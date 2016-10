Generalinis prokuroras E.Pašilis : nusikaltimais įtariami prokurorai patys įvertina, ar jie padarė nusikaltimą

Generalinis prokuroras Evaldas Pašilis žengia savo pirmtakų A.Valantino ir D.Valio keliu – nusikaltimais įtariami prokurorai patys save įvertina ir nusprendžia, padarė jie nusikalstamą veiką ar ne.

Kol kas neteko girdėti, kad nusikaltėliai patys tirtų ir sėkmingai ištirtų savo nusikalstamą veiką, patys prisiduotų į teismą, ir paprašytų sau teisingo nuosprendžio. Tačiau tokią praktiką naudoja ir naujasis generalinis prokuroras E.Pašilis, su kuriuo dar visai neseniai buvo siejamos didelės viltys.

Neaišku, kada E.Pašilis nutarė tarnauti mafijai, nors pradžia buvo graži – iš savo postų lėkė ilgai nusikalstamą veiką dengę prokuratūros vadovai. Vėliau E.Pašilio ryžtas sumažėjo, vėliau visai išblėso. Šiandien sugrįžo ta praktika, kai nusikaltėliai patys tiria savo nusikaltimus, ir dažniausiai jų neranda.

Situacija, kai nusikaltimu įtariamas asmuo pats save įvertina, ir nusprendžia, kad jis nieko blogo nepadarė – būtų anekdotiška, nors faktas – Generalinės prokuratūros Vidaus tyrimų prokurorės Loretos Pikelienės raštas man. Jame rašoma, kad generalinis prokuroras E.Pašilis „priėmė sprendimą tarnybinio patikrinimo prokurorės R.Poškienės atžvilgiu nepradėti“.

Nors savo skunde prašiau E.Pašilio pradėti ikiteisminį tyrimą dėl prokurorės R.Poškienės įtariamų nusikaltimų ir bylų klastojimo, pati R.Poškienė ištyrė savo galimai nusikalstamą veiklą, žinoma, kad nieko nusikalstamo nerado. Be to, E.Pašilis nusprendė, kad nors prokurorė R.Poškienė pati ištyrė savo galimai nusikalstamą veiklą, nėra joks Prokurorų etikos kodekso pažeidimas, nors tame kodekse aiškiai parašyta: "Prokurorų etikos kodekso straipsnis 5.3.3. nurodo, kad prokuroras reikia „ nusišalinti nuo pareigos arba sprendimo priėmimo, kai yra pažeista psichologinė pusiausvyra arba tenka vertinti savo, šeimos narių ar kitų artimų asmenų interesus".

Tai, kad prokurorė R.Poškienė pati nusprendė savo atžvilgiu nepradėti ikiteisminio tyrimo, E.Pašilio nuomonė, nėra joks prokurorų etikos kodekso pažeidimas.

Dar vasarą buvau iškviestas į Kauno policiją, kur man buvo pareikšti įtarimai dar vienoje suklastotoje byloje. Buvau apkaltintas „piktnaudžiavimu tarnyba", nors nesu ir niekada nebuvau valstybės tarnautojas, todėl ir niekaip negalėjau piktnaudžiauti tarnyba.

Tada kreipiausi į Generalinę prokuratūrą dėl prokurorės Poškienės klastojamos bylos. Generalinis Pašilis šį prašymą nusiuntė į Kauną, kur jį išnagrinėjo ta pati nusikaltimais įtariama prokurorė Poškienė. Žinoma, jokių nusikaltimų nerado, pati atsiuntė man nutarimą. Tada kreipiausi į generalinį Pašilį dėl drausmės bylos prokurorei Poškienei – kiekvienas prokuratūros atsakymas mane glumina savo absurdiškumu :

Skundas dėl Kauno apylinkės prokuratūros prokurorės Ritos Poškienės nutarimo atmesti mano skundą

Kauno apylinkės prokuratūros prokurorė Rita Poškienė, kurios atžvilgiu aš prašiau generalinio prokuroro pradėti ikiteisminį tyrimą dėl baudžiamosios bylos įrodymų tyrimo pradžiai Nr. 20-9-00177-12 suklastojimo, VEIKA LR BK 235-236, LR BK 228-229 str., LR BK 300 str. ld. , nusprendė, kad ji nepadarė jokio nusikaltimo ir todėl ir nepradėjo savo atžvilgiu ikiteisminio tyrimo.

Žinoma, kad tai anekdotas, kuriais garsėja visa Lietuvos „teisinė" sistema ir ypač Kauno prokuratūra, kuriai slėpti nusikaltimus ir kurpti bylas nekaltiems žmonėms galimai už kyšius tapo įprasta praktika.

Buvau iškviestas į Kauno VPK, kur man 2016-06-29 buvo pareikštas įtarimas ikiteisminiame tyrime Nr. 20-9- 00177-12. Byla pradėjo ta pati liūdnai pagarsėjusi prokurorė Rita Poškienė. Buvau apkaltintas „piktnaudžiavimu tarnyba", nors nesu ir niekada nebuvau valstybės tarnautojas, todėl ir niekaip negalėjau piktnaudžiauti tarnyba. Man pareikšto įtarimo absurdiškumą reiškia jo formuluotė : „įtariamas tuo, kad 2012-09-21, Vilniuje, Konstitucijos pr. 23B-22, būdamas UAB „Laisvo laikraščio" direktoriumi, bei leidžiamo leidinio „Laisvas laikraštis" redaktoriumi, t.y. asmeniu prilyginamu valstybės tarnautojui ir būdamas atsakingas už šios visuomenės informavimo priemonės turinį, turėdamas Visuomenės informavimo įstatymo 3 str. 3 d. numatytą pareigą visuomenei skleisti tik teisingą, tikslią ir nešališką informaciją, piktnaudžiavo tarnybine padėtimi, t.y. tyčia nepatikrinęs įtariamojo Algimanto Rėklio interviu metu pateiktos melagingos informacijos 2012-09-22-28 d.. Nr. 38 savaitraštyje „Laisvas laikraštis", parašė bei išspausdino straipsnį „Nukentėjusiems nuo V.Milinio (buvusio Kauno apygardos teismo pirmininko įsūnio)grasinama mirtimi", kuriame pažeisdamas Visuomenės informavimo įstatymo 3 str. 3 d.; 14 str. 2 d.; 19 str. 2 d.; bei 22 str. 8 d. 4 p., nuostatas viešai paskelbė melagingus, tikrovės neatitinkančius, garbę ir orumą žeminančius prasimanymus apie mirusį Vaidą Milinį, nulėmusius žmonių panieką ir pakirtusius pagarbą 2010 m. gruodžio 11 d. mirusiojo Vaido Milinio atminimui, bei šmeižė Albertą Milinį tuo sukeldamas visai Milinių šeimai didelius ir nuolatinius dvasinius išgyvenimus ir padarydamas didelės žalos Milinių šeimai, t.y. tokiu būdu padarė nusikalstamą veiką, numatytą LR BK 228 str. 1 d.

BK 228 straipsnis. Piktnaudžiavimas sako, kad „ Valstybės tarnautojas ar jam prilygintas asmuo, piktnaudžiavęs tarnybine padėtimi arba viršijęs įgaliojimus, jeigu dėl to didelės žalos patyrė valstybė, Europos Sąjunga, tarptautinė viešoji organizacija, juridinis ar fizinis asmuo".

Aš nesu nei valstybės tarnautojas, nei jam prilygintas asmuo, o esu žurnalistas, kuris kruopščiai tikrina faktus. Nukentėjęs asmuo Algimantas Rėklys pats kreipėsi j redakciją, ir papasakojo, kad jis kreipėsi į policiją dėl Vaido Milinio grasinimo nužudyti. Pareiškimas buvo užregistruotas Žaliakalnio policijos komisariate, ir vėliau, pasak A.Rėklio, dingo. Remdamasis šis informacija, parašiau straipsnį „Kauno policija ir STT slepia įtariamus Vaido Milinio nusikaltimus", ir dabar esu kaltinamas, kad paskelbiau prasimanymus apie mirusįjį. Jokių prasimanymų nepaskelbiau - paskelbiau nukentėjusio A.Rėklio pareiškimą policijai ir jo komentarus dėl minėto įvykio.

Be to, esu kaltinamas, kad 2013-05-10, Vilniuje, Konstitucijos pr. 23B-22, būdamas UAB „Laisvo laikraščio" direktoriumi, bei leidžiamo leidinio „Laisvas laikraštis" redaktoriumi, t.y. asmeniu prilyginamu valstybės tarnautojui, piktnaudžiavau tarnybine padėtimi, t.y. tyčia nepatikrinęs jtariamojo Algimanto Rėklio interviu metu pateiktos melagingos informacijos 2013-05-ll-17d., Nr. 19 savaitraštyje „Laisvas laikraštis", parašė bei išspausdino straipsnį „Svarbiausioji pedofilijos bylos liudininkė Marija Milinienė skęsta melo jūroje".

Pateikiu šio straipsnio maketo kopiją, ir kurio aišku, kad policija klastoja bylos įrodymus-straipsnio pavadinimas yra ne teiginys, o klausimas, su klaustuku pabaigoje. Be to, jame nukentėjęs A.Rėklys man pasakoja, kad buvo apšmeižtas tos pačios Milinienės, kuri televizijos laidoje pasakojo, kad neva Rėklys buvo atėjęs į mokyklą, kurioje mokosi jos vaikai, ir juos gąsdino. A.Rėklys sako, kad to niekada nėra buvę, ir kad tai šmeižtas, žadėjo kreiptis į prokuratūrą. Todėl ir uždavėme klausimą - ar ponia Milinienė skęsta melo jūroje? Tai buvo ne teiginys, o klausimas. Policija kaip visada klastoja įrodymus, pateikia tai kaip teiginį. Nors aš to niekada neteigiau, o klausiau.

Dar absurdiškesnis yra sekantis klausimas : straipsnyje „Nukentėjusiems nuo V. Milinio (buvusio Kauno apygardos teismo pirmininko įsūnio) grasinama mirtimi" neva aš V.Milinį įvardinau kaip pedofilą.

Nors sakinys yra toks : „Todėl Generalinė prokuratūra galėtų pasidomėti savo kolegų iš Kauno veikla arba tiesiog pasikelti policijos duomenis ir nukentėjusiųjų nuo šio piliečio žmonių pareiškimus. Tada nereikėtų per savo spaudą bandyti visuomenę įtikinti, kad Vaidą Milinį nužudė ir apšmeižė su judėjimo „Drąsos kelias" susiję žmonės, kurie neva susekė ir nustatė, kad V.Milinis yra trečiasis jų ieškomas { pedofilas .."Aidas". Neva dėl to V.Milinis ir buvo nužudytas".

Naujienų portaluose rasite tūkstančius straipsnių ir versijų apie tai, kad V.Milinis neva buvo trečias pedofilas, ir kad neva dėl to buvo nužudytas. Visuomenę buvo bandoma tuo įtikinti, nors jokių įrodymų nepateikta, tuo labiau, aš tai neteigiu, tik parašau tai, kas buvo visuotinai žinoma.

Esu kaltinamas, kad negerbiau mirusiojo atminimo ir tokiu sakiniu : „ neva toje duomenų bazėje saugomos ir visų Lietuvos teisėjų ir jų vaikų nuotraukos. Tačiau yra kiek kitaip - policijos duomenų bazėje saugomos policijos ieškomų, įtariamų nusikaltėlių nuotraukos. Kaip toje bazėje atsirado Vaido Milinio nuotrauka - mįslė".

Šiuo sakiniu tik sakau, kad neaišku, kaip policijos duomenų bazėje atsirado Vaido Milinio nuotrauka, o nesiekiu jo pažeminti ar įžeisti.

Iš visų šių įtarimų akivaizdu, kad byla yra pradėta be vados, nesant įrodymų, nėra baudžiamosios veikos subjekto, yra veikiama pagal principą „duokite mums žmogų, o jau straipsnį mes jam pritaikysime".

Prašiau išreikalauti baudžiamąją bylą Nr. 20-9-00177-12 ir pradėti bylą dėl įrodymų tyrimo pradžiai suklastojimo pagal LR BK 235 str., 236, LR BK 228-229 str.

Įtarime buvau be jokio pagrindo prilygintas valstybės tarnautojui, ir apkaltintas piktnaudžiavimu tarnyba. Todėl manau, kad minėtas įtarimas yra galimai ne tik piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi, bet ir tarnybos pareigų neatlikimas. Taip pat šis įtarimų tekstas yra prilyginamas klastotam valstybiniam dokumentui, nes jis pateikiamas kaip tikras dokumentas, nors kaip minėta, nei nusikaltimo vados, nei nusikalstamos veikos subjekto nėra.

Aš, būdamas žurnalistų, dariau interviu su minėtu Algimantu Rėkliu, kuris papasakojo, kaip Kauno policija pridengia nusikalstamą veiką, ir pateikė įrodymus - minėta policijoje registruotą Rėklio pareiškimą. Skambinau ir į minėtą Žaliakalnio komisariatą, tačiau jis atsisakė teikti man bet kokią informaciją apie minėtą įvykį. Todėl atlikau savo, kaip žurnalisto, pareigą, ir dabar esu persekiojamas už valstybės pareigūnų kritiką, ką draudžia Konstitucija. Prašiau išreikalauti bylą ir patiems teisėsaugininkams, kurie atsakingi už tokios bylos sukurpimą, pradėti baudžiamąją bylą. Kauno prokurorai kaip supratau neskiria iš viso, ir net nežino, kas yra baudžiamosios veikos subjektas – kaip Stalino laikais bando pritempi „straipsnį", ir piktnaudžiauja tarnyba. Remiantis išdėstytu, generalinio prokuroro prašiau:

Pradėti ikiteisminį tyrimą dėl baudžiamosios bylos Nr. 20-9-00177-12 suklastojimo, tarnybos pareigų neatlikimo, oficialaus dokumento - 2016-06-29 įtarimų teksto - suklastojimo (LR BK 235-236, LR BK 228-229, LR BK 300 str. 1 d.)

Tačiau prokurorė R.Poškienė, kurios atžvilgiu ir turėjo būti pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl bylos klastojimo, pati nusprendė kad to nereikia. 2016-09-02 ji priėmė "nutarimą atmesti skundą", nors įstatymas reikalauja, kad ji niekaip negalėjo spręsti šio klausimo, nes būtent dėl prokurorės Poškienės galimai nusikalstamų veikų aš ir prašiau pradėti tyrimą.

Prokurorų etikos kodekso straipsnis 5.3.3. nurodo, kad prokuroras reikia „ nusišalinti nuo pareigos arba sprendimo priėmimo, kai yra pažeista psichologinė pusiausvyra arba tenka vertinti savo, šeimos narių ar kitų artimų asmenų interesus".

Taip pat prokurorė Poškienė pažeidė ir kitą Etikos kodekso straipsnį:

5.4. Nepiktnaudžiavimo principas. Vadovaudamasis šiuo principu, prokuroras privalo:

5.4.1. neleisti savo elgesiu ar veikla susiformuoti nuomonei, kad prokuroras piktnaudžiauja suteiktais įgaliojimais, tarnybine padėtimi ar turi korupcinių interesų;

5.4.2. nesinaudoti tarnybine valdžia, siekiant paveikti kitų asmenų sprendimus, kai jie gali sukelti privačių ir viešųjų interesų konfliktą;

5.4.3. nesinaudoti, pažeidžiant teisės normas, valstybės, jos institucijų ar įstaigų, gyventojų ar juridinių asmenų nuosavybe tarnybos ir ne tarnybos reikalais.

Nors aš prašiau pradėti ikiteisminį tyrimą dėl Poškienės veiksmų, tačiau ji parašė, kad „ nustatyta, kad tyrėja L. Tamošiūnienė baudžiamojo proceso normų nepažeidė. Ikiteisminio tyrimo medžiagoje esantys duomenys yra pakankamai pagrįsti įtarti A- Drižių jam inkriminuotos nusikalstamos veikos padarymu. Todėl sprendimas pranešti apie įtarimą A. Drižiui bei jo įteikimas nelaikytini neteisėtais, suklastotais, jų naikinti nėra pagrindo".

Pasikartosiu - savo veiksmais nieko nešmeižiau, atlikau savo, kaip žurnalisto pareigą, kai žmonės kreipias į žiniasklaidą, prašydami pagalbos nuo siautėjančios „teisėsaugos", ir paviešinau minėto piliečio A.Rėklio pasakojimą. Jis buvo paremtais dokumentais ir įrodymais“.

Prokurorė Poškienė negalėjo spręsti klausimo dėl šios bylos įrodymų suklastojimo, nes galimai ji pati juos ir suklastojo.

Remiantis išdėstytu, prašau Prokurorų Etikos komisijos pradėti drausmės bylą prokurorei Poškienei, o Kauno apylinkės prokuratūros prašau panaikinti minėtą prokurorės R.Poškienės nutarimą, perduoti bylą nagrinėti kitam prokurorui, ir pradėti ikiteisminį tyrimą dėl ikiteisminio tyrimo Nr. 20-9-00177-12 suklastojimo".