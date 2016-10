"Dėdulės" Lietuva - prezidente pasirinko raudonąją Dalią, premjeru - gobšųjį Anūką

"Anūko" patikėtiniai parduoda valstybei ne tik "auksines šakutes", tačiau ir 453 mln. eurų vertės "reagentų" ir "priemonių"

Anūko deklaruojamas turtas tuo metu tiesiog sprogsta

Aurimas Drižius

Būsimas premjeras Gabrielius Landsbergis deklaruoja, kad jam ne pakeliui su partijomis, kurios turi problemų su teisėsauga. Pats G.Landsbergis kol kas jokių problemų su teisėsauga neturi, ir reikia manyti, dar ilgai neturės, bent kol prezidente bus visų seklių viršininkė Dalia Grybauskaitė. O ir pačiai prezidentei mirtinai reikia Gabrieliaus Landsbergio ir konservatorių dominuojamo Seimo, kas šis nepradėtų kapstytis po Dalios Grybauskaitės daržą. pvz., "Snoro" ir Ūkio bankų užgrobimą arba kad ir tokią smulkmeną, kaip 2 mlrd. eurų kainuojančią SGD "Independence"

Todėl G.Landsbergis ir D.Grybauskaitė surišti viena virvute - juos mikliai supančiojo didysis šachmatininkas ir didmeistris, Lietuvos Nepriklausomybės patriarchas Vytautas Landsbergis, Lietuvai prezidente parinkęs raudonąją Dalią, o premjeru - savo garsųjį Anūką, kurį iki šiol po savo padu laiko Austėja.

Žodžiu, artimiausiu metu politikos gyvenimas bus itin aktyvus, tačiau jau dabar smelkiasi nerimas, kad patriarcho pasirinkimas gali būti sunkiai pakeliamas visiems rinkėjams.

Mat Anūko patikėtiniai jau buvo įsisukę į valstybės aruodą, pardavinėdami kariuomenei auksinius šaukštus ir šakutes. O Anūko žmona Austėja sugebėjo prasukti savo darželių ir mokyklų "Karalienės Mortos mokykla" versliuką visų mokesčių mokėtojų sąskaita. Juk "Karalienės Mortos mokyklai" vadovauja tokia Lina Jazgevičienė, kurios vyras Andrius Jazgevičius vadovauja "Nota bene", kuri pardavinėja kariuomenei auksines šakutes.

Tačiau tie 1,6 mln. eurų sutartis su kariuomene dėl auksinių šakučių ir samčių yra tik smulkmena, palyginus su tikruoju didžiuoju verslu, kurio verčiasi "Nota Bene" vyrai. Tie patys verslininkai yra įsteigę ir dar dvi įmones. Tai įmonės „Labochema LT“ bei „Eurotest Baltic“. Visų jų akcininkų gretose galima rasti tuos pačius asmenis: Valių Fatėną, Kęstutį Lesevičių, Paulių Miežį ir Vidmantą Šelmį. Žinoma, bet kokios sąsajos su garsiuoju Anūku yra atsitiktinumai, tačiau šiems tiekimo valstybei meistrams atiteko dar vienas didžiulis valstybės užsakymas - dar 2014 m. pabaigoje valstybės įmonė Nacionalinis vėžio institutas pasirašė su UAB "Labochema LT" net 453 297 685,53 eurų preliminarią sutartį. Kas reiškia, kad tai minimali suma, kuri, kaip dažniausiai būna išauga kelis kartus.

Šį kartą "Nota Bene" akcininkai teiks nebe auksines šakutes, tačiau mistiškus "laboratorinius reagentus ir priemones". Kiek tų reagentų galima nusipirkti už beveik pusę milijardų eurų, ir ką tas Nacionalinis vėžio institutas veiks su tiek "priemonių", klausimų Viešajai pirkimų tarnybai, kuriai vadovauja dar viena raudonosios Dalios patikėtinė Vilytė, nekyla.

Tačiau sekanti eilutė dar labiau stebina - tas pats Nacionalinis vėžio institutas pirko dyzelinio kuro net už 339 mln. eurų. Tai juk dyzelio jūra, ir ką ji turi bendro su vėžio ląstelėmis?

20 didžiausių prekių pirkimų per visą laikotarpį Daugiau

Gabrielius Landsbergis jau buvo pagautas vagiantis iš valstybės, tačiau atneš "permainas" rinkėjams

Kaip žinia, Anūkas kol kas išgarsėjo nebent tuo, kad sugebėjo suorganizuoti valstybės sąskaita savo žmonos Austėjos privatų versliuką. Tai yra valstybės įmonė 'Lietuvos Energija" savo lėšomis suprojektavo statyti Austėjai didžiulį 6 tūkst. kv. metrų ploto biurų pastatą Vilniaus senamiestyje, Gervėčių gatvėje, vietoj seno "Lietuvos Energijai" priklausančio garažo. Įsikišus Seimui, statybos buvo sustabdytos, o Valstybės kontrolė įpareigoti ištirti minėtų statybų teisėtumą.

Toliau kalbėsiu faktų kalba - tai ką savo išvadose pasakė Valstybės kontrolė, ir ką pats Anūkas pasakė, kad "jie ten jokio kriminalo nerado":

UAB NT Valdos – priklauso valstybės valdomos įmonės UAB „Lietuvos energija“ įmonių grupei, audito metu vertinome tiek preliminariąją sutartį, tiek analizavome aplinkybes, lėmusias tokios sutarties sudarymą ir vykdymą..Taip pat atkreipiame dėmesį, kad, atsižvelgdami į nurodytą audito atlikimo terminą, nevertinome administracinių pastatų, esančių Gervėčių g. 4, Vilniuje, naujos statybos ir rekonstravimo projekto...preliminarioji sutartis nėra turtinis sandoris, o tik šalių susitarimas dėl įsipareigojimų ateityje sudaryti pagrindinę sutartį... negalime įvertinti šalių finansinių įsipareigojimų masto ir balanso... pastebėjome, kad vystytas projektas nebuvo viešintas – toks reikalavimas nebuvo numatytas ir UAB NT Valdos vidinėse tvarkose. Tokiu būdu nebuvo taikyti skaidrumo, atvirumo ir konkurencingumo principai – nebuvo sudarytos sąlygos kitiems potencialiems nuomininkams pretenduoti išsinuomoti ketintas statyti administracines patalpas. Atsižvelgę į tai negalime įvertinti, ar, viešai paskelbus apie ketinimą statyti administracinius pastatus ir juos nuomoti, nebūtų atsiradę kitų potencialių nuomininkų, kurie būtų pasiūlę geresnes nei nustatytos preliminariojoje sutartyje sąlygas, ir galbūt UAB NT Valdos būtų gavusi didesnę ekonominę naudą...planuotų statyti statinių techniniame projekte buvo numatyta, kad Gervėčių g. 4, Vilniuje, statomi nauji administraciniai pastatai turėjo būti tinkami švietimo ir ugdymo veiklai vykdyti, tačiau buvo numatyta sąlyga, kad esant poreikiui šie pastatai būtų lengvai pritaikomi administracinei veiklai...UAB NT Valdos faktinės išlaidos, 2016 m. balandžio 27 d. UAB NT Valdos pateiktais duomenimis, sudarė 0,18 mln. eurų...vystomo objekto, esančio Gervėčių g. 4, Vilniuje, vertei: vystomo objekto vertė padidėjo preliminariai nuo 0,95 mln. eurų iki 1,6 mln. eurų UAB NT Valdos valdomas valstybinės žemės sklypas, esantis Gervėčių g. 4, Vilniuje, buvo išnuomotas esamiems pastatams eksploatuoti. Nacionalinė žemės tarnyba, kaip vykdanti žemės patikėtinės funkcijas, per penkerius metus nesiėmė jokių priemonių, siekdama įsitikinti, kad išnuomota valstybinė žemė ir joje esantys statiniai naudojami pagal paskirtį, kad UAB NT Valdos išsinuomotas valstybinės žemės sklypas yra tinkamo dydžio, būtino šiame sklype esantiems pastatams eksploatuoti...nustatėme, kad nekilnojamojo turto vystymas būtų vykdytas išsinuomotoje valstybinėje žemėje. Statybų galimybė numatyta 2003 m. sudarytoje valstybinės žemės nuomos sutartyje. Kadangi būtų buvę statomi nauji pastatai, jų savininkas būtų įgijęs teisę pratęsti valstybinės žemės nuomos sutartį teisės aktuose nustatytam šių statinių eksploatavimo terminui. Tokiu būdu gali būti sudarytos sąlygos valstybinės žemės nuomininkui nuomotis valstybinės žemės sklypą maksimalų 99 metų laikotarpį. Taigi kyla pagrįsta abejonė ir valstybės mastu svarstytina, ar tais atvejais, kai valstybinė žemė nuomojama ne aukciono būdu esamiems pastatams eksploatuoti, teisinga ir valstybei naudinga valstybinės žemės nuomos sutartyje leisti statyti naujus statinius...".

"Anūko" deklaruotas turtas auga kaip ant mielių

Labai įdomu stebėti, kaip šuoliais auga jaunojo valstybės tarnautojo Gabrieliaus Landsbergio turtas:

Artūras Skardžius : "Ant valstiečių mulo ateina konservatorių

- Kaip vertinate perspektyvą, kad Lietuvos premjeru bus Anūkas Gabrielius Landsbergis?

- Tai būtų pražūtis valstiečiams, nes konservatoriai juos skaldytų, ir pasiliktų sau tik tiek, kiek reikia dėl Seimo daugumos. Mano galva, galima sakyti, kad ant valstiečių asilo į valdžią vėl atjoja Andrius Kubilius. Toks protesto faktorius ir suveikė - rinkėjai būtų balsavę už bet ką, kas tik būtų pasivadinęs "valstiečiu". Ten galėjo kabėti ir Karbauskio arba Skvernelio kepurė, vis tiek rinkėjai ją būtų išrinkę. Nors po ta kepure - tik didelis kopūstas. Panašiai vyko ir su Valinsku, kai niekam nežinomi žmonės buvo traukiami į jų sąrašus, ir balsavo vien todėl, kad tai Valinsko partija.

- Tai manote, kad valstiečiai į premjerus Anūko neprileis?

- Jeigu taip įvyktų, sakyčiau, kad valstiečiai yra trumparegiai ir kopūstagalviai, kad leistų užgrobti valdžią konservatoriams, ir juos valdyti. Jie būtų kaip Kubiliaus politinis mulas. Ką, valstiečiai su konservatoriais vykdys savo politiką? Be jokios abejonės, kad ne, nes tai būtų konservatorių politika, ir nuolatinis plėšikavimas, kaip buvo iki šiol.

- Matyt, kad Karbauskas tai pats supranta?

- Nežinau, tačiau R.Karbauskas jautėsi labai komfortabiliai tada, kai A.Kubilius jam 2008-2012 m. mokėjo didžiules išmokas už žemę. Tada Karbauskas labai sėkmingai galėjo plėsti savo verslą, tiek gaudamas paramą ir išmokas.

- Tačiau gal jūs paaiškinsite - Anūkas, tiek prisidirbęs, tačiau vis tiek gavo daugiausiai balsų? Kas darosi tiems Lietuvos rinkėjams? Jiems nusispjauti ant "auksinių šakučių"?

- Problema ta, kad rinkėjai yra apolitiški, nesigilina į turinį, vadovaujasi tik emocija. O sukelti neigiamą emociją apie valdančios daugumos vieną ar kitą ministrą arba jų amžių yra labai lengva. Toks Tapinas organizavo patyčias, įtraukdamas jaunąją kartą, ir aš manau, kad bet kuri visuomenė turi tokį dalyką pasmerkti. Negalima formuoti jaunimo sąmonės per patyčias, be jokio tūrinio. Dar vieną dalyką padarė laida Kakadu, kuri išsityčiojo iš valdančios daugumos vyresniojo amžiaus politikų. Kodėl taip jų nebuvo nė vieno konservatoriaus, kurie dabar, neva per atsinaujinimą, sugrįžo atgal į Seimą ant valstiečių mulo. Tie patys juknevičienės, kubiliai, anušauskai ir razmos. tegul rinkėjai pasižiūri, ką jie išrinko per savo protesto balsavimą - tuos pačius koncervus su vienu kitu lansdergiuku, kaip vėliava. Na o debatuose man jaunasis Landsbergis niekuo nesiskiria nuo Adolfo Hitlerio, aludės sakančio kalbas: kalbų turinys yra nulis, nederanti jaunam išsilavinusiam žmogui gestikuliacija. Tai jaunuolis, bandantis perrėkti vyresnius ir didesnę patirtį turinčius žmones. Gal konservatoriams, kaip dešinei radikaliai jėgai, toks stilius ir tinka, tačiau mano klausimas toks - kokią žalą Lietuvai toks Anūkas padarys? Mes gi iki šiol neatsigavome po Kubiliaus ir Šimonytės padaryto 2008-2012 m. Lietuvos apiplėšimo. Juk Lietuva už tada paimtas paskolas sumokėjo 3,5 mlrd. daugiau, negu latviai, pasiskolinę iš Tarptautinio valiutos fondo už 3,2 proc. Tie skaičiai yra tiksliai suskaičiuoti ir sudaro 3,5 mlrd. eurų. Tiek Lietuva daugiau sumokės, negu mūsų kaimynai, vien mokėdama palūkanas už tuos kreditus, kurie buvo paimti Kubilliaus.

- Atrodo, kad Lietuvai tiek prezidentę, tiek ir premjerą šį kartą parinko KGB agentas, slapyvardžiu "Dėdulė"?

- Kas gali paneigti, kad jis nuo užpakalinės sėdynės reguliuoja ir Daukanto aikštę, ir konservatorių elektoratą. Taip, dėdulė labai galingas. Galima pamanyti, kad Anūkui tapus premjeru, bus uždaryta Astravo AE, visi grįš iš emigracijos.

- Jau nekalbant apie Kubiliaus padarytą žalą, apiplėšiant Snoro ir Ūkio bankus?

- Pažiūrėkite, kiek yra ir dar bus nuplauta milijardų per energetinius projektus. Juk iki 2024 metų mes dar turime "Independence" nuomą, ir Kubiliaus parengtas dujų pirkimo aprašai. Ten direktoriumi pastatytas toks Tučkus, dėdulės adjutanto sūnus. Juk vien už suskystintas dujas per vienerius metus Lietuva permokėjo 54 mln. eurų.

- Taip, tačiau tai reikėjo sakyti prieš rinkimus, gal rinkėjai tuos dalykus jau pamiršo?

- Kodėl socialdemokratai tų dalykų neakcentavo? Todėl, kad jie savo pareigose laikė jau minėtą Tučkų, ir visą 'Lietuvos Energijos" valdybą nekontroliuojamą. Kuri pasamdė net devynias viešųjų ryšių kompanijas ir už mūsų, vartotojų pinigus, plauna visiems smegenis.

- Kodėl premjeras Butkevičius neišvaikė tos chebros?

- Tai jūs jo ir paklauskite, ar jis kontroliuoja Lietuvos energetiką, ar Daukanto aikštė. Juk būtent prezidentės pastatytas Energetikos ministras. Ir dabar turime tokį rezultatą - valstiečių mulas ant savo nugaros atnešė visus kubilius ir kitas konservatorių klipatas į valdžią. Juk į Seimą atėjo tikrai ne jaunimas, o konservatorių seni politiniai klipatos.