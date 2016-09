STT avarija?

2016 m. rugsėjo mėn. ne visiškai „Laisvo laikraščio“ Nr.34, 11 psl. straipsnyje „Neblaivus STT pareigūnas mirtinai sužalojo moterį, STT bylą numarino?“ buvo rašomas Klaipėdiečio Antano Misevičiaus pasakojimas, kaip jo žmona Irena Misevičienė buvo liudininkė autoįvykio, kai Klaipėdoje mirtinai sužalojo per sankryžą savo automobiliu važiavusią tauragiškę jauną moterį.

Pilietiškas žmogus Antanas Misevičius netgi nurodo automobilio Audi 80 (bulka) valstybinį numerį – AVY 883, melsvos spalvos, tačiau policijos duomenys rodo, kad toks automobilis į autoįvykį nebuvo patekęs.

Pats A.Misevičius LL sakė esąs įsitikinęs, kad toks įvykis buvo. Jis netgi kreipėsi į Klaipėdos Kelių policijos biurą, iš kurio gavo atsakymą, „kad automobilis, kurio valstybinis numerio ženklas AVY 883 yra ne „AUDI“ markės automobilis. Eismo įvykių registre ir registruojamų įvykių policijos įstaigose registre nėra duomenų apie tai, kad automobilis, kurio valstybinis numerio ženklas AVY 883 būtų dalyvavęs eismo įvykiuose.“ Kaip žinia represinės struktūros a/m numerius kaitalioja.

Perskaitęs minėtą straipsnį, galimai su automatu rankose per sausio įvykius gynęs Girulių TV bokštą, atsiliepė Klaipėdiškis, buvęs VRM darbuotojas Antanas Petreikis, kuris panoro susitikti ir pasidalinti savo tuomet skaitytais spaudoje ir matytais per TV prisiminimais: minima avarija įvyko Liepų g-je, netoli H.Manto g-vės. Po avarijos sužalotą jauną moterį, kuri mirė ligoninėje, į ligoninę savo a/m nuvežė kita moteris. Taip pat noriu patikslinti datą, kad tai įvyko 2006 m. gruodžio 23-24 dienomis, žodžiu per Kalėdas. Ši data įsiminė, kadangi visai kitame mieste, kaip tik tuo laiku, žuvo du mano giminaičiai“.

Kaip aiškino pašnekovai, visose informacijos priemonėse ši skaudi avarija nusinešusi jaunos moters gyvybę, asmenybė buvo nenurodoma. Visur „mirtinai sužalojo savo automobiliu važiavusią tauragiškę jauną moterį“. Kaip aiškino A.Misevičius šį įvykį rodė ir per UAB „Balticum TV“ vairuotojų „tramdytojas“ žurnalistas, kandidatas į Seimo narius Gintaras Vaičekauskas. Kuris šiuo metu atostogauja. Į raštišką advokato Rimanto Strončiko užklausimą atsakė UAB „Balticum TV“ žinių vyr. redaktorė Silvija Mockuvienė: „Informacijos, reikalingos Jūsų kliento Antano Misevičiaus civilinėje byloje Nr. 2-11739-676/2015 pateikti negalime, nes 2006 metų archyvo nebeturime, todėl patikrinti, ar rodėme reportažą apie eismo įvykį susijusį su automobiliu, kurio valstybinis numeris AVY883, nėra galimybės. Paskelbtą informaciją saugome pagal LR Visuomenės informavimo įstatymo 35 straipsnio reikalavimus.“ Dėl laiko stokos, peržvelgti visų 2006 metų spaudą nespėjome, minėtu A.Petriko laiku spaudoje informacijos neaptikau. Jeigu kas žinote apie minėtos jaunos Tauragiškės žūti, būtumėm dėkingi jeigu paskambintumėt.

Suprantame ir policijos darbuotojus, jeigu šią avariją įvykdė STT darbuotojai ir dar neblaivūs, jie tiesiog privalo juos apginti, nes policijos netgi šūkyje berods parašyta, „saugoti, ginti, padėti“. Reikėtų čia pridurti, kad varnas varnui akies nekerta. Kaip policija padeda mums mirtingiesiems galite sužinoti, arba pasidalinti savo nuotykiais paskambinę tel. 8 662 33770.

Zenonas Volkovas