Artūras Račas : Valstiečių, konservatnikų ir masiulininkų koalicija: D.Grybauskaitės rožinis sapnas, kuris gali išsipildyti

Valstiečių, konservatnikų ir masiulininkų koalicija: D.Grybauskaitės rožinis sapnas, kuris gali išsipildyti

Artūras Račas

Taip, taip, aš būtent taip ir galvoju. Kad po rinkimų valdančiąją koaliciją gali formuoti žalieji (žmogeliukai) valstiečiai, raudonai mėlynieji konservatnikai ir rudieji masiulininkai. Ir tai iš tiesų bus išsipildęs Lietuvos valdovės Dalios sapnas, nes jai tada tereikės tik švilptelėti ir net sakyti „Grybauskaitei paliepus ir jai panorėjus“, nebereikės. Tuoj paaiškinsiu kodėl.

Pradėsiu nuo to, kad manęs jau seniai daug kas prašė paprognozuoti Seimo rinkimų rezultatus (nes jau seniai

Kokia bus koalicija lems ne Jūsų balsavimas, o tas blizgantis daiktas šiso moters dešinėje rankoje.

Kokia bus koalicija lems ne Jūsų balsavimas, o tas blizgantis daiktas šiso moters dešinėje rankoje.

žinoma, kad Lietuvoje aš tai darau geriausiai), o aš vis sakydavau – palaukit, dar anksti, dar daug kas keisis. Be to, šiemetinė kampanija buvo kaip reta nuobodi ir neintriguojanti, išskyrus gal tą kremuotą keturkojį pareigūną ir kai kurių žiniasklaidos priemonių kaip niekada atvirą ir nepažymėtą politinę agitaciją (žinoma, nemokamą, nes apmoka ministerijos), kurios VRK Zeniukas nenorėjo matyti. Na, ir dar labai objektyvios, nepriklausomos ir visiškai nešališkos A.Tapino dešrelių televizijos atsiradimą.

Bet rinkimai tai jau poryt, todėl atėjo laikas pasakyti jums visą tiesą ir papasakoti, kaip viskas bus.

Tai va, pirmiausia, aš galvoju, kad daugiamandatėje rinkimų apygardoje laimės ne LSDP, o R.Karbauskis. Kadangi mokiausi istorijos, tai man čia primena viduramžius: yra feodalas, ir yra valstiečiai, pastarieji, kariauja, o feodalas laimi ir paskui jau gali apdėti valstiečius naujais mokesčiais, kad atsipirktų karas.

Žinau, kad truputį rizikuoju skelbdamas tokias prognozes, nes, jei laimės ne Karbauskis, tai koks Bačiulis pusę metų rašys, kaip aš nieko nesuprantu ir kaip puikiai šoka, bet tebūnie. Nes tiesiog turiu tokią nuojautą, kurios net nelabai galiu paaiškinti ir kuri remiasi vien mano asmeniniais pastebėjimais bei pokalbiais su žmonėmis.

Daugiau nelabai yra kuo remtis, nes dėl žiniasklaidos jau paaiškinau, o daugiau mažiau normalius tyrimus daro tik „Vilmorus“. Juk nesiremsi kokiais „Spinter tyrimais“ – būtų tas pats, kas eiti pas Lolašvili ar klausti P.Gritėno arba A.Jagelavičiūtės.

Antra, aš galvoju, kad masiulininkai gaus gerokai daugiau nei jiems prognozuoja ir tikrai aplenks konservatnikus, o – kas jau būtų apskritai visiems šokas – galbūt ir socialdemokratus.

Čia jau remiuosi ne vien nuojauta, o turiu ir argumentų. Pirma, pasimokę po ankstesnių rinkimų, kai galvojo, jog rinkimus pakanka laimėti Facebook’e, masiulininkai šį kartą taktiką pakeitė iš esmės ir atakavo internetinę žiniasklaidą. Krūvos tekstų, video klipai su kruopščiai parinktais „elito“ atstovais (pastebėkite, koldūnų meistro A.Užkalnio ir balalaikos meistro A.Ramanausko tuose klipuose nebuvo, nes masiulininkų elektoratas intelekto grandinėje yra gerokai aukščiau), labai daug reklamos delfiuose – visa tai rodo, kad masiulininkai iš savo klaidų pasimokė.

Žinoma, E.Masiulio ir jo šeimos investicijų į nekilnojamąjį turtą seminaras kiek nederėjo prie bendros koncepcijos, tačiau gerosios žiniasklaidos dėka greitai pasimiršo, kaip pasimiršo ir pats E.Masiulis. Arba, galima sakyti, buvo pamirštas.

Be to, masiulininkai, artėjant rinkimams rinko taškus iš konservatnikų, kurie kasdien šaudė to šaudė. Į visas galūnes ir kitas vietas. Masiulininkams net nereikėjo nieko daryti.

Paminėti reikia ir tai, kad per ketverius metus nuo praėjusių rinkimų šiek tiek pasikeitė elektorato sudėtis. Dalis konservatnikų rinkėjų, ramybės jiems, paliko šią vargo vakarienę, o jų vietą užėmė tie, kuriems nuo praėjusių rinkimų sukako 18.

Į liberalų sėkmę man rodo ir išankstinis balsavimas. Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Dzūkijoje per pirmas dvi dienas aktyvumas buvo vidutiniškai dvigubai didesnis nei Šalčininkuose ar Naujojoje Vilnioje, nekalbant jau apie A.Užkalnio gimtąją Garliavą. Kas tokie ten balsuoja? Aš spėju, kad daugiausiai masiulininkai. O žinote, kodėl? Ogi todėl, kad anksčiau jie sakydavo, nesvarbu, kad vagia, svarbu, kad miestui dirba. Ir balsuodavo už A.Zuoką. Ir negali jų kaltinti, nes tikriausiai juos taip auklėjo. Be to, E.Masiulis juk nesibalotiruoja – reikia investicijas prižiūrėti.

Įdomumo dėlei pasakysiu, kad balsų, paduotų per dvi išankstinio balsavimo dienas iš esmės pakanka peržengti 5 proc. barjerą. Dabar kai rašau, trečios dienos rezultatų vis dar nėra, o bus dar ketvirta diena. Jei aktyvumas išsilaikys ir jei sutarsime, kad ten daugiausiai masiulininkų, tai jie jau kaip ir Seime.

Tai tiek apie ruduosius masiulininkus.

O kalbant apie raudonai mėlynuosius (raudonai todėl, kad be Rusijos jie kaip Karbauskis be Skvernelio) konservatnikus, tai, atsižvelgiant į tai, kad gyvenimo trukmė Lietuvoje auga, tai jų elektorato pakaks šiems ir dar porai rinkimų. Nes ir vaistai geresni, ir A.Kubiliaus sumažintos pensijos iš dalies kompensuotos ir dar šiek tiek padidėjo. Ir D.Grybauskaitę rusai vis dar puola. Todėl konservatnikai savo 150-170 tūkstančių balsų gaus ir turėtų be jokių problemų peržengti 5 proc. barjerą.

Ir va čia prasideda pats įdomiausias dalykas. Jei pirmi, kaip sako mano nuojauta, bus žalieji valstiečiai, tai net nepaisant to, kiek gaus socdemai ir visi kiti (apie juos kiek vėliau), D.Grybauskaitė iš karto paves formuoti vyriausybę „rinkimus laimėjusiai partijai“. Ideologija čia nebeturės jokios reikšmės ir prasmės, nes žali, raudonai mėlyni ir rudi nori valdžios. Ir tikrai susitars.

Net jei tai bus mažumos koalicija, D.Grybauskaitė pasitelks poligrafą ir visiems įrodys, kodėl LSDP ne prie ko, Ta prasme, ne prie jos. Ir visi supras, nes žiniasklaida ir dvaro politologai viską tinkamai nušvies ir paaiškins.

Pastebėjote, kad visai nekalbu apie antrą turą, kuris, beje, gali iš esmės pakeisti pirmo turo rezultatus? Specialiai nekalbu, nes jie bus nesvarbus. Na, nebent LSDP sugebėtų pririnkti 50 vietų, bet taip juk nebus.

Kodėl tiek daug kalbu apie D.Grybauskaitę, galite paklausti jūs, juk renkame tai ne ją, o Seimą. Ogi todėl, kad po šių rinkimų pagrindinį vaidmenį vaidins ji.

Net tuo atveju, jei pirmi daugiamandatėje bus socdemai, kurie į koaliciją su konservatnikais, mano nuomone, nesutiks eiti. Nes raudonas su raudinu nedera. Su masiulininkais gal ir eitų, nors liberalų ir socialdemokratų sąjunga skamba taip pat protingai kaip N.Puteikio ir K.Krivicko koalicija.

O bet tačiau, bėda ta, kad žalieji žmogeliukai tikriausiai nesutiks eiti į koaliciją su socdemais ir po ilgų ir sunkių bandymų, bus paskelbta, kad nieko neišeina ir reikia daryti kitaip. Taip, kaip parašiau pavadinime ir kiek aukščiau aprašiau.

Taip nutiks todėl, kad šis Seimas, mano spėjimu, bus dar margesnis nei ankstesnis ir koalicijas sudarinėti bus labai sunku. Pirmiausia todėl, kad, pavyzdžiui, su N.Puteikiu ir K.Krivicku į koaliciją tikriausiai niekas neis (nes aš nelabai įsivaizduoju, kas, be Krivickienės, galėtų su juo į koaliciją eiti). Jie užims Drąsos kelio vietą ir baigs taip, kaip A.Nakas. Aš spėju, kad jie barjerą peržengs.

Lenkai, kaip žinome irgi ne patys geriausi partneriai, be to, jei aktyvumas bus didesnis nei 55 proc., jie rizikuoja nepatekti į Seimą daugiamandatėje.

Darbo partija ir Tvarka ir teisingumas balansuoja ant iškritimo ribos ir jų rezultatų net aš nedrįstu prognozuoti. Bet vien iš jų barjerą turėtų peržengti. Labiau statyčiau už V.Mazuronį, nes jo pastangos suburti visus homofobus po viena vėliava gali duoti rezultatų.

A.Zuokas ir jo laisvė. Ne veltui A.Tapinas skyrė jam tiek daug intelektualios satyros – laisvės supratimas pas abu labai panašus. Bet ar A.Tapino pagalba A.Zuokui padės gauti 5 proc. daugiamandatėje? Nesiryžtu spėti. Bet greičiau taip, nei ne. Nes A.Tapinas, kaip žinome, yra vienas įtakingiausių Lietuvoje.

Gali būti staigmenų Vilniuje ir Kaune. Ta prasme, panašių į tas, kurias matėme per paskutiniuosius savivaldos rinkimus, kai darbininkų, valstiečių ir nepartinių blokai šlavė „tradicines partijas“ iš savo kelio panašiai kaip D.Grybauskaitė visus, kas turi savo nuomonę, iš savo komandos. Kalbu apie vadinamuosius visuomeninius komitetus – Lietuvos sąrašą ir Liaudies partiją ar kaip ji ten vadinasi.

Lyg ir nieko nepamiršau? Jei pamiršau, tai atleiskite. O jei galvojate, kad turėjau prognozuoti, kaip seksis Drąsos keliui ar Žaliųjų partijai, tai irgi atleiskite.

Ir gerų Jums rinkimų. Nesvarbu, už ką bebalsuotumėte.

Nes vis tiek būsite nepatenkinti, ar ne?