiau, kad dėl homoseksualų rėmimo jį atvirai sukirto ir sudirbo vienas vyskupas.

Veltui vyskupas tikėjosi, kad Anūkas yra katalikas: užaugęs be šeimos, su sektantizman linkusio tėvo epizodine globa, jis yra toks, kur papūs jį vėjas. O vėjas pučia „Vakarų krypties“.

Įgijęs plačią patirtį Europos parlamente – dalyvavo klausimų dėl bananų prekybos sprendime, bei siūlė priimti visus siūlomus pabėgėlius į Lietuvą: derino sutartis su Andora, kurių Lietuva iš viso nesilaiko (advokato St. Tomo atvejis), jis žada prikelti Lietuvą, turėdamas bazinį istoriko išsilavinimą, socialinės apsaugos ministre matydamas filosofiją vos-ne-vos baigusią Moniką Navickienę, prieš kurią, atsiprašau, už kurią agituoja netgi debatus vedęs ir iš VRK pinigus gavęs žurnalistas Jakilaitis. Taip reikia suprasti, Zenonas Vaigauskas jam pervedė algą, kad jis agituotų už Moniką. Bet čia jau visiška viršūnė ir auktasis Zenono pilotažas! – nes kritikos Jakilaičiui, kad jis neturi teisės, pats dirbdamas rinkimų debatuose – agituoti už vieną ar kitą kandidatą – neišgirdome.