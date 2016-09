Valstybė dosniai atsilygina savo viešintojams už tylėjimą

Nepriklausomam UAB DELFI iš valstybės tiesiogiai (ne per tarpininkus – viešųjų ryšių agentūras) pavyko gauti 2 milijonus 350 tūkstančių 344 eurus.



2016 m. – 447.579 eurus, 2015 m. 295.280 eurus, 2014 m. 419.070 eurų, kitais metais – dar 1 milijoną 188 tūkstančiu 415 eurų.



Svarbesni klientai: Aplinkos ministerija, Ūkio ministerija, Užsienio reikalų ministerija.



UAB „Lrytas“ tiesiogiai iš valstybės gavo užsakymų už 757 tūkstančius 33 eurus.



Svarbesni klientai: Aplinkos ministerija, Būsto energijos taupymo agentūra, Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.



UAB „15min“ tiesiogiai iš valstybės pavyko gauti 606 tūkstančius 235 eurus.



Svarbesni klientai: Aplinkos ministerija, Būsto energijos taupymo agentūra, susisiekimo ministerija.



UAB „ALFA MEDIA“ iš valstybės tiesiogiai tegavo tik 379 tūkstančiu 114 eurų.



Svarbesni klientai: Valstybės įmonė „REGITRA“, Žemės ūkio ministerija, Aplinkos ministerija.



UAB „LIETUVOS RYTAS“ tiesiogiai iš valstybės gavo 1 milijoną 112 tūkstančių 856 eurus.



Svarbesni klientai: Kauno miesto savivaldybės administracija, Žemės ūkio ministerija, Aplinkos ministerija.



Dar didesnės mokesčių mokėtojų pinigų sumos žiniasklaidą pasiekia per įvairius tarpininkus – viešųjų ryšių agentūras.



Solidžius pinigus valstybė žiniasklaidai skiria ne tam, kad pastaroji rašytų užsakomuosius straipsnius, o tam, kad nerašytų to, ko negalima.