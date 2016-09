Asta Kuznecovaitė per anksti kraustė Klonio gatvės gyventojus iš namų

Kristina Sulikienė

Pamenate grėsmingus Astos Kuznecovaitės straipsnius, kuriuose ji rašė, jog Klonio gatvės gyventojai praras namus. Dar rašė ir kiti etatiniai rašytojai.

Olgai Girdauskienei priteista sumokėti vos 5000 eurų: tai niekis, lyginant su Laimutės Stankūnaitės advokato užprašytąja suma (ieškinyje pasirašęs advokatas) – 30 000, kuri buvo nereali, nes mergaitės psichikos liga neįrodyta, bei jeigu ji serga – sąryšis su kaimynės liudijimu pedofilijos byloje neįrodytas, kaip pranešimas apie nusikaltimą galėjo sutrikdyti sveikatą. Nes akivaizdu, Olga Girdauskienė kaltinama tuo, jog davė išsamius parodymus kitoje baudžiamojoje byloje, ir tai esą yra labai didelis nusikaltimas.

Dėl „netikros pedofilijos bylos“, kurioje surašytas kaltinamasis aktas, ir byla buvo perduota į teismą, pareikšti 600 000 eurų – irgi nereali suma.

Niekur pasaulyje nėra praktikos, kad jeigu prokuroro kaltinimas netikslus, nepakankamas, tai automatiškai daro nusikaltimą nebuvusiu. Drąsius Kedys rašė laiškus į niekur, kad pedofilijos byla tinkamai netiriama. Buvo atleista viena prokurorė, nubausta kita, nubausti tyrėjai. Buvo ir Seimo komiteto išvada, kad byla tirta netinkamai. Buvo bandoma netgi nuteisti 5 policininkus, kodėl jie nieko nedarė, kodėl neužkardė nusikaltimų. Generalinis prokuroras A. Valantinas net posto neteko. Naujasis gelbėtojas Darius Valys žadėjo viską ištirti, deja, tai teliko tuščiu pažadu: generalinę prokuratūrą valdė Andriaus Ūso advokatas Egidijus Motiejūnas, kurio kolega Rėksnys ,“profsąjungistas“, kas neregėta negirdėta teisėsaugos struktūroje, ir išvertė Darių Valį iš posto – buvo sukurpta kažkokia „bobos po ratais“ byla. „Boba po ratais“ – irgi sena gera KGB metodika. KGB turėdavo savo „bobas“, kurias mesdavo po ratais, jos pavaidindavo nukentėjusias, prisiteisdavo krūvas pinigų, o politiko, ar kitokio veikėjo karjera jau būdavo sužlugdyta. Valys gavo Bevalio pravardę, nes per kadenciją nieko ir nenuveikė, apart kad namą pasistatė – o juk Dalia Grybauskaitė pagal tai ir vertina savo kadrus. („Jis net namo per kadenciją nesugebėjo pasistatyti“, paniekinamai apie Gailių yra pasakiusi D. Grybauskaitė.)

Prokurorai daro klaidų. Iš garsiosios pedofilijos bylos buvo pašalinta krūvos telefonų išklotinių, išimti keli įtariamieji.

Šitaip apipjaustyta byla ir nebeturėjo jokių šansų. Ypač, kad teisėjas Cininas net neapklausė bylos nukentėjusiosios. Nieko neištyrus, byla ir liko neištirta.

Jeigu iš Garliavos diedukų dėl netinkamo Vilniaus apygardos prokuratūros darbo ir būtų priteista kosminė suma, tai jie regreso tvarka galėtų ją išieškoti iš Vilniaus apygardos prokuratūros.

Juk šita prokuratūra pridavė bylą į teismą. Jeigu nebuvo nusikaltimo, prokuroras turėjo bylą nutraukti.

Jeigu prokuroras nesugebėjo palaikyti kaltinimo, ir elgėsi kaip advokatas – reikia bausti prokurorą.

Visokios tokios rašytojos kaip Asta Kuznecovaitė pirma iškrausto žmogų iš namų, nuteisia jį anksčiau laiko, tačiau pirmos instancijos teismas net neturi galutinės galiojimo galios. Įdomu, kaip Asta Kuznecovaitė vertina savo ankstesnius rašinius, kur ji prognozavo, jog Klonio gyventojai gali prarasti namus – juk dėl 5000 eurų niekas neskelbs varžytinių.

Olga Girdauskienė dar kreipsis apeliacine tvarka.

Juk byloje nebuvo apklausta nukentėjusioji. Nebuvo pristatytos psichiatrų pažymos, apie advokato ieškinyje minimą psichikos ligą, kuri esą susijusi su mergaitės „treniravimu“. Teismams kažkodėl neįdomios 5 psichologų išvados, jog mergaitė nemelavo apie prieš ją padarytą nusikaltimą. Jeigu mergaitė nemelavo, kam ją dar mokyti? Rokiškio psichiatrijos ligoninėje mergaitės tėvas buvo užsakęs privačią ekspertizę, kuri davė 99 proc. jog prieš vaiką panaudota seksualinė prievarta. Ši išvada greičiausiai irgi išmesta iš bylos, juk Vilniaus apygardos prokuratūra stengėsi kažkokiu būdu bent jau prievartavimo straipsnį išimti: kai kitose bylose tą straipsnį prirašinėja iš oro, net nesant nukentėjusiųjų ekspertizių.

Vaikas 2012 05 17 buvo sveikas, yra pedagogų komisijos išvada, kad vaikas sveikas, guvus, pažymių knygelėje tik geriausi įvertinimai. Jeigu vaikui ir sutriko psichinė sveikata, tai dėl to, jog prieš ją keletą kartų buvo panaudotas smurtas, taip pat buvo mušami jos šeimos nariai jai matant.

Tokios keršto bylos, kai baudžiamosios bylos liudytojai persekiojami, nes vykdė konstitucinę pareigą pranešti apie nusikaltimą – buvo būdingos tik KGB metodikai.

O nukentėjusiojo įslaptinimas, ir jo vardu teikinėjimas nesibaigiančių skundų, net nepaklausiant, ar pati Deimantė nori bylinėtis su savo kaimynais bei mylimais diedukais – viršija net sveiko proto ribas. Juk Garliavos diedukų namas po jų mirties ir atiteks jai. Jeigu Kauno advokatai nubylinės šitą namą – jie nepaliks nieko būtent mergaitei. Ir kodėl tuomet vaidinama, kad veikiama neva dėl jos interesų? Be to – kodėl byloje nedalyvauja vaiko teisių apsaugos specialistai, kad užtikrintų vaiko teises? Juk 600 000 eurų ieškinys prieš tuos, iš kurių mergaitė paveldės turtą irgi yra proto ribas viršijanti beprotystė. Toks ieškinys rodo, jog vaiko mamelei galimai ne visai gerai su realybės suvokimu. Taip pat tai rodo, jog ji vaiką laiko daiktu, kuriuo manipuliuojant galima prasigyventi. Kur yra vaikas, kuriuose vaikų namuose ar atsilikėlių pensionate laikomas – nesakoma. Priminsiu, jog Olgos Girdauskienės byloje L. Stankūnaitės advokatas prašo teismo skirti vaiko mamą jos turto tvarkytoja – nors jeigu motina gyvena su vaiku, toks prašymas yra nereikalingas. Be to, jeigu vaikas gyvena institucinėje globoje, priteistas turtas priklauso vaiko globėjams, o ne mamai, kuri vaiko neaugina. Tačiau vaikas - tai valstybės paslaptis. Pas vaiką buvo einama su VSD pažymomis. Neva ne visi turi teisę matyti vaiką – valstybės paslaptį. Gal to vaiko nė gyvo nebėra – juk byloje nėra nei jos parašo, nei ji liudija, nei yra koks dokumentas, susijęs su ja. O kad teismuose bylinėjasi mirę asmenys – irgi senas Lietuvos teismų „bajeris“.

Visą šitą bardaką sukūręs buvęs Generalinis policijos komisaras Saulius Svernelis dabar kone naujasis Lietuvos gelbėtojas, kuris pakeis Lietuvą. Jau pakeitė: garsioje byloje, kuri iš viso buvo netiriama, visi liudytojai pavirto nusikaltėliais, o nukentėjusioji – nukentėjusi nuo liudytojų, o ne nuo nusikaltėlių. Ir iš viso neaišku, ar pedofilijos bylos nukentėjusioji gyva, nes jos niekas nematė jau 4 metus. O teismų procesuose, kurie neva jos interesais vedami, ji net nedalyvauja, ir vargu ar apie juos ką nors žino.

Beje, šalia Skvernelio visur dalyvaujanti kita kandidatė Šakalienė – aktyvi gėjų rėmėja: nors netradicinė šeima nėra Ramūno Karbauskio prioritetas, jis, propaguojantis baltų tikėjimą, tikrai negalėtų palaikyti gėjų ir tautos naikinimo per iškrypimą. Gėjų palaikytojai dažnai yra ir genderistai, ir labai palaiko visokius kitokius iškrypimus. Gėjai kartais netgi nesirenka sau pilnamečių partnerių, „verbuoja“ į partnerius dar vaikus, o homoseksualūs santykiai su nepilnamečiais – ką jie laiko norma (kas čia tokio, juk greitai jam eusies 18?) irgi yra pedofilija. Visa šita problema, jog Lietuvoje palaikomi įvairiausio lygio iškrypimai, yra užtušuojami po „tolerancijos“, ir demokratijos vėliavomis.

Kodėl tad buvo įslaptinta mažoji iškrypėlių nuskriausta mergaitė, ir kodėl jos vardu grobiamas jos pačios turtas, neaišku, kieno naudai – apie tai juk niekas nekalba. Gal advokatai išsirašys 50 000 eurų sąskaitą už tokį sunkų darbą, kai teikia ieškinius iš 3 lapų be jokių pridedamų dokumentų?

Juk, kaip minėjome anksčiau – diedukų sklype yra statybos projektas dar vienam namui, o Olgos Girdauskienės sklypas, kuris iš tiesų yra pirktas jos sūnaus – policininko, namo statybai, yra šalia komercinės zonos.