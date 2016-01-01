V.Antonovas : "Tai Dalia Grybauskaitė organizavo ataką prieš Lietuvos bankų sektorių"

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Бывший совладелец литовского банка Snoras Владимир Антонов потребовал в суде компенсацию от правительства этой страны. В 2011 году Вильнюс принудительно национализировал кредитную организацию, а самого Антонова обвинили в фальсификации финансовой отчетности. Было инициировано уголовное преследование.

Известные юристы из России, Литвы и США встретились в Калининграде, чтобы подготовиться к беспрецедентному судебному процессу. Впервые в истории России гражданин нашей страны, предприниматель и банкир будет судиться с иностранным государством.

Бывший совладелец банка Snoras Владимир Антонов подал иск в Московский арбитражный суд к минюсту Литвы о взыскании 40 миллиардов рублей.

Пять лет назад литовские власти объявили о национализации якобы обанкротившегося банка Snoras — одного из крупнейших коммерческих банков страны. Однако Владимир Антонов, которому принадлежало тогда 68 процентов акций этого финансового учреждения, заявил, что власти Литвы экспроприировали прибыльный нормально работающий банк, и он был фактически захвачен.

"В данном случае это был захват или экспроприация чужой собственности. Работающий цветущий банк был остановлен с нарушением всех мыслимых процедур. В банк прибыла пара десятков человек иностранного происхождения, они физически туда вломились и отключили его от розетки, отключили систему переводов Swift", — рассказал бывший совладелец банка Snoras Владимир Антонов.

Столичный арбитражный суд принял к рассмотрению иск бывшего банкира. Владимир Антонов учел не только свои имущественные потери, но еще и вред, причиненный деловой репутации, который оценил почти в 20 миллионов рублей. Он требует признать не соответствующими действительности сведения, которые распространяла о нем в 2011 году президент Литвы Даля Грибаускайте. Выступая в литовских СМИ, она охарактеризовала деятельность руководства банка Snoras как "дерзкую атаку против литовской банковской системы и интересов граждан Литвы".

В этом году, после принятия в России нового закона, позволяющего подать иск в арбитражный суд на другое государство, у Антонова и еще одного бывшего совладельца банка Snoras Раймондаса Баранаускаса появилась надежда отстоять свои права. Сегодня он также общается с юристами, правда, только по скайпу, ведьЛитва объявила своего гражданина в международный розыск, и он вынужден скрываться. Авторитетные адвокаты в области международного права встретились в самом западном российском регионе, чтобы выработать линию защиты прав и требований бизнесмена к властям Литовской Республики. Для проведения подготовительной работы к процессу, который 21 сентября начнется в Москве, был выбран регион, где размещается главный офис общественного фонда, занимающегося защитой прав российских инвесторов за рубежом. Еще весной этого года он собрал в Женеве адвокатов из разных стран, которые тщательно изучили вопрос и подтвердили, что у гражданина России есть все правовые основания подать иск против Литвы.

"Здесь чисто коммерческое дело. Изъяли деньги. Здесь нарушены нормы международного права. Я считаю, что мир должен знать, что Литва этим занималась", — комментирует ситуацию Джулиан Генри Лоуэнфельд, доктор юриспруденции (Нью-Йорк, США).

Московский арбитраж арестовал активы литовского банка в России. Это 16 объектов, в числе которых отели, строящиеся дома, земельные участки и даже два бетонных забора. В случае удовлетворения требований экс-банкира эти активы могут быть переданы в его собственность.