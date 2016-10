Medikai sunkiai sužalotam Zigmui Vaišvilai: arba tu gydaisi, arba teismai, pasirink

Prieš tris mėnesius signataras Zigmas Vaišvila nelaimingo atsitikimo metu patyrė itin sunkias traumas. Nors išoriškai jis atrodo pakankamai gerai, tačiau iš tiesų sužalojimai sudėtingi ir reikalingi ilgo, nuoseklaus gydymo. Kaklo slankstelio įtrūkimas, daugybiniai kaulų lūžiai ir – baisiausia! – visos kaukolės skilimas kelia rūpesčių ne tik pacientui, bet ir gydytojams. Nuolatiniai tinimai, skausmai, potrauminis streso sindromas nėra per dieną ar mėnesį įveikiami simptomai.



Tačiau Lietuvos teismai, iš kurių mokosi Europos teismai, reikalauja, kad ligonis nepaisytų savo ligos ir rengtųsi visoms nagrinėjamų bylų procedūroms, dalyvautų teismų posėdžiuose ir uždraudė gauti daugiau kaip vieną minimalų mėnesinį atlyginimą.







Rašytinio proceso tvarka vykstančiuose teismo posėdžiuose bylos dalyviai nedalyvauja, tačiau jiems taip pat tenka ruoštis ir teikti teismui medžiagą. Be šių paskelbtų teismo posėdžių Zigmui Vaišvilai tenka ruošti ir kitus teismo nurodytus dokumentus ir ne tik šiose bylose.



Šią informaciją pagal www.teismai.lt viešai skelbiamus duomenis ekspertai.eusurinko po UNO TV interviu su Z. Vaišvila.



Kol kas tik Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Inga Staknienė civilinėje byloje Nr.2-11241-779/2016 priėmė teismo nutartį, kad teismo posėdis dėl Z. Vaišvilos ligos nebus atidedamas.



Primename, kad ši teisėja taip pat nutarė, jog sunkiai sergančiam Z. Vaišvilai būtina advokato pagalba. Tačiau kita teismo nutartimi ši teisėja atmetė Z. Vaišvilos prašymą leisti jam gauti daugiau kaip vieną mėnesinį MMA. Neleido Z. Vaišvilai daugiau kaip mėnesinį MMA gauti ir kiti teisėjai.



Civilinėje byloje Nr.2-11241-779/2016 nagrinėjamas įmonių bankroto administratorių UAB „Admivita“ ir UAB „Ius Positivum“ ieškinys ekspertai.eu dėl straipsnių apie šias įmones išėmimo iš ekspertai.eu svetainės, kuri šią medžiagą paskelbė iš pirminio šaltinio Seimo, ir Zigmui Vaišvilai dėl 35'000 eurų žalos atlyginimo dėl šių dviejų įmonių dalykinės reputacijos taip vadinamo žeminimo.



Mat Z. Vaišvila 2015 m. spalio 22 d. ir 29 d. spaudos konferencijose Seime paskelbė Įmonių bankroto valdymo departamento viešai skelbtą informaciją, jog šių dviejų įmonių buveinėje Jogailos g. 7 Vilniuje ir jų filialuose tie patys fiziniai asmenys įregistravo 55 įmones, užsiimančias tuo pačiu taip vadinamu verslu.



Z. Vaišvilos nuomone, ši grupuotė tokiu būdu neteisėtai gauna daugiau atvejų administruoti įmonių bankrotą, pateikė tai patvirtinančią viešai paskelbtą Įmonių bankroto valdymo departamento informaciją.



Štai šios š. m. spalio mėnesio civilinės bylos, paskirtos nagrinėti žodinio proceso tvarka, kurių posėdžiuose sunkiai traumuotas Z. Vaišvila privalo dalyvauti ir ruoštis sirgdamas ir be advokato pagalbos:



1. 2016-10-03 d. 15 val., c.b. Nr.2-116-779/2016 Vilniaus miesto apylinkės teisme, teisėja Inga Staknienė (paskelbimas)



2. 2016-10-03 d. 16 val., c.b. Nr.B2-2463-413/2016 Kauno apygardos teisme, teisėjas Gintautas Koriaginas (paskelbimas)



3. 2016-10-04 d. 9 val., c.b. Nr.2-15485-592/2016 Vilniaus miesto apylinkės teisme, teisėjas Igoris Kasimovas (nagrinėjimas iš esmės)



4. 2016-10-06 d. 9.15 val., c.b. Nr.2-553-466/2016 Vilniaus miesto apylinkės teisme, teisėjas Gintaras Pašvenskas (nagrinėjimas iš esmės)



5. 2016-10-11 d. 9 val., c.b. Nr.e2-17121-912/2016 Vilniaus miesto aplinkės teisme, teisėjas Tomas Venckus (parengiamasis posėdis)



6. 2016-10-11 d. 9 val., c.b. Nr.A2-5806-577/2016 Vilniaus apygardos teisme, teisėja Jadvyga Mackevič (nagrinėjimas iš esmės, rašytinis procesas)



7. 2016-10-12 d. 13 val., c.b. Nr.2-46-881/2016 Vilniaus apygardos teisme, teisėja Vilija Mikuckienė (parengiamasis posėdis)



8. 2016-10-12 d. 13.30 val., c.b. Nr.2-11241-779/2016 Vilniaus miesto apylinkės teisme, teisėja Inga Staknienė (parengiamasis posėdis)



9. 2016-10-13 d. 9 val., c.b. Nr.2-866-567/2016 Vilniaus apygardos teisme, teisėja Neringa Švedienė (nagrinėjimas iš esmės)



10. 2016-10-13 d. 9 val., c.b. Nr.2-1361-464/2016 Lietuvos apeliaciniame teisme, teisėja Dalia Kačinskienė (nagrinėjimas iš esmės, rašytinis procesas)



11. 2016-10-17 d. 9 val., c.b. Nr.2-46-881/2016 Vilniaus apygardos teisme, teisėja Vilija Mikuckienė (nagrinėjimas iš esmės)



12. 2016-10-19 d. 9 val., c.b. Nr.2-11241-779/2016 Vilniaus miesto apylinkės teisme, teisėja Inga Staknienė (parengiamasis posėdis)



13. 2016-10-21 d. 9.30 val., c.b. Nr.B2-2611-413/2016 Kauno apygardos teisme, teisėjas Gintautas Koriaginas (nagrinėjimas iš esmės)



14. 2016-10-21 d. 13 val., c.b. Nr.2-46-881/2016 Vilniaus apygardos teisme, teisėja Vilija Mikuckienė (nagrinėjimas iš esmės)



15. 2016-10-25 d. 14 val., c.b. Nr.2S-895-252/2016 Panevėžio apygardos teisme, teisėja Nijolė Danguolė Smetonienė (nagrinėjimas iš esmės, rašytinis procesas)



Ekspertai.eu primena viešai skelbtą informaciją, kad Snoro banko akcininkams Lietuvos valstybė dėl Londone jiems teiktos teisinės pagalbos iš jų areštuotų lėšų leisdavo kas mėnesį mokėti kiekvienam po 30'000 eurų.





