Teismas A.Sadeckui : “Viešų nuotraukų publikavimas nuomonės kontekste negali būti laikomas žeminančiu”.

Vilniaus apygardos teismas panaikino Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjo Irmanto Šulco sprendimą priteisti iš “Laisvo laikraščio” 5600 eurų Alvydo Sadecko naudai vien už tai, kad “Laisvame laikraštyje” buvo išspausdintos A.Sadecko nuotraukos iš oficialios Seimo interneto svetainės lrs.lt.

Tik neseniai "iškeptas" teisėjas Irmantas Šulcas nusprendė, kad politikų viešai Seime darytos nuotraukos, kuriuose jie patys pozuoja fotografams, žemina jų garbę ir orumą, ir priteisė A.sadecko naudai 5,6 tūks. eurų, nukopijavęs jo ieškinį į savo nutartį

Kaip žinia, teisėjas I.Šulcas, pažeisdamas bet kokius įstatymo reikalavimus, buvo priteisęs iš “Laisvo laikraščio” 5600 eurų A.sadecko naudai, ir taip praktiškai uždaręs leidinį vien už tai, kad laikraštyje buvo išspausdintos A.Sadecko dar Seime darytos nuotraukos.

I.Šulcas nusprendė, kad “Laisvas laikraštis” neturėjo A.Sadecko sutikimo spausdinti šias nuotraukas, todėl priteisė jo naudai 5,6 tūkst. Eurų.

Beje, teisėjas I.Šulcas tai padarė sąmoningai, puikiai žinodamas Visuomenės informavimo įstatymo reikalavimus, kad viešų asmenų viešoje vietoje darytas nuotraukas galima laisvai naudoti, tiesiog nukopijavo A.sadecko ieškinį į savo nutartį, ir patenkino A.sadecko ieškinį.

Savo skunde Vilniaus apygardos teismui (skundą parengė teisininkė Kristina Sulikienė) LL nurodė, kad tokiu savo sprendimu teisėjas I.Šulcas šiame ginče pažodiškai aiškina, jog jeigu ieškovas nėra valstybės tarnautojas, nebedirba Seime, tai jau jis ne viešas asmuo. „Aš gi remdamasis tuo pačiu Nr. 3K-3-394/2008 LAT išaiškinimu dėl kiekvienos atskiros situacijos aplinkybių aiškinimosi, pagrįstai reikalauju, jog būtų aiškinamasi būtent Alvydo Sadecko asmens statusas – viešas ar ne viešas jis asmuo, jeigu jis dalyvauja visuomenės gyvenime, ir komentuoja visuomenei svarbius procesus, ir neprašo pašalinti jo atvaizdo iš www.lrs.lt, www.tv3.lt, www.lrytas.lt, www.alfa.lt svetainių, kas, pagal kitus išaiškinimus, yra konkliudentinis veiksmas – sutikimas, jog jo atvaizdas būtų perpublikuojamas plačiai, - teigiama skunde, - teismas ir toliau neteisingai ir ydingai taiko Lietuvoje, civilinės teisės šalyje, netgi pačių žemiausiųjų teismų sprendimus kaip neva teisės precedentą – nors Lietuva nėra teisės precedento šalis. „Be to, pažymėtina ir tai, kad įsiteisėjusiame Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo sprendime civilinėje byloje Nr. 2-911-101/2011 pagal A. Sadecko ieškinį atsakovui UAB „Laisvas laikraštis“ dėl neturtinės žalos atlyginimo buvo konstatuota, kad ieškovas nėra viešasis asmuo. Nors šiuo atveju ieškovas yra žinomas asmuo, tačiau nėra pagrindo jo laikyti viešuoju asmeniu.“ Daug sprendimų Aurimo Drižiaus atžvilgiu, vėliau buvo panaikinti kaip nepagrįsti, todėl remtis kažkuriuo sprendimu, ir teigti, jog jeigu vienas teismas pasisakė, jog Alvydas Sadeckas nėra viešas asmuo – tai neatima pareigos iš šio teismo savarankiškai spręsti, ar viešas asmuo yra Alvydas Sadeckas, ir ar tikrai jis nedalyvauja visuomeniniame gyvenime, nuolat filmuodamasis TV laidose, reikšdamas nuomonę apie rezonansines, pavyzdžiui, Henriko Daktaro, bylas, taip pažeidžiama LR CPK 5 str. norma teisė į vienodą teisminę gynybą: mano atžvilgiu teismas sprendžia šališkai.

Konkliudentiniai veiksmai – kai A.Sadeckas pozuoja, sutinka fotografuotis, o vėliau nereikalauja pašalinti savo atvaizdo iš viešai prieinamos valstybinės svetainės bei kitų žiniasklaidos portalų, kurios paskirtis – informuoti pirmiausia visuomenės informavimo priemones, ir joms teikti medžiagą, kad jos informuotų visuomenę.

Jeigu kalbame apie teisės precedentą, tai, manau labai reikšminga nesena Lietuvos Aukščiausiojo teismo byla, 2015 10 01 kurioje aš kaip laikraščio redaktorius buvau išteisintas, nes nepadariau jokio nusikaltimo: būtent dabar jau panaikintais sprendimais yra grįstas šis ieškinys, kad esą aš nevykdau teismų sprendimų, jog esu piktybiškai kenkiantis. Dirbu žurnalistinį darbą, ir viešai publikuotas nuotraukas, kaip ir www.lrs.lt, www.tv3.lt, www.lrytas.lt, www.alfa.lt svetainėse esančias Alvydo Sadecko nuotraukas turėjau teisę naudoti, nes nuotrauka viešai publikuojama, viešoje vietoje – Seime – daryta. Alvydas Sadeckas nėra pareiškęs jokių pretenzijų Seimo Kanceliarijai ar minėtiems portalams, kad išimtų iš internetinės svetainės šias nuotraukas. Minėtos nuotraukos darytos Seime, A.Sadecko darbo kabinete ir Seimo posėdžių salėje plenarinio posėdžio metu, yra viešos, ir jos nepadarytos privačioje A.Sadecko gyvenamojoje patalpoje.

Atkreiptinas dėmesys, jog teismas pažeidė įrodymų pateikimo, rinkimo tvarką, įrodinėjimo procesą: savo iniciatyva ex officio tikrino ir ieškovo naudai rinko įrodymus, tai, yra iš sprendimo matyti, jog teismas tikrina teismų sistemą, ir ieško ten bylų, kuriose dalyvavę esame su ieškovu, ir ne tik ieško tų bylų, bet ir perkelia informaciją apie tas bylas į sprendimą, ir pakreipia mano nenaudai. Pažymėtina, jog teismas gali savo iniciatyva rinkti įrodymus, tik kai byloje yra viešasis interesas, arba ieškovas yra neįgalus, ir negali pats tų įrodymų gauti, LR CPK 179 str. 1 d. tai reglamentuoja, o išimtys būtent dėl neįgalumo ar negalėjimo gauti pačiam įrodymų yra nurodyta LR CPK 179 str. 2 d. Kadangi nebuvo tokių pagrindų, jog teismas už ieškovą rinktų duomenis, tai teismas pažeidė procesinę teisę, įrodinėjimo procesą, pažeidė LR CPK 5 str. įtvirtintą šalių gynybos garantiją Tačiau teismas sprendime nepasisako, jog bylai būdingas viešas interesas, ir kad todėl jis rinksiąs įrodymus pats. Rinkti įrodymus teismai gali tik kai tai reikalinga viešajam interesui patenkinti, taip buvo pažeistas šalių lygiateiškumo principas, nes Alvydas Sadeckas traktuotas aukščiau už atsakovą, jo naudai teismas netgi rinko įrodymus, kad pagrįstų jo ieškinį, prie kurio tačiau nebuvo pridėti įrodymai, įrodantys jo pateikiamų žodžių tikrumą. LR CPK 135 str. 3 d. numato, jog prie ieškinio turi būti pridedami įrodymai, kuriais ieškovas grindžia savo reikalavimą. Ieškovas turi advokatą, ir galėjo pridėti prie ieškinio sprendimus, kuriais grindžia savo ieškinį. Dabar gi teismas pats ieško įrodymų, ir jais grindžia savo priimamą sprendimą, nors 2011 metų sprendimas jau gali būti yra teisiškai pasenęs, pažymint tai, jog 2015 10 01 Lietuvos Aukščiausiojo teismo išplėstinė teisėjų kolegija pripažino anksčiau buvusius teismų sprendimus, kuriais įvedama cenzūra laikraščiui „Laisvas laikraštis“, neteisėtais.

Visuomenės informavimo įstatymas numato, jog atsako dėl netinkamo atvaizdo tik pirminis šaltinis.

Alvydo Sadecko nuotraukos imtos iš Lietuvos Respublikos Seimo svetainės, internetinis adresas www.lrs.lt bei kitų žiniasklaidos portalų www.tv3.lt, www.lrytas.lt, www.alfa.lt svetainių. Todėl visų pirma teismas turėjo išsiaiškinti, kas yra atsakovas – nes ieškinys pareikštas konkrečiai dėl Lietuvos Respublikos Seimui bei minėtiems portalams priklausančių viešai pasidalijimui publikuojamų nuotraukų. Todėl remiantis Visuomenės informavimo įstatymo 51 str. 2 d. „Už informacinės visuomenės informavimo priemonės turinį šio ir kitų įstatymų nustatyta tvarka atsako jos valdytojas.“ Jeigu Alvydas Sadeckas niekada nesikreipė, jog iš svetainės www.lrs.lt portalų www.tv3.lt, www.lrytas.lt, www.alfa.lt būtų pašalintos jo nuotraukos, vadinasi, jis sutinka, jog jos ten būtų viešai prieinamos ir naudojamos perpublikuojant.

Lietuvos Aukščiausiasis teismas byloje pagal Henriko Daktaro kasacinį skundą prieš rašytoją Dailį Dargį dėl teisės į atvaizdą, pažymėjo, jog viešumas apsprendžiamas ne pareigomis, o tuo, kaip jis elgėsi (arba – konkliudentiniais veiksmais) ir ar jis norėjo būti viešas asmuo. Byloje dėl neteisėto atvaizdo naudojimo H.Daktaras nesugebėjo įrodyti, jog jis ne viešas asmuo, nors niekada neužėmė politinių pareigų, todėl teismas rašytojui, panaudojusiam H.Daktaro nuotrauką ant knygos viršelio, netaikė atsakomybės, nustatė, jog Dailis Dargis nieko nepažeidė, tiksliau, paliko galioti Lietuvos Apeliacinio teismo nutarties dalį, kuria buvo atmestas ieškovo prašymas priteisti neturtinę žalą dėl atvaizdo panaudojimo komerciniams tikslams.

Henrikas Daktaras LAT pripažintas viešu asmeniu, o Alvydas Sadeckas ne kartą yra komentavęs šio viešo asmens bylos ir gyvenimo peripetijas, todėl teismai negali taikyti dvejopų standartų: jeigu A.Sadeckas ne kartą ir nuolat įvairiose laidose prisistatydamas kaip teisės specialistas (LNK TV laidoje „Yra kaip yra“, Kristupo Krivicko kurtose laidose), komentuoja garsias, rezonansines, viešų asmenų bylas, jis savo šiais veiksmais nebėra privatus asmuo, nes jis veikia visuomenės labui ir interesams, padeda piliečiams susigaudyti apie visuomeninius procesus, todėl jam yra taikytinas Visuomenės informavimo įstatymo 2 str. 60 d. „viešasis asmuo - ... arba jeigu jo nuolatinė veikla turi reikšmės viešiesiems reikalams.“ Be to, A.Sadeckas net dvi kadencijas ėjo labai aukštas pareigas – buvo Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas, kuris prarado šias pareigas tik todėl, kad rinkėjai jo nebeišrinko į Seimą. Žmogus, aštuonis metus vadovavęs Lietuvos nacionaliniam saugumui, kitą dieną neišrinktas į Seimą jau automatiškai netampa privačiu asmeniu, tuo labiau, kad jis ir toliau aktyviai dalyvauja politiniame šalies gyvenime – dalyvauja TV laidose, duoda interviu didžiausiems šalies laikraščiais, komentuoja įstatymo projektus ir t.t. Žodžiu, A.Sadeckas toliau aktyviai dalyvauja šalies politiniame gyvenime, o jo viešas atvaizdas yra laisvai prieinamas visoms žiniasklaidos priemonėms.

Net jeigu Alvydas Sadeckas traktuotinas kaip privatus asmuo, jis tuo metu bylinėjosi ir tebesibylinėja su atsakovo atstovu A.Drižiumi, todėl taikytinas Visuomenės informavimo įstatymo 14 str. 3d., kur aiškiai apibrėžiama, jog netaikoma privataus gyvenimo apsauga tais atvejais, kai informuojama apie teismų procesus, bei kai yra visuomeninis interesas dėl asmens veiklos, turinčios viešąjį interesą. Duotuoju atveju nurodomos aplinkybės, jog esą tyčia neteisėtai buvo vaizduojamas neigiamai – tai yra ne tiesa, apie tai pasisakė LAT 2015 10 01 nutartyje nutraukti baudžiamąją bylą nesant nusikaltimo sudėties, jog informuoti apie bylos eigą, ir pateikti nuomonę apie bylą, nėra jokia neteisėta veikla.

Alvydas Sadeckas, daugelyje bylų padavęs Aurimą Drižių bei jo redaguojamo laikraščio leidėją į teismą, nebėra privatus asmuo, nes Lietuvoje teismų procesai yra vieši. Jeigu teismai būtų buvę paskelbti uždarais, ir būtų priimtas teismo nutartimi draudimas spausdinti bet kokią informaciją apie bylų eigą, tuomet tai būtų buvęs pažeidimas. Visuomenės informavimo įstatymo 14 str. 3 d. teigia, jog asmens sutikimo nereikia viešinant detales apie jo asmeninį gyvenimą, jeigu informuojama apie teismo procesą.

Kadangi man inkriminuojamos bylos, teismų sprendimai - kurie Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2015 10 01 nutartimi Nr.2K-7-205-222/2015, buvo panaikinti – buvo įstatymų ir teisės pažeidimas, tai aš ir informuodavau visuomenę, jog teismai priiminėja neteisėtus sprendimus, pagal melagingus parodymus. Kadangi esu visiškai išteisintas, kaip nepadaręs jokios nusikalstamos veiklos, tai drąsiai galiu tai teigti, jog net jeigu A Sadeckas laikomas privačiu asmeniu, o jo atvaizdas, patalpintas ww.lrs.lt svetainėje, jo privataus gyvenimo intymi akimirka – tai Visuomenės informavimo įstatymas kaip tik nurodo, jog yra išimtis, kai informuojama visuomenė apie neteisėtas veikas.

Man buvo uždrausta teismų sprendimais – kurie dabar panaikinti, bet 2015 09 14 teismo sprendime nebegaliojančių teismų sprendimų rezoliucinės dalys naudojamos kaip įrodomoji priemonė – rašyti apie tai, kad Alvydas Sadeckas dalyvavo „Mažeikių naftos“ privatizavime, laikiau tai neteisėta veika, o ir minėtąjį privatizavimą laikau nusikalstamu, todėl ir viešinu, kaip žurnalistas, ir kaip žmogus.

Kadangi šios bylos dalykas tik atvaizdas, tai vėlgi, Visuomenės informavimo įstatymo 19 str. tik pornografija įtraukta prie neskelbtinos informacijos, taigi, nepadorios nuotraukos užtraukia atsakomybę, o viešai prieinamos, valstybės institucijos Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos pateikiamos žurnalistams nuotraukos neturi tokių neskelbtinumo požymių.

Tiek ieškovo, tiek teismo pateikiama argumentacija jau plačiai aptarta nesename LAT sprendime Nr.2K-7-205-222/2015, kuriame pasisakyta, jog žodžio laisvė apima teisę reikšti nuomonę, ir ją pateikti taip, kaip atrodo. Dėl mano labai griežtų pasisakymų netgi apie teismų darbą, LAT pažymėjo, jog mano straipsniuose nebuvo jokios nusikalstamos tyčios, o buvo informuojama apie teismų darbą. Buvau persekiojamas už tai, kad rašiau apie A. Sadecką – dėl ko buvau teisiamas, ir ne vienerius metus vaikščiojau į teismus. LAT nurodė, jog aš turėjau teisę informuoti visuomenę apie teismų procesą, ir tai negali būti niekaip ribojama.

Todėl nurodomos straipsnių antraštės nėra nieko neteisėto, o kadangi informuojama apie bylas su A.Sadecku, tai natūralu, jog naudojama jo nuotrauka, ir tai daroma nepažeidžiant Visuomenės informavimo įstatymo 14 str. 3 d.

Lietuvos Respublikos Civilinis kodeksas 2.22 str. nustato, jog be asmens sutikimo negali būti skelbiama informacija apie jo asmeninį gyvenimą, tačiau vėlgi yra daroma išimtis dėl visuomeninio intereso.

Nors byla iškelta tik dėl nuotraukų, tačiau sprendime kalbama apie tai, jog su nuotraukomis susiję straipsnių pavadinimai, todėl pasikartosiu, jog „Mažeikių naftos“ privatizacija buvo visuomeninis interesas, ir visuomenei yra svarbu žinoti, kas jame dalyvavo, kas sprendė pagrindinius klausimus.

Teismas be to neteisingai aiškina Visuomenės informavimo įstatymo 2 str. 60 d. kur apibrėžiama, kas yra viešasis asmuo. Pačioje apibrėžties pabaigoje aiškiai parašyta „administruoja viešųjų paslaugų teikimą arba jeigu jo nuolatinė veikla turi reikšmės viešiesiems reikalams.“ Alvydo Sadecko nuolatinis dalyvavimas Televizijos laidose, pastaruoju metu komentuojant Henriko Daktaro bylą, prisistatant kaip buvusiu Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto nariu, bet kaip buvusiu teisėsaugos ilgamečiu darbuotoju, pažodiškai atitinka išaiškinimą, kas yra viešasis asmuo; tai tas, kurio veikla turi reikšmės viešiesiems reikalams.

Henrikas Daktaras teismo sprendimu, kur buvo atmestas jo reikalavimas priteisti iš publicisto Dailio Dargio neturtinę žalą dėl nuotraukos be sutikimo naudojimo, pažymėjo, jog jis yra viešas asmuo, todėl jo nuotrauką publikuoti be sutikimo galima. Alvydas Sadeckas noriai komentavo TV laidoje „ Yra kaip yra“, LNK TV, apie Henriko Daktaro – viešo asmens – bylą, taigi, jo dalyvavimas TV laidose turėjo reikšmės viešiesiems, viešų asmenų reikalams spręstis. Privatus asmuo būtų tas, kuris pasitraukęs nuo valstybės valdymo ir viešųjų, visuomeninių procesų komentavimo.

Be to, aiškiai nurodyta byloje, jog Alvydas Sadeckas yra UAB „Ekskomisarų biuras“ vadovas. Lietuvos Policijos departamentas ir saugos firmos, tame tarpe ir „Ekskomisarų biuras“, turi pasirašę rėmimo sutartis, saugos firmos yra vadinamos „policijos rėmėjais“. Todėl Alvydas Sadeckas, nors ir dirbdamas privačiame sektoriuje, išlieka viešojo valstybės valdymo sektoriaus rėmėjas, todėl jam pažodiškai taikomas Visuomenės informavimo įstatymo 2 str. 60 d. Nes tuo labiau, kad jis Televizijos eteryje ir prisistato kaip teisėsaugos reikalų žinovas, vien dėl to, jog vadovauja saugos firmai. Policijos rėmėjų įstatymo Žin., 1998, Nr. 60-1705 5 str. aiškiai nurodo, jog policijos rėmėjai atlieka kartu su policija asmenų sulaikymo, eismo priežiūros funkcijas, todėl ir dabar ieškovo veikla yra tiesiogiai susijusi su valstybės valdymu“.

.

VILNIAUS APYGARDOS TEISMAS NUTARTI S

LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

2016 m. rugsėjo 13 d.

Vilnius

Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Andriaus Ignoto, Jūros Marijos Strumskienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Almos Urbanavičienės, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal atsakovo (apelianto) UAB

„Patikimas verslas" apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. rugsėjo 14 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje pagal ieškovo Alvydo Sadecko ieškinį atsakovui UAB

„Patikimas verslas" dėl teisės į atvaizdą ir neturtinės žalos atlyginimo ir

nustatė :

L Ginčo esmė

Ieškovas Alvydas Sadeckas prašė priteisti iš atsakovo UAB „Patikimas verslas" 8 000 Eur neturtinės žalos atlyginimą, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškinyje nurodė, kad atsakovas neteisėtai be ieškovo sutikimo viešai publikavo ieškovo atvaizdą. Ieškovas teigė, kad yra privatus asmuo, todėl teisę į atvaizdą saugo teisės normos. Pažymėjo, kad atsakovas sistemingai savaitraštyje „Laisvas laikraštis" be sutikimo atspausdina ieškovo atvaizdą. Nuotraukos viešintos pažeidžiant teisę į atvaizdą ir internetiniame puslapyje www.laisvaslaikrastis.lt. Sutikimo ieškovą fotografuoti ir viešai publikuoti jo atvaizdą, ieškovas nedavė nei savaitraščiui „Laisvas laikraštis", nei jo redakcijai, nei straipsnių autoriui Aurimui Drižiui. Tai, kad ieškovo nuotrauka publikuota kartu su neigiamais straipsniais, kuriuose teigiama apie tariamai neteisėtus ir nusikalstamus ieškovo poelgius, žemina ieškovo garbę ir orumą.

UAB „Patikimas verslas" prašė ieškinį atmesti. Nurodė, kad Alvydas Sadeckas aštuonis metus (2000-2008 m.) buvo Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas, iki šiol beveik kiekvieną savaitę dalyvauja TV laidose kaip ekspertas ir politikas, kuriose pristatomas kaip buvęs Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas. Laikė, kad Alvydas Sadeckas yra viešas asmuo. Ieškovo atvaizdai viešai prienami internete ir kitose visuomenės informavimo priemonėse. Dėl jo atvaizdų panaudojimo ieškovas kitiems asmenims pretenzijų neturi, išskyrus

„Laisvas laikraštis", kas laikytina didelę žalą darančiu persekiojimu už kritiką. „Laisvas laikraštis" buvo išspausdintos Alvydo Sadecko nuotraukos, kurios darytos dar tada, kai jis buvo Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas, ir paimtos iš oficialios Seimo interneto svetainės arba kitų interneto portalų. Jas spausdindamas „Laisvas laikraštis" nepažeidė įstatymų, nes įstatymo apribojimai, kada negalima naudoti atvaizdų, yra aiškūs.

2

II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

Vilniaus miesto apylinkės teismas 2015 m. rugsėjo 14 d. sprendimu ieškinį tenkino iš dalies, priteisė ieškovui 5 600 Eur neturtinės žalos atlyginimo, 5 procentų dydžio metines palūkanas ir 168 Eurų bylinėjimosi išlaidų.

Teismas nustatė, kad Laisvame laikraštyje Lietuvai 2014-01-18 - 24 Nr. 3 (458) straipsnyje

„Teismai pagal melagingą A. Sadecko skundą įvedė cenzūrą spaudai" panaudotos dvi Alvydo Sadecko nuotraukos; Laisvame laikraštyje Lietuvai 2014-02-08 - 14 Nr. 6 (461) straipsnyje „A. Sadeckas myli D. Grybauskaitę" panaudota viena Alvydo Sadecko nuotrauka; Laisvame laikraštyje Lietuvai 2014-06-07 - 13 Nr. 23 (478) straipsnyje „Teisėja Z. Monid gelbėja A. Sadecką, suklastodama savo nutartį" panaudotos dvi Alvydo Sadecko nuotraukos; Laisvame laikraštyje Lietuvai 2014-07-19 - 08-01 Nr. 28 (483) straipsnyje „Prašau A. Sadecko manęs nežudyti" panaudotos dvi Alvydo Sadecko nuotraukos; Laisvame laikraštyje Lietuvai 2014-08-30 - 09-05 Nr.

33 (488) straipsnyje „Ar gali būti, kad „Ekskomisarų biuras" - ir yra tie kraupių žmogžudysčių vykdytojai Lietuvoje? panaudota schema su A. Sadecko nuotrauka taip pat prie straipsnio „A. Sadecko naudai dokumentus klastoja net Vilniaus apygardos teismo pirmininkas Vytautas Zelianka" publikuota A. Sadecko nuotrauka; Laisvame laikraštyje Lietuvai 2015-02-07 - 13 Nr. 5 (510) straipsnyje „Kaip A. Sadeckas valdo absoliučiai korumpuotą teismų sistemą?" panaudotos dvi Alvydo Sadecko nuotraukos; Laisvame laikraštyje Lietuvai 2015-02-28 - 03-06 Nr. 8 (513) straipsnyje „Vilniaus miesto apylinkės teismo pirmininkė L. Braždienė „Tai, kad šio teismo teisėjai masiškai klastoja dokumentus ir ignoruoja įstatymus, nėra pagrindas nušalinti teismą" panaudota viena Alvydo Sadecko nuotrauka; Laisvame laikraštyje Lietuvai 2015-03-21 - 27 Nr. 11 (516) straipsnyje „Disidentas S. Stungurys: Delansbergizacija arba Tautos ir valstybės išnykimo kelias" panaudota viena Alvydo Sadecko nuotrauka. Laikraščiuose nurodyta, jog jie publikuojami internetiniame puslapyje www.laisvaslaikrastis.lt.

Teismo vertinimu, straipsnių, kuriuose buvo publikuota ieškovo nuotrauka, publikavimo metu ieškovas nebuvo viešuoju asmeniu. Ieškovas yra buvęs Vidaus reikalų ministerijos, Kriminalinės paieškos valdybos poskyrio, skyriaus viršininkas, 6-ojo skyriaus viršininkas, kriminalinės policijos vyriausiasis komisaras (pulkininkas); 2000-2004 Lietuvos Respublikos Seimo narys, Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas; 2004-2008 Lietuvos Respublikos Seimo narys. Ta aplinkybė, kad ieškovas pasisako per visuomenės informavimo priemones, komentavo įstatymo projektą ir pan., nesudaro pagrindo jo laikyti viešuoju asmeniu. Ieškovas atvaizdo publikavimo metu nebuvo politikas ar valstybės tarnautojas, jis neturi teisės duoti privalomus nurodymus atskiriems visuomenės nariams ar kitaip daryti įtaką jų gyvenimui, jo veikla nereikšminga didelei visuomenės daliai ir nekelia jokio pagrįsto visuomenės intereso ja domėtis. Dėl to be ieškovo sutikimo nebuvo galima publikuoti j o nuotraukų.

Nustatydamas žalos dydį teismas atsižvelgė į tai, kad jau yra priimtas įsiteisėjęs teismo sprendimas, kuriuo už ankstesnį ieškovo nuotraukų be sutikimo publikavimą ieškovui priteista neturtinė žala; atsakovas ieškovo nuotraukas publikavo sistemingai; atsižvelgė į atvaizdo ryšį su informacija, kurią jis iliustruoja; nuotraukų paskelbimo tikslas buvo patenkinti skaitytojų smalsumą, užtikrinti atsakovo komercinį interesą; laikraščio tiražas 8 000-9 000 egzempliorių, jis publikuojamas ir internete.

0 III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

Atsakovas UAB „Patikimas verslas" apeliaciniu skundu prašė Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. rugsėjo 14 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą - ieškinį atmesti visiškai bei priteisti bylinėjimosi išlaidas.

Apeliantas nurodo, kad teismas, neturėjo taikyti spaudos cenzūros. Remiasi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika baudžiamojoje byloje Nr. 2K-7-205-222/2015, kurioje pažymėta, kad spaudos cenzūra Lietuvoje negalima. Laisvame laikraštyje pateikiama nuomonė, o ne sistemingai' formuojamas neigiamas ieškovo įvaizdis. Teismas per plačiai aiškina teisę, remiasi teisės precedentu, nors Lietuva nėra teisės precedento šalis. Apeliantas dirba žurnalistinį darbą ir turi teisę naudoti viešai

3

publikuotas Alvydo Sadecko nuotraukas. Nuotraukos darytos Seime, Alvydo Sadecko darbo kabinete, Seimo posėdžių salėje plenarinio posėdžio metu, o ne privačioje patalpoje, todėl yra viešos. Ieškovas nėra pareiškęs pretenzijų Seimo kanceliarijai ar internetiniams portalams dėl jo nuotraukų publikavimo, neprašo jų pašalinti, kas laikytina konkliudentiniu veiksmu - sutikimu dėl atvaizdo publikavimo.

Straipsniai turi visuomeninį interesą pagal Visuomenės informavimo įstatymo 14 straipsnio

3 dalį, leidžiančią netaikyti privataus gyvenimo apsaugos, kai informuojama apie teismų procesus bei kai yra visuomeninis interesas dėl asmens veiklos, turinčios viešąjį interesą. Ieškovas daug kartų padavė atsakovą į teismą, ir nėra privatus asmuo, nes Lietuvoje teismų procesai yra vieši. Viešai prieinamos, Seimo kanceliarijos žurnalistams pateikiamos nuotraukos nepriskiriamos visuomenės informavimo priemonėse draudžiamos skelbti informacijos. Kadangi informuojama apie su ieškovu susijusias bylas, natūralu, jog naudojama jo nuotrauka, ir tai daroma nepažeidžiant Visuomenės informavimo įstatymo 14 straipsnio 3 dalies.

Nesutinka, kad ieškovas nėra viešasis asmuo. Alvydo Sadecko nuolatinis dalyvavimas televizijos laidose komentuojant Henriko Daktaro bylą, prisistatant buvusiu Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto nariu bei buvusiu ilgamečiu teisėsaugos darbuotoju, atitinka išaiškinimą, kas yra viešasis asmuo, t. y. tas asmuo, kurio veikla turi reikšmės viešiesiems reikalams. Ieškovas komentuodamas viešojo asmens Henriko Daktaro bylą, turėjo reikšmės viešųjų asmenų reikalams spręstis.

Ieškovas yra UAB „Ekskomisarų biuras" vadovas. Policijos departamentas ir saugos firmos, tame tarpe ir „Ekskomisarų biuras", yra pasirašę rėmimo sutartis, saugos firmos vadinamos

„policijos rėmėjais", o Policijos rėmėjų įstatyme įtvirtinta, jog policijos rėmėjai atlieka kartu su policija asmenų sulaikymo, eismo priežiūros funkcijas, todėl dabartinė ieškovo veikla tiesiogiai susijusi su valstybės valdymu.

Teismas pažeidė įrodymų pateikimo, rinkimo tvarką, įrodinėjimo procesą, kai savo iniciatyva tikrino ir rinko ieškovui palankius įrodymus.

Ieškovas Alvydas Sadeckas prašė apelianto apeliacinį skundą atmesti. Nurodė, kad sutikimas fotografuotis nereiškia, kad duotas sutikimas tokias nuotraukas atgaminti, parduoti, demonstruoti ar spausdinti - turi būti asmens sutikimas ir fotografuotis, ir jo nuotrauką spausdinti. Tai paneigia teiginius apie tariamą cenzūrą.

Ieškovas nesutiko, kad jo nuotraukos yra paimtos iš viešų šaltinių, kadangi tai patvirtinančių įrodymų atsakovas nepateikė. Nėra svarbu kas nuotrauką fotografavo, svarbu kaip ji publikuojama, sutinka ar nesutinka asmuo su tuo, kad jo nuotrauka būtų publikuojama tokiame kontekste. Ieškovas sutikimo atsakovui jį fotografuoti ir viešai publikuoti jo atvaizdą, juo labiau publikuotų straipsnių kontekste, niekada nedavė nei savaitraščiui „Laisvas laikraštis", nei jo redakcijai, nei straipsnių autoriui Aurimui Drižiui.

Nurodo, kad ieškovo nuotrauka, publikuota su neigiamais straipsniais, kuriuose teigiama apie tariamai neteisėtus ir nusikalstamus ieškovo poelgius ir tai žemina jo garbę ir orumą. Kaltinimai nebūtais nusikaltimais yra savaime užgaulūs ir įžeidus.

Nesutinka su apelianto motyvu, kad ieškovas yra viešasis asmuo. Ieškovas nuo 2008 m. pabaigos nėra valstybės politikas, neturi teisinių galių vykdyti ir nevykdo viešojo administravimo, nėra susijęs su viešųjų paslaugų teikimu, neatlieka jokių renkamų ar skiriamų viešųjų pareigų. Apeliantas nepagrįstai ieškovą laiko UAB „Ekskomisarų biuras" direktoriumi, nes tokias pareigas atlieka Alius Sadeckas.

IV Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir išvados

Apeliacinis skundas tenkintinas.

Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai ir absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas, o taip pat absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (Civilinio proceso kodekso (toliau - CPK) 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina apskųsto teismo sprendimo dalies teisėtumą ir pagrįstumą ir

analizuodamas skunde išdėstytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis (CPK 320 straipsnio 2 dalis). Apeliacinio skundo ribos gali būti peržengtos tada, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai. Šiuo atveju absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta.

Byloje nėra ginčijamos pirmosios instancijos teismo nustatytos faktinės aplinkybės, kad UAB

„Patikimas verslas" leidžiamame savaitraštyje „Laisvas laikraštis" 8 atskirose publikacijose prie spausdinamų straipsnių pridėjo ieškovo nuotraukas. Taip pat nėra ginčijama, jog ieškovas savo atvaizdo spausdinimui laikraštyje nedavė sutikimo. Bylos dalykas yra nustatyti, ar atsakovas turėjo teisę ieškovo Alvydo Sadecko nuotraukas publikuoti be jo sutikimo. Nuotraukos yra pripažįstamos sudėtine privataus gyvenimo dalimi, kuri parodo unikalias asmens charakteristikas ir jo skirtingumą nuo kitų asmenų. Kadangi nuotraukos publikuotos laikraštyje ir iliustravo skleidžiamą informaciją, šioje byloje reikalinga nustatyti balansą tarp dviejų konstitucinių teisių - privataus gyvenimo apsaugos ir teisės skleisti informaciją. Teisė skleisti informaciją apima ir nuotraukų publikavimą.

Visuomenės informavimo įstatymo 3 straipsnio 4 dalis nustato informacijos teikimo laisvės ribas, nurodo, kad naudojimasis informacijos laisve gali būti saistomas tokių reikalavimų, sąlygų, apribojimų ar bausmių, kuriuos nustato įstatymai ir kurie demokratinėje visuomenėje būtini Lietuvos valstybės saugumui, teritorijos vientisumui, viešajai tvarkai, konstitucinei santvarkai apginti, teisminės valdžios nešališkumui garantuoti, siekiant užkirsti kelią teisės pažeidimams ir nusikaltimams, konfidencialios informacijos atskleidimui, apsaugoti žmonių sveikatą bei dorovę, taip pat jų privatų gyvenimą, orumą ir kitas teises.

Teisės į atvaizdą apsauga reglamentuota CK 2.22 straipsnyje. Šio straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad asmens sutikimo atvaizdo atgaminimui, pardavimui, demonstravimui ir spausdinimui nereikia, jeigu šie veiksmai yra susiję su visuomenine asmens veikla, jo tarnybine padėtimi, teisėsaugos institucijų reikalavimu arba jeigu fotografuojama viešoje vietoje. Tačiau asmens nuotraukos (jos dalies), padarytos šiais atvejais, negalima demonstruoti, atgaminti ar parduoti, jeigu tai pažemintų asmens garbę, orumą ar dalykinę reputaciją.

Be sutikimo nuotraukos gali būti publikuojamos trimis atvejais: 1) jeigu tai susiję su asmens visuomenine veikla ar tarnybine padėtimi; 2) publikuojama teisėsaugos institucijų reikalavimu; 3) fotografuota viešoje vietoje. Nustačius, jog nuotraukos publikuotos esant vienai iš šių sąlygų, reikalinga įvertinti, ar jos nėra atgaminamos tokiu būdu, kuris žemina garbę, orumą ar dalykinę reputaciją.

Kaip matyti iš CK 2.22 straipsnio dėstymo, asmens sutikimo atvaizdo atgaminimui reikalingumas nėra siejamas išimtinai su asmens buvimu viešuoju asmeniu, kaip tai apibrėžiama pagal Visuomenės informavimo įstatymo 2 straipsnio atitinkamą dalį, o visuomenės intereso pagrįstumas vertinamas analizuojant asmens visuomeninę veiklą ir tarnybinę padėtį.

Ieškovas yra Lietuvoje seniai ir gana plačiai žinomas asmuo. Seimo internetiniame tinklapyje skelbiamoje informacijoje nurodoma, kad jis 1993 m. buvo Lietuvos Respublikos Prezidento patarėjas nacionalinio saugumo klausimais; 2000-2008 m. išrinktas Seimo nariu; 2000-2004 m. buvo Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas, Europos reikalų komiteto narys, Operatyvinės veiklos parlamentinės kontrolės komisijos narys, NATO reikalų komisijos narys, Seimo delegacijos NATO Parlamentinėje Asamblėjoje narys, Paslapčių apsaugos koordinavimo komisijos narys; 2004 m. apdovanotas ordinu „Už nuopelnus Lietuvai", Komandoro kryžiumi. Taip pat ieškovas ir šiuo metu dalyvauja viešame gyvenime, jis pats neneigia, jog dalyvauja žiniasklaidos priemonėse, pasisako televizijos laidose.

Jau buvo minėta, kad nuotraukų publikavimas be sutikimo nėra susijęs su viešojo asmens statuso turėjimu. Asmens viešumo įvertinimas šio pobūdžio bylose svarbus tiek, kiek tai susiję su teisę į atvaizdą ribojančių pagrindų nustatymu - asmens visuomenine veikla ar tarnybine padėtimi. Abi šios sąvokos, nors negali būti laikomos tapačiomis, bet turi ir daug bendrų bruožų, todėl teismų pateikiami viešojo asmens statuso aiškinimai yra aktualūs. Šiame kontekste svarbu paminėti, kad teismų praktikoje asmens viešumas yra nustatomas ne tik pagal šiuo metu vykdomą veiklą, o bet ir pagal anksčiau vykdytą veiklą. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2015 m. gegužės 8 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-260-695/2015 pažymėta, kad asmuo galėtų būti laikomas viešuoju asmeniu ar žinomu visuomenės veikėju dėl savo ankstesnės, neseniai vykdytos aktyvios politinės veiklos, tačiau bendriausia prasme leistinos kritikos ribos turėtų būti siauresnės dėl prieš pasitraukimo iš aktyvaus politinio gyvenimo nei viešojo asmens, aktyviai vykdančio politinę veiklą. Kaip tik tokios aplinkybės konstatuotinos šioje byloje. Dėl aktyvios profesinės ir politinės veiklos ieškovas yra plačiai žinomas, šiuo metu taip pat dalyvaujantis visuomeniniame gyvenime, pasisakantis teisėsaugos temomis, t. y. su valstybės tvarkymu susijusiomis temomis.

Atsakovas bylos nagrinėjimo metu pastoviai teigė, jog ieškovo fotonuotraukos paimtos iš Seimo duomenų bazių, t. y. įrodinėjo, jog fotografuota viešai. Ieškovas atsiliepime į apeliacinį skundą pažymėjo, jog šie teiginiai nebuvo įrodyti. Prie apeliacinio skundo atsakovas prideda duomenis, rodančius nuotraukų gavimo šaltinius. Kadangi šie įrodymai turėjo ir galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, tai apeliacinės instancijos teismas tokių įrodymų negali prijungti (CPK 314 straipsnis). Įvertinus fotonuotraukų pobūdį, spręstina, kad visos nuotraukos yra padarytos viešoje vietoje. Dalyje straipsnių („Teismai pagal melagingą A. Sadecko skundą įvedė cenzūrą spaudai", „Teisėja Z. Monid gelbėja A. Sadecką, suklastodama savo nutartį", „Kaip A. Sadeckas valdo absoliučiai korumpuotą teismų sistemą") A. Sadeckas nufotografuotas darbo kabinete pozuojantis fotografui, straipsnyje „A.Sadeckas myli D. Grybauskaitę" publikuotoje nuotraukoje ieškovas dalykine apranga, su kaklaraiščiu, pagarbiai pavaizduotas, straipsnyje „Prašau A. Sadecko manęs nežudyti" ieškovas nufotografuotas Seimo salėje, visose kitose nuotraukose taip pat matyti oficiali aplinka, ieškovas nufotografuotas dalykine apranga ir pagarbiai. Tokios fotografijų darymo sąlygos, kai ieškovas vilki dalykiniais rūbais, aukšta fotografijų kokybė, dalyje nuotraukų matyti, jog ieškovas pozuoja, patvirtina, jog buvo fotografuota viešoje vietoje.

Nustačius, jog nuotraukos publikuotos esant vienai iš CK 2.22 straipsnio 2 dalies sąlygų, reikalinga įvertinti, ar jos nėra atgaminamos tokiu būdu, kuris žemina garbę, orumą ar dalykinę reputaciją.

Dėl dviejų straipsnių („Kaip A. Sadeckas valdo absoliučiai korumpuotą teismų sistemą?" ir „Vilniaus miesto apylinkės teismo pirmininkė L. Braždienė „Tai, kad šio teismo teisėjai masiškai klastoja dokumentus ir ignoruoja įstatymus, nėra pagrindas nušalinti teismą") Aurimui Drižiui buvo iškelta baudžiamoji byla pagal Baudžiamojo kodekso 154 straipsnio 2 dalį (šmeižimas), kurioje buvo įrodinėjamas straipsniuose paskleistų teiginių apie Alvydą Sadecką šmeižikiškas turinys. Tiek Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016-02-04 nuosprendžiu, tiek Vilniaus apygardos teismo 2016-05-11 nutartimi Aurimas Drižius buvo išteisintas nustačius, kad visuose Alvydo Sadecko nurodytuose straipsniuose dėstoma Aurimo Drižiaus nuomonė dėl konkrečių teismų sprendimų ir jų motyvų, kadangi visų procesų dalyvis buvo ir Alvydas Sadeckas, neišvengiama ir pasisakymų apie jį. Kitų teismų procesų, kuriuose ieškovas būtų įrodinėjęs, jog straipsniuose publikuoti teiginiai yra neteisingi, nenurodyta. Šioje byloje pateiktuose procesiniuose dokumentuose ieškovas detaliai nenurodė, kuo minimi straipsniai jį žeidžia, todėl teismas neturi pagrindo detaliai analizuoti skleidžiamos informacijos turinio. Privatų gyvenimą ginantis asmuo turi apibrėžti gynimo ribas, kitu atveju teismas, savo iniciatyva tirdamas aplinkybes, taip pat be pagrindo įsikištų į asmens privatų gyvenimą ir pažeistų jo interesus. Užtikrinant teisę skelbti savo nuomonę ir laiduojant atleidimą nuo atsakomybės, nustačius nuomonės skelbimo faktą (Visuomenės informavimo įstatymo 54 straipsnio 1 dalies 7 punktas), fotonuotraukų publikavimas nuomonės kontekste negali būti laikomas žeminančiu.

Europos Sąjungos teisingumo teismo byloje von Hannover prieš Vokietiją (Nr. 2) yra pateiktas testas, kuris turi būti atliekamas vertinant dviejų pagrindinių teisių balansą: 1) įnašas į viešąsias diskusijas; 2) asmens žinomumas ir publikacijos esmė; 3) ankstesnis asmens elgesys; 4) publikacijos turinys, forma bei pasekmės; 5) nuotraukų padarymo aplinkybės.

Susipažinus su atsakovo publikuojamų straipsnių turiniu matyti, "kad juose pateikiama informacija apie ieškovo ir atsakovo bylinėjimosi procesą, aptariami įvairių instancijų teismų priimti procesiniai sprendimai bei šalių procesinis elgesys. Teismų sistemos veikla yra visuomenės ; susidomėjimą kelianti tema. Konkrečiu atveju Aurimo Drižiaus ir Alvydo Sadecko bylinėjimosi istorija didesnio visuomenės dėmesio nesulaukė ir diskusijų bent platesniuose visuomenės sluoksniuose nesukėlė, tačiau straipsniuose aprašomi galintys visuomenės susidomėjimą dėl ieškovo

6

visuomeninės ir tarnybinės veiklos sukelti teiginiai. Tuo rodomas ketinimas pradėti diskusiją, kuris nebuvo realizuotas.

Pažymėtina, kad dalyje straipsnių yra cituojami, o taip pat ir pilnai publikuojami bei aptariami procesiniai teismų sprendimai, kurie yra vieši dokumentai. Pagrindine dalimi publikacijas sudaro pateikiamas teismo procesinių dokumentų vertinimas ir nesutikimas su tuo, kad teismai netenkina Aurimo Drižiaus pareiškimų dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje, kurioje patenkinus prevencinį ieškinį žurnalistui buvo uždrausta rašyti straipsnius apie ieškovo sąsajas su AB „Mažeikių nafta" ir jos privatizavimu.

Kitas aplinkybes - asmens žinomumą, nuotraukų padarymo aplinkybes teisėjų kolegija aptarė ir įvertino anksčiau. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į ginčo teiginių formuluotę, jų paskleidimo tikslą, pobūdį, viešą domėjimąsi teismų darbu, ieškovo žinomumą, pagarbų fotonuotraukų pobūdį ir daro išvadą, jog atsakovas turėjo teisę šias nuotraukas ginčo leidiniuose publikuoti be ieškovo sutikimo. Nustačius, kad atsakovo veiksmai atitiko teisės aktų reikalavimus, paneigiama būtina žalos atlyginimo sąlyga ir kartu teisė gauti žalos atlyginimą pinigine išraiška. Vilniaus miesto apylinkės teismo sprendimas keistinas (CPK 326 straipsnio 1 dalies 3 punktas).

Atsakovas apeliaciniame procese sumokėjo 168 Eur žyminio mokesčio ir 200 Eur už skundo surašymą. Atstovavimo išlaidų pateisinimui atsakovas pateikia 2015-10-09 mokėjimo pavedimą, kuriuo pinigų pervedimo paskirtimi nurodoma „už paslaugas". Kadangi iš pateiktų duomenų neaišku, kuo šios paslaugos susijusios su nagrinėjama byla, išlaidos nepripažįstamos pagrįstomis ir nepriteisiamos. Ieškovas įpareigojamas atsakovui atlyginti žyminio mokesčio išlaidas.

Šioje byloje pirmosios instancijos teismas priteisė 5,62 Eur pašto išlaidų iš atsakovo. Pakeitus teismo sprendimą, keistinas ir bylinėjimosi išlaidų paskirstymas - iš ieškovo priteistina visa 8,03 Eur pašto išlaidų suma į valstybės pajamas (CPK 93 straipsnio 5 dalis).

Taip pat šioje byloje Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015-04-29 nutartimi buvo taikytos laikinosios apsaugos priemonės - atsakovo turto areštas. Atmetus ieškinį - laikinosios apsaugos priemonės panaikintinos (CPK 150 straipsnio 2 dalis).

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 331 straipsniu, teismas

nutaria :

Atsakovo UAB „Patikimas verslas" apeliacinį skundą tenkinti.

Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. rugsėjo 14 d. sprendimą pakeisti ir Alvydo Sadecko ieškinį atmesti visiškai bei iš Alvydo Sadecko į valstybės pajamas priteisti 8,03 Eur (aštuonis eurus 3 euro centus) pašto išlaidų.

Priteisti iš Alvydo Sadecko UAB „Patikimas verslas" naudai 168 Eur (šimtą šešiasdešimt aštuonis eurus) bylinėjimosi išlaidų apeliaciniame procese.

Panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015-04-29 nutartimi taikytas laikinąsias