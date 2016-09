Vaikų grobimo anatomija (1)

Mėnesio bėgyje parengiau du straipsnius, kuriuose buvo pagrinde nagrinėjama kaip vykdomas Elėktrėnuose gyvenančios Neringos Gerasimovienės vaikų grobimas, be to, jos atvžvilgiu fabrikuojama baudžiamoji byla. Tai jau trečias straipsnis skaudžia vaikų grobimo tema. Matosi, jog greitai ši situacija nesisprendžia-N.Gerasimovienės vaikai paimti ir per prievartą išgabenti į globos namus rugpjūčio 26 dieną, ir štai praėjo jau mėnuo, tačiau vaikai negražinami, nors į šį procesą įsitraukė ir Neringai talkina juristai, žurnalistai, žmogaus teisių gynėjai. Tai jau vienas iš konkrečiai taikomų modelių-kažkuris iš tėvų tramdo besipešančius vaikus, nusuka ausį ar kokį kartą uždrožia su delnu ar telefono laidu, ir tada sukyla visos galingos instancijos-vaikų teisių tarnybos, policija, prokuratūra. Iškeliamos baudžiamosios bylos, vaikai atimami ir talpinami į vaikų globos namus.

Po to laikas eina, vaikai laikomi globos namuose per prievartą, nors ir nori grižti į šeimas, jie laikomi valdiškuose namuose. Aišku būna ir kitokių būdų, kaip grobiami vaikai. Bet išsamiau apie tai panagrinėsime kitoje pastraipoje. Beje, pasitaiko nemažai atvejų, kai vaikus grobia ir išgabena iš Lietuvos užsienyje gyvenantys jų tėvai-Vokietijos, JAV, Indijos ir kitų šalių piliečiai. Pamenu ryškų pavyzdį-Ingos Rinau atvejį, tuomet jos dukros tėvas, Vokietijos pilietis tiesiog ciniškai pagrobė mergaitę, išvežė ją į Rygą, o iš ten lėktuvų išskrido į Vokietiją. Nors I.Rinau apie pagrobimą pranešė pareigūnams, bet šie veikė ,,vėžlio greičiu“, jų tariamos ,,pastangos“ buvo be rezultatų, dukra išgabenta į Vokietiją. Nuo rugsėjo pradžios signalai apie vaikų grobimus pasipylė kaip iš gausybės rago-tokių pranešimų gauta iš Vilniaus, iš Rokiškio, Radviliškio, Kauno ir kitų Lietuvos vietų.

Kaip grobiami vaikai? Keli pagrindiniai būdai

Yra naudojami keli pagrindiniai vaikų grobimo būdai. Pirmas-vaikai imami iš šeimų labai abejotinomis aplinkybėmis, talpinami į globos namus ir ten laikomi. Tėvai kovoja, stengiasi juos susigražinti, kartais jiems pavyksta, o kartais vaikai taip ir lieka globos namuose. Antras-vaikai paimami į globos namus, ir netrukus išgabenami i užsienį, neva ,,įvaikinti juos gerose šeimose“. Išties kur tie vaikai atsiduria, tai didelis klausimas, net būta nemažai atvejų, kai vaikai išgabenami į Naująją Zelandiją, JAV, Kanadą. Tokiu atveju net sunku ir atsekti, kur tie vaikai atsidūrė ir kaip gyvena. Trečias –vykstant konfliktams tarp buvusių sutuoktinių, valdžios institucijos palaiko kažkurią vieną pusę ir vaikai prieš jų valią gabenami į užsienio šalis. Arba net užsienyje gyvenantys tėvai vykdo ciniškus pagrobimus, staiga paima vaikus ir išgabena į užsienį. Faktiškai su vaikais elgiamasi kaip su daiktais.

Kodėl N.Gerasimovienės vaikai negražinami ir per prievartą laikomi globos namuose?

Aiškinantis Elektrėnų vaikų grobimo istoriją, regima daug paslaptingų niuansų. Ir iškyla klausimai-kaip veikia valdžios institucijos, kokiu pagrindu jos priima tam tikrus sprendimus? Štai rugsėjo 22 d. N.Gerasimovienė pranešė, jog sužinojo, kad jos jaunesnį sūnų savaitgaliui paims jos buvusio vyro brolis. Tai sukėlė nuostabą, nes Neringos mama-abiejų vaikų močiutė dar rugsėjo 5 d. po pilietinės akcijos Elektrėnuose būdama mero K.Vaitukaičio kabinete parašė pareiškimą su prašymu suteikti jai laikinos savo anūkų globos teises. Bet į šį pareiškimą iki šiol negauta konkretaus atsakymo, o buvusio vyro brolis, kuris su savo sūnėnais retai bendraudavo, staiga gauna teisę globoti jaunesnį N.Gerasimovienės sūnų savaitgaliais.

O rugsėjo 23 d. telefonu bendraujant su Neringa, ji pranešė, kad rugsėjo 30 d. 10 val. Trakų apylinkės teisme bus vykdoma jos vyresnio sūnaus Luko Tičkaus apklausa. Matosi toks valdžios instancijų veiklos braižas-nors akivaizdu, kad N.Gerasimovienė nevykdė konkretaus smurto veiksmų, jai niekada neatimtos motinystės teisės, bet byla jos atžvilgiu ne tik nenutraukiama, bet ,,siūvama“ toliau. Neringa teigia :,,Vaikai nori grįžti į namus, jie pasiilgo manęs. Sūnus Lukas vis skambina ir klausia-,,mama, kada galėsime grįžti į namus?“. Tiesiog graudu, jaučiu kad vaikai patiria stresą, jie bendraudavo su seneliais, su draugais, lankė sporto būrelius, o dabar jie atplėšti nuo įprastos aplinkos ir per prievartą laikomi Beižonių globos namuose“.

Rugsėjo 26 d. N.Gerasimovienės advokatė Elektrėnų policijoje turėjo galimybę susipažinti su byla. Tą pačią dieną vaikų teisių tarnybos atstovės lankėsi pas Neringos mamą-apžiūrėti, koks jos butas, ar tinkamos sąlygos čia būti vaikams. Jos buvo čia apsilankę ir rugsėjo 22 d., tačiau pamatę jog su mama yra ir Neringa, pradėjo triukšmauti, ir greit išėjo, dar reiškė pretenzijas, jog čia yra šuo. Kaip vėliau paaiškėjo, net parašė pareiškimą į policiją, jog neva šuo trukdė joms, kaip vaikų teisių specialistėms, atlikti savo pareigas. Štai taip, valdininkų garbė ir orumas dabarties Lietuvoje tikrai ,,aukštame lygyje“.

A.Montvido kova dėl vaiko

O štai kita skandalinga istorija klostosi Radviliškio mieste. Čia gyvenantis Artūras Montvidas susiduria su didelėmis problemomis-buvusi jo žmona Violeta Montvidienė visomis priemonėmis siekia paimti kartu su juo gyvenantį sūnų Emilį ir išgabenti jį į Angliją. Montvidų šeima kurį laiką gyveno Anglijoje, prasidėjo konfliktai, po kurių V.Montvidienė metė savo sūnų likimo valiai. Tuo tarpu tėvas vaiką prižiūri, jam padeda jo tėvai. Bet V. Montvidienė dabar itin aktyviai veikia ir nori aštuonerių metų sūnų išgabenti į Angliją. Jai talkina advokatė I.Bekerė, turinti artimus ryšius su kai kuriais teisėjais. Teismai priėmė eilę V.Montvidienei palankių sprendimų. Vaiką jau bandyta pasiimti, pasitelkus antstolius. Tačiau tėvas neleido vaiko į nežinią (jo buvusi žmona savo laiku Anglijoje savaitę viena prižiūrėjo vaiką, ir jis buvo alkanas ir apiplyšęs). Kaip toliau klostysis ši istorija, parodys artima ateitis ( vėliau pratęsime šios Montvidų dramos nagrinėjimą).

Giedrius Grabauskas