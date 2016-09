A.Skardžius įregistravo įstatymo pataisą, kad Gabrieliaus Landsbergio šeima negalėtų pavogti valstybės žemės sklypo Vilniuje

Aurimas Drižius

„Parengiau įstatymo pataisą, kad G.Landsbergio šeima ar kas kitas negalėtų pasivogti valstybės žemės Vilniuje, - LL sakė Seimo narys Artūras Skardžius, - įregistruosiu ją gal šią savaitę arba pirmadienį“.

Dar vasaros viduryje įvyko AB „Lietuvos Energija“ patalpų Vilniaus senamiestyje, kuriuose turėjo įsikurti konservatorių lyderio Gabrieliaus Landsbergio žmonos Austėjos Landsbergienės valdoma Karalienės Mortos mokykla, aukcionas. Siekiama kuo greičiau parduoti tą sugriuvusį garažą, kad būtų galima suformuoti žemės sklypą aplink jį ir perduoti valdyti privačion nuosavybėn. Nes dabar įstatymai numato, kad žemė po nenaudojamais statiniais turi būti gražinta valstybės žinion. Tam, kad to neįvyktų, 'Lietuvos Energijos" klerkai imitavo veiklą - užkalė garažo langus lentomis, ir iškvietė antstolį, kad jis konstatuotų faktinę aplinkybę - pastatas naudojamas.

"Aš nesuprantu, kaio valstybės pareigūnui antstoliui galima surašyti tokią pažymą, kad pastatas eksploatuojamas ir galima atimti žemę iš valstybės, - stebisi Seimo narys Artūras Sakrdžius, - mano nuomone, tai yra apgaulingas sandoris. Tai galima prilyginti nusikalstamai veiklai, nes apgaulės būdu iš valstybės yra nusavinama žemė. Nesvarbu, ar tai būtų valstybinis griozdas, ar privatus statinys, kuriuo prisidengiant pateikti jį kaip eksploatuojamą, nors jis nėra eksploatuojamas. Todėl kreipiausi į priešgaisrinės apsaugos departamentą, klausdamas, ar toks pastatas gali būti eksploatuojamas - gavau patvirtinimą, kad bus atliktas skubus patikrinimas. Todėl man atrodo, kad čia antstolis susigalvojo papiktnaudžiauti . Todėl dabar 'Lietuvos Energija" smaugia Nacionalinę žemės tarnybą, kad ji reaguotų į antstolio patvirtinimą, ir kuo greičiau suteiktų žemės sklypą aplink tą garažą. O tas pastatas kartu su statybos projektu jau yra parduotas. Tiksliau, jau yra parengta žemės pardavimo sutartis, tačiau NŽT teigia, kad ji nebus pasirašyta tol, kol pastatui nebus suteiktas sklypas. Garažo pirkėjas - viena bendrovė, kurioje dirba aštuoni žmonės, registruota Užupyje, ir užsiimanti statytų konstruktyvų verslu. Ar jie susiję su Landsbergių šeima? Ne, tačiau aišku, kad ta firmelė negalės realizuoti tokio projekto, nes jam realizuoti reikalingos velniškos lėšos - apie 3 mln. eurų. Todėl manau, kad tai tik tarpininkaujanti įmonė".

Po to, kai Valstybės kontrolė paskelbė, kad „Lietuvos Energija“ neturėjo teisės savo lėšomis statyti patalpų, kuriuose įsikurtų jau minėta Karalienės Mortos mokykla, ši sutartis buvo nutraukta, o garažą, kurį nugriovus, būtų statomos beveik 4 tūkst. kv. metrų patalpos A.Landsbergienės mokyklai, bandoma parduoti aukcione.

Tam, kad galėtų parduoti šį garažą ir aplink jį suformuotą valstybinės žemės sklypą, „Lietuvos Energijos“ dukterinė įmonė „NT valdos“ surašė fiktyvią pažymą, kad šis pastatas neva eksploatuojamas. Tam net pasitelkė antstolį, kuris surašė atitinkamą dokumentą.

„Gali mirti iš juoko, pamatęs tą pastatą, kurį antstoliai pripažino kaip eksploatuojamą, - po ekskursijos į minėtą objektą praeitą penktadienį LL pasako A.Skardžius, - kiemą prigrūdo visokių LESTO senų automobilių, kurie parduodami aukcione. Į tą seną garažą įdėti trys nauji langai, suremontuotas vienas maždaug 14 kv. metrų kampas iš visų 600 kv. metrų ploto garažo tam, kad atrodytų, kad tas garažas eksploatuojamas. O visur kitur tas garažas apleistas, medeliai auga ant stogų, langai išdaužyti. Aš manau, kad antstolis padarė nusikaltimą, parašęs pažymą ir konstatavęs kaip faktą, kad tas garažas neva eksploatuojamas. Nors tas garažas buvo jau be vartų, tai jie kelis senus automobilius įvarė į jo vidų, ir vartus užkalė medžio plokšte. Apie kažkokią priešgaisrinę apsaugą ten net neverta kalbėti, visi vamzdžiai išardyti“.

„Visų šių fokusų esmė yra viena – parodyti, kad tas neeksploatuojamas pastatas, kurį dar 2012 m. Registrų centras pripažino 70 proc. susidėvėjusiu, iš tiesų yra naudojamas ir jam yra suteikta valstybės žemė to pastato eksploatacijai, - sakė A.Skardžius, - todėl „Lietuvos Energija“ dabar siekia tą žemę nusavinti iš valstybės ir parduoti kaip savo objektą su nauju projektu. Ir vietoj to seno garažo matyt pastatyti tuos 4000 kv. metrų ploto stiklinę Karalienės Mortos mokyklą. Nes vaizdas ten itin gražus, panašiai kaip tas, kuris atsiveria iš Artūro Zuoko terasos. Visų pirma, nusikaltimas buvo padarytas tada, kai šis plotas buvo išimtas iš architektūrinės senamiesčio saugojimo zonos , nors Registrų centro duomenų bazėje tas pakeitimas nebuvo įregistruotas. Dabar siekiama perimti valstybinę žemę neva seno pastato rekonstrukcijai, o iš tikrųjų naujo pastato statybai. Tai reiškia – atimti iš valstybės žemę vietoj to, kad skelbti aukcioną ir parduoti ją už rinkos kainą, prisidengiant neteisėtais veiksmais“.

Būtent tam, kad išvengti tokių fokusų, A.Skardžius ir parengė įstatymo pataisą, kurią artimiausi metu įregistruos Seime.

„NT Valdos“, tai yra dukterinė ‚Lietuvos Energijos“ įmonė, pradėjo įgyvendinti 7 mln. eurų projektą, neturėdama tam lėšų, kadangi šios įmonės paskutinių penkerių metų balansai yra minusiniai, arba sukrapštyti keli grašiai, - „Laisvam laikraščiui“ pasakojo A.Skardžius, - tačiau nepaisant šių aplinkybių „NT Valdos“ parengė sutartį su Austėja Landsbergiene, ir kuri asmeniškai ją ir pasirašė, ir kurioje numatyta, kad A.Landsbergienė už nieką neatsako, tačiau viskam vadovauja – nuo architektūrinių sprendimų iki techninio projekto. Ir sutartyje buvo numatyta, kad valstybės įmonė 2016 m. pirmą pusmetį pastatys Austėjai pirmąjį korpusą, 2017 – rugpjūčio mėn. – antrą korpusą, o trečią korpusą – iki 2021 m. Tai yra valstybinė įmonė įsipareigojo už savo lėšas pastatyti Austėjai virš 4000 kv. metrų ploto pastatų. „NT valdos“ jau buvo spėjusios išleisti apie 300 tūkst. eurų projektavimo darbams, tačiau tada įsikišo Seimas – nurodė valstybės kontrolei atlikti šio projekto auditą. Valstybės kontrolė konstatavo, kad valstybės žemės taip negalima naudoti, nes žemė suteikta valstybei, o ne privačiai UAB, išskyrus seną garažą, kuris jau nebuvo eksploatuojamas. Todėl žemę privalu gražinti Nacionalinei žemės tarnybai. „NT valdos“, išsigandę to skandalo, nutraukė sutartį su A.Landsbergiene, ir bandė parduoti tą žemės sklypą aukcione“.

Aukcionas įvyko šių metų birželio 19 d., tačiau ‚Lietuvos Energija“ slepia aukciono laimėtoją, ir niekam jo neskelbia, prisidengdama Civiliniu kodeksu. „Kiek žinau, dabar bandoma tartis su nacionaline žemės tarnyba, kad jai vietoj to seno garažo leistų naudotis visa teritorija, kadangi pagal Landsbergienės projektą numatyta jį visą užstatyti, - sakė A.Skardžius, - gal būt, Landsbergių šeima bando tą objektą įsigyti per tarpininkus, nes tada pati Austėja pati drąsiai pasirašinėjo sutarties tekstą, kad net techninio projekto kiekviena jos pastaba turi būti pataisyta pagal edukologės Austėjos pastabas. Ji nieko neinvestavo, tačiau įsipareigojo kažką išsinuomoti. Tai reiškia, kad infrastruktūra sukuriama valstybės įmonės privačiam ūkio subjektui – karalienės Mortos mokykla. Tai absurdas, net valstybės įmonių paskirtis visa kita, o ne rūpintis privačiais UAB. Todėl mes tą sutartį apskundėme prokuratūrai, kad ji gintų viešąjį interesą. Ši atsisakė, apskundėm aukštesniajam prokurorui, tas atsisakė. Tada apgundėme teismui, kuris pasakė, kad viešas interesas turi būti ginamas. Prokuratūra apskundė šį nutarimą aukštesniam teismui, kuris taip pat konstatavo, kad viešas interesas turi būti ginamas. Tačiau prokuratūra vis tiek nieko nedaro ir nevykdo teismo nutarties. Asmeniškai prašiau generalinio prokuroro Pašilio, kad būtų ginamas viešas interesas, tačiau po mūsų pokalbio kažkokia Pašilio sekretorė man atrašė, kad valstybės kontrolė nemato čia didelių problemų, todėl jie viešo intereso ir negins. Nors valstybės kontrolė aiškiai pasakė, kad šis sandėris neskaidrus, ir kad valstybės įmonė tokia veikla negali užsiimti.

- Palaukite, tai reiškia, kad tas Landsbergienės mokyklai skirtas sklypas jau parduotas?

- Žemė yra valstybės, tačiau jie parduoda objektą, kabantį ore – tai yra tą patį neveikiantį garažą, kuris neturi žemės. O Nacionalinės žemės tarnybos naujas vadovas sakė, kad jo taip lengvai nešokdins, ir jis neleis vietoj seno neeksploatuojamo garažo pastatyti 4 tūkst. kv. metrų patalpų, nes žemė buvo suteikta dar senai įmonei LESTO to seno garažo eksploatacijai. Kadangi garažas nebeeksplotuojamas, tai NŽT sako, kad jam suteikta žemė turi būti gražinta žemės tarnybai.

- Kas ten per garažas?

- Tai apie 600 kv. metrų ploto statinys, senas ir neeksploatuojamas. Kadangi to garažo pardavimo aukcionas buvo paskelbtas liepos 19 d., ir NŽT parašė raštą, kad tas aukcionas būtų sustabdytas, nes garažas neturi žemės, tai NT Valdos atsakė, kad jie nepasirašys sutarties su garažo pirkėju tol, kol nebus sutvarkyti žemės dokumentai. Tada „NT Valdos“ pasikvietė antstolį, kuris konstatavo, kad tas garažas eksploatuojamas, nes jame veikia tualetas, ir kažkas ten dar pastatė biuro stalą. Tai nereikia, kad jis veikiantis, ir kad visas sklypas bus priskirtas tam garažui. O Austėjos Landsbergienės projektui reikalingas visas minėtas sklypas, tame tarpe ir garažas, nes tie korpusai užims visą teritoriją praktiškai iki sklypo raudonųjų linijų. Tas projektas yra vizualiai gražus, tačiau visai netinkamas senamiesčiui, nes tai yra toks stikliukas, kaip Vilniaus savivaldybė – penkių aukštų stiklo bokštas. Tačiau mane labiausiai šokiravo „NT valdos“ sutartis – Austėja pati įrašė, už ką ji bus atsakinga, tačiau prokuratūros tai nesudomino. Jai greičiausiai neleidžiama ginti viešo intereso, nors galutinis Vyriausiojo administracinio teismo sprendimas yra toks – šį klausimą jie privalo išnagrinėti, prieš priimant sprendimą – ginti viešąjį interesą, ar ne.

„KAM auksinių šakučių skandale vis labiau lenda Landsbergių šeimos interesai

Nors konservatorė Rasa Juknevičienė skelbia, kad dėl milžiniško pinigų plovimo skandalo Krašto apsaugos sistemoje yra atsakingas Juozas Olekas, tačiau paaiškėjo, kad auksines šakutes KAM pardavinėjusi UAB „Nota bene“ labiausiai ir suklestėjo kai KAM ministre tapo konservatorė Rasa Juknevičienė (ėjusi šias pareigas 2008-2012 m.).

Būtent R.Jukenvičienė, būdama ministre, 2010 m. priėmė į darbą Kariuomenės materialinių išteklių departamento vadovą pulkininką Valdą Dambrauską, kuris dėl protekcijų UAB „Nota Bene“ buvo pažemintas pareigose

„Įdomu tai, kad tas materialinių išteklių departamentas yra ne prie ministerijos, o prie kariuomenės vado, - LL pasakojo A.Skardžius, - dar įdomiau, kad tas pulkininkas Dambrauskas iki šiol nebuvo apklaustas, ir prokurorai negalėjo paaiškinti, kodėl taip nutiko“.

„Man teko dalyvauti tame Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto posėdyje, kuriame buvo svarstoma viešieji pirkimai, ir ten išlindo labai įdomių dalykų, - pasakojo A.Skardžius, - pvz., KAM 2-as departamentas buvo pateikęs informaciją 2014-12-08 dėl galimai užaukštintų kainų kariuomenėje, ir prašė atkreipti dėmesį. O generalinio prokuroro pavaduotojas mums aiškino, ir aš jo klausiau, ar jis matė minėtą pažymą. Atsakė, kad ne. Tada paklausiau, ką jie veikė. Prokuroras atsakė, kad „mes tyrėme galimą prekinio ženklo suklastojimą“. Neva prokurorai kelis metus susirašinėjo su Vokietija, vertė jų atsakymus į lietuvių kalbą, tačiau netyrė tokių užaaukštintų kainų. Nors turėjo visus dokumentus, kokiomis kainomis kariuomenei buvo pardavinėjamos prekės“.

Dar įdomiau, kad Valstybės kontrolė nėra atlikusi kariuomenės veiklos audito net nuo 2005 m., ir tik dabar planuoja jį atlikti tik kitais metais. „Be veiklos audito negali vertinti pinigų panaudojimo efektyvumo, - sakė A.Skardžius, - ar tai nedidelės lėšos – tik 2 proc. nuo Lietuvos BVP?.

„Aš manau, kad tas KAM skandalas buvo sukeltas su tikslu sukompromituoti socialdemokrartus, tačiau tai atsisuko prieš pačius konsevratorius, kai paaiškėjo, kad „Nota Bene“ direktoriaus žmona vadovauja ir A.Landsbergienės įsteigtai privačiai Karalienės Mortos mokyklai. Tai reiškia, kad ‚Nota bene“ ir G.Landsbergio šeima yra to paties rato žmonės, nes į privatų verslą niekas nepatikimų žmonių nepriims“.